Провадження проти керівника Івано-Франківської митниці, у якого знайшли понад $230 тис. та коштовності, закрили через знищення НСРД, - суддя Гольник

Провадження щодо очільника Івано-Франківської митниці, якого підозрювали у хабарі, закрили через знищення матеріалів НСРД.

Про це у Facebook повідомила суддя Октябрського райсуду Полтави Лариса Гольник, передає Цензор.НЕТ.

"17 березня внаслідок відсутності основного слідчого судді у справі мені надійшло клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування. ... Підозрюваними значилися: одна особа за ч. 3 ст. 368 (начальник митниці), двоє – посібники, за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України.

Ухвалою від 18 березня я продовжила строк досудового розслідування до 12-ти місяців, тобто до 21 грудня 2022 року. Однак уже наступного дня, тобто 19 березня, прокурор Офісу ГП закрив провадження відносно керівника митниці. Підстава: матеріали НСРД знищені", - розповіла вона.

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Гольник наголосила, що провадження було закрите лише стосовно головного фігуранта.

Про це суддя дізналась вже тоді, коли керівник митниці вже невдовзі звернувся до суду з проханням щодо скасування арешту майна (а це майже 240 тис. доларів США, колекція годинників, багато виробів із золота та срібла).

"У судовому засіданні (екс)підозрюваний мотивував своє клопотання тим, що хоче частину коштів направити на рахунок армії. У задоволенні прохання про скасування арешту я відмовила. Найцікавіше, що постановою прокурора арешт вже було скасовано (саме такий порядок і передбачає КПК України, якщо провадження закривається прокурором). Але для чогось керівнику митниці порекомендували отримати ще й судове рішення з цього ж приводу?" - наголосила Гольник.

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Також, за словами судді, в судах склалася практика, що в подібних випадках в ухвалі суду прописують направлення коштів на рахунок армії (і тоді воно стає обов’язковим). Прокурор, який закривав провадження, цього не зробив.

"Навіть за відсутності доказів за ст. 368 КК України закриття провадження виглядає передчасним, адже в діях основного фігуранта, людини відносно молодої, могли міститися ознаки інших складів злочину, зокрема незаконного збагачення (на що з високою долею вірогідності вказують "скарби", виявлені в нього вдома", - підсумувала вона.

Раніше повідомлялось, що на Івано-Франківській митниці викрили схему вимагання хабарів. У керівника знайшли понад $230 тис., коштовності та колекцію дорогих годинників.

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