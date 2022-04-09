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Новини Війна
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Якщо Орбан не бачив, що сталося у Бучі, йому треба порадити сходити до окуліста, - Качинський

Глава польської партії Право і справедливість Ярослав Качинський заявив, що якщо угорський прем'єр Віктор Орбан "не бачить" звірств російських військових у передмісті Києва, "йому слід відвідати окуліста".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

За словами Качинського, до недавніх виборів в Угорщині він утримувався від оцінок поведінки угорського прем'єра, але тепер "має визнати, що все це дуже сумно".

"Оцінка (поведінки Орбана. - Ред.) однозначно негативна. Коли він каже, що не бачив, що сталося у Бучі, йому треба порадити сходити до офтальмолога", - наголосив він.

За його словами, Польща не співпрацюватиме з Угорщиною доти, доки позиція Орбана щодо війни Путіна проти України не зміниться.

"Думаю, те, що робить Орбан, – він сподівається зіграти роль у припиненні цього конфлікту. Але я думаю, що це абсолютно глухий кут", - підсумував Качинський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща хоче, щоб війська США в Європі збільшилися до 150 тис. осіб, - голова правлячої партії Качинський

Автор: 

Угорщина (2269) Качинський Ярослав (38) Польща (8489) Віктор Орбан (555)


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Топ коментарі
+48
Поляки, ви такі класні чуваки! Це я щиро кажу! Слава Польщі, Слава Україні!
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09.04.2022 19:37
+38
Надо учесть что Орбана выбрало большинство венгров, то есть дело не сугубо в нем, он просто повторяет мнение своего большинства. Венгрии не место в Евросоюзе, если они не различают черного и белого. Пусть вступают в таежный союз. Пользоваться защитой НАТО и при этом ставить палки в колеса НАТО, да они там охудевшие в край.
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09.04.2022 19:42
+21
Коротше кажучи, мадяри - шваль, - закінчив старий сапер Водічка свою розповідь, на що Швейк зауважив:
- Інший мадяр не винен у тому, що він мадяр.
- Як це не винний? - Загарячений Водічка. - Кожен із них винен, - сказав теж!»
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09.04.2022 19:42
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Речь фюрера в Лужниках войдет в историю Третьего Рейха Москвы.

"Промова фюрера була дивовижною, він пообіцяв нам, росіянам, український lebensraum і назвав нас Herrenrasse світу."

https://twitter.com/thedukeoriginal/status/1504992609160372224?s=20&t=4UVgDkR9FRCX6p42zAc7lA
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09.04.2022 19:35 Відповісти
Просто Зеленский Орбана не пригласил
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09.04.2022 19:36 Відповісти
орбан он же агент ***** по кличке ***** делает то что ему говорят.
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09.04.2022 20:09 Відповісти
Чого дивуєтеся. В Орбана єдине зряче око в трусах. І він не може його відкрити на людях бо публіка не зрозуміє. А це око він відкриває тільки в особистих зустрічах з Путіним
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09.04.2022 21:41 Відповісти
Поляки, ви такі класні чуваки! Це я щиро кажу! Слава Польщі, Слава Україні!
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09.04.2022 19:37 Відповісти
вони теж кацапів ненавидять
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09.04.2022 19:49 Відповісти
До психіатричної допомоги, бо людина не знає де кордон людяності проходить
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09.04.2022 19:39 Відповісти
Надо просто забить на конченных мадяров они с 14 года нам палки в колеса суют. Это подлый народец.
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09.04.2022 19:40 Відповісти
Надо учесть что Орбана выбрало большинство венгров, то есть дело не сугубо в нем, он просто повторяет мнение своего большинства. Венгрии не место в Евросоюзе, если они не различают черного и белого. Пусть вступают в таежный союз. Пользоваться защитой НАТО и при этом ставить палки в колеса НАТО, да они там охудевшие в край.
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09.04.2022 19:42 Відповісти
Мені здається, що після цієї війни НАТО чекають "оргвиводи" і не тільки в мадярах справа...
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09.04.2022 20:29 Відповісти
Не совсем там - Орбан взял мажоританку из-за большого количества кандидатов. По партийным спискам у него около 25% всего.
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09.04.2022 20:30 Відповісти
Он обещал дешёвое топливо и прочие ништяки. Но это была предвыборная колбаса - уже успел сказать, что не сможет выполнить обещаний. Венгры - лохи.
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09.04.2022 21:55 Відповісти
Речь фюрера в Лужниках войдет в историю Третьего Рейха Москвы.

