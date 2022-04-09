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Новини Війна
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Зеленський про битву за Донбас: "Це буде складна баталія, ми віримо в нашу перемогу"

рф,армія,пєсков

Президент Володимир Зеленський зазначив, що не береться прогнозувати розвиток подій на Сході України, де російський агресор концентрує війська для наступу, але наголосив, що вірить у перемогу нашої держави.

Про це Зеленський заявив на спільному з канцлером Австрії Карлом Негаммером брифінгу у Києві 9 квітня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Ми бачимо підготовку до важливого (хтось каже вирішального) бою на Сході нашої держави. Я не хочу брати на себе відповідальність щодо прогнозів. Я можу брати на себе відповідальність щодо захисту нашої держави і боротьби, яку и постійно демонструємо.

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Тому хочу вам сказати: так, паралельно на сході й на півдні йде накопичення військ, техніки, озброєних людей, які збираються окупувати ще одну частину наших територій.

Це буде складна баталія, ми віримо в нашу боротьбу і нашу перемогу. Ми готові і боротися, і паралельно шукати ті чи інші дипломатичні шляхи, які можуть зупинити цю війну. Поки що. Поки що ми говоримо і про паралельний діалог", - розповів Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (23732) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+43
Керівництво країни внаслідок отримання хибної розвідувальної інформації не готувало країну до війни, не провело ні збори ТРО, як це було у квітні 2021-го, ні збори оперативного резерву, який мають збирати раз на рік, і навіть вводило громадян в оману роповідаючи, ніби війну вигадують на Заході і у травні ми усі будемо спокійно їсти шашлики. Де ж ваш начальник комітету по розвідці Руслан Демченко, чому його не помітно, як там його друзі у Москві, чому він ввів в оману країну про російський напад? Чому керівництво не надало наказ про підрив мостів через Чонгар, які були підготовлені до підриву у будь-який момент? Чому не розгорнули значну частину військ на напрямках ударів противника, що призвело до захоплення ворогом без бою Мелітополя та Бердянська та швидкого оточення Маріуполя? Де ваш член політради Слюсарєв, який втік в Росію 18 лютого, хто коли розкаже, які на нього будуть санкції, чи він занадто цінний? Де вами призначені генерали Наумов та Криворучко, чому того, хто кришував три останніх рок контрабанду, ви позбавили лише звання, тому що він втік з краіїни, але не видали ордер на арешт? Хто допоміг втекти з центру Києва куму Путіна Медведчуку, та скільки полонених змогла б виміняти Україна на Медведчука?
https://www.obozrevatel.com/ukr/politics-news/op-svidomo-obbrihue-burbu-yakij-na-vidminu-vid-usih-spivrobitnikiv-op-brav-uchast-u-bojovih-diyah.htm https://www.obozrevatel.com/ukr/politics-news/op-svidomo-obbrihue-burbu-yakij-na-vidminu-vid-usih-spivrobitnikiv-op-brav-uchast-u-bojovih-diyah.htm

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09.04.2022 15:43
+36
ты главное Залужному советы не давай.
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09.04.2022 15:41
+35
Чувак який не служив навіть строкову службу вже видатний командуючий . довпойоп подоляк набирає у ботів таких же довпойопів, як і він сам.
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09.04.2022 15:42
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Як же нам всім пощастило, такого видатного головнокомандуючого в України ще не було!
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09.04.2022 15:36 Відповісти
Новенький бот

Реєстрація: 03 квітня 2022
Заходив: 09 квітня 2022 в 00:00
Мене читають: 0
Я читаю: 0

