Служба безпеки Японії видалила батальйон "Азов" із переліку терористичних організацій

У Японії батальйон "Азов" раніше був внесений у список терористичних організацій. Тепер наших відважних оборонців Маріуполя прибрали з цього списку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "24 канал".

У службі безпеки Японії зазначили, що їм прикро через те, що батальйон потрапив у список неонацистів. Такий опис "Азову" був у японському довіднику з міжнародного тероризму за 2021 рік.

У відомстві зазначили, що цей довідник формують ЗМІ на основі їхніх звітів.

"Ми вирішили видалити наведений вище опис з "Довідника з міжнародного тероризму 2021" на нашому сайті, щоб запобігти поширенню інформації, яка відрізняється від фактів", - йдеться у повідомленні.

Зауважимо, саме "Азов" зараз дає відсіч російській армії у блокадному Маріуполі. Через незламність бійців їх вже прозвали новими "кіборгами".

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