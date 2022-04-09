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Україна боротиметься та паралельно шукатиме можливості для діалогу з Росією, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Україна готова до перемовин для закінчення війни, але також вона готова боротися за свою територію.

Про це глава держави заявив на пресконференції після переговорів з Федеральним канцлером Австрії Карлом Негаммером у Києві, передає Цензор.НЕТ.

"Україна завжди говорила, що готова до перемовин і шукатиме будь-які шляхи для того, щоб закінчити війну", - наголосив президент.

Зеленський також зазначив, що російські війська збираються окупувати ще одну частину наших територій.

"Це буде складна баталія. Ми віримо в нашу боротьбу, віримо в нашу перемогу. Тому ми готові і боротися, і паралельно шукати ті чи інші шляхи в дипломатії, які можуть зупинити цю війну. ... Скажу вам відверто: поки що ми говоримо і про паралельний діалог", - додав він.

Коментуючи ситуацію на фронті, Зеленський зазначив, що перебіг подій залежатиме від багатьох чинників.

"Залежить від того, наскільки ми будемо міцними. Залежить від того, наскільки швидкими будуть наші партнери з постачанням зброї. Залежить від того, наскільки керівник РФ готовий іти далі. Від багатьох речей. Найголовніше – все буде залежати насамперед від наших Збройних Сил, тому найважливіше – щоб ми були готові на будь-якому з цих напрямків",  - пояснив він.

Також читайте: Джонсон - один із найбільш принципових противників російського вторгнення, - Зеленський. ФОТОрепортаж

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Топ коментарі
+93
Це не лікується...
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09.04.2022 18:39
+90
Как-то немного странновато выглядит : тебя убивают, грабят, насилуют, а ты как умалишённый рвёшься посмотреть в глаза и переговоры переговаривать...
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09.04.2022 18:41
+77
это шизофрения одновременно двигаться в противоположных направлениях
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09.04.2022 18:40
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зЕ, диалог с "роzzией" цюцюрлом, можешь вести хоть целую ночь, когда закончится твоя каденция, его"роzzию", приведут к тебе под конвоем!
PS: Боюсь, но надеюсь, в то время ***** будет не до тебя, и диалог вести будет следователь или прокурор из МУС ("МУСора" - жарт)! =)
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09.04.2022 19:24 Відповісти
Бл.!Який нахер діалог?З ким? Знову будеш ставати на коліна і шукати мир в очах *****?Ох як мені це не подобається,чую запах зради
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09.04.2022 19:25 Відповісти
Да не в очах, а в очку...
Вибачте...
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09.04.2022 19:34 Відповісти
Шукай, шукай. Еще пюрера в гаранты запиши и коммуняк китайский. И будет велике переможество.
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09.04.2022 19:27 Відповісти
Він так вже і зробив!
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09.04.2022 20:31 Відповісти
Типично для таких как он: тут мы воюем, а тут мы договариваемся. Где-то посередине сойдемся.

Только дурачок этот до сих пор не понял: ***** ни с кем договариваться не будет. Он хочет все и сразу...
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09.04.2022 19:30 Відповісти
Єтот дурачок предложит Пуйлу гражданскую войну в Украине. Думаю Пуйло согласится.
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09.04.2022 20:30 Відповісти
Це вплив Дерьмака. ***, та коли вже тварь застрелять?
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09.04.2022 19:34 Відповісти
Речь фюрера в Лужниках войдет в историю Третьего Рейха Москвы.

"Промова фюрера була дивовижною, він пообіцяв нам, росіянам, український lebensraum і назвав нас Herrenrasse світу."

