Якщо Орбан не бачив, що сталося у Бучі, йому треба порадити сходити до окуліста, - Качинський

Глава польської партії Право і справедливість Ярослав Качинський заявив, що якщо угорський прем'єр Віктор Орбан "не бачить" звірств російських військових у передмісті Києва, "йому слід відвідати окуліста".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

За словами Качинського, до недавніх виборів в Угорщині він утримувався від оцінок поведінки угорського прем'єра, але тепер "має визнати, що все це дуже сумно".

"Оцінка (поведінки Орбана. - Ред.) однозначно негативна. Коли він каже, що не бачив, що сталося у Бучі, йому треба порадити сходити до офтальмолога", - наголосив він.

За його словами, Польща не співпрацюватиме з Угорщиною доти, доки позиція Орбана щодо війни Путіна проти України не зміниться.

"Думаю, те, що робить Орбан, – він сподівається зіграти роль у припиненні цього конфлікту. Але я думаю, що це абсолютно глухий кут", - підсумував Качинський.

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