В Україні запустили сайт з інформацією про способи захисту жінок і дітей від торговців людьми

В Україні запустили сайт з інформацією про способи захисту українських жінок і дітей від торговців людьми.

"Інформація з safewomen.com.ua може бути корисна як тим українкам, які залишилися в Україні, так і тим, хто за кордоном", - йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства соціальної політики, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Наголошується, що на сайті можна отримати таку корисну інформацію: правила безпеки як захиститися від торговців людьми (безпека ваших документів, правила пересування, спілкування, безпека фінансів та працевлаштування); небезпечні сигнали, що свідчать про те, що ви потрапили в ситуацію торгівлі; поради, що робити і куди звертатися, якщо ви потрапили в ситуацію торгівлі людьми чи є свідком такої ситуації після перетину державного кордону.

Також на сайті є контактні дані, за якими можна звернутися в офіційні структури або спеціалізовані і перевірені громадські організації з 28 країн, зокрема України.

Крім того, на сайті розміщена інформація про національну гарячу лінію з протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії насильству за ознакою статі (1547) і гарячої лінії екстреної допомоги у всіх країнах ЄС (112).

Згідно з повідомленням, ресурс розроблений з ініціативи урядової Уповноваженої з гендерної політики та Міністерства соціальної політики України, за підтримки проєкту "супровід урядових реформ в Україні" (SURGe), що фінансується урядом Канади та впроваджується Alinea International.

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