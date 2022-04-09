Якщо Орбан не бачив, що сталося у Бучі, йому треба порадити сходити до окуліста, - Качинський
Глава польської партії Право і справедливість Ярослав Качинський заявив, що якщо угорський прем'єр Віктор Орбан "не бачить" звірств російських військових у передмісті Києва, "йому слід відвідати окуліста".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.
За словами Качинського, до недавніх виборів в Угорщині він утримувався від оцінок поведінки угорського прем'єра, але тепер "має визнати, що все це дуже сумно".
"Оцінка (поведінки Орбана. - Ред.) однозначно негативна. Коли він каже, що не бачив, що сталося у Бучі, йому треба порадити сходити до офтальмолога", - наголосив він.
За його словами, Польща не співпрацюватиме з Угорщиною доти, доки позиція Орбана щодо війни Путіна проти України не зміниться.
"Думаю, те, що робить Орбан, – він сподівається зіграти роль у припиненні цього конфлікту. Але я думаю, що це абсолютно глухий кут", - підсумував Качинський.
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"Промова фюрера була дивовижною, він пообіцяв нам, росіянам, український lebensraum і назвав нас Herrenrasse світу."
https://twitter.com/thedukeoriginal/status/1504992609160372224?s=20&t=4UVgDkR9FRCX6p42zAc7lA
"Промова фюрера була дивовижною, він пообіцяв нам, росіянам, український lebensraum і назвав нас Herrenrasse світу."
https://twitter.com/thedukeoriginal/status/1504992609160372224?s=20&t=4UVgDkR9FRCX6p42zAc7lA
- Інший мадяр не винен у тому, що він мадяр.
- Як це не винний? - Загарячений Водічка. - Кожен із них винен, - сказав теж!»
В 1941−1944 гг. венгерские армии осуществили на оккупированных советских территориях геноцид, подвергали пыткам военнопленных и гражданское население, выполняли карательные функции на территории Украины и Белоруссии, Брянской, Курской и Воронежской областей России, принимали участие в уничтожении советских евреев. Информация об этом в политических целях почти не освещалась в годы существования СССР, и до сих пор многие венгерские историки обходят эту тему молчанием.
В ходе установления «нового порядка» на украинских, русских и белорусских территориях венгерские оккупационные войска, подчиненные вооруженным силам нацистской Германии, создали режим убийств и насилия, суть которого изложена в известном приказе № 10 венгерского Генерального штаба, подписанная генерал-полковником Сомбатхейи, в которой высказывалось требование: самыми жестокими методами осуществлять оккупационную службу, не останавливаясь перед сожжением населенных пунктов, убийством мирных граждан, заподозренных в связях с партизанами, и конфискаций у населения продовольствия, и скота.
1.""
2."https://t.me/berezoview/14112 Глава польской партии Право и справедливость Ярослав Качиньский заявил, что если венгерский премьер Орбан «не видит» зверств российских военных в пригородах Киева, «ему следует посетить окулиста». Об этом он заявил в интервью Radio Plus "
Олексій Голобуцький:
3."https://t.me/allgolobutsky/18750 Спикер премьера Венгрии Берталан Хаваши заявил, что Виктор Орбан осуждает убийства в Буче .
По его словам, Венгрия полностью поддерживает международное расследование, направленное на выявление виновников кровопролития.
Дошло до них, гондоны! Орбан - просто конченный ***** и *****…"
могла бути інсценуванням
https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/9/7338365/
Кстати, мадьяры во время т.н. Великой отечественной отличились на Украине такими зверствами, что даже немчура содрогнулась. Вот только немцев вылечили, а мадьяры почему-то пропетляли от живительной процедуры. Непорядок.
путин финансировал предвыборную кампанию его партии.
Он будет сдавать Венгрию россии! Так как у нас янукович и партия регионов сдавала Украину россии.
В Венгерские спецслужбы будет полно вставлено российских агентов, в руководство армии, в руководство полиции.
Потом следующая власть их фиг оттуда вышибет.
Украине нужно создать бригаду ботов, и об этом всем рассказывать венгерцам на их новостных сайтах.
К психиатру пусть сходит пи.арас.
Идет окулист по улице, на шее висят две вилки. Навстречу Орбан:
- Ачто у вас на шее висит?
- Прибор для коррекции зрения!
- А можно мне подкорректировать?
Окулист хрясь ему вилки в глаза..
- Аааааа, больно и ничего невидно!!!, - Орёт Орбан.
Окулист (проварачивая вилки в его глазах), - сейчас я тебе резкость настрою!
Друзья украинцы, имейте в виду: такая критика Орбана Качинским - это феномен. Видимо, Качинский в нём полностью разочаровался. Он в принципе редко высказывается настолько резко, намного чаще сыпет какие-то мутные обвинения (особенно на местной сцене, из-за чего потом проигрывает судебные процессы), или использует туманные формулировки ("миротворцы НАТО").
Вряд ли это конец многовековой польско-венгерской дружбы, но вполне возможно это конец дружбы Качинского и Орбана.