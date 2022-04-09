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Служба безпеки Японії видалила батальйон "Азов" із переліку терористичних організацій

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

азов

У Японії батальйон "Азов" раніше був внесений у список терористичних організацій. Тепер наших відважних оборонців Маріуполя прибрали з цього списку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "24 канал".

У службі безпеки Японії зазначили, що їм прикро через те, що батальйон потрапив у список неонацистів. Такий опис "Азову" був у японському довіднику з міжнародного тероризму за 2021 рік.

У відомстві зазначили, що цей довідник формують ЗМІ на основі їхніх звітів.

"Ми вирішили видалити наведений вище опис з "Довідника з міжнародного тероризму 2021" на нашому сайті, щоб запобігти поширенню інформації, яка відрізняється від фактів", - йдеться у повідомленні.

Зауважимо, саме "Азов" зараз дає відсіч російській армії у блокадному Маріуполі. Через незламність бійців їх вже прозвали новими "кіборгами".

Також читайте: Нові подвиги полку Азов в Маріуполі: Знищені російські солдати та вибух російського танку. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+37
****** кацапські пропагандони... ну нічого, тепер весь світ буде знати, ким є насправді героїчний Азов
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09.04.2022 10:57
+36
Азов ****** в Марике морскую пехоту рашки, вдв и прочую элиту. На него кинули самые боеспособные части армии свинособакии. Они уже столько элитного росиянского скота перемолотили, не считая обычную пехоту и тысяч бомжей с дырляндии! Такой боеспособности позавидуют любая армия, на их фоне деды штурмовавшие берлин вообще ничем не выделяются!
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09.04.2022 11:00
+28
Кілька днів тому читав інфу - на думку військових експертів НАТО , полк Азов визнаний найбоєздатнішим підрозділом світу . .
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09.04.2022 11:07
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японці - люди.
вони добре знають все і про всіх.
от тут вже дякую!
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09.04.2022 10:56 Відповісти
так але до цього вони вірили що азов, це терористи.
цим самим підігравали *****
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09.04.2022 11:20 Відповісти
ми всі помиляємося, я ще не бачів "безпомилкових".
але вони перші хто визнав помилку.
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09.04.2022 11:23 Відповісти
****** кацапські пропагандони... ну нічого, тепер весь світ буде знати, ким є насправді героїчний Азов
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09.04.2022 10:57 Відповісти
i wish i could say a word in japanese...
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09.04.2022 11:03 Відповісти
Semeniuk Oleksandr

