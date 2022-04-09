На звільнених територіях Харківщини фіксуються такі ж звірства окупантів, як у Бучі, - Синєгубов
На звільнених від окупації територіях Харківщини фіксуються такі ж звірства росіян по відношенню до мирного населення, як у Бучі.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"Мародери, ґвалтівники, вбивці жінок і дітей, їх не можна називати армією!" - зауважує він.
Синєгубов нагадує, що в селі Гусарівка Ізюмського району росіяни катували місцевих жителів. Після тривалого знущання - трьох людей спалили живцем. Серед загиблих є діти.
Крім цього, за його словами, знайшли тіло фельдшера лікарні, руки чоловіка були зв'язані за спиною, його також катували військові РФ.
"Просто посеред дороги росіяни із артилерії розстріляли авто, де була родина з дитиною. Частина жителів - зникла безвісти, кількість ще встановлюється. Це жахливі нелюдські звірства, за які, повірте, окупанти понесуть покарання!" - резюмує очільник регіону.
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ЕС должен сказать, что те, которые сейчас помогают путину, будут сидеть рядом с ним на военном трибунале.
глава нацбанка набиуллина, которая сейчас помогает путину в экономическом вопросе, Министр по энергетике, который сейчас всех старается перевести на оплату за газ в рублях, Совбез, директора федеральных каналов, руководство росгвардии, депутаты госдумы, кабинет министров.
Да они же все от него разбегутся! Повылетают в другие страны!
..... там таких путиных более ста миллионов.
или ты бы, извини, поверил бы любому из населения срассии шо типо - ну хорошо, я сдамся, но мою мать и жену не трогайте?
что еще надо шоб ты понял шо если сдался - то мать и дочка.... ну всем уже ясно что будет
извини, но я, грустно ржу - это как "молиться" чикатилу шоб пожалел и наказал Васю который у тя украл курицу.
иж извини, но лицемерно звучат эти все вопли о "боге", который такое творил шо русня как раз старается достичь егО уровня.
твое слово - да ты всеврешьбохнетакой?
мое слово - ты просто почитай тот же "ветхий завет".
правда убери нож от себя, а то захочется в монритор бросить.
я сам не думав, але видно шо:
А. Ілон маск сказав шо типу "мір іскуствєнєн"
Б. бачимо шо він не збрехав*(якесь лайно, скажімо так(здогад) "пожинає емоції, біль, кров шолі...") ну ти зрозумів
в. я думаю шо т.з. "доля" є всеж таки. правда фермера.... "фермера" я би спитав ..... за це все.. ну не знаю. слів нема
..... там таких путиных более ста миллионов.
или ты бы, извини, поверил бы любому из населения срассии шо типо - ну хорошо, я сдамся, но мою мать и жену не трогайте?
что еще надо шоб ты понял шо если сдался - то мать и дочка.... ну всем уже ясно что будет
Докази правдивості різанини в Бучі вимагає надати Орбан...
Проросійський Віктор Орбан поставив під сумнів звірства російської армії у Бучі.
Він вимагає, щоб Україна надала докази, що трупи цивільних на вулицях не постановка.
Это я пишу для тех ублюдков, которые его звали и зовут в Украину.
але як преткнуть кордон зі зброєю? - будуть знищені неґайно
Решающую роль в зверствах в Буче сыграли боевики ЧВК Вагнера, которые продемонстрировали особенную степень жестокости еще в ходе их участия в войне в Сирии - радиоперехват переговоров по радиосвязи российских военных Федеральной разведывательной службы Германии (BND).
Тарас Березовец:
Как-то сразу вспоминается, что захват этих самых вагнеровцев был в Украине сорван полтора года назад…
Щодо розстрільних списків.
Багато хто задається питаннями звідки у російських катів списки патріотів, по яким вони цілеспрямовано ходили.
На першому і другому скріншоті - Портнов оголошує про початок складання списків патріотів України і анонсує їх вбивства і зникнення.
На третьому - доказ, що ця діяльність була узгоджена з владою. Депутатка Зеленського проговорюється в ефірі проросійського каналу НАШ, що вдячна Портнову за переслідування патріотів, і що це для них - встановлення збоченої "справедливості".
В результаті тепер по цих списках російські карателі ходять по домівках і вбивають проукраїнських людей.
Також додаю скріншот - Портнов хизується, що посадка генерала Марченка - його рук справа. Це доводить, що на третьому скріншоті не пусте базікання якоїсь вівці, яка нічого не знає: як мінімум в одному епізоді - по генералу Марченку - влада і агент РФ співпрацювали.
Агент РФ збирав списки для вбивств українців, усвідомлював свої дії і мету, але найгірше ДІЯВ ЗА УЗГОДЖЕННІСТЮ З КОЛОМОЙСЬКО-ЗЕЛЕНСЬКОГО КАГАЛОМ.
Вони фактично спільно, як мінімум не перешкоджаючи агентурі РФ, зібрали дані на проукраїнський актив і передали їх путіну.
Але хтось має показати хати в які треба стукати. Це в нас і зробила зелена банда в зв'язці з портновим.
Ну, а далі історія розвивалася так, що влада допомогла Портнову втекти.
Патріоти у спецслужбах очевидно вели розобку проти Портнова. Наприклад, за підозрою у держзраді всередині березня був затриманий експідлеглий Портнова - Євген Іванова. У період з 24 лютого по 16 березня 2022 Євген Іванов на території Києва у месенджерах долучився до антиукраїнських чатів і передавав представникам РФ та "ДНР/ЛНР" дані щодо місць розташування особового складу та військової техніки Збройних Сил України.
Не важко зрозуміти, що патріотичні співробітники спецслужб мали на меті прищучити Портнова, взяти його подільників і після цього можна було б владу приперти до стінки отриманим свідченнями, чим і примусити зняти з нього імунітет від переслідувань.
Але щойно Іванова затримали, Портнов зрозумів: час евакуюватися.
Тобто врятували ще одного вбивцю, точно так само, як і вагнерівців.
Непокаране зло вбиває далі. Розповідаючи, що карати його "неначасі".