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Зеленський все ще готовий сісти за стіл перемовин із Путіним: "Він один вирішує, коли закінчиться ця війна"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент України Володимир Зеленський не має іншого вибору та повинен сідати за стіл перемовин із президентом Росії Володимиром Путіним.
Про це Зеленський заявив у інтерв'ю Bild, інформує Цензор.НЕТ.
Раніше Зеленський неодноразово наголошував, що готовий сісти за стіл з розпалювачем війни Путіним для перемовин. За словами президента України, наразі це також актуально.
"Сьогодні Україні не залишається нічого іншого, як сісти за стіл перемовин. А в Росії немає іншої сили, щоб зупинити цю війну. Він один вирішує, коли закінчиться ця війна", – сказав Зеленський.
Топ коментарі
+142 rock-n-roll
показати весь коментар09.04.2022 11:21
+133 Sophia-Maria Duglass
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+80 Саша Пончик
показати весь коментар09.04.2022 11:21
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Будь ласка, зачекайте...
вирішує, коли закінчиться ця війна" Тiлькi ЗСУ
--- Да тьі что сьінок ??? Вьі там Родину защищаетье !!! /
@Njyuschka
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22 хв
Стало відмо, що війну може зупинити лише путін. За інформацією, що надходила раніше, війну не зупиняв Порошенко. Що спричинило такий якісний стрибок причин не зупинення війни, наразі з'ясовується.
Країна має знати своїх "героїв"...
Мені особисто не подобається таке формулювання. Тоді виходить, що лише довбана кремлівська нечисть вирішує - жити українцям, чи вмерти.
Україна постраждала від агресії московських окупантів, але чомусь знову усе вирішує Кремль.
Чому не Україна?!
Така постановка питання у будь-якому форматі - дєрьмова!
Сьогодні лише Україна має визначати пріоритети, лише Україна має формувати питання і відповіді на них.
Що таке РФ?! Зброд терористів і мародерів! Нормальні країни взагалі не проводять з терористами жодних перемовин.
Росія більше нічого не вирішує в житті України!
тоді є шанс з допомогою Заходу та особливо Британії добряче пуйловійсько поколошматити, а може і випхати їх поза наші кордони
Ніт, тут лиш один варіант: Кличку молодшому бути поряд. І коли Буба ухитриться непомітно вмазатись, і його почне ковбасити, то щоб Кличко дав йому у вухо.
Але не судилося... (((