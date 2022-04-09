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Порошенко в ефірі France 24 закликав французів приєднатись до ленд-лізу для України

порошенко,петро

Петро Порошенко також закликає західних партнерів запровадити "Список Бучі" за прикладом "Списку Магнітського".

Петро Порошенко в ефірі телеканалу France 24 закликав французів слідом за Сенатом США ухвалити Акт про ленд-ліз для України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Дуже вдячний сенаторам Сполучених Штатів, глибоко вдячний адміністрації США та лідерству президента Байдена. Таким чином імплементується один з тих пунктів, які були ще три тижні тому презентовані мною у так званому "Плані пʼяти критичних кроків", – нагадав Порошенко.

Як відомо, план Порошенка окрім ленд-лізу також включає надання засобів для контролю над небом та відкриття "другого фронту" включно із пекельними санкціями і нафтовим ембарго. Петро Порошенко також закликає західних партнерів запровадити "Список Бучі" за прикладом "Списку Магнітського".

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Порошенко в ефірі France 24 закликав французів приєднатись до ленд-лізу для України 01

Інші пункти плану – європейська перспектива для України та "План Маршалла".

"Дуже позитивні сигнали надходять щодо "Плану Маршалла" з боку наших західних партнерів", – повідомив п’ятий Президент.

"Закликаю також французів: прошу, зробіть, як зробив Сенат Сполучених Штатів. Схваліть і ви окремий Акт про ленд-лід, але з французького боку. Це зараз дуже важливо", – наголошує Порошенко.

Автор: 

допомога (8322) Порошенко Петро (15166) санкції (11794) США (22643) Франція (3052)


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Топ коментарі
+24
Вот я удивляюсь украинскому мудрому нариду. Я то думал война отврезвляет. Но зебобов стало еще больше по моему. Героинчески читать по бумажке с опытом шоумена - много ума не нужно... Если б он хоть сам тексты писал, а не подоляк с елдачиной. А так это даже не искренне как-то выходит, хоть и эффективно)
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09.04.2022 12:25
+19
https://www.facebook.com/ViktoriaJoy21?__cft__[0]=AZWGkmKz-XqkuqVqCqoggLtRIlVBw1z3_R7JYiiUos1eZqXd5WIHZ6NghFMdlJ92u0vvXNza0EeZEXhL86yk5SDMD8Ey7h9RojhITIgsYNkcnh_HN0lUvb5QZnmKRn0KWlw&__tn__=-UC%2CP-R Victoria Maximenko Дякую Президенту Порошенко.

От так завжди - хтось робить, а хтось на чужих досягненях своїм зеленим рилом торгує.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003 Ось що писав https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZWGkmKz-XqkuqVqCqoggLtRIlVBw1z3_R7JYiiUos1eZqXd5WIHZ6NghFMdlJ92u0vvXNza0EeZEXhL86yk5SDMD8Ey7h9RojhITIgsYNkcnh_HN0lUvb5QZnmKRn0KWlw&__tn__=-]K-R Taras Chornovil про план Порошенка в березні:
«Порошенко провів купу переговорів, про які не виспівували різні арєстовічі й підготував свій план, за який реально можна боротися й знаходити підтримку кожного пункту й підпункту, які у свою чергу мають подальшу структуризацію. Це план закінчення війни перемогою, а не м'ягкою капітуляцією, як це старається організувати Єрмак, та побудови нової й успішної європейської країни. Деталізований план уже переданий Зеленському. Ох, як декому не хочеться його реалізації!
Основне - під цей план уже є певні домовленості, багато що узгоджено на політичному рівні. Він реалістичний.»











