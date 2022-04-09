Україна боротиметься та паралельно шукатиме можливості для діалогу з Росією, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Україна готова до перемовин для закінчення війни, але також вона готова боротися за свою територію.
Про це глава держави заявив на пресконференції після переговорів з Федеральним канцлером Австрії Карлом Негаммером у Києві, передає Цензор.НЕТ.
"Україна завжди говорила, що готова до перемовин і шукатиме будь-які шляхи для того, щоб закінчити війну", - наголосив президент.
Зеленський також зазначив, що російські війська збираються окупувати ще одну частину наших територій.
"Це буде складна баталія. Ми віримо в нашу боротьбу, віримо в нашу перемогу. Тому ми готові і боротися, і паралельно шукати ті чи інші шляхи в дипломатії, які можуть зупинити цю війну. ... Скажу вам відверто: поки що ми говоримо і про паралельний діалог", - додав він.
Коментуючи ситуацію на фронті, Зеленський зазначив, що перебіг подій залежатиме від багатьох чинників.
"Залежить від того, наскільки ми будемо міцними. Залежить від того, наскільки швидкими будуть наші партнери з постачанням зброї. Залежить від того, наскільки керівник РФ готовий іти далі. Від багатьох речей. Найголовніше – все буде залежати насамперед від наших Збройних Сил, тому найважливіше – щоб ми були готові на будь-якому з цих напрямків", - пояснив він.
Будь ласка, зачекайте...
PS: Боюсь, но надеюсь, в то время ***** будет не до тебя, и диалог вести будет следователь или прокурор из МУС ("МУСора" - жарт)! =)
Вибачте...
Только дурачок этот до сих пор не понял: ***** ни с кем договариваться не будет. Он хочет все и сразу...
"Промова фюрера була дивовижною, він пообіцяв нам, росіянам, український lebensraum і назвав нас Herrenrasse світу."
https://twitter.com/thedukeoriginal/status/1504992609160372224?s=20&t=4UVgDkR9FRCX6p42zAc7lA
Выкинь Эту Дурь из головы
о Переговорах.
Бо Народ України Це не сприймає як щось розумне.
что еще не скинула ядерную бомбу что ли?
я что то не помню чтобы у рашки за 8 лет отобрали земли, бомбили что то
почему украинцы должны идти на уступки упыря
как будто рашенс федерашен пострадали от нашествия мамая
как раз наоборот
Всё же капитулянство у этих слуг присутствует.
Похоже у него кукушка.
- выполнение засекреченнных обязательств ?
- упертая дурость?
Регистрация: 02 апреля 2022
Заходил: 09 апреля 2022 в 20:01
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А чи не бот ти часом Романе?
1 год ·
Майбутнє війни в Україні
1. Ніякі перемовини вже неможливі до перемоги України на фронті. Якщо Путін захоче врятувати свою армію, то шлях тільки один, як під Києвом - швидко припинити вогонь та тікати.
2. Український народ не зупиниться, поки не знищить російських окупантів на всій землі, включно з Донбасом. Бо на лінії зіткнення на Донбасі на 24 лютого наша армія не буде гальмувати.
3. Війна буде довгою, бо Росія почала мобілізацію, і зберігає поки що велику перевагу у бойовій техниці, танках, артилерії, літаках, гелікоптерах, ракетах.
4. Країни НАТО вже не є посередниками між Україною та Путіним - Захід почав свою війну з Путіним, політичними, економічними, інформаційними заходами, та військовою підтримкою України. Тому жодних шансів навіть на військову перемогу у Путіна нема. Україна має набагато більший ресурс для війни з усього Заходу.
5. Україна має велику перевагу у людях, та з кожним днем скорочує перевагу ворога у техниці. У цій війні на виснаження наша перевага буде збільшуватись. Але людей треба зберігати, люди - це перевага, яка нарощується в рази якщо вони здобувають досвід та організацію.
6. У ******** війні перемагає не кількість людей та зброї, а здатність нанести противнику значні втрати на конкретній ділянці фронту. Професійність та боєздатність має визначатись максимізацією втрат ворога та мінімізацією власних втрат.
7. Україна переможе, з великим втратами та руйнуваннями, але знищить російську загрозу Європі, і це буде одна з найвизначніших подій 21-го сторіччя.
Все окружение на месте ермак, арахамия, подоляка, демченко, татаров.
Манипулятор ермака, арестович отрабатывает.
Коля котлета прибыл, уже получил медаль за оборону санатория или ресторана в Закарпатье???.
1 год · Майбутнє війни в Україні
ТАК