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09.04.2022 15:38 Відповісти
Це може бути всього-навсього VPN канал...
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09.04.2022 15:47 Відповісти
Головнокомандувач у нас Залужный, вопросы есть?
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09.04.2022 15:47 Відповісти
Юбки то шо таке ?
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09.04.2022 15:48 Відповісти
Набутылочник подолякоботный, ты шо то раздухарился! В твоем гардеробе уже есть бутылка, и ты на ней плотно сидишь!
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09.04.2022 16:09 Відповісти
Зайшов на мить
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09.04.2022 16:28 Відповісти
Чувак який не служив навіть строкову службу вже видатний командуючий . довпойоп подоляк набирає у ботів таких же довпойопів, як і він сам.
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09.04.2022 15:42 Відповісти
Керівництво країни внаслідок отримання хибної розвідувальної інформації не готувало країну до війни, не провело ні збори ТРО, як це було у квітні 2021-го, ні збори оперативного резерву, який мають збирати раз на рік, і навіть вводило громадян в оману роповідаючи, ніби війну вигадують на Заході і у травні ми усі будемо спокійно їсти шашлики. Де ж ваш начальник комітету по розвідці Руслан Демченко, чому його не помітно, як там його друзі у Москві, чому він ввів в оману країну про російський напад? Чому керівництво не надало наказ про підрив мостів через Чонгар, які були підготовлені до підриву у будь-який момент? Чому не розгорнули значну частину військ на напрямках ударів противника, що призвело до захоплення ворогом без бою Мелітополя та Бердянська та швидкого оточення Маріуполя? Де ваш член політради Слюсарєв, який втік в Росію 18 лютого, хто коли розкаже, які на нього будуть санкції, чи він занадто цінний? Де вами призначені генерали Наумов та Криворучко, чому того, хто кришував три останніх рок контрабанду, ви позбавили лише звання, тому що він втік з краіїни, але не видали ордер на арешт? Хто допоміг втекти з центру Києва куму Путіна Медведчуку, та скільки полонених змогла б виміняти Україна на Медведчука?
https://www.obozrevatel.com/ukr/politics-news/op-svidomo-obbrihue-burbu-yakij-na-vidminu-vid-usih-spivrobitnikiv-op-brav-uchast-u-bojovih-diyah.htm https://www.obozrevatel.com/ukr/politics-news/op-svidomo-obbrihue-burbu-yakij-na-vidminu-vid-usih-spivrobitnikiv-op-brav-uchast-u-bojovih-diyah.htm

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09.04.2022 15:43 Відповісти
Це було частиною геніального плану нашого гетьмана, ввести в оману рашистські війська які налаштовувалися на легку прогулянку і ніяк не очікували на такий потужний опір!
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09.04.2022 15:56 Відповісти
про "заманивали" это еще совковый пропагандонский бред времен "великой" "отечественной" войны
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09.04.2022 16:10 Відповісти
Эти вопросы нужно распространять и шерить, люди должны знать ответы и ситуация должна накаляться до тех пор пока мы не получим все ответы.
Поймите правильно я не призываю к беспорядкам, которые во время войны нам не нужны, просто власть должна ощутить подъем градуса.
Сейчас мы зарекомендовали себя с хорошей стороны всему миру, Зеленский в глазах многих людей за границей выглядит героем, все уважают нашу армию, наши МЗС работают без отдыха. Но, то что происходило и происходит тем временем внутри страны, тот беспорядок и зрада перечеркивают все заслуги. По этому нам нужны ответы! Відправити
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09.04.2022 16:20 Відповісти
Надіюсь це був сарказм, бо його слова про Донбас вчора і сьогодні відрізняються
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09.04.2022 16:02 Відповісти
Он десять раз скажет об одном и том же. И все десять раз, это будет иметь разный смысл. Такой уж он, ну актер, чё с него взять)
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09.04.2022 16:14 Відповісти
Це ти про х@йла?
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09.04.2022 18:36 Відповісти
-"Одкровення" прессекретаря Путіна, Пєскова, про величезні втрати російської армії в Україні, що зі спецоперацією відбувається щось дивне, - не є випадковістю.... - Це "пробні камені" Путіна для визначення реакції ординських племен на наступне визнання цього факту самим Путіним. І їх підготовка до такого кроку Путіним - одночасно! Бо , якщо б це була "відсєб'яітіна" самого Пєскова, то він вже був би нині бувшим...

