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Новини Війна
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Наразі в Україні понад 15 тисяч зниклих безвісти, зґвалтованих дуже багато, - Денісова

насильство,згвалтування

Наразі в Україні понад 15 тисяч зниклих безвісти.

Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" заявила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щодо зниклих безвісти, скільки у нас пораховано – це більше 15 тисяч випадків таких. Тому що ми їх фіксуємо, до нас звертаються громадяни, і ми чітко знаємо, де, хто, яке прізвище, якого року народження, де він зник", - уточнила Денісова.

Окремо вона зазначила, що наразі важко сказати точні дані, серед іншого, щодо загальної кількості загиблих, зґвалтованих унаслідок повномасштабного вторгнення РФ.

За словами омбудсмена, зґвалтування жінок, дітей, підлітків, хлопців, літніх людей - це окрема зброя РФ проти українського народу.

"Вони роблять це навмисно доти і такої кількості знищення наших дівчат, що хочуть довести їх, щоб вони жодного чоловіка іншого до себе не підпустили, щоб узагалі українські діти не народжувалися", - сказала Денісова.

У Офісі Омбудсмена зафіксували багато випадків, коли до цього відомства звертаються жінки і дівчата, які були зґвалтовані і наразі вагітні, і питають, що їм робити, як їм жити далі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зниклих безвісті будуть тисячі, - Монастирський

"У нас наразі є група психологічної підтримки, яка працює при Офісі Уповноваженого, і є телефон на сайті. Наші психологи і психоаналітики перевантажені такими випадками, і їм, скоріше за все, теж уже потрібна психологічна підтримка, бо (важко. – Ред.) витримувати всі ці історії, які розповідають їм, і підтримати цих людей", - розповіла Денісова.

Автор: 

Денісова Людмила (883) зґвалтування (384) зниклий безвісти (203) воєнні злочини (1855)


