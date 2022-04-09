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Велика Британія надасть Україні новий пакет фінансової та військової допомоги для боротьби проти варварської кампанії Росії, - Джонсон

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

джонсон

Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон розповів подробиці свого візиту до Києва.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні відвідую свого друга Володимира Зеленського в Києві. Створюємо новий пакет фінансової та військової допомоги, який є свідченням нашої відданості боротьбі України проти варварської кампанії Росії", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Візит Джонсона до Києва не був спонтанним, - Єрмак

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Топ коментарі
+24
ОТЛИЧНО и СПАСИБО !!!
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09.04.2022 19:16
+24
Спасибо,Джонсон.Победа на поле боя.Победа за Украиной
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09.04.2022 19:16
+24
Джонсон про допомогу перемогти, зе про договор на крові. Дві людини з різними цінностями
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09.04.2022 19:19
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ОТЛИЧНО и СПАСИБО !!!
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09.04.2022 19:16 Відповісти
Спасибо,Джонсон.Победа на поле боя.Победа за Украиной
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09.04.2022 19:16 Відповісти
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09.04.2022 19:52 Відповісти
Король Артур повернувся
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09.04.2022 20:24 Відповісти
Дипломатично. Ну і в принципі досить того, що нам потрібно знати з тієї розмови.
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09.04.2022 19:19 Відповісти
Гадаю що ми не все знаємо)) мабуть за щоку надавав Боря зелє))
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09.04.2022 19:24 Відповісти
Ты там присутствовал и всё слышал и видел? Эксперд хреновый.
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09.04.2022 19:43 Відповісти
Дай бог, щоб Джонсон врятував Україну від Єрмака... але це справді хвора ситуація, коли перемога чи поразка у війні залежать виключно від успіху переговорів іноземного лідера (хай і дружньої країни) з нашим презедентом. В України в деяких тривіальних (для інших країн) ситуаціях зовсім не має механізму, чи навіть інстинкту самозбереження.
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09.04.2022 19:46 Відповісти
Джонсон про допомогу перемогти, зе про договор на крові. Дві людини з різними цінностями
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09.04.2022 19:19 Відповісти
прощай чарноморскій флот нептуни вже їдуть
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09.04.2022 19:20 Відповісти
нептуны закопаны под юзиковой щебенкой, и дай бог нам начать их откапывать через два года. А пока к нам едут гарпуны.
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09.04.2022 19:35 Відповісти
может позновато но...
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09.04.2022 19:48 Відповісти
Українці добре запам'ятають хто в нас брати по духу, завдяки в першу чергу Джонсону Українці мали чим зупиняти ворога, ніколи не забудемо.
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09.04.2022 19:21 Відповісти
Объктивности ради,Британия вносит самый большой вклад в юорьбу с ******,его алигархов-бандюганов щеманунул на раз-два в отличие от любителя позвонить ***** макрона и вечно перестраховыющегося шольца.
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09.04.2022 19:23 Відповісти
макрон как раз сейчас вводит самые жесткие персональные санкции - он больше не будет звонить путину.
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09.04.2022 19:37 Відповісти
Хотелось бы верить.
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09.04.2022 19:50 Відповісти
Надеюсь наконец-то получим Гарпуны. Позавчера после обстрела с корабля в Одесской области умер брат жены. 20 лет было. Гарпун (а если бы Зе не заморозил ракетную программу, то и Нептун тоже) спас бы ему жизнь. Но нам пока что нечем море прикрыть. Как и нечем до конца небо закрыть
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09.04.2022 19:23 Відповісти
Тим часом у жабоїдів може перемогти путлерівська шльондра ле пенша. Яка деградація.🤦
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09.04.2022 19:23 Відповісти
А вот это плохо. Если мы возмущаемся что Франция нам мало помогает (да, оружия не даёт, но финансово очень помогает), то эта шлюха будет работать против и даже может заблокировать наш вступ в ЕС. Так что лучше если выиграет Макрон. Да, много от него нам не ждать, но среди всех кандидатов он как раз тот, кто может дать больше других
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09.04.2022 19:28 Відповісти
Краще Макрон , чим Ле Пенша , яка ******** газпромівське бабло і заявляє ,
що при ній Франція вийде із ЄС і НАТО такий же викормиш путлєра у нас під боком - це Орбан ( Угорщина)!!
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09.04.2022 19:42 Відповісти
Дякуємо, пане Джонсон.
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09.04.2022 19:24 Відповісти
Речь фюрера в Лужниках войдет в историю Третьего Рейха Москвы.

