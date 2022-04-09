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Окупанти намагаються захопити Рубіжне, Попасну та Новобахмутівку, бомблять Вугледар та Новоселівку Другу, - Генштаб
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти продовжують завдавати вогневих ударів на Донецькому напрямку.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"На Донецькому напрямку ворог продовжує штурмові дії. Основні зусилля окупантів зосереджені на взятті під контроль населених пунктів Рубіжне, Попасна та Новобахмутівка. Разом з тим, загарбники продовжують завдавати авіаційних ударів по населених пунктах Вугледар і Новоселівка Друга. Намагаються відновити наступ в районах Новотошківського, Степного і Мар’їнки", - заначається у повідомленні.
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Возрождение нацизма в россии началось, как это ни удивительно, в советское время, в 1980 году, с появления организации "Национально-патриотический фронт "Память", пропагандирующей русский национализм, антисемитизм и восстановление монархии. Лозунг НПФ "Память" - "Бог! Царь! Нация!". Отцом этой организации был пятый отдел КГБ СССР, занимавшийся идеологией. У эмигрантской организации "Всероссийская фашистская партия", лидером которой был К.Родзаевский, лозунгами были "Бог, Нация, Труд!" и "Слава России!".