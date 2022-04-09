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Україна очікує отримати статус кандидата на вступ в ЄС у червні, - Стефанішина

єс,зеленський,ляєн

Віцепрем’єрка з європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що України може отримати статус кандидата на вступ до Євросоюзу в червні.

Про це Стефанішина розповіла у суботу в Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Україна отримала анкету для членства в ЄС. Ми вже зробили велику підготовчу роботу, тому готові діяти швидко. Очікуємо на отримання статусу кандидата в червні", - написала Стефанішина.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фон дер Ляєн передала Зеленському опитувальник для вступу до ЄС

Віцепрем’єрка додала, що статус кандидата є частиною "нашого одужання та перемоги над російським агресором, який хоче змінити демократичний курс України".

Очікування Стефанішиної пов'язане з тим, що у червні заплановане проведення саміту лідерів Європейського Союзу, на якому може бути ухвалене рішення.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 8 квітня офіційно передала президенту Володимиру Зеленському опитувальник, заповнення якого є необхідним кроком для надання Україні статусу кандидата в ЄС.

Володимир Зеленський заявив, що Україна буде готова з відповідями за тиждень.

Автор: 

євроінтеграція (501) членство в ЄС (1240) Євросоюз (13360) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (353)


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В кандидатах можна ходити роками.
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09.04.2022 12:45 Відповісти
що там, анкету не згубив зе-клован?
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09.04.2022 12:52 Відповісти
Если сдадут - нафиг они в ЕС?Здесь своих воровайцев хватает!
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09.04.2022 12:57 Відповісти
Дай Бог,щоб це відбулося!Думаю 90% населення України цього чекають,це маленький ,але крок вперед,попереду багато роботи,щоб подалі від рашки відштовхнутись!
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09.04.2022 14:14 Відповісти
Туреччина отримала статус кандидата в члени ЕС більше ніж 40 років тому! Й досі "ходить з цим статусом"!
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09.04.2022 15:58 Відповісти
Думаю що вступ можливий в 2045..Якщо Україна виконає европейські стандарти.медицина: дорогі, судові, сільськогосподарські,,і.т.д .
Головне ,щоб у нас був , НАШ український президент…
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13.04.2022 10:26 Відповісти
 
 