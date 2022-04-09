Німеччина досягла межі щодо постачання Україні зброї зі складів Бундесверу, - міністерка оборони ФРН Ламбрехт

Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт заявила, що ФРН досягла межі щодо постачання Україні зброї зі складів Бундесверу, німецької армії.

Про це вона сказала в інтерв'ю Augsburger Allgemeine, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Звичайно, ми всі покликані підтримати Україну в її мужній боротьбі. Щодо постачань зі складів Бундесверу, то я повинна чесно сказати: ми зараз досягли межі. Тому що війська, як і раніше, повинні мати змогу гарантувати національну оборону та оборону Альянсу", – сказала вона.

Водночас, за словами Ламбрехт, це не означає, що Німеччина не може зробити для України більше. Зокрема, промисловість може постачати зброю безпосередньо.

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