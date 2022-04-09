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Зелених коридорів із Херсону немає, люди їдуть на власний страх і ризик, - мер Колихаєв

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон,війна

В тимчасово окупованому російськими військами Херсоні немає зелених коридорів для евакуації населення.

Про це в ефірі телемарафону повідомив мер Ігор Колихаєв, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, в Херсоні боїв немає.

"Достатньо велики об'єм біженців направлено в бік Миколаєва. Все хвилюються за безпеку дітей, життя. Чатсину людей направлено в бік Криму", - зазначив він.

Водночас очільник міста заявив, що люди на свій страх і ризик йдуть з білими прапорами та хрестами.

"Безпечних зелених коридорів на сьогодні немає", - додав він.

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Боже, поможи
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09.04.2022 17:45 Відповісти
Зеля, сбрей наконец-то свою дебильную бороду и займись делом. Наши граждане идут под расстрел рашоорков!!!
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09.04.2022 17:46 Відповісти
Та **** тот зеля, что он решает?
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09.04.2022 17:55 Відповісти
Так в том и вопрос что решает Дерьмак, кремлевский агент. Нет уже Президента Украины. Есть ЗСУ, своими жизнями защищающими Украину. И тупин, поставивший Дерьмака, сосет не выходя из своего бункера.
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09.04.2022 18:12 Відповісти
Та вот и я о том, у нас слава богу ВСУ вменяемые люди
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09.04.2022 18:13 Відповісти
Поменше розповідайте де скопичуюця люди.
Ворог вбива мирне населеня ви недолуга влада їх корегуєте.
Чи не ви трубили про три потяга
Росповідаєте піарючись на своїй діяльності.
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09.04.2022 19:09 Відповісти
 
 