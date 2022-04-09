ЗМІ країни-агресора повідомляють про 674 тисячі українців, вивезених до РФ, - Денісова

Окупанти нарощують обсяги примусової депортації українців із тимчасово захоплених територій до РФ.

Про це у Телеграмі поінформувала уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає Цензор.НЕТ.

"ЗМІ країни-агресора, посилаючись на джерела у військових відомства РФ, рапортують про 674 тисячі осіб, вивезених окупантами до Росії, з них понад 131 тисяча – діти. Лише напередодні було вивезено 15 тисяч мешканців Донецької та Луганської областей", - поінформувала Денісова.

За її даними, у Маріуполі окупантами масово поширюється інформація про необхідність виїзду містян на територію Росії, де для них "будуть створені сприятливі та гостинні умови".

"Натомість людей очікують довгі та принизливі процедури фільтрації - відбір відбитків пальців, оформлення різних документів, допити. Рівень фільтрації постійно зростає – під неї підпадають усі громадяни від 18 років, незалежно від статі. Ті люди, які не проходять фільтрацію через проукраїнську позицію, зникають", - заявила уповноважена ВР.

Як зазначає Денісова, у Таганрозі депортованим видають по 10 тисяч рублів та вибір регіонів для подальшого проживання. Усі вони є економічно депресивними - Томськ, Тамбов, Астрахань та інші.

Окремо вона зазначила, що за інформацією мерії Маріуполя, російські загарбники примусово вивезли з міста 31 тисячу людей.

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"Стало відомо, що російські військові силоміць вивезли до РФ мешканців Рубіжного Луганської області. Спершу близько 100 українців хотіли вивезти потягом в Курськ, але зрештою їх повезли до Ленінградської області. Свідки повідомляють, що попередній потяг з 300-ми громадянами України вирушив до Сибіру.

Країна-окупант РФ грубо порушує норми статті 49 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє здійснювати примусове переселення або депортацію осіб з окупованої території", - зауважує уповноважена.

Денісова звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, з проханням врахувати ці факти воєнних злочинів та порушень прав людини РФ в Україні.

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