-Як і не є випадковістю перетасовка, зміщення, ув'язнення путінських генералів за провали в "денацифікації"... Як і не є випадковістю "дощ" заяв на звільнення путінських міністрів : - Сілуанова (Мінфін), Колокольцева (МВС) і тепер навіть Патрушева-молодшого (Мінсільгосп), Набіулліної (Центробанк),. . І вже не сумніви, а впевненість і страх наростають у них про неминучий крах ординської економіки!

-Путін проводить селектори двічі на день з розширеною радою безпеки.. потім - з вузькою. І протягом багатьох годин. Щоб накачувати й утримувати в підпорядкуванні...

Все це - абсолютно не свідчить про його необізнаність !

( Правда, думаю, що саме "західна коаліція" від такого фіналу і спасе Орду. Бо я, хоча й помиляюся, але набагато рідше, ніж журналюги та політики, які трубили, що "путін не знає", "путіну не доповідають, "путіна ізолювали від інформації" ... Скажіть, а виступ Пєскова, перетасовка генералів, хіба не є свідченням зворотнього? Я тоді писав, що вони намагаються виставити ситуацію а-ля -"цар добрий, погані бояри")

Яка ж ситуація у нас? всі, хто провалив економіку і підготовку до війни, до оборони- всі на своїх місцях, навіть Буданов, який так якісно запевнив ЗЕ, що не буде війни що " бідолашний верховний
головнокомандувач" п'янствував і катався на лижах в Карпатах, замість організації підготовки до війни ... Але позвільняв з посад професіоналів, типу Бурби і відмовляється відновити їх на посадах навіть нині !

Z- політика ЗЕ в Україні ... навпаки

Але ми - переможемо! Слава Україні!
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09.04.2022 15:39 Відповісти
*** прям как кутузов.
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09.04.2022 15:39 Відповісти
Ваша перемога - це дагаварітся пасрєдінє?!
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09.04.2022 15:39 Відповісти
ты главное Залужному советы не давай.
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09.04.2022 15:41 Відповісти
Як це?

https://www.youtube.com/channel/UCaRdKGN9viXk6Hhp7QsLMnA ANNEKSIYA NET

Приревновал к Залужному?) Арестовичу крышу рвет не меньше чем рашистскому танку
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09.04.2022 15:49 Відповісти
В генштабі десяток військових пройшли підготовку в нато, зелепоц може лише головою кивати, як китайський болванчик
Незважаючи на його кривляння перед війною, вони готувались А от тероборона і підготовка населення, ось це робота верховного, баканова - сцикунів саботажників, які досі бояться озброїти населення
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09.04.2022 16:46 Відповісти
Від "Від віримо в ЗСУ" до "Та хто такі ті ЗСУ? Вони без Зеленського - взагалі ніщо!" зелена команда допатякалася буквально за місяць.
Об'єднанцям та неначасцям скоро знову почнуть сцять тугим струмінем в очі, а вони будуть пирхати, та розказувати аж до виборів про божу росу.
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09.04.2022 17:07 Відповісти
Залужный послушает и надеюсь сделает наоборот.
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09.04.2022 16:49 Відповісти
до травневих шашликів встигнемо перемогти? - і то ця війна нагнітає і відлякує інвесторів.
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09.04.2022 15:41 Відповісти
Зелені головне не лізьте в справи бойових дій.
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09.04.2022 15:45 Відповісти
А тем временем ,Азербайджан вернул Карабах! Во время встречи Алиева и Пашиняна в Брюсселе , стороны призвали в течение этого месяца создать комиссию по делимитации и демаркации границ по мирному договору. Это означает одно - Ереван признал Карабах неотъемлемой частью Азербайджана
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09.04.2022 15:45 Відповісти
Азербайжан молодці - малою кров"ю добилися свого під шумок. Дещо подібно до того, як Словенія здобула свою незалежність в передчасі великої сербо-хорватської війни.

