Порошенко в ефірі France 24 закликав французів приєднатись до ленд-лізу для України
Петро Порошенко також закликає західних партнерів запровадити "Список Бучі" за прикладом "Списку Магнітського".
Петро Порошенко в ефірі телеканалу France 24 закликав французів слідом за Сенатом США ухвалити Акт про ленд-ліз для України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Дуже вдячний сенаторам Сполучених Штатів, глибоко вдячний адміністрації США та лідерству президента Байдена. Таким чином імплементується один з тих пунктів, які були ще три тижні тому презентовані мною у так званому "Плані пʼяти критичних кроків", – нагадав Порошенко.
Як відомо, план Порошенка окрім ленд-лізу також включає надання засобів для контролю над небом та відкриття "другого фронту" включно із пекельними санкціями і нафтовим ембарго. Петро Порошенко також закликає західних партнерів запровадити "Список Бучі" за прикладом "Списку Магнітського".
Інші пункти плану – європейська перспектива для України та "План Маршалла".
"Дуже позитивні сигнали надходять щодо "Плану Маршалла" з боку наших західних партнерів", – повідомив п’ятий Президент.
"Закликаю також французів: прошу, зробіть, як зробив Сенат Сполучених Штатів. Схваліть і ви окремий Акт про ленд-лід, але з французького боку. Це зараз дуже важливо", – наголошує Порошенко.
Будь ласка, зачекайте...
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шо то я таке чув за хрестик і труси
під час війни всі гуртуються навколо "шо є".
і тільки декотрих не устороює "шо є"....
Пульт телебачення на одну кнопку це продукує...
Раніше і канали Пінчука, і Ахметова, і Льовочкіна (який би він не був...) а Супільне - найбвльше з перелічених кусали зелену владу хто як. Дехто часто по ділу; дехто за фігню, або набріхували навіть...
А тепер? - Одна конпка, з Г+Г.
Навіть проукраїнські опозиційні захотіли вимкнути!
От так завжди - хтось робить, а хтось на чужих досягненях своїм зеленим рилом торгує.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003 Ось що писав https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZWGkmKz-XqkuqVqCqoggLtRIlVBw1z3_R7JYiiUos1eZqXd5WIHZ6NghFMdlJ92u0vvXNza0EeZEXhL86yk5SDMD8Ey7h9RojhITIgsYNkcnh_HN0lUvb5QZnmKRn0KWlw&__tn__=-]K-R Taras Chornovil про план Порошенка в березні:
«Порошенко провів купу переговорів, про які не виспівували різні арєстовічі й підготував свій план, за який реально можна боротися й знаходити підтримку кожного пункту й підпункту, які у свою чергу мають подальшу структуризацію. Це план закінчення війни перемогою, а не м'ягкою капітуляцією, як це старається організувати Єрмак, та побудови нової й успішної європейської країни. Деталізований план уже переданий Зеленському. Ох, як декому не хочеться його реалізації!
Основне - під цей план уже є певні домовленості, багато що узгоджено на політичному рівні. Він реалістичний.»
Респект пану президенту Зеленському і його команді!
Слава Україні! Героям Слава!
Найбільша заслуга Зеленського у цій війні - просто виступати від імені хунти. І не нажимати кнопки. І поки є цей тандем (хтось воює, хтось про це розказує) за нашу Перемогу можна бути спокійним.
https://spektrnews.in.ua/news/hunta---v-ktor-bobirenko/131350 Віктор Бобиренко
Навіть, якщо журики з https://eurosolidarity.org/ сайту Євросолідарності зробили помилку - не варто її повторювати...
франция и германия там основные поставщики были оружия, компонентов и прочего в рашку
и если в директиве уточналось, что можно продолжать поставки, если контракт не окончен
то власти же этих стран выдавали новые лицензии на новые поставки
понятно что это все можно было бы получить обходными путями
но напрямую не выполнять своиже запреты на экспор военной техники...
власть зе команды видимо показала пример
но макрон 100% еще раз позвонит х*лу