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09.04.2022 12:22
+14
а знаєш, чого "зебобов стало еще больше"?
Пульт телебачення на одну кнопку це продукує...
Раніше і канали Пінчука, і Ахметова, і Льовочкіна (який би він не був...) а Супільне - найбвльше з перелічених кусали зелену владу хто як. Дехто часто по ділу; дехто за фігню, або набріхували навіть...
А тепер? - Одна конпка, з Г+Г.
Навіть проукраїнські опозиційні захотіли вимкнути!
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09.04.2022 12:33
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і шо показово - анахрінію не закликає до перемовин і в глаза ***** дивитися не хоче...
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09.04.2022 12:22 Відповісти
Вот я удивляюсь украинскому мудрому нариду. Я то думал война отврезвляет. Но зебобов стало еще больше по моему. Героинчески читать по бумажке с опытом шоумена - много ума не нужно... Если б он хоть сам тексты писал, а не подоляк с елдачиной. А так это даже не искренне как-то выходит, хоть и эффективно)
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09.04.2022 12:25 Відповісти
Важливо що це приносить користь.
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09.04.2022 12:29 Відповісти
Согласен. Сейчас да. Просто потом после войны его опять выберут. И бальшое крадивныцтва заиграет новыми красками и не видаными масштабами. Я уже представляю как чинуши потирают руки в предкушении дерибана иностранных инвестиции и арестованных денег параши. Если с бабушки бени не спросит, то с шутом все понятно будет)
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09.04.2022 12:33 Відповісти
не згоден - буба це кацапська міна з задержкою і це всім ще відригнеться...
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09.04.2022 12:38 Відповісти
Другого у нас нет, а выборы в военный час провести нельзя. Так что улыбаемся и машем
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09.04.2022 12:41 Відповісти
Кацапам він служить, це взагалі якийсь маразм таке говорити. На рахунок крадівництва, звичайно що будуть пробувати, але люди вже не ті. Скільки зброї на руках у людей, всю забрати просто неможливо. Процес повної зміни суспільства не буде миттєвий але поступово всі викорінять з себе це совкове зло.
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09.04.2022 12:44 Відповісти
вибори ні, а референдум за вступ в нато можна?
шо то я таке чув за хрестик і труси
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09.04.2022 12:44 Відповісти
це нормально і не нормально.
під час війни всі гуртуються навколо "шо є".
і тільки декотрих не устороює "шо є"....
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09.04.2022 12:32 Відповісти
а знаєш, чого "зебобов стало еще больше"?
Пульт телебачення на одну кнопку це продукує...
Раніше і канали Пінчука, і Ахметова, і Льовочкіна (який би він не був...) а Супільне - найбвльше з перелічених кусали зелену владу хто як. Дехто часто по ділу; дехто за фігню, або набріхували навіть...
А тепер? - Одна конпка, з Г+Г.
Навіть проукраїнські опозиційні захотіли вимкнути!
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09.04.2022 12:33 Відповісти
Пока Прямый работал я смотрел телевизор. Щас в жопу это все. Лучше Игру Престолов пересмотреть чем "Байрактар шоу" с отожранными ****** Кошевого и Пикалова видел какие рожи нахавали? Даже не уверен в Украине ли они
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09.04.2022 12:37 Відповісти
Не больше, шо маемо, то маемо, а после разберемся.
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09.04.2022 14:06 Відповісти
https://www.facebook.com/ViktoriaJoy21?__cft__[0]=AZWGkmKz-XqkuqVqCqoggLtRIlVBw1z3_R7JYiiUos1eZqXd5WIHZ6NghFMdlJ92u0vvXNza0EeZEXhL86yk5SDMD8Ey7h9RojhITIgsYNkcnh_HN0lUvb5QZnmKRn0KWlw&__tn__=-UC%2CP-R Victoria Maximenko Дякую Президенту Порошенко.

От так завжди - хтось робить, а хтось на чужих досягненях своїм зеленим рилом торгує.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003 Ось що писав https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZWGkmKz-XqkuqVqCqoggLtRIlVBw1z3_R7JYiiUos1eZqXd5WIHZ6NghFMdlJ92u0vvXNza0EeZEXhL86yk5SDMD8Ey7h9RojhITIgsYNkcnh_HN0lUvb5QZnmKRn0KWlw&__tn__=-]K-R Taras Chornovil про план Порошенка в березні:
«Порошенко провів купу переговорів, про які не виспівували різні арєстовічі й підготував свій план, за який реально можна боротися й знаходити підтримку кожного пункту й підпункту, які у свою чергу мають подальшу структуризацію. Це план закінчення війни перемогою, а не м'ягкою капітуляцією, як це старається організувати Єрмак, та побудови нової й успішної європейської країни. Деталізований план уже переданий Зеленському. Ох, як декому не хочеться його реалізації!
Основне - під цей план уже є певні домовленості, багато що узгоджено на політичному рівні. Він реалістичний.»











