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Новини Агресія Росії проти України Війна
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ЗМІ країни-агресора повідомляють про 674 тисячі українців, вивезених до РФ, - Денісова

депортація

Окупанти нарощують обсяги примусової депортації українців із тимчасово захоплених територій до РФ.

Про це у Телеграмі поінформувала уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає Цензор.НЕТ.

"ЗМІ країни-агресора, посилаючись на джерела у військових відомства РФ, рапортують про 674 тисячі осіб, вивезених окупантами до Росії, з них понад 131 тисяча – діти. Лише напередодні було вивезено 15 тисяч мешканців Донецької та Луганської областей", - поінформувала Денісова.

За її даними, у Маріуполі окупантами масово поширюється інформація про необхідність виїзду містян на територію Росії, де для них "будуть створені сприятливі та гостинні умови".

"Натомість людей очікують довгі та принизливі процедури фільтрації - відбір відбитків пальців, оформлення різних документів, допити. Рівень фільтрації постійно зростає – під неї підпадають усі громадяни від 18 років, незалежно від статі. Ті люди, які не проходять фільтрацію через проукраїнську позицію, зникають", - заявила уповноважена ВР.

Як зазначає Денісова, у Таганрозі депортованим видають по 10 тисяч рублів та вибір регіонів для подальшого проживання. Усі вони є економічно депресивними - Томськ, Тамбов, Астрахань та інші.

Окремо вона зазначила, що за інформацією мерії Маріуполя, російські загарбники примусово вивезли з міста 31 тисячу людей.

Також читайте: Понад 30 тис. маріупольців окупанти примусово вивезли на територію ОРДО та РФ, - мер Бойченко

"Стало відомо, що російські військові силоміць вивезли до РФ мешканців Рубіжного Луганської області. Спершу близько 100 українців хотіли вивезти потягом в Курськ, але зрештою їх повезли до Ленінградської області. Свідки повідомляють, що попередній потяг з 300-ми громадянами України вирушив до Сибіру.

Країна-окупант РФ грубо порушує норми статті 49 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє здійснювати примусове переселення або депортацію осіб з окупованої території", - зауважує уповноважена.

Денісова звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, з проханням врахувати ці факти воєнних злочинів та порушень прав людини РФ в Україні.

Читайте: Денісова закликала міжнародні інституції втрутитися в ситуацію із незаконним вивезенням дітей до РФ

Автор: 

армія рф (17277) Денісова Людмила (883) депортація (721)


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Топ коментарі
+7
Так звана РФ, хрен їх відпустить. Треба брати в полон толстосумов і в Україні любителей русского мира. І обмінювати .
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09.04.2022 13:58
+6
Та не виїхало туди стільки.
Просто є інформація, що 4 млн українців виїхало в європу. І росіяни дивуються, чому росія "спасає" українців, а вони втікають в європу, а не в росію.
Тому, по тактиці симетричних відповідей, російська пропаганда придумала, що в росію теж багато виїхало.
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09.04.2022 14:02
+4
Ойц. А я забыл дописать шо цитировал Люсю? Ай я яй, как не хорошо получилось Такшта, переадресуй свои претензии Зеле.
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09.04.2022 14:27
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09.04.2022 13:56 Відповісти
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09.04.2022 13:58 Відповісти
Так звана РФ, хрен їх відпустить. Треба брати в полон толстосумов і в Україні любителей русского мира. І обмінювати .
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09.04.2022 13:58 Відповісти
Та не виїхало туди стільки.
Просто є інформація, що 4 млн українців виїхало в європу. І росіяни дивуються, чому росія "спасає" українців, а вони втікають в європу, а не в росію.
Тому, по тактиці симетричних відповідей, російська пропаганда придумала, що в росію теж багато виїхало.
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09.04.2022 14:02 Відповісти
Захоплення рабів це мета будь-якої війни ще з часів кам'яної доби. На москаляндії жити нікому, а ті хто є - сміття. Ось це і є основна причина. Те саме із АРК та лугандоном, відмінність лише у тому, що ці території москаляндія планує загарбати разом з рабами, тому й не вивозить їх масово на мухосранськи.
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09.04.2022 14:30 Відповісти
Не знаю яка цифра насправді, але якщо кацап назвав цифру, то вона точно не правильна.
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09.04.2022 14:45 Відповісти
Нууу...... По крайней мере избежали паники. И нашим войскам не пришлось их давить танками.
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09.04.2022 14:02 Відповісти
ты никого бы не "раздавил".
одно то шо пишешь тут, а другое шо ответить можешь.
сорри, но тупо гонишь с дивана
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09.04.2022 14:09 Відповісти
Ойц. А я забыл дописать шо цитировал Люсю? Ай я яй, как не хорошо получилось Такшта, переадресуй свои претензии Зеле.
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09.04.2022 14:27 Відповісти
ну так
скажу что надо - жаль шо Сралин не бомбанул, ну просто трошечки бы знал Запад что такое эта ..... этот сброд генетического мусора.
кстати, наши же тоже в Европе....
ну вот, объективно - видим что наши деды с их дедами делали.
Жестко? .... извините ------------------- "киевкрястилмацкву......."
и да, на месте Запада, я бы, если бы так просто было - заху..чил бы тут и там все ядерными ракетами. тем более что я тут и знаю что к чему - заху*чил бы тем более, сорри
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09.04.2022 14:07 Відповісти
Це брехня і це очевидно.
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09.04.2022 14:08 Відповісти
‼️‼️‼️‼️‼️ ГОРЯЧА ТЕМА
13:17, 09.04.22

"Можемо повторити": як радянські солдати по-звірячому і безкарно ґвалтували німецьких жінок

https://tsn.ua/lady/news/obschestvo/mozhemo-povtoriti-yak-radyanski-soldati-po-zviryachomu-i-bezkarno-gvaltuvali-nimeckih-zhinok-2031973.html

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09.04.2022 14:11 Відповісти
Денисова , СРОЧНО СОБИРАЙ ФОРУМ ЖЕНЩИН В МИРЕ В СВЯЗИ С ИЗНАСИЛОВАНИЯМИ .
Курица , блин
Все этим старушкам надо подсказывать
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09.04.2022 14:13 Відповісти
В любом случае нужно проводить фильтрацию украинцев которые будут возвращаться с территории РФ - очевидно что фашисты хотят скрыть свои преступления подменой населения в Украине, чтобы украинской стороне было невозможно подсчитать количество жертв от действий российских фашистов.
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09.04.2022 14:16 Відповісти
партизаны должны быть чисто по теории вероятности. "фильтрация" так себе показатель, особенно после 10 тысяч. для кацапских целей подходят лишь полные дебилы ну или дети до 7 лет. и то их выращивать лет 20 минимум, а столько вряд ли протянут.
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09.04.2022 14:19 Відповісти
Якщо вивозять "любітєлєй узкого міра" - то просто чудово (головне, якщо захочуть повернутись, не впускати назад вату)! Якщо потрапили нормальні українці, то, звичайно, дуже жаль...
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09.04.2022 14:22 Відповісти
Зебил помог бежать *********** куму и прочим жопоблоховцам сруцькимирным.
Украинцам желаю удачной попытки перехода границ вонючей ********* и попаданию в свободный цивилизованный мир.
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09.04.2022 14:43 Відповісти
К сожалению это заложники *****
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09.04.2022 16:41 Відповісти
 
 