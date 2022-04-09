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Фінляндія закрила в'їзд для всіх вантажних транспортних засобів з номерами РФ та Білорусі
9 квітня Фінляндія закрила в'їзд у країну для всіх вантажних транспортних засобів із російськими та білоруськими номерами.
Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, весь комерційний вантажний автотранспорт з реєстраційними номерами РБ і РФ буде зупинено і розгорнуто — це вантажівки, фури і навіть фургони, якщо вони спробують розмитнити комерційні вантажі.
Нагадуємо, фінський оператор поїздів VR після оголошення про скасування залізничного пасажирського сполучення з РФ заявив про призупинення вантажних перевезень з 27 березня.
Топ коментарі
+29 Станислав Полторадня #506382
показати весь коментар09.04.2022 12:24
+19 Михаил Дужик #512165
показати весь коментар09.04.2022 12:35
+12 Микола Мазуренко
показати весь коментар09.04.2022 12:26
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Щоб не вийшло так, шо санкції обійдуть за рахунок реєстрації суден не в росії