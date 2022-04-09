Служба безпеки Японії видалила батальйон "Азов" із переліку терористичних організацій
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У Японії батальйон "Азов" раніше був внесений у список терористичних організацій. Тепер наших відважних оборонців Маріуполя прибрали з цього списку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "24 канал".
У службі безпеки Японії зазначили, що їм прикро через те, що батальйон потрапив у список неонацистів. Такий опис "Азову" був у японському довіднику з міжнародного тероризму за 2021 рік.
У відомстві зазначили, що цей довідник формують ЗМІ на основі їхніх звітів.
"Ми вирішили видалити наведений вище опис з "Довідника з міжнародного тероризму 2021" на нашому сайті, щоб запобігти поширенню інформації, яка відрізняється від фактів", - йдеться у повідомленні.
Зауважимо, саме "Азов" зараз дає відсіч російській армії у блокадному Маріуполі. Через незламність бійців їх вже прозвали новими "кіборгами".
Будь ласка, зачекайте...
вони добре знають все і про всіх.
от тут вже дякую!
цим самим підігравали *****
але вони перші хто визнав помилку.
10 hrs ·
Пам'ятаєте вислів: "Якщо ти не готовий померти за свою ідею, то твоя ідея нічого не варта"!?
Так от, найзавзятішими бійцями на цій війні визнають бійців полку "Азов". Рубатися на смерть місяць у повному оточенні, то не заради зарплати чи пацанських понтів.
Подивився відос денеерівського Ходорковського, котрий у Маріку намагається " демілітаризувати і денацифікувати" місто. Геть непросто вони там просуваються.
- 24 роки
- Штурман Мі-8
Моє ж ти золотко, відпочивай спокійно... Вічна шана
Росіян не треба слухати ніколи.
Росія бреше завжди!
https://www.nippon.com/ru/in-depth/a08103/
про тей полк будуть і пісні і фільми - бо він легендарний.