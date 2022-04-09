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В окупованому Криму торгують вкраденими в Україні автомобілями та побутовою технікою, - Джемілєв

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В окупованому Криму російські мародери продають вкрадені в Україні автомобілі та побутову техніку.

Про це в ефірі телемарафону повідомив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"У Крим надходить на продаж дуже багато автомобілів з українськими номерами. Крім того, біля ринків - вантажівки з вживаними холодильниками, телефонами, айфонами, телевізорами... Люди купують із задоволенням, тому що ціни дуже занижені", - сказав Джемілєв.

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"Що стосується води: хоча казали, що вода тепер надходить у Північно-Кримський канал – але там треба довго ще відновлювати цей канал, тож жодної краплі води поки що не надходить із Північно-Кримського каналу. Але в Криму було багато опадів, питної води зараз достатньо, але в північній частині зрошення, як і раніше, немає. Артезіанські колодязі суворо заборонено рити. Щоправда, можна отримати спеціальний дозвіл у ФСБ, але це дуже дорого: крім офіційної плати треба ще платити великі хабарі співробітникам ФСБ", - додав він

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Джемілєв Мустафа (283) Крим (14135) мародерство (339)


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Крисчани, пітараси. Для кожного українця у цей час буде найбільше задоволення, коли ваші морги будуть переповнені вашими **********. А ще більше задоволення буде від того, коли ваші і кацапські підараси, без ніг, без рук, без яєць, всю решту свого нікчемного життя будуть у вас на шиї, потрохи вішатися, спиватися, вбивати вас самих. Я в це вірю. А на автомобілі, техніку будинки ми, українці, заробимо, нам БОГ помагає.
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09.04.2022 17:05 Відповісти
узнав о таком возникшем предложении массы товаров, сбежавшие первыми с корабля-говени крысчане, щас массово попрут за покупками обратно. да так, что аж крыский мост зашатается от их нашествия )
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09.04.2022 17:09 Відповісти
це будуть останні авто і айфони в їхньому житті здобутих на крові українці! мають трохи часу покористуватися, а далі слідом за кораблем на концерт кобзона
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09.04.2022 17:10 Відповісти
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27.08.2022 22:03 Відповісти
 
 