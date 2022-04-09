Порошенко в ефірі France 24 закликав французів приєднатись до ленд-лізу для України

Петро Порошенко також закликає західних партнерів запровадити "Список Бучі" за прикладом "Списку Магнітського".

Петро Порошенко в ефірі телеканалу France 24 закликав французів слідом за Сенатом США ухвалити Акт про ленд-ліз для України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Дуже вдячний сенаторам Сполучених Штатів, глибоко вдячний адміністрації США та лідерству президента Байдена. Таким чином імплементується один з тих пунктів, які були ще три тижні тому презентовані мною у так званому "Плані пʼяти критичних кроків", – нагадав Порошенко.

Як відомо, план Порошенка окрім ленд-лізу також включає надання засобів для контролю над небом та відкриття "другого фронту" включно із пекельними санкціями і нафтовим ембарго. Петро Порошенко також закликає західних партнерів запровадити "Список Бучі" за прикладом "Списку Магнітського".

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Інші пункти плану – європейська перспектива для України та "План Маршалла".

"Дуже позитивні сигнали надходять щодо "Плану Маршалла" з боку наших західних партнерів", – повідомив п’ятий Президент.

"Закликаю також французів: прошу, зробіть, як зробив Сенат Сполучених Штатів. Схваліть і ви окремий Акт про ленд-лід, але з французького боку. Це зараз дуже важливо", – наголошує Порошенко.