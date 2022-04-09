УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11263 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
8 488 6
війна (56949) Запорізька область (2585) Енергодар (245)

Окупанти захопили приміщення "Укртелекому" в Енергодарі, у селі Верхній Токмак шукають учасників АТО і зброю, - ситуація в Запорізькій області

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,окупанти

В Енергодарі окупанти захопили приміщення "Укртелекому", вкрали та пошкодили все обладнання. У селі Верхній Токмак загарбники їздять по домівках та шукають учасників АТО (ООС) і зброю.

Про це у Facebook повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"В Енергодарі окупанти захопили приміщення "Укртелекому". Вкрали та пошкодили все обладнання. Таким чином ворог намагається відключити український зв’язок та інтернет для безперешкодного ведення брехливої пропаганди серед містян", - йдеться в повідомленні.

В Запорізькій ОВА також повідомляють, що в селі Верхній Токмак загарбники їздять по домівках та шукають учасників АТО (ООС) і зброю.

"Обшукують будинки та б'ють чоловіків, потім їх викрадають, відвозять в невідомому напрямку, а мешканцям села погрожують. Подібна ситуація склалася і в Енергодарі, де росіяни намагаються знайти людей із українською державницькою позицією та вчинити над ними розправу. А у Мелітополі два дні тому окупанти викрали 66-річного пенсіонера, колишнього співробітника СБУ із власного ж будинку. За словами близьких, чоловік страждає на астму, але загарбники навіть не дозволили йому взяти із собою ліки. Наразі місце перебування людини не відоме", - сказано у повідомленні.

В ОВА зазначають, що російські окупанти обстрілюють населені пункти області із застосуванням авіації, реактивної системи залпового вогню "Град", ствольної артилерії, 120-мм мінометів та крупнокаліберних кулеметів за напрямками: Гуляйполе, Новоандріївка, Білогір’я, Червоне, Павлівка, Малинівка, Старомайорськ, Приютне, Кам’янське, Оріхів, Мала Токмачка. При цьому знищують цивільну інфраструктуру, блокують місця та коридори евакуації мирного населення з районів ведення бойових дій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти конфіскували автобуси з гуманітарною допомогою для мешканців Мелітополя, - глава Запорізької ОВА Старух

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
окупант намагається закріпитися на півдні,з'являються концентраційні табори куди з засом буде потрапляти все більше людей,спочатку ветерани оос ато,сбу та інші силовики, а потім всі, на кого вкажуть..
показати весь коментар
09.04.2022 12:14 Відповісти
а потім гідрант буде казати, що бачите, яка перемога, ящо він подивиться у око саурона, і той накаже відступити з Херсону та Запорізької області, але *за дужки* зіллє Крим та Ордло на 15 років чи ще якусь дичину
показати весь коментар
09.04.2022 12:21 Відповісти
Цей поїзд давно пішов. Ніхто нічого віддавати не буде. Знаєте чого на переговорах клоуни? Бо переговори це фікція, єдине що там добре це обмін полоненими.
показати весь коментар
09.04.2022 12:23 Відповісти
показати весь коментар
09.04.2022 12:22 Відповісти
а это значит что всем мужикам отсидится не получиться надо брать автомат и бить кацапскую мразь если еще кто то не понял без вариантов
показати весь коментар
09.04.2022 12:25 Відповісти
Тварюку, яка передала списки АТО-вців кацапам треба знищити, так само, як і кагебешних *********, які створювали списки активістів, та усіх причетних до цього!
показати весь коментар
09.04.2022 12:40 Відповісти
 
 