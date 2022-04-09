ЗМІ країни-агресора повідомляють про 674 тисячі українців, вивезених до РФ, - Денісова
Окупанти нарощують обсяги примусової депортації українців із тимчасово захоплених територій до РФ.
Про це у Телеграмі поінформувала уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає Цензор.НЕТ.
"ЗМІ країни-агресора, посилаючись на джерела у військових відомства РФ, рапортують про 674 тисячі осіб, вивезених окупантами до Росії, з них понад 131 тисяча – діти. Лише напередодні було вивезено 15 тисяч мешканців Донецької та Луганської областей", - поінформувала Денісова.
За її даними, у Маріуполі окупантами масово поширюється інформація про необхідність виїзду містян на територію Росії, де для них "будуть створені сприятливі та гостинні умови".
"Натомість людей очікують довгі та принизливі процедури фільтрації - відбір відбитків пальців, оформлення різних документів, допити. Рівень фільтрації постійно зростає – під неї підпадають усі громадяни від 18 років, незалежно від статі. Ті люди, які не проходять фільтрацію через проукраїнську позицію, зникають", - заявила уповноважена ВР.
Як зазначає Денісова, у Таганрозі депортованим видають по 10 тисяч рублів та вибір регіонів для подальшого проживання. Усі вони є економічно депресивними - Томськ, Тамбов, Астрахань та інші.
Окремо вона зазначила, що за інформацією мерії Маріуполя, російські загарбники примусово вивезли з міста 31 тисячу людей.
"Стало відомо, що російські військові силоміць вивезли до РФ мешканців Рубіжного Луганської області. Спершу близько 100 українців хотіли вивезти потягом в Курськ, але зрештою їх повезли до Ленінградської області. Свідки повідомляють, що попередній потяг з 300-ми громадянами України вирушив до Сибіру.
Країна-окупант РФ грубо порушує норми статті 49 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє здійснювати примусове переселення або депортацію осіб з окупованої території", - зауважує уповноважена.
Денісова звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, з проханням врахувати ці факти воєнних злочинів та порушень прав людини РФ в Україні.
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Просто є інформація, що 4 млн українців виїхало в європу. І росіяни дивуються, чому росія "спасає" українців, а вони втікають в європу, а не в росію.
Тому, по тактиці симетричних відповідей, російська пропаганда придумала, що в росію теж багато виїхало.
одно то шо пишешь тут, а другое шо ответить можешь.
сорри, но тупо гонишь с дивана
скажу что надо - жаль шо Сралин не бомбанул, ну просто трошечки бы знал Запад что такое эта ..... этот сброд генетического мусора.
кстати, наши же тоже в Европе....
ну вот, объективно - видим что наши деды с их дедами делали.
Жестко? .... извините ------------------- "киевкрястилмацкву......."
и да, на месте Запада, я бы, если бы так просто было - заху..чил бы тут и там все ядерными ракетами. тем более что я тут и знаю что к чему - заху*чил бы тем более, сорри
13:17, 09.04.22
"Можемо повторити": як радянські солдати по-звірячому і безкарно ґвалтували німецьких жінок
https://tsn.ua/lady/news/obschestvo/mozhemo-povtoriti-yak-radyanski-soldati-po-zviryachomu-i-bezkarno-gvaltuvali-nimeckih-zhinok-2031973.html
Курица , блин
Все этим старушкам надо подсказывать
Украинцам желаю удачной попытки перехода границ вонючей ********* и попаданию в свободный цивилизованный мир.