Подальші санкції проти РФ будуть "дуже потужними". ЄС хоче припинити цю війну, - канцлер Австрії Негаммер

Канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що подальші санкції проти РФ за розв'язану війну в Україні будуть потужними.

Про це він сказав на брифінгу після переговорів з президентом України Володимиром Зеленським у суботу в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Спочатку треба сказати, що гинуть українці, і цих санкцій недостатньо. Ми наразі обговорили і ухвалили новий пакет санкцій... і думаємо, що вони будуть дієвими. Крім того, ми також намагаємося розширити санкції і вони якраз повинні діяти проти тих, хто винен, проти того, хто веде цю війну. І ми будемо далі йти цим шляхом. У Європейському Союзі всі єдині", - сказав він.

Негаммер додав, що ці санкції будуть "дуже потужними".

"Всі партнери в Європейському Союзі хочуть припинити цю війну", - наголосив він.

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