"Промова фюрера була дивовижною, він пообіцяв нам, росіянам, український lebensraum і назвав нас Herrenrasse світу."

https://twitter.com/thedukeoriginal/status/1504992609160372224?s=20&t=4UVgDkR9FRCX6p42zAc7lA
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09.04.2022 19:33 Відповісти
Я би не порівнював Гітлера із кремлівським ублюдком ,
так як Гітлер був сміливим виродком , а **** - це трусливий виродок , який ніколи не піде на самогубство,
, а потягне за собою ( не дай Боже)
навіть страшно уявити скільки людей
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09.04.2022 19:50 Відповісти
Если -бы алосович был храбрым , то не съ...бался бы в Аргентину , а принял бы свою смерть как воин.
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09.04.2022 19:57 Відповісти
Шо??? Ти кончений, чи шо?
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09.04.2022 20:21 Відповісти
Дебилоид , что в моих словах тебе не понравилось?
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09.04.2022 20:27 Відповісти
Анна Каренина. Episode II

После просмотра первой серии Вронский сильно запил. Потом ему стало скучно и он уехал на Кавказ. На Кавказе ему тоже стало скучно и он поехал штурмовать Мариуполь. После того, как Кадыров подавился щщами, Вронский возглавил его батальон и переименовал его в "Сало - сила, спорт - могила". После тринадцати лет штурма Мариуполя Вронскому стало скучно, он запил, но не сильно.

В то же время происходили следующие события. То, что осталось от Анны осмотрел доктор Комаровский и сказал, что помочь ей могут только в Карпатах. Остатки несчастной привезли на Говерлу, и мольфары восстановили ее тело. Правда, голову удалось пришить только с разворотом на 180 градусов от первоначального положения. Спасенная счастливая Анна сразу же отправила селфи любимому голубем, так как e-mail Вронского под санкциями.

Вронский получил фото любимой и сильно запил. Потом ему стало скучно и он решил отправить ответ. Однако почтовый голубь поклевал просроченный сухпаек и умер.

Вронский был в бешенстве. Он был готов вылететь первым же рейсом в Киев к любимой, но ему не дали визу. Вронский опять запил, но не сильно, потом пришел в себя и посадив свой батальон на рыбацкие лодки, отправился на штурм Севастополя.

Анна, так не получив ответ от Вронского, сильно запила, но мольфары попросили ее уменьшить дозы на время реабилитационного периода. После прохождения курса реабилитации Анна переговорила с Комаровским о выписке по причине полного выздоровления и на телевизоре, работающим сзади на фоне событий увидела на Прямом Арестовича. "Кто это?" Дрожащим голосом спросила Анна. "Это, это мой истинный герой, этот пижон не на связи, я хочу встречи, я желаю, я……." Речь Анны была бессвязна, очень эмоциональна и не совсем понятна окружающим.

В этот момент в кабинет Комаровского вошел Гордон. "Ты еще Кима не видела", таковы быле его первые слова. Он успокоил Анну, шепнув ей на ушко, почему с Арестовичем встретиться ей никак нельзя.

После этого Анна сильно запила. Потом ей стало скучно и она включила телевизор. Прямой не работал, а на 1+1 показали Гостомель и поврежденную Мрию. Анна тут же поехала ремонтировать самолет. Но там уже мужичок, приговаривая что-то, работал над железом.

Флотилия Вронского была на подступах к Севастополю. Победа была практически в руках, но черноморцы, верные традициям, затопили весь флот, все ракетные крейсеры и даже подводные лодки, на входе в бухту. Войти в Севастополь было невозможно. Вронский сильно запил. Потом ему стало скучно и он отправился с боевыми товарищами в Констанцу

Анна хотела запить, но в связи с военным положением алкоголь в магазинах не продают. И она пошла в Белоруссию бороться с железнодорожными составами с военной техникой. будет бороться, как может
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09.04.2022 19:36 Відповісти
Четвертые сутки горят ягодицы,
И сбитыми Ка-2 пылает земля.
Старстриком сражённый - поручик Голицын,
Корнет Оболенский - не просит вина.
Лежит головешкой - поручик Голицын.
Корнету - естественно тоже хана.
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09.04.2022 19:46 Відповісти
Юрій Бутусов
1 год ·
На прикладі Великої Британії розумієш, що велич держави - це коли суспільство обирає керувати владою людину, яка сама вивчала та написала книгу про рішення Вінстона Черчілля у світовій війні.
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09.04.2022 19:48 Відповісти
Ооо, вот и первые заявления.

⚡️Британия поставит Киеву 120 единиц бронетехники и противокорабельные комплексы, заявил Борис Джонсон.



Кроме того, Британия предоставит Украине кредитные гарантии на дополнительные $500 млн по линии МВФ, сообщил британский премьер.

_____________
Надеюсь в бронетехнику входят САУ, а не обычные БМП
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09.04.2022 19:53 Відповісти
Еще бы кораблей немного , чтобы в зад кацапам ударить
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09.04.2022 20:08 Відповісти
Та да, хотелось бы пару-тройку дивизионов "арчеров", но об этом в открытом доступе информации нет.
Дают Mastiff и Jackal.
Из нужной нам крайне дальнобойной арты словаки продают нам два дивизиона "Жужан". Надеюсь на седующей неделе уже будут у нас. Еще надо время освоить.... ((
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09.04.2022 20:13 Відповісти
Предлагается флеш-моб
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09.04.2022 20:07 Відповісти
Гарпуны ещё вчера привезли в Одессу https://www.ukr.net/news/details/economics/90733449.html
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09.04.2022 20:10 Відповісти
https://www.ukr.net/news/details/economics/90733449.html
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09.04.2022 20:11 Відповісти
 
 