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Топ коментарі
+31
https://www.facebook.com/Chekalkin.Dmitriy?__cft__%5b0%5d=AZUNIs1-8NFw9OEWjiH6FdSA6kyxsxDr--ZZOMn6-qV4-s85na4j6dHKooC3NlJCaZIXKUfJl7BmgADbBt3lmMBhfoKI-YuKlFABVoiMBYDC2hvMmzJ_FaLU6rIN6b1kg6-HKDPrvrV7TSDI8sgTM0xgq1hQzQtNsHogkhoAjoDiZigb6tgxMA_fIIDV6SGZxOs&__tn__=-UC%2CP-y-R Дмитро Чекалкин
Решающую роль в зверствах в Буче сыграли боевики ЧВК Вагнера, которые продемонстрировали особенную степень жестокости еще в ходе их участия в войне в Сирии - радиоперехват переговоров по радиосвязи российских военных Федеральной разведывательной службы Германии (BND).
Тарас Березовец:
Как-то сразу вспоминается, что захват этих самых вагнеровцев был в Украине сорван полтора года назад…
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09.04.2022 15:08
+27
Росіяни не люди . Кожен вбитий кацап - це маленький крок до МИРУ і великий плюс для всього людства , для цивілізації , для світу людей . Хороший кацап - вбитий кацап . Людство повинно це зрозуміти якнайшвидше .
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09.04.2022 15:11
+14
Никаких церемоний с оккупантами, никаких договоров посередине. Только свинцово-дроновый и ракетный дождь. Чтоб облились своей кровью и не отмылись. Благо, ракет хватит на всех. На каждый танк, бронемашину. Даже на каждого орка ракет хватит. На западе ракетные заводы в три смены работают ,спецом для Украины. Мочить, не переставая. Пока не лягут все, а те что не успели, побегут.
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09.04.2022 15:16
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https://www.facebook.com/Chekalkin.Dmitriy?__cft__%5b0%5d=AZUNIs1-8NFw9OEWjiH6FdSA6kyxsxDr--ZZOMn6-qV4-s85na4j6dHKooC3NlJCaZIXKUfJl7BmgADbBt3lmMBhfoKI-YuKlFABVoiMBYDC2hvMmzJ_FaLU6rIN6b1kg6-HKDPrvrV7TSDI8sgTM0xgq1hQzQtNsHogkhoAjoDiZigb6tgxMA_fIIDV6SGZxOs&__tn__=-UC%2CP-y-R Дмитро Чекалкин
Решающую роль в зверствах в Буче сыграли боевики ЧВК Вагнера, которые продемонстрировали особенную степень жестокости еще в ходе их участия в войне в Сирии - радиоперехват переговоров по радиосвязи российских военных Федеральной разведывательной службы Германии (BND).
Тарас Березовец:
Как-то сразу вспоминается, что захват этих самых вагнеровцев был в Украине сорван полтора года назад…
показати весь коментар
09.04.2022 15:08 Відповісти
Тоді захоплення вагнерівців зумисно зірвали, а тепер нвпад Мордору на Україну не зірвали(
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09.04.2022 17:23 Відповісти
Росіяни не люди . Кожен вбитий кацап - це маленький крок до МИРУ і великий плюс для всього людства , для цивілізації , для світу людей . Хороший кацап - вбитий кацап . Людство повинно це зрозуміти якнайшвидше .
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09.04.2022 15:11 Відповісти
звертаюсь до тих хто друже з компом та нетом.
треба зробити нарізку з схожими фото та відео звірств фашистів і максимально схожими звірствами рашистів з заголовком, знайдіть різницю.
якісна нарізка може бути в тренді ( в попиті) десятиліттями.
не для власної вигоди чи піару а щоб люди могли бачити
що різниці між фашистами та рашистами немає.
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09.04.2022 15:13 Відповісти
ТОГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВСЁ ОРУЖИЕ МИРА ЧТОБЫ ИХ ПОЛНОСТЬЮ УНИЧТОЖИТЬ !!!
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09.04.2022 15:15 Відповісти
Никаких церемоний с оккупантами, никаких договоров посередине. Только свинцово-дроновый и ракетный дождь. Чтоб облились своей кровью и не отмылись. Благо, ракет хватит на всех. На каждый танк, бронемашину. Даже на каждого орка ракет хватит. На западе ракетные заводы в три смены работают ,спецом для Украины. Мочить, не переставая. Пока не лягут все, а те что не успели, побегут.
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09.04.2022 15:16 Відповісти
В Маріуполі убитих тисячі, якщо не десятки тисяч.
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09.04.2022 15:19 Відповісти
Кацапи не мають права на життя, жодного
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09.04.2022 15:19 Відповісти
всюди де побачите кацапа-Європа.Єгипет,інші країни-ріжте сук втиху,заточкою по горлу чи в горло,чи в підборіддя і на сйобки,різати їх треба пачками по цілому світу!!!
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09.04.2022 15:20 Відповісти
кацапню по всьому світ- мочити,різати як свиней!!!
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09.04.2022 15:21 Відповісти
будьте вы прокляты вонючие кацапы
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09.04.2022 15:24 Відповісти
"...обращаются женщины и девушки, которые были изнасилованы и беременны, и спрашивают, что им делать, как им жить дальше..."
тактика террора применимая к населению еще со времен Чечни. правда там не особо развлекались, масштаб был меньше. Случай с Эльзой Кунгаевой и Будановым прорвался наружу, как единично показательный. Потом загасили пропагандой. Правда, Буданов все равно кончил плохо.
Практику массовых изнасилований применяли японцы в Нанкине - и для них все в конце концов кончилось плохо. Из свежих примеров - такую же тактику применяли боснийские сербы во время войны в Боснии и Герцеговине. И это для них тоже кончилось скверно.
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09.04.2022 15:30 Відповісти
Нічого собі, якщо підсумувати всі наші втрати, то що ж це виходить, більше ніж у мокшо-орків, яка буде наша перемога?...Чому ту кацапську мерзоту не валять, ще на трасах серед полів, до того, як вони колонами заходять у міста та села, це ж зрозуміло, як їх потім звідти вибивати важко і що ті кончені орки будуть робити з нашими людьми?!!!
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09.04.2022 15:32 Відповісти
Подякуємо найвеличнішому гниді **********, який за три місяці ніхера не зробив аби заблокувати кордони і вивести жінок, дітей, хворих з прикордонних областей вглиб країни
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09.04.2022 15:38 Відповісти
Оте курва кацапське біо-сміття, стерти **** з обличчя планети *****!!!
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09.04.2022 15:43 Відповісти
Вони даже Кримський перешийок були розмінували, типу, ласкаво просимо...
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09.04.2022 15:48 Відповісти
А ті 400 тисяч, яких силоміць везли в рашу, теж вважаються зниклими без вісті?
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09.04.2022 15:53 Відповісти
то в, в основному, з ОРДЛО.
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09.04.2022 16:04 Відповісти
А з Маріуполя? А з Херсону?
На Чернігівщині розвернули колону тих , хто намагався евакуюватися від пішкипогнали до кордону з мордором...
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09.04.2022 16:25 Відповісти
А транспорт наш для евакуації чому вчора під Краматорському захопили? Ним будуть наших в мордор вивозити...
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09.04.2022 16:27 Відповісти
обовязково до ознайомлення!!!
потім не кажіть що не знали!!!

https://www.youtube.com/watch?v=CSyKDw3kwc4
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09.04.2022 16:15 Відповісти
 
 