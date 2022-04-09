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хабар (3722) суд (7484) митниця (939)

Провадження проти керівника Івано-Франківської митниці, у якого знайшли понад $230 тис. та коштовності, закрили через знищення НСРД, - суддя Гольник

Новини Цензор.НЕТ Політика України

хабар

Провадження щодо очільника Івано-Франківської митниці, якого підозрювали у хабарі, закрили через знищення матеріалів НСРД.

Про це у Facebook повідомила суддя Октябрського райсуду Полтави Лариса Гольник, передає Цензор.НЕТ.

"17 березня внаслідок відсутності основного слідчого судді у справі мені надійшло клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування. ...  Підозрюваними значилися: одна особа за ч. 3 ст. 368 (начальник митниці), двоє – посібники, за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України. 

Ухвалою від 18 березня я продовжила строк досудового розслідування до 12-ти місяців, тобто до 21 грудня 2022 року. Однак уже наступного дня, тобто 19 березня, прокурор Офісу ГП закрив провадження відносно керівника митниці. Підстава: матеріали НСРД знищені", - розповіла вона.

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Гольник наголосила, що провадження було закрите лише стосовно головного фігуранта.

Про це суддя дізналась вже тоді, коли керівник митниці вже невдовзі звернувся до суду з проханням щодо скасування арешту майна (а це майже 240 тис. доларів США, колекція годинників, багато виробів із золота та срібла).

"У судовому засіданні (екс)підозрюваний мотивував своє клопотання тим, що хоче частину коштів направити на рахунок армії. У задоволенні прохання про скасування арешту я відмовила. Найцікавіше, що постановою прокурора арешт вже було скасовано (саме такий порядок і передбачає КПК України, якщо провадження закривається прокурором). Але для чогось керівнику митниці порекомендували отримати ще й судове рішення з цього ж приводу?" - наголосила Гольник.

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Також, за словами судді, в судах склалася практика, що в подібних випадках в ухвалі суду прописують направлення коштів на рахунок армії (і тоді воно стає обов’язковим). Прокурор, який закривав провадження, цього не зробив.

"Навіть за відсутності доказів за ст. 368 КК України закриття провадження виглядає передчасним, адже в діях основного фігуранта, людини відносно молодої, могли міститися ознаки інших складів злочину, зокрема незаконного збагачення (на що з високою долею вірогідності вказують "скарби", виявлені в нього вдома", - підсумувала вона.

Раніше повідомлялось, що на Івано-Франківській митниці викрили схему вимагання хабарів. У керівника знайшли понад $230 тис., коштовності та колекцію дорогих годинників.

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Топ коментарі
+33
Війна не все спише...
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09.04.2022 18:16
+28
В стране война, жертвы, разрушения, потери и только у нашей таможни, прокуратуры и судей своя атмосфера : решение вопросов, деньги, имущество, десант в Европу, всё как обычно...
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09.04.2022 18:19
+25
"Чоловіки призовного віку, які незаконно виїхали за межі України під час загальної мобілізації, будуть затримані на кордоні, коли повернуться до України. - Секретар РНБО Олексій Данілов"