"Промова фюрера була дивовижною, він пообіцяв нам, росіянам, український lebensraum і назвав нас Herrenrasse світу."

https://twitter.com/thedukeoriginal/status/1504992609160372224?s=20&t=4UVgDkR9FRCX6p42zAc7lA
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09.04.2022 19:42 Відповісти
Коротше кажучи, мадяри - шваль, - закінчив старий сапер Водічка свою розповідь, на що Швейк зауважив:
- Інший мадяр не винен у тому, що він мадяр.
- Як це не винний? - Загарячений Водічка. - Кожен із них винен, - сказав теж!»
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09.04.2022 19:42 Відповісти
Орбану надо идти не к окулисту, а нах.й
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09.04.2022 19:42 Відповісти
Вслед за русским кораблём пусть шурует!
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09.04.2022 20:03 Відповісти
не к окулисту а к проктологу - член ***** там застрял
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09.04.2022 19:43 Відповісти
Єдиним словом - до очкулісту.
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09.04.2022 20:39 Відповісти
Пора в очередной, Дуде сделать визит в Венгеросрандию. И ЧМОрбана и его кремлядьского чмырявого ******* сыряйла поставить на место, как было в прошлый раз
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09.04.2022 19:44 Відповісти
Мадяри і русня - рідні душі: пам'ятаймо звідки мадяри переселились в центр Європи. З-під Уральских гір. Ті ж ханти-манси і різна мордва-ерзя.
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09.04.2022 19:45 Відповісти
Орбан просто дебил, хотя, он думал откусить кусочек Украины, видать пуйло ему пообещал, но тут оказались ВСУ и украинский народ. Теперь он на говно исходится.
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09.04.2022 19:48 Відповісти
Все что нужно знать про мадьяров:

В 1941−1944 гг. венгерские армии осуществили на оккупированных советских территориях геноцид, подвергали пыткам военнопленных и гражданское население, выполняли карательные функции на территории Украины и Белоруссии, Брянской, Курской и Воронежской областей России, принимали участие в уничтожении советских евреев. Информация об этом в политических целях почти не освещалась в годы существования СССР, и до сих пор многие венгерские историки обходят эту тему молчанием.
В ходе установления «нового порядка» на украинских, русских и белорусских территориях венгерские оккупационные войска, подчиненные вооруженным силам нацистской Германии, создали режим убийств и насилия, суть которого изложена в известном приказе № 10 венгерского Генерального штаба, подписанная генерал-полковником Сомбатхейи, в которой высказывалось требование: самыми жестокими методами осуществлять оккупационную службу, не останавливаясь перед сожжением населенных пунктов, убийством мирных граждан, заподозренных в связях с партизанами, и конфискаций у населения продовольствия, и скота.
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09.04.2022 19:49 Відповісти
И вместе с тем, они не пропустили немцев на Польшу, а их лагеря для военнопленных были почти курортом, и на побеги они смотрели сквозь пальцы.
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09.04.2022 21:57 Відповісти
Тарас Березовець:
1.""
2."https://t.me/berezoview/14112 Глава польской партии Право и справедливость Ярослав Качиньский заявил, что если венгерский премьер Орбан «не видит» зверств российских военных в пригородах Киева, «ему следует посетить окулиста». Об этом он заявил в интервью Radio Plus "

Олексій Голобуцький:
3."https://t.me/allgolobutsky/18750 Спикер премьера Венгрии Берталан Хаваши заявил, что Виктор Орбан осуждает убийства в Буче .
По его словам, Венгрия полностью поддерживает международное расследование, направленное на выявление виновников кровопролития.
Дошло до них, гондоны! Орбан - просто конченный ***** и *****…"
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09.04.2022 19:49 Відповісти
прав был сапёр Водичка.
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09.04.2022 19:52 Відповісти
Чінгіз Хан трахнув мавпу та викинув її за Дунай.З того часу появилися мадяри.
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09.04.2022 19:54 Відповісти
Орбан вважає, що різанина в Бучі
могла бути інсценуванням

https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/9/7338365/

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09.04.2022 19:55 Відповісти
Чому ви дивуєтесь , адже Орбан - це проплачена шльондра путлєра 😠
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09.04.2022 20:03 Відповісти
Орбану к проктологу надо сходить, пусть ему мозги через дупло вставит.
Кстати, мадьяры во время т.н. Великой отечественной отличились на Украине такими зверствами, что даже немчура содрогнулась. Вот только немцев вылечили, а мадьяры почему-то пропетляли от живительной процедуры. Непорядок.
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09.04.2022 20:05 Відповісти
Орбан - агент путина.

