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На Луганщині вітер погнав хмару з азотною кислотою у бік РФ, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Рашисти біля Рубіжного влучили у цистерну з азотною кислотою, однак вітер погнав хмару у бік Росії.

Про це у Facebook повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Рудий пес пішов ганяти орків" - цитата наших захисників (замість ганяти було інше слово). Вітер в бік рашки", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що окупанти біля Рубіжного знову влучили у цистерну з азотною кислотою.

Також читайте: Наслідки ворожих обстрілів Луганщини: Одна загибла в Сєверодонецьку, четверо поранених у Рубіжному, масові пожежі в Лисичанську. ВIДЕО

На Луганщині вітер погнав хмару з азотною кислотою у бік РФ, - Гайдай 01

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Топ коментарі
+57
Бог ВСЁ видит ,помните как на Майдане ветер дымяру гнал мусорам в рожи ! Бог с Украиной ! ПОБЕДИМ НЕПРЕМЕННО !!!
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09.04.2022 18:47
+37
И природа с Украиной.
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09.04.2022 18:47
+33
ми ж говорили що,Бозя за нас)
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09.04.2022 18:47
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Бог ВСЁ видит ,помните как на Майдане ветер дымяру гнал мусорам в рожи ! Бог с Украиной ! ПОБЕДИМ НЕПРЕМЕННО !!!
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09.04.2022 18:47 Відповісти
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09.04.2022 19:08 Відповісти
Тоді твого бога треба притягти за звірства, які він, всемогутній, вчиняв над своїми рабами століттями
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09.04.2022 19:59 Відповісти
Ты глупый человек ,даже не стану объяснять почему ...
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09.04.2022 20:08 Відповісти
И природа с Украиной.
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09.04.2022 18:47 Відповісти
ми ж говорили що,Бозя за нас)
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09.04.2022 18:47 Відповісти
ПНХ зі своїми богами
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09.04.2022 19:59 Відповісти
а ти віриш що ти від обіз'яни пішов? тоді мені шкода тебе)
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09.04.2022 20:03 Відповісти
Я чудово уявляю звідки взявся голий примат і яки механізми еволюції, хоч з мозком гомосапієнсу і не пощастило, раз такі дебіли як ти ще й досі не вимерли.
Сподіваюся це станеться найближчим часом, бо мені вас, тупорилих ідіотів, зовсім не шкода.
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09.04.2022 20:07 Відповісти
ти дуже злий на людей.тебе хтось образив?я тобі не ворог,твоя зліст і спроби мене образити мене не чипляють.марна справа
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09.04.2022 20:25 Відповісти
Хай нюхают. Кацапам полезно. А их пропагандоны скажут, шо то с украинских секретных биолабораторий
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09.04.2022 18:48 Відповісти
Националисты взорвали в Рубежном цистерну с кислотой https://news.rambler.ru/army/48455285/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink


ВСУ вновь устроили провокацию в Рубежном, подорвав цистерну с азотной кислотой.

Поки таке.
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09.04.2022 18:57 Відповісти
віфсьоврьотє!
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09.04.2022 19:00 Відповісти
шо, опять?!
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09.04.2022 19:36 Відповісти
«Дышите глубже проезжаем Сочи»
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09.04.2022 19:18 Відповісти
Вдох глубокий. Руки шире.
Не спешите, три-четыре!
Бодрость духа, грация и пластика.
Общеукрепляющая,
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09.04.2022 18:48 Відповісти
😁
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09.04.2022 18:54 Відповісти
Так то же их родные запахи, продуются и не заметят.
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09.04.2022 18:48 Відповісти
То же самое я подумал почему рашисты убежали из Чернобыля как только ветер подул в сторону Пидоросии
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09.04.2022 18:49 Відповісти
та вже цілі статті пишуть за Рудий Ліс і орків..скоро дохторські дисертації писати будуть..."вліяніє радіації на неокрєпшіє уми"
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09.04.2022 19:10 Відповісти
підірвати усі поки вітер допомагає
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09.04.2022 18:49 Відповісти
захєрова зараз почне верещати, що нацисти бєлгород отруїли
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09.04.2022 18:49 Відповісти
Это называется лисий хвост - выброс оксида азота. очень полезная для орков вещь
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09.04.2022 18:50 Відповісти
Ми просимо всі небесні сили і стихії допомогти нам у нашій визвольній боротьбі за нашу землю і народ.

