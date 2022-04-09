Окупанти намагаються захопити Рубіжне, Попасну та Новобахмутівку, бомблять Вугледар та Новоселівку Другу, - Генштаб

Російські окупанти продовжують завдавати вогневих ударів на Донецькому напрямку.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"На Донецькому напрямку ворог продовжує штурмові дії. Основні зусилля окупантів зосереджені на взятті під контроль населених пунктів Рубіжне, Попасна та Новобахмутівка. Разом з тим, загарбники продовжують завдавати авіаційних ударів по населених пунктах Вугледар і Новоселівка Друга. Намагаються відновити наступ в районах Новотошківського, Степного і Мар’їнки", - заначається у повідомленні.

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