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Новини Санкції проти Росії
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Фінляндія закрила в'їзд для всіх вантажних транспортних засобів з номерами РФ та Білорусі

фура,фури

9 квітня Фінляндія закрила в'їзд у країну для всіх вантажних транспортних засобів із російськими та білоруськими номерами.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, весь комерційний вантажний автотранспорт з реєстраційними номерами РБ і РФ буде зупинено і розгорнуто — це вантажівки, фури і навіть фургони, якщо вони спробують розмитнити комерційні вантажі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нові санкції ЄС: До 16 квітня всі фури з РФ і Білорусі мають покинути територію Євросоюзу. ВIДЕО

Нагадуємо, фінський оператор поїздів VR після оголошення про скасування залізничного пасажирського сполучення з РФ заявив про призупинення вантажних перевезень з 27 березня.

Автор: 

вантажі (1438) перевезення (1006) росія (65010) санкції (11794) Фінляндія (1300)


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Топ коментарі
+29
Уважуха финнам.
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09.04.2022 12:24
+19
Вспомнил, несколько лет назад публиковали фото внутренностей туалетов на финских трассах, заправках etc. Там к надписям на финском о правилах пользования специально для кацапов по русски было написано На унитаз с ногами не залезать.
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09.04.2022 12:35
+12
Пітер тепер загнеться від нестачі горілки і жратви.
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09.04.2022 12:26
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Уважуха финнам.
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09.04.2022 12:24 Відповісти
Не фінах справа. З цієї ночі вступили в дію нові санкції ЄС =
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09.04.2022 13:45 Відповісти
Пітер тепер загнеться від нестачі горілки і жратви.
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09.04.2022 12:26 Відповісти
Но поездки частного транспорта никто не запрещал. Такси и на финку.
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09.04.2022 12:31 Відповісти
зате тепер СПБ почне відчувати що таке жити в рабсії, до цього вони жили на території росії, але з європейським містом де можна все купувати и бути на 2 стільцях одрачу, де фіньскі зозули точені, і рабсійьскі рубли рочені
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09.04.2022 12:37 Відповісти
правильно роблять, бо так і дрг можуть заїхати..
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09.04.2022 12:27 Відповісти
Вспомнил, несколько лет назад публиковали фото внутренностей туалетов на финских трассах, заправках etc. Там к надписям на финском о правилах пользования специально для кацапов по русски было написано На унитаз с ногами не залезать.
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09.04.2022 12:35 Відповісти
Гарна новина
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09.04.2022 12:36 Відповісти
ВАТОСАМКИ! АХТУНГ!!!
СРОЧНО СКУПАЙТЕ ВАТУ!
ТАМПЕКСОВ И ОЛВЕЙСОВ УЖЕ НЕ БУДЕТ!
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09.04.2022 12:37 Відповісти
У них там старых фуфаек еще с трех поколений. там вата качественная, плотная...
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09.04.2022 14:53 Відповісти
Это был единственный маршрут через паромы на германию в обход Польши - теперь параше ******
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09.04.2022 12:38 Відповісти
Треба не вантажні, а в принципі всі автомобілі не пропускати.
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09.04.2022 12:51 Відповісти
Ну нарешті...
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09.04.2022 12:52 Відповісти
Ачто те 200 тысяч кацапов которые живут в Суоми ну и проклинают ессно фиников все время?
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09.04.2022 13:00 Відповісти
Обложили лаптекопытных репоедов как стаю шакалов. по полной программе. Только что прошла инфа, что лапотное быдло на своих драндулетах должны вернуться на свою дикую обосранную орду до 16 апреля, потому что ихним фурам будет запрещен выезд-вьезд в Польшу. Точно не помню, это по всем странам ЕС или только в Польше. Ну а финны и прибалты полностью перекрыли снабжений кацапни с западом. А кроме этого ЕС запретила заход кацапскиз судов в свои порты. В общем, ***** доигралось, что кацапов заблокировали в Европе, как чумной барак.
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09.04.2022 13:01 Відповісти
Так то воно так, але торговий флот. як правило, ходить під прапором якоїсь Панами чи ще якогось офшор.

Щоб не вийшло так, шо санкції обійдуть за рахунок реєстрації суден не в росії
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09.04.2022 13:48 Відповісти
Молодці, що скажеш
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09.04.2022 13:43 Відповісти
 
 