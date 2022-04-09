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Генштаб ЗС (874) Донбас (21175)

Окупанти намагаються захопити Рубіжне, Попасну та Новобахмутівку, бомблять Вугледар та Новоселівку Другу, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

генштаб,зсу

Російські окупанти продовжують завдавати вогневих ударів на Донецькому напрямку.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"На Донецькому напрямку ворог продовжує штурмові дії. Основні зусилля окупантів зосереджені на взятті під контроль населених пунктів Рубіжне, Попасна та Новобахмутівка. Разом з тим, загарбники продовжують завдавати авіаційних ударів по населених пунктах Вугледар і Новоселівка Друга. Намагаються відновити наступ в районах Новотошківського, Степного і Мар’їнки", - заначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти зосереджуються на захопленні Маріуполя та наступі в районі Ізюму, - Генштаб ЗСУ

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После 1990 года кремлевские идеологи активно стали внедрять в мозги россиян понятие "русскость", чем те на каждом шагу стали хвалиться, не задумываясь, что "русскость" - это фашизм. Цитата из статьи "Русскость российского фашизма" (журнал "Нация" №6 от 10 июля 1938 г.) одного из идеологов российского фашизма Константина Родзаевского: "В энный раз приходится подымать один и тот же вопрос, вопрос о Русскости Российского Фашизма. - Что поделать, нас к тому вынуждают! - И вместо того, чтобы разрабатывать очередные проблемы теперешней борьбы за Россию, приходится спускаться вглубь российской истории, чтобы показать, что фашизм - вовсе не подражание Западу, не наносное явление ветра двадцатого века, а исконная Русская традиция, полностью или частично проявлявшаяся на всех этапах исторического пути русского народа".
Возрождение нацизма в россии началось, как это ни удивительно, в советское время, в 1980 году, с появления организации "Национально-патриотический фронт "Память", пропагандирующей русский национализм, антисемитизм и восстановление монархии. Лозунг НПФ "Память" - "Бог! Царь! Нация!". Отцом этой организации был пятый отдел КГБ СССР, занимавшийся идеологией. У эмигрантской организации "Всероссийская фашистская партия", лидером которой был К.Родзаевский, лозунгами были "Бог, Нация, Труд!" и "Слава России!".
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09.04.2022 19:23 Відповісти
артпідготовка
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09.04.2022 19:25 Відповісти
После артподготовки пустят пушечное мясо, а потом вангеровцов, ну а после уже солдат параши, но им всем будет жопа. Жаль, что у них неограниченный ресурс в снарядах...
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09.04.2022 19:34 Відповісти
пушечное мясо з лднеерії там малочіслєних народов рашки..то факт..
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09.04.2022 19:38 Відповісти
Перекажіть оркам що б уходили, бо наш найвеличніший закатає їх у асфальт!
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09.04.2022 19:34 Відповісти
З Луганської області, як не прикро, але доведеться відходити, бо дивлячись на карту британської розвідки є велика ймовірність котла, не потрібні Україні нові маріуполі, дапи, дебальцеви, достатньо їх вже, а потрібні живі захисники на нових позиціях.
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09.04.2022 19:41 Відповісти
Станом на вчора, на вечір.
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09.04.2022 19:45 Відповісти
А яка динаміка взагалі? Без просувань?
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09.04.2022 20:05 Відповісти
карта не сильно неточная...
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09.04.2022 20:25 Відповісти
 
 