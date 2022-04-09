5 826 23
Окупанти зосереджуються на захопленні Маріуполя та наступі в районі Ізюму, - Генштаб ЗСУ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Окупанти проводять підготовчі заходи з метою активізації наступальних дій на сході України для встановлення повного контролю над територіями Донецької та Луганської областей.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Основні зусилля окупантів зосереджуються на захопленні Маріуполя та наступі в районі міста Ізюм. Залишається високою ймовірність залучення противником диверсійно-розвідувальних груп для здійснення диверсій на об’єктах транспортної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.
Також війська РФ продовжують завдавати ракетних ударів по цивільних об’єктах на всій території України.
Топ коментарі
+8 Мистер Икс 00711c20
показати весь коментар09.04.2022 19:13
+8 Рекрут
показати весь коментар09.04.2022 19:16
+6 Валентина Саюн
показати весь коментар09.04.2022 19:17
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 127 самолетов, 98 вертолетов, 425 беспилотных летательных аппаратов, 2031 танк и другие боевые бронированные машины, 228 установок реактивных систем залпового огня, 880 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1932 единицы специальной военной автомобильной техники.