А прикордонники та митники, які їх випустили за тисячі $ хабаря, вже затримані?
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09.04.2022 18:28
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Війна не все спише...
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09.04.2022 18:16 Відповісти
Эт правда...
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09.04.2022 18:18 Відповісти
Зачем нам суды если они не судят? По этому: таможню, судей, плокулолов, сбвушников, дбровцев, корд и другую прочюю сволочь от которой нету толку отправить на передок. А не кошмарить роботяг с предприятий, которые подымают экономику, а не как эта ******* ее гробит!!!
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09.04.2022 18:43 Відповісти
А краще... за законом воєнного стану! І без усякої підозри!
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09.04.2022 18:49 Відповісти
Це все креатури Портнова
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09.04.2022 18:59 Відповісти
"портновци" своіх нє бросают
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09.04.2022 19:52 Відповісти
Стыд и позор за этот беспредел. Алчные твари и прокуроры и таможенники. Столько горя вокруг, а они никак не нажрутся.
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09.04.2022 18:31 Відповісти
Я шокована поведінкою львівської таможню. Повторюсь,що не була схильна до викладення фото пацанів 18 років від війни,а також сина і внука Ротару при тому,що других випускали ескортами. До сьогодні перевізники призивного віку мотаються будинками через цю таможню по комерційним особистим цілям. Кому війна а кому нажива
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09.04.2022 18:36 Відповісти
Яким боком таможня до призовного віку, мила пані?
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09.04.2022 18:49 Відповісти
Не пропускати нікого більше 18 років, а тут водії бусиків призовного віку. Чи це щось нове для пана, як і те,що гуманітарний грузів не відправляють до адресата
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09.04.2022 19:02 Відповісти
а хто буде перевезеннями займатись? жінки? а то що особисті цілі - то ваше припущення
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09.04.2022 19:04 Відповісти
Молоді Зєля і Беня-Дікова такі ж гнилі і проросійські, як і стара Європа і старий Байден...
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09.04.2022 18:33 Відповісти
тах. там. после войны будет такой же беспредел как и был. судейская мафия никогда украинцев за людей не считала. это особая каста в Украине. пока настоящей судебной реформы не будет то и цивилизованного строя в стране не будет никогда.
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09.04.2022 18:46 Відповісти
Конченые твари гуляют дальше ((
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09.04.2022 18:16 Відповісти
Шо тут скажешь
Фігня війна, головне - маневри
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09.04.2022 18:17 Відповісти
У нас військовий час,які нах суди!? До стінки і в росхід,а майно на користь держави!!!!
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09.04.2022 18:17 Відповісти
Без шансів.
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09.04.2022 18:19 Відповісти
Воєнний стан в країні? Ну-ну.
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09.04.2022 18:18 Відповісти
І знову прокурор? Бенедіктова все ловить стрибуна Газманова. Просто якась банда мардерів. Вам до Росії треба, будете там своїми.
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09.04.2022 18:18 Відповісти
В стране война, жертвы, разрушения, потери и только у нашей таможни, прокуратуры и судей своя атмосфера : решение вопросов, деньги, имущество, десант в Европу, всё как обычно...
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09.04.2022 18:19 Відповісти
Все прокуроры обслуживают взятки себя и своих сообщников. Откуда у работника таможни 240у $ и куча всего остального ? Всех прокуроров уволить, это трутни, которые сосут бабки.
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09.04.2022 18:34 Відповісти
Вся правова система прописана так,що свого завжди можно "відмазать",а не свого завжди закрить.Навіть якщо він нічого не порушивал.
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09.04.2022 18:19 Відповісти
Питання: Так на часі, чи не на часі?
Відповідь: Залежить від суми.
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09.04.2022 18:20 Відповісти
Критиковать никого нельзя,не забывайте.
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09.04.2022 18:21 Відповісти
Без Татарова не обійшлося... ОП це крадії і мародери.
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09.04.2022 18:22 Відповісти
Мдя уж... (с)
Система незламна -- оре!
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09.04.2022 18:22 Відповісти
..будет заблуждением считать, что мы с этими крысами разберемся после победы.. им победа не нужна.. а если она будет - они ее тоже растащат по карманам.. нужно действовать уже сейчас..
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09.04.2022 18:22 Відповісти
Так ... вже були 2004 р, 2014 р. ...
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09.04.2022 18:31 Відповісти
І після 1991 теж
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09.04.2022 19:01 Відповісти
Пані Лариса - достойна людина! Бажаю їй після війни зайняти місце у судовій системі, якого вона заслуговує!
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09.04.2022 18:23 Відповісти
Ахахаха, зе-команда своїх нє бросаєт. Черговий епізод.
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09.04.2022 18:23 Відповісти
Як було ******** так воно и є хочеш розбагатіти іди в митники
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09.04.2022 18:23 Відповісти
во время войны, вероятность смертельных случаев падения с лесницы резко увеличивается. сегодня достаточно знать, что несчастный был очільником Івано-Франківської митниці )
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09.04.2022 18:24 Відповісти
Дома навіть і не здогадуються що хтось з їхніх сімей в ямках уже гниє. Думають що ті вже Київ взяли, о воно он що, лежать смердять.

https://twitter.com/UKRINFORM/status/1512719587497979906?s=20&t=4UVgDkR9FRCX6p42zAc7lA

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09.04.2022 18:25 Відповісти
"Чоловіки призовного віку, які незаконно виїхали за межі України під час загальної мобілізації, будуть затримані на кордоні, коли повернуться до України. - Секретар РНБО Олексій Данілов"

