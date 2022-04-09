14 643 57
На Луганщині вітер погнав хмару з азотною кислотою у бік РФ, - Гайдай
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Рашисти біля Рубіжного влучили у цистерну з азотною кислотою, однак вітер погнав хмару у бік Росії.
Про це у Facebook повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Рудий пес пішов ганяти орків" - цитата наших захисників (замість ганяти було інше слово). Вітер в бік рашки", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялось, що окупанти біля Рубіжного знову влучили у цистерну з азотною кислотою.
Топ коментарі
+57 Мистер Икс 00711c20
показати весь коментар09.04.2022 18:47
+37 Саша Пончик
показати весь коментар09.04.2022 18:47
+33 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар09.04.2022 18:47
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Сподіваюся це станеться найближчим часом, бо мені вас, тупорилих ідіотів, зовсім не шкода.
ВСУ вновь устроили провокацию в Рубежном, подорвав цистерну с азотной кислотой.
Поки таке.
Не спешите, три-четыре!
Бодрость духа, грация и пластика.
Общеукрепляющая,
Дохніть, москалі, і дякуйте своїм виродкам у формі.
Дякую тобі, Боже
@prof_preobr
·
8 апр.
Жириновский в последние 2 месяца - это наша экономика сейчас. Все 2 месяца нам рассказывали, что Жириновский работает с документами, даёт указания коллегам, идёт на поправку, скоро вернётся в Думу.
А он всё это время "жил" только на аппаратах.
Вот с экономикой сейчас то же самое.
Азотний дощ льє на Московію в ночі
Кадирка каже що він амбал
Бо цілий тиждень вівцю **** ...
У ***** весь день пердак свербить --
На Кремлін впав метеоріт ...
У пилота Владимира Серкова когда-то была жена, которая от него ушла. Ну не сошлись характерами, так бывает.
Вова очень переживал по этому поводу: сначала подкупал подарками, потом угрожал расправой соседям, затем призывал вернутся, потому что считал, что эта женщина часть их общей семьи.
Однако супруга наотрез отказалась и начала новые отношения. Друзья Вовы всячески поддерживали собутыльника. Бывшую супругу они называли «шлюхой», а Вову «отличным парнем». Дескать «глупая баба наслушалась соседей и не понимает, что теряет, надо ее проучить».
Наконец, в какой-то момент терпение Вовы лопнуло, и он решил провести специальную операцию по дешлюхизации своей бывшей.
В 1976 году пилот Владимир на самолете Ан-2 протаранил подъезд, в котором жила его супруга. Сам Вова и еще пять жильцов новосибирской пятиэтажки погибли.
Жены дома не было...
А оно вон как, боженька видит....