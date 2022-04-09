На звільнених територіях Харківщини фіксуються такі ж звірства окупантів, як у Бучі, - Синєгубов

На звільнених від окупації територіях Харківщини фіксуються такі ж звірства росіян по відношенню до мирного населення, як у Бучі.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Мародери, ґвалтівники, вбивці жінок і дітей, їх не можна називати армією!" - зауважує він.

Синєгубов нагадує, що в селі Гусарівка Ізюмського району росіяни катували місцевих жителів. Після тривалого знущання - трьох людей спалили живцем. Серед загиблих є діти.

Крім цього, за його словами, знайшли тіло фельдшера лікарні, руки чоловіка були зв'язані за спиною, його також катували військові РФ.

"Просто посеред дороги росіяни із артилерії розстріляли авто, де була родина з дитиною. Частина жителів - зникла безвісти, кількість ще встановлюється. Це жахливі нелюдські звірства, за які, повірте, окупанти понесуть покарання!" - резюмує очільник регіону.

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