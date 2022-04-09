Викрадених на Херсонщині та в Мелітополі активістів російські окупанти вивозять до кримських СІЗО, - Джемілєв

Українських громадян, захоплених військами Росії, зокрема, на Херсонщині та в Мелітополі, вивозять до слідчих ізоляторів тимчасово окупованого Криму.

Про це сказав в ефірі телемарафону лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Повідомляють, що слідчі ізолятори звільнили, етапували багатьох ув'язнених, і тепер заповнюють заарештованими з окупованих територій. З Херсонщини, Мелітополя звозять туди", - розповів Джемілєв.

При цьому за його словами, до схоплених українців нікого з місцевих ув'язнених не підпускають. Є інформація, що наших полонених катують. Проте подробиць немає, оскільки все тримається у таємниці.

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Джемілєв також повідомив, що на тимчасово окупованому півострові нагнітається військова істерія: у школах щотижня проходять лінійки, на яких дітей змушують співати гімн Росії, співробітникам установ, підприємств, навчальних закладів наказано розміщувати у соцмережах пости на підтримку Путіна. За висловлювання проти війни людям загрожують дуже великі штрафи, а то й гірші покарання. До кримськотатарських активістів приходять додому та загрожують покараннями за протести проти "спецоперації".

"У Криму такий самий військовий психоз, як у Росії, але, певне, з деякими особливостями. Вчора мені повідомили, що всім установам, підприємствам, школам, директорам шкіл дали вказівку регулярно писати пости у своїх Facebook на підтримку Путіна, на підтримку "спеціальної операції". І за виконанням плану уважно стежить ФСБ. Є інформація, що надходять трупи солдатів, яких мобілізували з Криму, але про втрати солдатів вони (влада) дають зменшені цифри, але з прагматичною метою: на кожного солдата виділяються певні кошти – якщо людини немає, ці кошти осідають у кишенях командування, тож цифри значно зменшено", - деталізував він.

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За інформацією Джемілєва, багато хто намагається уникати призову, але виїхати з півострова складно, а здаватися в полон небезпечно, бо ззаду стоять "вагнерівці" та "кадировці", які відстрілюють дезертирів.