10 hrs ·



Пам'ятаєте вислів: "Якщо ти не готовий померти за свою ідею, то твоя ідея нічого не варта"!?
Так от, найзавзятішими бійцями на цій війні визнають бійців полку "Азов". Рубатися на смерть місяць у повному оточенні, то не заради зарплати чи пацанських понтів.
Подивився відос денеерівського Ходорковського, котрий у Маріку намагається " демілітаризувати і денацифікувати" місто. Геть непросто вони там просуваються.
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09.04.2022 10:58 Відповісти
Аж смешно чем мог Азов насолить японцам. Наверное ху.ло не плохо приплатил. Это просто киздец.
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09.04.2022 10:58 Відповісти
Японцям - нічим. Насолив і підсипає солі кацапам. А японці, як сумлінні виконавці, які вірять ЗМІ, не розділяючи їх на аропагандонські і інформаційні.
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09.04.2022 11:17 Відповісти
Азов ****** в Марике морскую пехоту рашки, вдв и прочую элиту. На него кинули самые боеспособные части армии свинособакии. Они уже столько элитного росиянского скота перемолотили, не считая обычную пехоту и тысяч бомжей с дырляндии! Такой боеспособности позавидуют любая армия, на их фоне деды штурмовавшие берлин вообще ничем не выделяются!
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09.04.2022 11:00 Відповісти
Кілька днів тому читав інфу - на думку військових експертів НАТО , полк Азов визнаний найбоєздатнішим підрозділом світу . .
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09.04.2022 11:07 Відповісти
Азов - наша найкраща армія світу!
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09.04.2022 11:02 Відповісти
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09.04.2022 11:54 Відповісти
Дивлюся і бачу, що Зе теж навчився говорити слово ДЯКУЮ. Ну що ж, кожний на своєму досвіді прогресує і це добре
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09.04.2022 11:05 Відповісти
Вінничанин Деніс Бадіка. 24 роки. Штурман Мі-8. Загинув під Маріуполем 31 березня при спробі евакуювати важко поранених українських воїнів.
- 24 роки
- Штурман Мі-8
Моє ж ти золотко, відпочивай спокійно... Вічна шана
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09.04.2022 11:08 Відповісти
Майбутнє нашої армії, потрібні не відчайдушні самовбивчі операції, а хоча б локальний прорив для того щоб доставляти ресурси чи евакуювати поранених.
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09.04.2022 11:21 Відповісти
Было же, в Марик прорвались четыре вертолета, при возвращении один сбили. Теперь мы знаем имя погибшего Героя. Покойся с миром.
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09.04.2022 11:49 Відповісти
Вічна память
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09.04.2022 14:35 Відповісти
навоювався курносий? - і так буде с кожним.
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09.04.2022 20:25 Відповісти
Менше треба росіян слухати.
Росіян не треба слухати ніколи.
Росія бреше завжди!
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09.04.2022 11:09 Відповісти
Аригато,самураи.
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09.04.2022 11:09 Відповісти
Олена Білозерська, снайпер ДУК «Правий сектор», блогер: "Потрібно просто не вірити абсолютно нічому, що походить з рф. Щось кажуть чи пишуть - значить, брешуть. Крапка" https://censor.net/ua/b3332658
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09.04.2022 11:14 Відповісти
Люто плюсую.
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09.04.2022 11:29 Відповісти
Азов- красавцы..и теперь уже можно говорить, - есть с ними сообщение..вывозят раненных, доставляют БК..это тем адресовано, кото верещит- ааа, помогите Мариуполю..делают..что могут..
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09.04.2022 11:18 Відповісти
Молодці, японці! Але, щоб місце не пустувало - внесіть туди збройні сили ерефії, колишні другі в світі, а тепер номер один у світі - терористів номер один, маю на увазі звичайно!
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09.04.2022 11:34 Відповісти
Героям Слава! Ворогам - смерть!
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09.04.2022 11:34 Відповісти
ありがとうございました
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09.04.2022 11:40 Відповісти
Поддержка Украины со стороны Японии и санкции против России: экстренная гуманитарная помощь увеличена до 200 миллионов долларов

https://www.nippon.com/ru/in-depth/a08103/
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09.04.2022 12:34 Відповісти
Питання, чому Азов у списках терористів має бути в першу чергу до українського МЗС!
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09.04.2022 12:37 Відповісти
Совершенно верно. Но так, как Кулеба до последнего был под ермачкой, то чему удивляться? Помните, как Сандра на переговорах на Кулебу кричала - ты кто такой? Типа, ты пустое место или министр? Отож...
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09.04.2022 13:23 Відповісти
не надо было вестись на брехню параши, нашли, блин, кого слушать, на кровавой, бездонной брехне в этой гнусной недосране построена вся их никчемная жизнь...
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09.04.2022 12:37 Відповісти
Сила в тому,що люди вміють признавати свої помилки,дякуем
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09.04.2022 13:03 Відповісти
це полк - це елітний незламний полк України.
про тей полк будуть і пісні і фільми - бо він легендарний.
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09.04.2022 13:26 Відповісти
СЛАВА АЗОВУ!!
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09.04.2022 13:54 Відповісти
Та тепер всі повидаляють,бо **АЗОВ**не справедливо зайняв місце,на якому по праву повина бути рашка!!!!
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09.04.2022 14:21 Відповісти
А теперь правильно бы было внести армию РФ в список террористических организаций , а может и все РФ !
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09.04.2022 15:09 Відповісти
Уявіть рівень розвідок Світу, якщо вони ведуться на московських пропагандонів. Треш.
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09.04.2022 23:59 Відповісти
 
 