Подальші санкції проти РФ будуть "дуже потужними". ЄС хоче припинити цю війну, - канцлер Австрії Негаммер
Канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що подальші санкції проти РФ за розв'язану війну в Україні будуть потужними.
Про це він сказав на брифінгу після переговорів з президентом України Володимиром Зеленським у суботу в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Спочатку треба сказати, що гинуть українці, і цих санкцій недостатньо. Ми наразі обговорили і ухвалили новий пакет санкцій... і думаємо, що вони будуть дієвими. Крім того, ми також намагаємося розширити санкції і вони якраз повинні діяти проти тих, хто винен, проти того, хто веде цю війну. І ми будемо далі йти цим шляхом. У Європейському Союзі всі єдині", - сказав він.
Негаммер додав, що ці санкції будуть "дуже потужними".
"Всі партнери в Європейському Союзі хочуть припинити цю війну", - наголосив він.
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За словами Володимира Зеленського, один з очільників країн ЄС вимагав доказів, що Бучанські воєнні злочини не були інсценованими. І просив надати докази. Зеленський відмовився називати хто це.
А я назову. Це угорський премʼєр Віктор Орбан. Орбан робить все, щоб залишитись для України ворогом. І ми цього ніколи не забудемо і ніколи не вибачимо.
Покриваючи вбивць, ти сам стаєш вбивцею.
Да и Шредер в "роснефти " от неё не отстаёт.
Кстати,как там ваша Карин Кнайсль не хочет еще раз с ****** потанцевать?
Вы европейцы все такие двуличные и меркантильные .......... европейцы.
Эмбаро на нефть и газ-вот это будут мощные санкции.
Как бы не устали...
Это легко сделать. Нефть перевозится танкерами. Просто возить ее не из россии, а из других стран.
Доля россии в мировом производстве нефти всего 12%. От отказа от российской нефти - цена на этот товар в мире вырастет только на 12%.
Если снять санкции с Венесуэлы - она сможет заместить долю россии на мировом рынке нефти.