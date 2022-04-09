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Зеленський все ще готовий сісти за стіл перемовин із Путіним: "Він один вирішує, коли закінчиться ця війна"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський,путін

Президент України Володимир Зеленський не має іншого вибору та повинен сідати за стіл перемовин із президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це Зеленський заявив у інтерв'ю Bild, інформує Цензор.НЕТ.

Раніше Зеленський неодноразово наголошував, що готовий сісти за стіл з розпалювачем війни Путіним для перемовин. За словами президента України, наразі це також актуально.

"Сьогодні Україні не залишається нічого іншого, як сісти за стіл перемовин. А в Росії немає іншої сили, щоб зупинити цю війну. Він один вирішує, коли закінчиться ця війна", – сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зустріч Путіна та Зеленського можлива лише після погодження тексту мирної угоди, - Пєсков

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+142
Ідійот.
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09.04.2022 11:21
+133
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09.04.2022 11:21
+80
Все плять больше не могу это читать!!!
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09.04.2022 11:21
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А ти схожий на зрадника
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09.04.2022 17:11 Відповісти
По моєму він не те що схожий, а є ідіотом.
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28.07.2022 02:35 Відповісти
Подивимось через 2-3 місяці що буде. Поки висновки щодо Зелі робити зарано. На даний момент він робить все нормально. Я б на твоєму місці не називав місцевих - дибілами. Тут кричали про війну з рашкою, ще за 2 місяці, коли більша частина країна в це не вірила і зеля повів себе в той час не дуже гарно, і ще були праві щодо багатьох подій. Тому я б прислухався до того що тут пишуть.
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09.04.2022 16:49 Відповісти
зеля не геній, він просто тримає дипломатичний канал відкритим, от і все. це його завдання. Не бачу нащо його кожен раз за це в лайні топити.
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09.04.2022 17:04 Відповісти
Иг. Майстренко,що таке важливе Зе зробило для перемоги? Практично, кр1м "в1досик1в" ? Не хочу повторювати те, що багато вже сказане, тоб1 не досить асфальтування дор1г та "шашлик1в" зам1сть п1дготовки до в1йни? А тв1й особистий перший крок до перемоги ти зробиш, вивчивши мову кра1ни, п1д флагом яко1 пишеш.
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09.04.2022 17:08 Відповісти
дякую за пораду, а ти в свою чергу там в Італії можеш українську розкладку в телефон додати
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09.04.2022 17:11 Відповісти
Він до мозку кісток актор. І вільш нічого.
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28.07.2022 02:36 Відповісти
невиліковний ідіот
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09.04.2022 15:02 Відповісти
Полная херня , я извиняюсь Владимир Александрович , но
вирішує, коли закінчиться ця війна" Тiлькi ЗСУ
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09.04.2022 15:06 Відповісти
всім дивитися прямий ефір на Прямому з генералом Ігорем Павловським
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09.04.2022 15:14 Відповісти
Прямой, это такое же днище, как и 1+1. По упоротости и вылизыванию жоп своим кумирам, они впереди планеты всей...
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09.04.2022 21:48 Відповісти
---Зважаючи на . нещодавно . виголошену його заяву : --Ми НЕ будемо іще й класти тисячі життів на визволення Донбасу й Криму...Ініціативу /від України / на перемовинах Турції щодо 15- річного терміну сюсюкання із ліліпузіком. как обустроить Крьім? / до речі водокачка запущена на всю потужність. а у нас мовчок.../можна зробити НЕвтішні висновки: хто .насправді. наш Президент??? Як можна сумніватися .НЕ розуміти. що раша-- це глист-- ціп*як: відірвеш його по голову. а він відросте іще більший-12м. І тоті повний ПІПЕЦЬ !!! Поки з нами увесь Світ---- добити мокшу--гадину !!! / Пригадайте діалог полоненого рашиста із маман :--- Мама я вплену ! Срочно свяжись "Союзом- Солдатских матерей "...: І що ж ми почули у відповідь ???
--- Да тьі что сьінок ??? Вьі там Родину защищаетье !!! /
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09.04.2022 15:15 Відповісти
Оман
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09.04.2022 15:28 Відповісти
Він самий, холєра.
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09.04.2022 16:07 Відповісти
Спецпроект Сюрреалізму
@Njyuschka
·
22 хв
Стало відмо, що війну може зупинити лише путін. За інформацією, що надходила раніше, війну не зупиняв Порошенко. Що спричинило такий якісний стрибок причин не зупинення війни, наразі з'ясовується.
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09.04.2022 16:01 Відповісти
дайте ему селедки
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09.04.2022 16:52 Відповісти
А може в рило , не ?
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09.04.2022 17:01 Відповісти
и молока з гарбузовим насінням
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09.04.2022 17:09 Відповісти

Країна має знати своїх "героїв"...