А прикордонники та митники, які їх випустили за тисячі $ хабаря, вже затримані?
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09.04.2022 18:28 Відповісти
Слушне питання...хотілось би,щоб Данілов відповів
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09.04.2022 18:34 Відповісти
1. Це якщо будуть повертатися.
2. Будуть повертатися теж нелегально.
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09.04.2022 19:13 Відповісти
НСРД - це що ?
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09.04.2022 18:29 Відповісти
негласні слідчі розшукові дії
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09.04.2022 18:39 Відповісти
Все геніально просто,війна в Україні, знищити до третього коліна і забути разом з тими хто знищив матеріали...
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09.04.2022 18:30 Відповісти
Отаких треба до стовпів привязувати і піздити до здоху, а не наріка спіймали за тарілку холодцю та забили до смерті як в Нововолинську.
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09.04.2022 18:38 Відповісти
Зеленая прокуратура на высоте. Никогда не откажется от куска хлеба с маслом.
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09.04.2022 18:39 Відповісти
Виникає доречне питання. А чи у нас щось змінеться після війни?Чи повернуться "грошові мішки",народ знову в стійло,"вибори"-під контроль,схеми,відкати,продажні суди і політики...Такий варіант можливий?
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09.04.2022 18:42 Відповісти
Не зміниться нічого. І це трагедія для народу який бореться в прямому сенсі не на життя а на смерть за кращу долю. До 14 року це була боротьба з внутрішнім ворогом, а з 14 вже на два фронти. І якщо на зовнішньому фронті є надія на перемогу, то на внутрішньому без шансів
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09.04.2022 18:51 Відповісти
У мене все таки є надія,що переможці захочуть звільнити Україну і від внутрішнього ворога,навіть,якщо основна маса народу і після такого потрясіння нічого не зрозуміє.Інакше для чого скільки героїзму і жертв? Щоб тільки вижити і знову жити під гнітом мафії? Ні,цього вже замало!
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09.04.2022 19:06 Відповісти
Прочитайте мій попередній коментар ще раз. Чувака на Ів-Фр митниці взяли з парою сотень і таке інше. Справу закрито бо знищені матеріали нсрд. Ви ще маєте надію? Тоді я вам заздрю
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09.04.2022 19:21 Відповісти
Ох друзья, закончится война, из-за границы вылезут всякие Ермаки, Портновы и и же с ними, а следователи и судьи которые возбуждали дела против патриотов, так и продолжают работать, вот после войны они объявят себя самими главными победителями и опять творить то же, что и до войны, а то еще и намного сильнее и представьте сколько можно будет украсть на восстановлении городов и предприятий, а всех недовольных под арест.
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09.04.2022 19:34 Відповісти
Євген Клопотенко відреагував на слова речниці МЗС РФ що борщ - «це нацизм у всіх його проявах»

https://youtu.be/tMh0RNt-DZo
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09.04.2022 18:46 Відповісти
Зате проти генерала Марченка продоажують ! А що там зі Стугнами і Пашинським - засохли чи теж шукають винних у тому що ракети не підірвали а ними ворожі танки палять ?
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09.04.2022 18:50 Відповісти
Видно за чиїмось сценарієм в Україні наші воїни повинні були "просто перестать стрелять"...
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09.04.2022 18:55 Відповісти
Тварюки продовжують дерибанити гроші! Тільки страта!
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09.04.2022 18:53 Відповісти
наивность юношам подходит, в зрелом возрасте как то циничней нужно быть
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09.04.2022 19:25 Відповісти
За цих тварюк прості хлопці гинуть, а ******** судівсько-прокурорські і т.п. вернуться попрившись в чанах в Закарпатті і далі продовжать грабувати
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09.04.2022 18:55 Відповісти
Знищені матеріали? От біда! Під час війни і не таке буває... На те і воєнне становище в країні -- вивести на двр і розстріляти. За одно і тих хто закрив справу.
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09.04.2022 18:56 Відповісти
крутяк канешно,
вбив когось, пограбував
1. завели справу,
2. знищив справу,

і все ок ти вільний, можеш далі робити що хочеш
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09.04.2022 18:57 Відповісти
Эти мрази потом чуть что в гауляйтеры, нет у них родины.
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09.04.2022 18:58 Відповісти
Как бы я ненавидел РФ, но у них есть чему поучиться. Например. Сказали: не война, а операция и все ипальники заткнули ибо знают, что поедут тундру пылесосить в 24 часа. Мы же, *****, суды, во время войны, тянутся месяцами и **** ... документы уничтожены. Все, иди домой. Я ипу
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09.04.2022 19:06 Відповісти
С такими судами нас никуда не возьмут никогда - ни в ЕС ни в НАТО, вообще никуда.
И правильно сделают.
Коррупция нас сожрала.
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09.04.2022 19:08 Відповісти
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09.04.2022 19:28 Відповісти
Каким образом и кто уничтожил судебные документы в совершенно не военной зоне?
Тем более , что они наверняка продублированы (и не раз) на судейских компах.Нам гонят лапшу.
Необходимо судейское расследование, кто уничтожил судебные материалы.
И перевести с льготной пенсии (80% от оклада) на обычную.
Можно и расстрелять.
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09.04.2022 19:38 Відповісти
Підстава: матеріали НСРД знищені

Це підстава відкриття кримінального провадження - Хто знищив.
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09.04.2022 19:40 Відповісти
Інтересно чукчи пляшут. Слідак звертається за проджовженням терміну до 12 місяців, а прокурор справу вже закрив з поверненням майна, бо втрачена НСРД ( при переїзді, не туди пішла машина). Значить, слідак не в курсі. Скоріш за все прокурори розвели на бабки митаря, бо тепер бабла йому точно не вернуть.
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09.04.2022 19:49 Відповісти
Для портновців врятувати корупційне кодло в Україні - то найважливіше завдання від кремля, бо тоді ця країна ніколи не потрапить до цивілізованого світу.
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09.04.2022 19:56 Відповісти
Рано, рано нам ще до ЄС... Нічого ж не змінилося за останній десяток років!.. По тюрмам та СІЗО -- одні патріоти...
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09.04.2022 20:01 Відповісти
 
 