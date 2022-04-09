Велика Британія надасть Україні новий пакет фінансової та військової допомоги для боротьби проти варварської кампанії Росії, - Джонсон

Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон розповів подробиці свого візиту до Києва.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні відвідую свого друга Володимира Зеленського в Києві. Створюємо новий пакет фінансової та військової допомоги, який є свідченням нашої відданості боротьбі України проти варварської кампанії Росії", - йдеться в повідомленні.

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