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09.04.2022 17:00 Відповісти
шо...пластинка заела..?
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09.04.2022 17:07 Відповісти
даже если Путин насрет на него поносом..он все равно будет стремиться заглянуть ему в....опу
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09.04.2022 17:13 Відповісти
Зеленський, слава Богу, що від тебе нічого не залежить в цій країні.
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09.04.2022 17:16 Відповісти
Іди *****, *****.
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09.04.2022 17:18 Відповісти
Не с кем там розмовляти. Тільки вбивати мразь . Гадаю, зєля хоче зустрітися з крисою щоб розірвати покидьку горлянку.
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09.04.2022 17:17 Відповісти
Боже, яке воно... Кончене...
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09.04.2022 17:21 Відповісти
"Він один вирішує, коли закінчиться ця війна"

Мені особисто не подобається таке формулювання. Тоді виходить, що лише довбана кремлівська нечисть вирішує - жити українцям, чи вмерти.
Україна постраждала від агресії московських окупантів, але чомусь знову усе вирішує Кремль.
Чому не Україна?!
Така постановка питання у будь-якому форматі - дєрьмова!
Сьогодні лише Україна має визначати пріоритети, лише Україна має формувати питання і відповіді на них.
Що таке РФ?! Зброд терористів і мародерів! Нормальні країни взагалі не проводять з терористами жодних перемовин.
Росія більше нічого не вирішує в житті України!
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09.04.2022 17:24 Відповісти
Не тільки, але насамперед
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28.07.2022 02:38 Відповісти
Скажіть це "лідеру світової демократії", а нашому гаранту Конституції.
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28.07.2022 02:39 Відповісти
вызовите психиатра. Ну реально заело пластинку у чувака...
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09.04.2022 17:25 Відповісти
"Сёгодни Украини нэ залишаеться ничого иншого, як систы за стил пэрэмовын" (с). Украину поддерживают буквально всем миром, в Украине хорошо вооруженные войска и народ, который готов защищать свой дом. И в Украине вместо президента страны сидит какое-то чмо и хорошо, если это чмо не работает на *****. Хотя, если посмотреть на его окружение, невольно закрадывается мысля, что на Банковой обосновался филиал рашкинской ФСБ и оттуда координируют удары в нашем тылу
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09.04.2022 17:28 Відповісти
Вова, пойми, ***** будет с тобой говорить, когда поймёт, что ему ******, чтобы тебя ******* и перевернуть своё поражение на победу. А пока он не теряет надежды тебя убить, он с тобой разговаривать не будет.
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09.04.2022 17:33 Відповісти
ще є надія на тупу впертість пуйла, що він таки не погодиться, буде напирати до 9-го травня, хоче цілковитої перемоги))
тоді є шанс з допомогою Заходу та особливо Британії добряче пуйловійсько поколошматити, а може і випхати їх поза наші кордони
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09.04.2022 17:34 Відповісти
Пля... Та призначте вже спеціальну людину, котра б ходила слідом за Бубочкою і відбирала б у нього "дурь". Постійно.
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09.04.2022 17:37 Відповісти
Або принаймні щоб його ізолювали, коли воно впореться речовинами.
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09.04.2022 18:24 Відповісти
Тут може виникнути проблема. Бо вмазатись воно може непомітно наодинці, а приход упіймає, коли вже вийде на люди.
Ніт, тут лиш один варіант: Кличку молодшому бути поряд. І коли Буба ухитриться непомітно вмазатись, і його почне ковбасити, то щоб Кличко дав йому у вухо.
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10.04.2022 00:19 Відповісти
ну, за стіл переговорів з пуйлом можна сісти... тільки для того, щоб несподівано його вбити... буде у зеленського така можливість?
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09.04.2022 17:48 Відповісти
У своїх мемуарах "Лабіринти" Вальтеру Шелленберг писав, що подібний задум був у Йоахіма фон Ріббентропа. Коли останній зрозумів, ЯК він накосячив через свої надмірні амбіції (бо у Рейху було багато можливостей повернути все зовсім в інший бік), він готував проект фізичної ліквідації Сталіна під час перемовин. Для цього вже навіть зробили вогнепальну ґавторучку, з якої Ріббентроп планував застрелити упиря.
Але не судилося... (((
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09.04.2022 18:33 Відповісти
Хай дітей своїх з ленкою в Маріуполь завезе, а потім домовляється, після того, як їх покатують і згвалтують...
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09.04.2022 18:47 Відповісти
Как с суфлёра читать - всё класно, респект и уважуха... Но как какое интервью - хоть, курва, рот не открывай... У нас, оказывается, нет другого выхода!!! *****, а победить - это уже не выход? ****, его послушаешь, такое впечатление, что армия разбита, а роССийские танки окружили Офис президента...
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09.04.2022 21:41 Відповісти
Неадекват!
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09.04.2022 21:50 Відповісти
Верно.
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10.04.2022 00:14 Відповісти
Коли закінчується війна вирішують ЗСУ!
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10.04.2022 08:55 Відповісти
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