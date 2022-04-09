Наразі в Україні понад 15 тисяч зниклих безвісти, зґвалтованих дуже багато, - Денісова
Наразі в Україні понад 15 тисяч зниклих безвісти.
Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" заявила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Щодо зниклих безвісти, скільки у нас пораховано – це більше 15 тисяч випадків таких. Тому що ми їх фіксуємо, до нас звертаються громадяни, і ми чітко знаємо, де, хто, яке прізвище, якого року народження, де він зник", - уточнила Денісова.
Окремо вона зазначила, що наразі важко сказати точні дані, серед іншого, щодо загальної кількості загиблих, зґвалтованих унаслідок повномасштабного вторгнення РФ.
За словами омбудсмена, зґвалтування жінок, дітей, підлітків, хлопців, літніх людей - це окрема зброя РФ проти українського народу.
"Вони роблять це навмисно доти і такої кількості знищення наших дівчат, що хочуть довести їх, щоб вони жодного чоловіка іншого до себе не підпустили, щоб узагалі українські діти не народжувалися", - сказала Денісова.
У Офісі Омбудсмена зафіксували багато випадків, коли до цього відомства звертаються жінки і дівчата, які були зґвалтовані і наразі вагітні, і питають, що їм робити, як їм жити далі.
"У нас наразі є група психологічної підтримки, яка працює при Офісі Уповноваженого, і є телефон на сайті. Наші психологи і психоаналітики перевантажені такими випадками, і їм, скоріше за все, теж уже потрібна психологічна підтримка, бо (важко. – Ред.) витримувати всі ці історії, які розповідають їм, і підтримати цих людей", - розповіла Денісова.
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Решающую роль в зверствах в Буче сыграли боевики ЧВК Вагнера, которые продемонстрировали особенную степень жестокости еще в ходе их участия в войне в Сирии - радиоперехват переговоров по радиосвязи российских военных Федеральной разведывательной службы Германии (BND).
Тарас Березовец:
Как-то сразу вспоминается, что захват этих самых вагнеровцев был в Украине сорван полтора года назад…
треба зробити нарізку з схожими фото та відео звірств фашистів і максимально схожими звірствами рашистів з заголовком, знайдіть різницю.
якісна нарізка може бути в тренді ( в попиті) десятиліттями.
не для власної вигоди чи піару а щоб люди могли бачити
що різниці між фашистами та рашистами немає.
тактика террора применимая к населению еще со времен Чечни. правда там не особо развлекались, масштаб был меньше. Случай с Эльзой Кунгаевой и Будановым прорвался наружу, как единично показательный. Потом загасили пропагандой. Правда, Буданов все равно кончил плохо.
Практику массовых изнасилований применяли японцы в Нанкине - и для них все в конце концов кончилось плохо. Из свежих примеров - такую же тактику применяли боснийские сербы во время войны в Боснии и Герцеговине. И это для них тоже кончилось скверно.
На Чернігівщині розвернули колону тих , хто намагався евакуюватися від пішкипогнали до кордону з мордором...
потім не кажіть що не знали!!!
https://www.youtube.com/watch?v=CSyKDw3kwc4