путин финансировал предвыборную кампанию его партии.

Он будет сдавать Венгрию россии! Так как у нас янукович и партия регионов сдавала Украину россии.

В Венгерские спецслужбы будет полно вставлено российских агентов, в руководство армии, в руководство полиции.

Потом следующая власть их фиг оттуда вышибет.

Украине нужно создать бригаду ботов, и об этом всем рассказывать венгерцам на их новостных сайтах.
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09.04.2022 20:07 Відповісти
А как ддосстучишся до ихних глубинных? Там ценителей живительного телевизора хватает. А все государственные медии в руках Орбана.
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09.04.2022 21:09 Відповісти
Хто ту мядьярську мову знає? Я тільки москалям мізки компосую.
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09.04.2022 21:30 Відповісти
За таку позицію Угорщини і вчасності виборців Орбана її мають позбавити членства НАТО та ЄС, також демократичним голосуванням інших членів цих організацій...
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09.04.2022 20:07 Відповісти
Викинути нахер венгрів з ЄС, задля таких ********* в ЄС нема майбутнього..., тому Британія його покинула, це трупак... одна така країна куплена ******, буде блокувати ініціативи всіх решта, ЄС можна поховати...
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09.04.2022 20:08 Відповісти
...что если венгерский премьер Виктор Орбан "не видит" зверств российских военных в пригороде Киева, "ему следует посетить окулиста".

К психиатру пусть сходит пи.арас.
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09.04.2022 20:08 Відповісти
к психопату
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09.04.2022 21:02 Відповісти
Орбан- повязан кровавыми деньгами путинского режима,поэтому ничего не видит!
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09.04.2022 20:09 Відповісти
Еще Польска не згінела, а ******* нах...й, чи правильніше буде на х...й.
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09.04.2022 20:19 Відповісти
******* Орбану нужен окулист из анекдота
Идет окулист по улице, на шее висят две вилки. Навстречу Орбан:
- Ачто у вас на шее висит?
- Прибор для коррекции зрения!
- А можно мне подкорректировать?
Окулист хрясь ему вилки в глаза..
- Аааааа, больно и ничего невидно!!!, - Орёт Орбан.
Окулист (проварачивая вилки в его глазах), - сейчас я тебе резкость настрою!
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09.04.2022 20:24 Відповісти
Та на фіга нам співчуття цих кончених мадьярів, якось і без них обійдемось, головне, що не вийшло Закарпаття під час війни прибрати до себе, а як хотілось, вже й паспорти роздали і підручники шкільні, бо там же не вчать українську, і обломчик вийшов...
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09.04.2022 20:41 Відповісти
Вони зброю через свою територію не пропускають.
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09.04.2022 21:33 Відповісти
Чи потрібна Європі 5-та колона
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09.04.2022 20:44 Відповісти
Мадьяры - это ещё те гандоны...всегда
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09.04.2022 21:42 Відповісти
Да он просто не хочет «видеть»..»пу»приказал…
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09.04.2022 21:46 Відповісти
А такой был друг пана Ярослава, такой друг! В дёсна целовались, один другого спасал в голосованиях в ЕС, а Орбан оказался всё-таки кремлёвской подстилкой.
Друзья украинцы, имейте в виду: такая критика Орбана Качинским - это феномен. Видимо, Качинский в нём полностью разочаровался. Он в принципе редко высказывается настолько резко, намного чаще сыпет какие-то мутные обвинения (особенно на местной сцене, из-за чего потом проигрывает судебные процессы), или использует туманные формулировки ("миротворцы НАТО").
Вряд ли это конец многовековой польско-венгерской дружбы, но вполне возможно это конец дружбы Качинского и Орбана.
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09.04.2022 22:04 Відповісти
Они поддерживали друг друга, когда противостояли приему беженцев из ближнего востока. Здесь уже другое.
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09.04.2022 22:35 Відповісти
Угорці воювали на строні нациста Гітлера, тепер вони підіграють нацисту путлеру. З ними все ясно.
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09.04.2022 22:31 Відповісти
 
 