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09.04.2022 12:22 Відповісти
Без потужного впливу на лідерів провідних країн світу пана президента Зеленського ні які інші плани не мали би сенсу.
Респект пану президенту Зеленському і його команді!
Слава Україні! Героям Слава!
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09.04.2022 12:33 Відповісти
Уря. За Бучу тоже хрипатого поблагодарим?
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09.04.2022 12:51 Відповісти
Я зараз, як колись критикував президента, так зараз і похвалю його. Він прекрасно справляється з роллю речника ЗСУ. Він талановитий артист. І увійшов в образ.
Найбільша заслуга Зеленського у цій війні - просто виступати від імені хунти. І не нажимати кнопки. І поки є цей тандем (хтось воює, хтось про це розказує) за нашу Перемогу можна бути спокійним.

https://spektrnews.in.ua/news/hunta---v-ktor-bobirenko/131350 Віктор Бобиренко
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09.04.2022 13:00 Відповісти
главное чтобы он всякой х* не подписал
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09.04.2022 17:15 Відповісти
Нічого паганого не можу сказати за Порошенка, а от гніда тарас чорновіл вже заїбав світити своім ригоанальним рилом.
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09.04.2022 13:15 Відповісти
На П. 2 и 3 не пойдут. Не будут жертвовать ни ЕС ни америка своими людьми, хорошо хоть за ленд лиз приняли решение, а жырная европа вообще полной Ж. Подсели на газовую иглу и сидят ровно. Вот если условный Бангладеш - ох бы им задали жару...
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09.04.2022 14:15 Відповісти
якось Макрон сказав,що в них *********** на три дня активних війкових дій...)
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09.04.2022 12:24 Відповісти
Схоже що у Франції більшість складають ті 40тис сирійців якими нас лякали москалі.
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09.04.2022 12:24 Відповісти
"ленд-лід" чи "ленд-ліз"?
Навіть, якщо журики з https://eurosolidarity.org/ сайту Євросолідарності зробили помилку - не варто її повторювати...
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09.04.2022 12:27 Відповісти
показывайте европейским политикам статистику поставки вооружений !!в обход эмбарго!! на военную технику с 14го года
франция и германия там основные поставщики были оружия, компонентов и прочего в рашку
и если в директиве уточналось, что можно продолжать поставки, если контракт не окончен
то власти же этих стран выдавали новые лицензии на новые поставки

понятно что это все можно было бы получить обходными путями
но напрямую не выполнять своиже запреты на экспор военной техники...
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09.04.2022 12:31 Відповісти
плюс там ускорился экспорт с 21го года...
власть зе команды видимо показала пример
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09.04.2022 12:34 Відповісти
И это правильно. "Войну ресурсов" со всем миром ***** не выдержать...
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09.04.2022 12:51 Відповісти
План Маршала и ЕС это не критические шаги.Чтоб их реализовать нужно вначале выбить рашистов из оккупированных терриорий.
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09.04.2022 13:38 Відповісти
Порошенко,призиває рашистських агентів куйла в ЄС і в НАТО.Хіба недостатньо Порошенку того, що німецько- французьскі прорашистські холуї ,нагнули його до створення ордло,підконтрольних куйлу , на території України.?Хіба створюючи ордло неясно було.що це є міна сповільненої дії.котра так чи інакше буде взірвана рашистом кровопролитно війною?Французькі холуї рашиста, крім словесного поносу.ніякої іншої підтримки Україні не надають, що вказує на прорашистський курс жабоїдів.Їх разом з німцями , та ще де - якими холуями.котрі дозволили рашисту морем натасеати зброї в Крим курс за рашистським коритом
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09.04.2022 14:08 Відповісти
зеленський казав-як би я був президентом у 14 році, то крим не здали рашке. хочу нагадати, яка у 14 році була армія України. у 22 році ЗСУ вже перша у світі, тому що це: АРМІЯ-ВІРА-МОВА, а не шашлики по весніі. вибачаюсь, але хочу запитати-в яких окопах буковеля і закарпаття воюють слуги наріду- коля котлєта, юрченко,беленюк, герус, трухін, потураєв, любітель простітуток яременко, юзік, силач вася?
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09.04.2022 16:17 Відповісти
Ще раз повторюю , не можна більше призивати гарантувати безпеку України і її народу тих прорашистських правителів(фріців і жєабоїдів) котрі в 2014 році заклали підвалини нинішньої війни в України в Мінську .Мухи окремо ,від котлет.
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09.04.2022 16:40 Відповісти
жабоеды ничего не дадут, могу поспорить.
но макрон 100% еще раз позвонит х*лу
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09.04.2022 17:17 Відповісти
 
 