Дохніть, москалі, і дякуйте своїм виродкам у формі.
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09.04.2022 18:50 Відповісти
рудий ліс...рудий пес.. добрий вечір...ми з України
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09.04.2022 18:50 Відповісти
На здоровье, касапы
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09.04.2022 18:51 Відповісти
к а р м а наздоганяє
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09.04.2022 18:52 Відповісти
І це вдруге.
Дякую тобі, Боже
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09.04.2022 18:53 Відповісти
Враховуючи в якому лайні вони живуть то кацапи майже нічого не відчують.
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09.04.2022 18:54 Відповісти
треба уточнити в хіміків, яка речовина утворюється після взаємодії лайна з кислотою
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09.04.2022 19:12 Відповісти
Азотна кислота з органікою утворює вибухівку
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09.04.2022 19:40 Відповісти
какая красивая лисичка...русня,дыши глубже
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09.04.2022 18:56 Відповісти
Проф. Преображенский


@prof_preobr

·
8 апр.



Жириновский в последние 2 месяца - это наша экономика сейчас. Все 2 месяца нам рассказывали, что Жириновский работает с документами, даёт указания коллегам, идёт на поправку, скоро вернётся в Думу.
А он всё это время "жил" только на аппаратах.
Вот с экономикой сейчас то же самое.
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09.04.2022 18:56 Відповісти
БОГ ЕСТЬ!
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09.04.2022 18:58 Відповісти
Крайщу картину не бачили очі
Азотний дощ льє на Московію в ночі

Кадирка каже що він амбал
Бо цілий тиждень вівцю **** ...

У ***** весь день пердак свербить --
На Кремлін впав метеоріт ...
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09.04.2022 18:58 Відповісти
scatman

У пилота Владимира Серкова когда-то была жена, которая от него ушла. Ну не сошлись характерами, так бывает.

Вова очень переживал по этому поводу: сначала подкупал подарками, потом угрожал расправой соседям, затем призывал вернутся, потому что считал, что эта женщина часть их общей семьи.

Однако супруга наотрез отказалась и начала новые отношения. Друзья Вовы всячески поддерживали собутыльника. Бывшую супругу они называли «шлюхой», а Вову «отличным парнем». Дескать «глупая баба наслушалась соседей и не понимает, что теряет, надо ее проучить».

Наконец, в какой-то момент терпение Вовы лопнуло, и он решил провести специальную операцию по дешлюхизации своей бывшей.

В 1976 году пилот Владимир на самолете Ан-2 протаранил подъезд, в котором жила его супруга. Сам Вова и еще пять жильцов новосибирской пятиэтажки погибли.

Жены дома не было...
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09.04.2022 19:00 Відповісти
коментар відмічено як спам
до мордора как минимум 100км украинской земли, вам так радостно олухам!
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09.04.2022 19:04 Відповісти
Велика подяка Бандерiвському Вiтру!
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09.04.2022 19:06 Відповісти
пісня...Повій вітер з України
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09.04.2022 19:07 Відповісти
як то кажуть---дихайте на повні груди)))
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09.04.2022 19:12 Відповісти
Пусть травятся оккупанты . Их и так много в Чернобыле с облучением которых уже наверное и нет в живых. Пусть иду вслед за Жириновским.......
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09.04.2022 19:08 Відповісти
Якісь садомазохісти, то в рудому лісі окопи копають, то цистерну з азотною кислотою підірвуть.
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09.04.2022 19:09 Відповісти
А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за шесть часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям
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09.04.2022 19:09 Відповісти
Туда ей и дорога
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09.04.2022 19:10 Відповісти
Зефир с Борем гнали тучу с кислотой. Она - над башней спасскою прольется.
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09.04.2022 19:11 Відповісти
У тих виродків є противогази не раз бачив, але вітер й справді в вірному напрямку дує.
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09.04.2022 19:14 Відповісти
Хай подихають "свіженьким" повітрячком.
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09.04.2022 19:15 Відповісти
До речі подивіться по формі на що схожа та хмара хімії, до рашистів полетів здоровенний єлдак.
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09.04.2022 19:15 Відповісти
Портрет їхнього сцаря-(є) батюшки... Або просто Воювальний Ді(л)д.
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09.04.2022 19:57 Відповісти
«ПОПУТНОГО ВЕТРА» вам кацапы. ;0)
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09.04.2022 19:18 Відповісти
Никогда не думал ,что буду желать кацапам .Попутного ветра
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09.04.2022 19:20 Відповісти
может передохнут там все,твари русские!
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09.04.2022 19:20 Відповісти
Миттєва карма, вона така...
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09.04.2022 19:22 Відповісти
дякуємо і Рудому Лісу )))) і рудій хмарі, яку жене український вітер )))) у бік русні...
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09.04.2022 19:53 Відповісти
Ґавтори фільму "День Незалежності" щось знали. На кацапів погрозливо суне вона - ТУЧА ФЗНАМЗНОН!..

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09.04.2022 19:54 Відповісти
Видел сегодня это облако. Мы ещё переживали, чтобы на нас не погнало.
А оно вон как, боженька видит....
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09.04.2022 20:02 Відповісти
Мелочь, но приятно.
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09.04.2022 20:05 Відповісти
 
 