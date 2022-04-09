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Новини Санкції проти Росії Війна
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Подальші санкції проти РФ будуть "дуже потужними". ЄС хоче припинити цю війну, - канцлер Австрії Негаммер

санкции

Канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що подальші санкції проти РФ за розв'язану війну в Україні будуть потужними.

Про це він сказав на брифінгу після переговорів з президентом України Володимиром Зеленським у суботу в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Спочатку треба сказати, що гинуть українці, і цих санкцій недостатньо. Ми наразі обговорили і ухвалили новий пакет санкцій... і думаємо, що вони будуть дієвими. Крім того, ми також намагаємося розширити санкції і вони якраз повинні діяти проти тих, хто винен, проти того, хто веде цю війну. І ми будемо далі йти цим шляхом. У Європейському Союзі всі єдині", - сказав він.

Негаммер додав, що ці санкції будуть "дуже потужними".

"Всі партнери в Європейському Союзі хочуть припинити цю війну", - наголосив він.

Читайте: Запуск "Північного потоку-2" не варто пов'язувати із російською поведінкою в Україні. Так ЄС тільки собі нашкодить, - новий канцлер Австрії Негаммер

Автор: 

Австрія (959) санкції (11794) Євросоюз (13360) Негаммер Карл (53)


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Топ коментарі
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https://www.facebook.com/alexeygoncharenko?__cft__%5b0%5d=AZUJPIACJMr2R_AFUIAsyPS6Wxu_z-j1b1AI3rpAgIBhnGf5xtcS6cT34KO1j3MPyYxyEYGU6E6Kw7-FcemKc9MfQWHwvghyjb7xkipF4nY-6q8aC1zjEbPGTs2TUqyzNQqqSgcvul7RzPMt97v6pY-QmFnPmCoGsVheyDUqk-RFRSiTMlOAGa1Njirk5kbqzGQ&__tn__=-UC%2CP-y-R Олексій Гончаренко

За словами Володимира Зеленського, один з очільників країн ЄС вимагав доказів, що Бучанські воєнні злочини не були інсценованими. І просив надати докази. Зеленський відмовився називати хто це.

А я назову. Це угорський премʼєр Віктор Орбан. Орбан робить все, щоб залишитись для України ворогом. І ми цього ніколи не забудемо і ніколи не вибачимо.

Покриваючи вбивць, ти сам стаєш вбивцею.
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09.04.2022 15:39
+10
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09.04.2022 15:36
+10
Они не понимают. Нам не надо останавливать войну. Нам нужна победа. Пока рашка рядом, необходимы страны гаранты, необходим НАТО. Но если рашку разбить - обойдемся и без НАТО. Дайте оружие! После победы все вернем и за все заплатим. У нас альтернативы нет: либо победа, либо подготовка к следующей, третьей войне.
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09.04.2022 15:57
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Заявление очень громкое, но ведь мы все прекрасно знаем, что есть такие замечательные страны, как Германия, Австрия, Венгрия...
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09.04.2022 15:34 Відповісти
https://www.facebook.com/alexeygoncharenko?__cft__%5b0%5d=AZUJPIACJMr2R_AFUIAsyPS6Wxu_z-j1b1AI3rpAgIBhnGf5xtcS6cT34KO1j3MPyYxyEYGU6E6Kw7-FcemKc9MfQWHwvghyjb7xkipF4nY-6q8aC1zjEbPGTs2TUqyzNQqqSgcvul7RzPMt97v6pY-QmFnPmCoGsVheyDUqk-RFRSiTMlOAGa1Njirk5kbqzGQ&__tn__=-UC%2CP-y-R Олексій Гончаренко

За словами Володимира Зеленського, один з очільників країн ЄС вимагав доказів, що Бучанські воєнні злочини не були інсценованими. І просив надати докази. Зеленський відмовився називати хто це.