Україна ж платить дуже велику ціну, і навіть попри це, її успіхи (с)пробує продати за копійки собі ОПа ЗЕ.
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09.04.2022 16:46 Відповісти
Якби ви знали історію україни, тих під шумок багато знайдете
Айзери добре історію знають, якщо москаль зчепився з українцем, йому вже ні на кого більше не вистачить ресурсів
Лише неук не скористається нагодою
Учітеся, брати мої
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09.04.2022 16:52 Відповісти
Щодо першого речення:
чого саме з історії України я (вашою думкою) не знаю і потребую навчитися?

Сформулюйте так, щоб можна було зрозуміти,
чи то ви кацап, котрий вважає, що Україна здобула незалежність чи Крим "під шумок" ( є в них такі популярні теорії) ,
чи то ви професійний історик, який зазнається своїм знанням, але(упс) не вміє чітко висловлюватися?
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09.04.2022 18:31 Відповісти
єрмаків. подоляків. хламідій на першу лінію окопів. а ще арестовичів і все буде чьотко.
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09.04.2022 15:46 Відповісти
Які там прогнози. Хай краще не влазить в ті справи.
Він не компетентний.
І щось пішли чутки, ніби ЗЕ нервує популярність Залужного, і він вже підплановує його замінити на якогось дурачка. Але це також може бути ворожа діяльність в інформаційній сфері, щоб протиставити владі армію. Не виключено, що якраз там задіяний єрмак.
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09.04.2022 15:47 Відповісти
Да, что-то вбросов увеличилось. Я не из зе команды.) Но активность ботов явно зашкаливает.
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09.04.2022 16:02 Відповісти
Методы не меняются) Порох когда был президентом, точно так же говнили...
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09.04.2022 16:06 Відповісти
Побачимо чи це дійсно вкиди.
Ботів загалом багато. А ще ж і на посадах відверті шкідники сидять.
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09.04.2022 16:16 Відповісти
А что боты пишут? Под словом боты вы предоставляете чертей которые за бабки РФ работают? Или запрограммирован ых биороботов которые голосование за зе?
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09.04.2022 16:45 Відповісти
"баталія"
прям фельдмаршал. "треуголку" вже найшов собі за розміром?
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09.04.2022 15:47 Відповісти
побудуватель - наполеон стих...
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09.04.2022 15:48 Відповісти
Для кацапов Донбасс станет могилой на 100% ,это нельзя не понимать и это понимают на ********* ,поэтому будут лупить по мирным людям с целью втянуть Украину в переговоры ,на что Украине идти ни в коем случае нельзя !
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09.04.2022 15:50 Відповісти
ми з мухою пахали - я плугом, а вона на плечі дзііі....
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09.04.2022 15:51 Відповісти
Битва при Стерлинге.
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09.04.2022 15:52 Відповісти
Для нас это как Стирлинг для шотландцев в 1283 году.
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09.04.2022 15:54 Відповісти
Зеленський закрий свою морду. Як головнокомандувач може говорити, що не може прогнозувати як закінчиться бій? Ти яку думку вкладаєш в ці слова. Ти яку впевненість випромінюєш викашлюючи такі словеса. Це чмо невпевнене в перемозі своїх військ. Ну за що така ганьба українцям. У мене якесь двояке відчуття. З одного боку зеленський виконує свої обов'язки як президент, а з другого боку він по якійсь причині він не зацікавлений у перемозі України на умовах України. Чи мені одному це тільки здається?
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09.04.2022 15:56 Відповісти
ні, не одному. це ж маппет коломойського. плюс єрмачило за плечем стовбичить. і ми ще не знаємо, про що вони там в Омані змовились. я думаю, путлерівський план Б (капітуляція і відмова від НАТО) - в дії.
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09.04.2022 16:16 Відповісти
у него мания встретиться с путиным и заглянуть в очко. Мирные переговоры...
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09.04.2022 16:51 Відповісти
В армії не служив, військової академії не закінчував... але фельдмаршал.
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09.04.2022 16:04 Відповісти
Раздувают с этой битвой. Зачем? Тотализатор суки ещё устройте!
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09.04.2022 16:05 Відповісти
МИ теж віримо в НАШУ перемогу.
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09.04.2022 16:12 Відповісти
Ми впевнені у нашій перемозі
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09.04.2022 16:35 Відповісти
...в перемозі українського народу над виродками з Мордору і не тільки, без брехливих, сцикливих і блудливих.
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09.04.2022 16:40 Відповісти
обовязково до ознайомлення!!!
потім не кажіть що не знали!!!

