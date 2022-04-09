УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
33372 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні
5 826 23
війна (13006) Генштаб ЗС (874)

Окупанти зосереджуються на захопленні Маріуполя та наступі в районі Ізюму, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,окупанти

Окупанти проводять підготовчі заходи з метою активізації наступальних дій на сході України для встановлення повного контролю над територіями Донецької та Луганської областей.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Основні зусилля окупантів зосереджуються на захопленні Маріуполя та наступі в районі міста Ізюм. Залишається високою ймовірність залучення противником диверсійно-розвідувальних груп для здійснення диверсій на об’єктах транспортної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Також війська РФ продовжують завдавати ракетних ударів по цивільних об’єктах на всій території України.

Читайте також: Оперативна інформація станом на 18:00 9 квітня щодо російського вторгнення, - Генштаб ЗСУ

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
 Підтримати Цензор.НЕТ
Топ коментарі
+8
Хуй им рот а ни Мариуполь и хуй им в зад а ни Изюм ,ВСЕХ пидаров ватных отправим на ТОТ СВЕТ .....
показати весь коментар
09.04.2022 19:13
+8
показати весь коментар
09.04.2022 19:16
+6
Читаю питання редактору і страх сковує серце. Невже єрмаки і подоляки зможуть звільнити Залужного за його позицію фейкового миру. Тепер зрозуміла вихідка Люсі в прямому ефірі. Люди,Залужний це ваш шанс бути Україною
показати весь коментар
09.04.2022 19:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
*** им рот а ни Мариуполь и *** им в зад а ни Изюм ,ВСЕХ пидаров ватных отправим на ТОТ СВЕТ .....
показати весь коментар
09.04.2022 19:13 Відповісти
Ну якби Ізюм вони вже декілька днів, як взяли. Та і в Маріуполі ситуація не дуже, це м'яко кажучи..
показати весь коментар
09.04.2022 19:44 Відповісти
Ізюм не взяли,а намагаються обійти
показати весь коментар
09.04.2022 19:52 Відповісти
Взяли, про це навіть Генштаб казав.
показати весь коментар
09.04.2022 20:17 Відповісти
Там типу зрада була...
показати весь коментар
09.04.2022 20:24 Відповісти
Та ты шо ? И кто это тебе поведал ,Скабеева небось иди Соловьёв ?
показати весь коментар
09.04.2022 20:10 Відповісти
Карту глянь
показати весь коментар
09.04.2022 20:12 Відповісти
русских фашистов остановит только пуля между рог - время идет, а мрази так и остались мразями
показати весь коментар
09.04.2022 19:15 Відповісти
показати весь коментар
09.04.2022 19:16 Відповісти
Таке собі...
показати весь коментар
09.04.2022 20:25 Відповісти
Читаю питання редактору і страх сковує серце. Невже єрмаки і подоляки зможуть звільнити Залужного за його позицію фейкового миру. Тепер зрозуміла вихідка Люсі в прямому ефірі. Люди,Залужний це ваш шанс бути Україною
показати весь коментар
09.04.2022 19:17 Відповісти
тепер і Ізюм ,важке поле бою..орки наступали..пишуть, шо у нас там втрати нажаль
показати весь коментар
09.04.2022 19:19 Відповісти
Ви б ще з лавровим поспілкувались,щоб правду узнати
показати весь коментар
09.04.2022 19:38 Відповісти
пані Світлана.це війна і втрати є і поранені теж..як би нам не хотілось кращого,але нажаль це правда.
показати весь коментар
09.04.2022 19:46 Відповісти
так з якою метою ви цитуєте рашистські дані?
показати весь коментар
09.04.2022 19:51 Відповісти
Кацапня вихваляеться

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 127 самолетов, 98 вертолетов, 425 беспилотных летательных аппаратов, 2031 танк и другие боевые бронированные машины, 228 установок реактивных систем залпового огня, 880 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1932 единицы специальной военной автомобильной техники.

показати весь коментар
09.04.2022 19:24 Відповісти
це війна і втрати є..але нам вони невідомі
показати весь коментар
09.04.2022 19:35 Відповісти
"2031 танк и другие боевые бронированные машины" - это наверно посчитали расстрелянных велосипедистов, легковых машин, детских колясо…
показати весь коментар
09.04.2022 19:38 Відповісти
до війни на ютюбі дивися, шо у нас 2 430 танків
показати весь коментар
09.04.2022 19:42 Відповісти
А скільки БОЙОВИХ літаків було, не цікавився?
показати весь коментар
09.04.2022 19:52 Відповісти
**** по лбу.
показати весь коментар
09.04.2022 19:34 Відповісти
Чесно кажучи, мені не цікаво читати про наміри кацапів. Я і сам вмію читати карти оперативної обстановки. АК от які будуть результати протидії ВСУ цим намірам, це дуже важливо. Поки ж я не бачу якихось особливих успіхів на Півдні.
показати весь коментар
09.04.2022 19:56 Відповісти
Немає ресурсів для успіхів на Півдні.
показати весь коментар
09.04.2022 20:19 Відповісти
 
 