https://twitter.com/thedukeoriginal/status/1504992609160372224?s=20&t=4UVgDkR9FRCX6p42zAc7lA
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09.04.2022 19:35 Відповісти
Бытовой пример. У тебя жену и ребенка убили,а ты хочешь разговаривать с убийцей. О чем можно говорить с убийцей? Я в ****!
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09.04.2022 19:35 Відповісти
Он свою жену и детей еще 14.02 вывез, чего в Бучу не отправил?
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09.04.2022 20:00 Відповісти
Володя Почитай що люди пишут!!!
Выкинь Эту Дурь из головы
о Переговорах.
Бо Народ України Це не сприймає як щось розумне.
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09.04.2022 19:37 Відповісти
Может таков план и был изначально?
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09.04.2022 19:42 Відповісти
Все, можливо, спочатку думали, що вони швидко пройдуть до Києва і наші правителі капітулювали б, але тут раптом Народ України та ЗСУ дали відсіч, якої Ніхто не очікував.
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09.04.2022 19:51 Відповісти
даа.....помешал козацкий род колаборантам и гешефтёрам...
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09.04.2022 20:04 Відповісти
Так оно и было и к бабки не ходи, не зря же они перед нападением рашистов. разминировали мосты. Все спят, проход свободный и так далее.
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09.04.2022 20:17 Відповісти
Зеленскому дуже повезло з народом України,дуже добрий запобіжник,іначе він накерував би.
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09.04.2022 19:54 Відповісти
ІНТЕРНЕТ ВЖЕ ТРІЩИТЬ ВІД ІНФОРМАЦІЇ З ПОЛЬЩІ ПРО 14 ЗГВАЛТОВАНИХ З ВИРВАНИМИ ЗУБАМИ ДІТЕЙ З БУЧІ І ІРПІНЯ, БАТЬКІВ ЯКИХ РОЗСТРІЛЯЛИ У НИХ НА ОЧАХ. НАШЕ ТБ ( ВОНО ВЖЕ НЕ НАШЕ, А ЗЕЛЕНИХ ) НЕ РЕАГУЄ НА ЦЮ ІНФОРМАЦІЮ ОЧЕВИДНО, ЩОБ НЕ ЗАВАДИТИ ПІДПИСАТИ КАПІТУЛЯЦІЮ.
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09.04.2022 19:54 Відповісти
І українці це терплять десятиріччями! Нації треба взрослішати та відповідати за свій вибір!
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09.04.2022 19:56 Відповісти
Уявляю, як бійцям воювати з кацапами, коли тебе можуть у будь-яку мить здати ворогу по договорняку...
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09.04.2022 19:57 Відповісти
на какие компромисы идет руководство рашки?
что еще не скинула ядерную бомбу что ли?
я что то не помню чтобы у рашки за 8 лет отобрали земли, бомбили что то
почему украинцы должны идти на уступки упыря
как будто рашенс федерашен пострадали от нашествия мамая
как раз наоборот
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09.04.2022 20:01 Відповісти
ермак, арахамия.
Всё же капитулянство у этих слуг присутствует.
Похоже у него кукушка.
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09.04.2022 20:03 Відповісти
- клиника?
- выполнение засекреченнных обязательств ?
- упертая дурость?
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09.04.2022 20:03 Відповісти
Меня как то пугает то что Зеленский в последнее время хочет переговоров. В чем причина, я даже хз. Возможно ***** чем то пригрозил возможно каким то козырем о котором мы не знаем. Или пытаемся как то заманить их типа, отвлечь своей болтологией. Но то что Зеля сливает в это не верю, и то что он глупый человек тоже не верю. Но ситуация мягко говоря очковая, есть у кого то соображения по этому поводу. Почему риторика нашего президента изменилась, почему хотим разговаривать?
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09.04.2022 20:06 Відповісти
Роман Кривоспикий
Регистрация: 02 апреля 2022
Заходил: 09 апреля 2022 в 20:01
Меня читают: 0
Я читаю: 0

А чи не бот ти часом Романе?
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09.04.2022 20:20 Відповісти
У селах Ягідне та Лукашівка на Чернігівщині знаходять тіла розстріляних людей, - ДСНС.
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09.04.2022 20:09 Відповісти
Припиніть здавати Україну!
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09.04.2022 20:09 Відповісти
У лісах під Києвом багато розстріляних російськими окупантами цивільних автомобілів та тіл мирних жителів.
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09.04.2022 20:12 Відповісти
На звільнених територіях Харківщини фіксуються такі ж звірства окупантів, як у Бучі, - Синєгубов
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09.04.2022 20:13 Відповісти
Юрій Бутусов

1 год ·



Майбутнє війни в Україні

1. Ніякі перемовини вже неможливі до перемоги України на фронті. Якщо Путін захоче врятувати свою армію, то шлях тільки один, як під Києвом - швидко припинити вогонь та тікати.

2. Український народ не зупиниться, поки не знищить російських окупантів на всій землі, включно з Донбасом. Бо на лінії зіткнення на Донбасі на 24 лютого наша армія не буде гальмувати.

3. Війна буде довгою, бо Росія почала мобілізацію, і зберігає поки що велику перевагу у бойовій техниці, танках, артилерії, літаках, гелікоптерах, ракетах.

4. Країни НАТО вже не є посередниками між Україною та Путіним - Захід почав свою війну з Путіним, політичними, економічними, інформаційними заходами, та військовою підтримкою України. Тому жодних шансів навіть на військову перемогу у Путіна нема. Україна має набагато більший ресурс для війни з усього Заходу.

5. Україна має велику перевагу у людях, та з кожним днем скорочує перевагу ворога у техниці. У цій війні на виснаження наша перевага буде збільшуватись. Але людей треба зберігати, люди - це перевага, яка нарощується в рази якщо вони здобувають досвід та організацію.

6. У ******** війні перемагає не кількість людей та зброї, а здатність нанести противнику значні втрати на конкретній ділянці фронту. Професійність та боєздатність має визначатись максимізацією втрат ворога та мінімізацією власних втрат.

7. Україна переможе, з великим втратами та руйнуваннями, але знищить російську загрозу Європі, і це буде одна з найвизначніших подій 21-го сторіччя.
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09.04.2022 20:14 Відповісти
слуги, угомонитесь с параллельными переговорами, хо-чууу подивиться в рожу фуйлу, поговорить и т.д.
Все окружение на месте ермак, арахамия, подоляка, демченко, татаров.
Манипулятор ермака, арестович отрабатывает.
Коля котлета прибыл, уже получил медаль за оборону санатория или ресторана в Закарпатье???.
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09.04.2022 20:21 Відповісти
До нього бріти приїхали, а воно дивиться в бік росії. Довбень особистий. Арахамія та інші його гнили такі самі. Як тільки тяжко нашим хлопцям, які захищають нашу землю, з такими довбнями.
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09.04.2022 20:22 Відповісти
Юрій Бутусов

1 год · Майбутнє війни в Україні

ТАК
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09.04.2022 20:24 Відповісти
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