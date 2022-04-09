На Київщині триває розмінування, визначено дві черги - до кінця квітня та травня. Повертатися додому зарано, - Павлюк

У Київській області в суботу триває розмінування територій і доріг.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Павлюкв сьогодні в ефірі національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні триває робота з розмінування Київської області… Вибухи, які ви чули - це знешкодження, підрив боєприпасів, які не розірвалися", - заявив він.

Павлюк зазначив, що "боєприпасів багато", додавши, що російські військові залишили "сюрпризи" - мінування будівель, автомобілів і навіть трупів.

За його словами, на Київщині вже розміновано 127 гектарів території, 292 об'єкти та 70 км доріг.

"Знайдено та знешкоджено близько 9 450 боєприпасів", - сказав Павлюк.

Він додав, що визначено дві черги розмінування – до кінця квітня та травня відповідно.

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"Перша черга розмінування – до кінця квітня. У квітні ми зможемо дати певні рекомендації щодо повернення людей. Друга – до кінця травня, коли ми маємо виконати основні роботи для того, щоб населення знало про ситуацію з безпекою", - сказав він.

Він також порекомендував жителям Київської області поки що утриматися від повернення до своїх населених пунктів.