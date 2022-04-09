Наразі в Україні понад 15 тисяч зниклих безвісти, зґвалтованих дуже багато, - Денісова

Наразі в Україні понад 15 тисяч зниклих безвісти.

Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" заявила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щодо зниклих безвісти, скільки у нас пораховано – це більше 15 тисяч випадків таких. Тому що ми їх фіксуємо, до нас звертаються громадяни, і ми чітко знаємо, де, хто, яке прізвище, якого року народження, де він зник", - уточнила Денісова.

Окремо вона зазначила, що наразі важко сказати точні дані, серед іншого, щодо загальної кількості загиблих, зґвалтованих унаслідок повномасштабного вторгнення РФ.

За словами омбудсмена, зґвалтування жінок, дітей, підлітків, хлопців, літніх людей - це окрема зброя РФ проти українського народу.

"Вони роблять це навмисно доти і такої кількості знищення наших дівчат, що хочуть довести їх, щоб вони жодного чоловіка іншого до себе не підпустили, щоб узагалі українські діти не народжувалися", - сказала Денісова.

У Офісі Омбудсмена зафіксували багато випадків, коли до цього відомства звертаються жінки і дівчата, які були зґвалтовані і наразі вагітні, і питають, що їм робити, як їм жити далі.

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"У нас наразі є група психологічної підтримки, яка працює при Офісі Уповноваженого, і є телефон на сайті. Наші психологи і психоаналітики перевантажені такими випадками, і їм, скоріше за все, теж уже потрібна психологічна підтримка, бо (важко. – Ред.) витримувати всі ці історії, які розповідають їм, і підтримати цих людей", - розповіла Денісова.