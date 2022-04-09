Оперативна інформація станом на 18:00 9 квітня щодо російського вторгнення, - Генштаб ЗСУ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по цивільних об'єктах в Україні.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Російська федерація продовжує повномасштабну збройну агресію проти нашої Держави. Ворог й надалі проводить підготовчі заходи з метою активізації наступальних дій на сході України для встановлення повного контролю над територіями Донецької та Луганської областей.
Основні зусилля окупантів зосереджуються на захопленні Маріуполя та наступі в районі міста Ізюм. Залишається високою ймовірність залучення противником диверсійно-розвідувальних груп для здійснення диверсій на об’єктах транспортної інфраструктури.
Ворог продовжує завдавати ракетних ударів по цивільних об’єктах на всій території України.
На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін у складі та положенні військ противника не зафіксовано.
На Слобожанщині противник продовжує здійснювати часткове блокування міста Харкова. З метою прихованого пересування окупаційних підрозділів по території Харківської області ворог здійснює радіоелектронне придушення мереж стільникового зв’язку. З метою нарощування угруповання військ, з Бєлгородської області у район Шевченкового Харківської області переміщено до двох батальйонних тактичних груп противника.
На Донецькому напрямку ворог продовжує штурмові дії. Основні зусилля окупантів зосереджені на взятті під контроль населених пунктів Рубіжне, Попасна та Новобахмутівка. Разом з тим, загарбники продовжують завдавати авіаційних ударів по населених пунктах Вугледар і Новоселівка Друга. Намагаються відновити наступ в районах Новотошківського, Степного і Мар’їнки.
На Південнобузькому напрямку окупанти не полишають спроб утримати позиції та рубежі на адміністративному кордоні Херсонської області
Українські захисники та захисниці тримають оборону і поступово відтісняють ворожі війська на окремих напрямках.
Будь ласка, зачекайте...
Підсумки зведення на сьогодні по східному напрямку наступу окупантів: "В целом - наступление ВС РФ окончательно заглохло и на Донбассе. Продолжение атак силами донецкой пехоты иногда приносит незначительные местные успехи. С перегруппировкой ВС РФ многое не понятно. Через полторы-две недели все зазеленеет, наступать будет еще сложнее. Время для попытки переломить ход военных действий - на исходе."
Тобто, читати з тої шобли якщо когось і варто, то саме Ґіркіна (що українці й роблять - судячи з понад 5 тисяч суцільних лайків під цим постом). Він констатує з того боку фронту, що в нас щодня більшає зброї і техніки, йде ефективна (тобто, підготована) мобілізація. А в них техніки меншає, забезпечення нема, мобілізаційними резервами якості "третій сорт не брак", і то в найкращому випадку, просто одразу вгноюють наші ґрунти.
І все це йде до закономірного фіналу. Котрого не очікував ніхто, крім нас.
* Олексій Голобуцький - місцевий блогер Алексей Голобуцкий