https://www.youtube.com/watch?v=CSyKDw3kwc4
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09.04.2022 16:13 Відповісти
та ти шо! не береться! а вчора ще брався, за словами шептуна арестовича. указівки Залужному давав.
що там в Маріуполі? для чого Марченка прибрали?
Єрмак довго нам буде очі мозолити?
де наші Вільхи? де Нептуни?
хто розмінував Чонгар?
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09.04.2022 16:13 Відповісти
Це дуже і дуже розчаровує що Український народ мусить воювати з окупантом коли на чолі України такі віслюки. Мені може хтось пояснити якого *** ми вобше маєм проводити якийсь референдум по всій країні на вимогу тварин з мордору?
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09.04.2022 16:16 Відповісти
Тим більше відомо, що українці ЗА НАТО.
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09.04.2022 16:17 Відповісти
Это он так придумал чтобы не провоцировать *****
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09.04.2022 17:01 Відповісти
это он просто "нагнетает" или таки подбадривает?
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09.04.2022 16:24 Відповісти
Так Абдрестчмошчик сказал, что наш преЗедент величайший полководец всех времен и народов, А теперь "сложная баталия". Уж не ты ли лично отдавал приказы про запрет укреплению позиций, отвод войск, разминирование ? Три года, ТРИ ГОДА, зеленая срань НИЧЕГО не делала для обороны страны, а теперь они "герои" за чужой счет
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09.04.2022 16:25 Відповісти
За три роки, поки зелені курви при владі, не було придбано для армії жодного бронежилета. Але воно і досі ******* на NATO.
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09.04.2022 16:35 Відповісти
Folow russian war ship gnyda.
Slava Ukraini!!!
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09.04.2022 16:34 Відповісти
Найвеличнішому:
- вір, але нічого не чіпай, нічого не роби!
ти маєшь таку ж чарівну силу як у "руського міра" - все, чого торкнешся. перетворюється в лайно!
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09.04.2022 16:29 Відповісти
Вже раніше можна було допускати, що Ерефії не вистачить залишків військ, щоб провести масштабний наступ на Донбасі. Вчора-сьогодні побачив ще кілька публічно висловлених думок в тому ж ключі. Визнання Пєсковим трагедії і значних втрат кацапні в Україні теж може підтверджувати, що в кремлі почали вагатися.

Теж останні дні можна було спостерігати панічність кацапської дипломатії:
- і заява Лаврова про посилення українських позицій(мабуть з зовсім капітулянтських до тільки трози)
- і дещо дивачна впевненість Орбана щодо посередництва (разом з німцями та французами) в замиренні кацапні з Україною

Теж сюди вписується вже вкрай ганебну зустріч Арахамії з українськими офіцерами в обхід ГШ, де він пробував вселити в них зневіру в успісі України (!!!) і переконати їх в неминучості поступок. Давно вже звичні прокацапські дії ЗЕ і його ОПи.

Тепер видно Єрмак вирішив, що для певності і сам ЗЕ має стати розсадником панічних настроїв. Залякувати (безнадійним та самовбивчим, а ймовірно й тільки гіпотетичним) наступом кацапні на Донбасі.

Схоже, ЗЄрмак (тобто Єрмак, але руками ЗЕ) пробує в черговий раз вийти на фінішну пряму свого послідовного капітулянства. І насмілитися затвердити вкрай невигідні для України мирні умови.

Британці і американці вже провадять розмови, хто буде брати участь у відбудові України ( і відповідно матиме вплив на її майбутнє), ніби вже відсікли німців, як надто пасивних "помагачів".
Тобто у звитяжній для України військовій кампанії і відвоюванні ВСІХ українських земель в близькій перспективі вже ніхто НЕ сумнівається... (ВСІХ - бо інакше б інвестиції не були б привабливими, і такого права ніхто б не добивався).

