Україна очікує отримати статус кандидата на вступ в ЄС у червні, - Стефанішина
Віцепрем’єрка з європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що України може отримати статус кандидата на вступ до Євросоюзу в червні.
Про це Стефанішина розповіла у суботу в Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Україна отримала анкету для членства в ЄС. Ми вже зробили велику підготовчу роботу, тому готові діяти швидко. Очікуємо на отримання статусу кандидата в червні", - написала Стефанішина.
Віцепрем’єрка додала, що статус кандидата є частиною "нашого одужання та перемоги над російським агресором, який хоче змінити демократичний курс України".
Очікування Стефанішиної пов'язане з тим, що у червні заплановане проведення саміту лідерів Європейського Союзу, на якому може бути ухвалене рішення.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 8 квітня офіційно передала президенту Володимиру Зеленському опитувальник, заповнення якого є необхідним кроком для надання Україні статусу кандидата в ЄС.
Володимир Зеленський заявив, що Україна буде готова з відповідями за тиждень.
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