А я назову. Це угорський премʼєр Віктор Орбан. Орбан робить все, щоб залишитись для України ворогом. І ми цього ніколи не забудемо і ніколи не вибачимо.

Покриваючи вбивць, ти сам стаєш вбивцею.
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09.04.2022 15:39 Відповісти
Заходим на Венгерские каналы в соцсетях и пишем Orbán Viktor támogatja az ukrán gyerekek halálát. Пусть живут с этим ублюдки, которые его выбирали.
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09.04.2022 16:28 Відповісти
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09.04.2022 15:36 Відповісти
Старая шлюха Меркель, тратя газпромовскую зарплату,смотрит на эти ваши санкции как на говно.
Да и Шредер в "роснефти " от неё не отстаёт.
Кстати,как там ваша Карин Кнайсль не хочет еще раз с ****** потанцевать?
Вы европейцы все такие двуличные и меркантильные .......... европейцы.
Эмбаро на нефть и газ-вот это будут мощные санкции.
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09.04.2022 15:46 Відповісти
Им это зачем? Они и при Гитлере неплохо жили и с Путиным тепло.
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09.04.2022 16:37 Відповісти
Угу..Так я этих лицемерных мудаков ни к чему и не призывал.Это просто мысли вслух.
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09.04.2022 22:08 Відповісти
Так: сильные санкции были, неотвратимые были, пекельнi теж були. Теперь на подходе весьма мощные. А маленький Вова почему-то и в .уй не дует.
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09.04.2022 15:50 Відповісти
Маленький вова в бункере текст заучивает для очередного видосика.
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09.04.2022 16:13 Відповісти
Виглядає на те, що герр канцлер Остеррайху сам повірив у те, що сказав. Принаймні на сьогодні. Завтра згадає по газ і нафту.
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09.04.2022 15:51 Відповісти
Кнайсль приревновал путьку до медведева там фсе.один раз не підерас
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09.04.2022 15:52 Відповісти
Они не понимают. Нам не надо останавливать войну. Нам нужна победа. Пока рашка рядом, необходимы страны гаранты, необходим НАТО. Но если рашку разбить - обойдемся и без НАТО. Дайте оружие! После победы все вернем и за все заплатим. У нас альтернативы нет: либо победа, либо подготовка к следующей, третьей войне.
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09.04.2022 15:57 Відповісти
Если разбить рашу то не только нам не надо в НАТО, а и необходимость в самой НАТО исчезнет. Там возникнет другой враг. Китай против остального человечества. Но это будет потом.
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09.04.2022 16:30 Відповісти
Шестой пакет санкций: будут трясти в сторону кацапстана уже шестю пальцамы и в шесть раз быстрее.
Как бы не устали...
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09.04.2022 16:13 Відповісти
Ха...Будет как в песне-"Вот привезли меня на суд,а судьи яйцами трясут".
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09.04.2022 22:06 Відповісти
"Всі партнери в Європейському Союзі хочуть припинити цю війну", - наголосив він.-війну може припинити вирок міжнародного трибуналу,російскому рашизму , аналогічно тому,котрий був винесений по відношенню до нацистської Німеччини
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09.04.2022 16:33 Відповісти
Даже если на них завтра сбросят ядреную бомбу, они все равно будут отвечать санкциями.
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09.04.2022 16:34 Відповісти
Для начала они могут отказаться хотя бы от российской нефти.

Это легко сделать. Нефть перевозится танкерами. Просто возить ее не из россии, а из других стран.

Доля россии в мировом производстве нефти всего 12%. От отказа от российской нефти - цена на этот товар в мире вырастет только на 12%.

Если снять санкции с Венесуэлы - она сможет заместить долю россии на мировом рынке нефти.
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09.04.2022 17:36 Відповісти
Реально санкции вводят, США и Англи и Польша, вся остальная европа подмахивает ***** и поскуливает о старых ценах на энергоносители.
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09.04.2022 19:20 Відповісти
 
 