Але тут ОПа ЗЕ і пробує в останній раз підкласти чергову свині Україні.
Знову є видна виразна синхронізація дій кацапні і ОПи ЗЕ.
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09.04.2022 16:33 Відповісти
До речі, можливо сюди ж можна віднести і останні підвищення небойових офіцерів.
Звісно, тільки у випадку, якщо такі підвищення не є заслуженими, а тільки подачками в розрахунку на майбутню лояльність (оскільки підвищено тільки небойових - ймовірність незаслуженості є значна... тут бракує інформації, тому обмежуюся здогадками). Логіка проста - у бойових інша система цінностей, і їх купити значно складніше.

Можливо, ЗЄрмак готовий піти і на кадрові зміни в успішному ГШ і готує цьому підгрунтя ?!...
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09.04.2022 16:38 Відповісти
Якщо не відбудеться якигось змін в способі прийняття рішень державної ваги якимись клерками з секретаріату президента,
цілком можливо, що ця війна ввійде до історії, як чергова військова перемога українців, повністю змарнована (вкрай недалекими або зрадницькими) політиками.
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09.04.2022 16:52 Відповісти
Так и есть. Русня будет разбита.
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09.04.2022 16:48 Відповісти
у кого невелики?
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09.04.2022 16:53 Відповісти
сёма, шо там у вас в барнауле? снег растаял?
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09.04.2022 17:00 Відповісти
Цей чувак який по непорозумінню працює президентом ще нещодавно казав, що звичайно чисельність армії можна було би збільшити, але тоді на дороги коштів не залишиться. Ось такий у нас президент. Тому він і у перемогу віри не має. Гандон.
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09.04.2022 16:45 Відповісти
Вот зеленский же сказал " ми віримо в нашу боротьбу і нашу перемогу" почему столько хейта?
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09.04.2022 16:52 Відповісти
Бо війна це не тільки питання віри. І він як президент повинен був сказати, що перемога буде нашої без варіантів, інакше в час війни не можна.
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09.04.2022 17:18 Відповісти
треба ж якось зраду з носа виколупати
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09.04.2022 19:49 Відповісти
"чисельність армії можна було би збільшити, але тоді на дороги коштів не залишиться" слова твого ідола
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09.04.2022 22:34 Відповісти
Ни дать, ни взять - генералиссимус. Не, не будет с него толку - если ты родился баобабом, то и будешь баобабом, тыщу лет, пока помрёшь.
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09.04.2022 17:29 Відповісти
" Поки що ми говоримо і про паралельний діалог "

І про Ростов пам'ятаємо
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09.04.2022 17:34 Відповісти
З таким головнокомандувачем - як два пальця обісцяти...
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09.04.2022 18:29 Відповісти
Потужно та без перемов, все буде Україна.
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09.04.2022 21:09 Відповісти
Зеленский, не хочеть перед рещающей битвой посмотреть глаза путлера, можеть найдеть планы операции..
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10.04.2022 04:26 Відповісти
Желаю кремюпости духа перед рещаюшей битвой, помните силный дух железо гнеть, все есть у вас для победы
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10.04.2022 04:29 Відповісти
Українець! При владі повинен бути українець за походженням, а не нацмен. У тяжкі години українському українцю тікати нікуди, оскільки тут його предки,родичі,земля... Нацмен не вагітний українською землею.. Він переїде в іншу країну .Йому потрібен комфорт! Ризикувати своїм життям він не буде.Колись він зрадив своїй батьківщині,киную її, кине і Україну. Наприклад: Ви бачили щоб роми були у війську і захищали Україну? Ні? Ви их можете побачити тільки у собезі за отриманням українських грошей. Голосуйте за українців,не давайте нацменам керувати вами і вашими грошима!!
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10.04.2022 23:36 Відповісти
Слава Україні!
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10.04.2022 23:37 Відповісти
Слава Україні!
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10.04.2022 23:38 Відповісти
 
 