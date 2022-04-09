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Сьогодні відбувся третій обмін полоненими. Повернули 12 військових та 14 цивільних осіб, - Верещук
Сьогодні відбувся третій обмін полоненими з російськими окупантами.
Про це у Telegram повідомила віцепрем'єр-міністр — Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.
"За наказом Президента Зеленського сьогодні відбувся третій обмін полоненими. Додому повертаються 12 наших військових, з яких одна жінка-офіцер. Також ми звільнили 14 цивільних, включаючи 9 жінок. Всього 26 наших людей", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+21 Харьков Сумской
показати весь коментар09.04.2022 20:10
+19 arctic cool #514326
показати весь коментар09.04.2022 20:16
+18 Крэйда Гібсон
показати весь коментар09.04.2022 20:09
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У кацапів нескінченний фонд є....
А теперь представь себя или кого-то из своих близких родственников на месте военного, который оказался в плену, а поменять тебя не на кого, всех на гражданских давным-давно поменяли. Как около сотни наших военных, которые в лугандонских тюрьмах уже несколько лет сидят, потому что на лугандонских гоблинов рашка их менять не захотела. Их вообще-то тоже нужно на кого-то менять и руснявые орки вполне подойдут.
Поощрять террористов к захвату новых заложников не самая удачная идея. Несколько таких обменов и русня уверится, что украинцы лохи, у которых можно руснявых пленных без напряга забирать, просто наловив простых людей на оккупированных территориях.
Гражданских нужно освобождать поднятием кипиша на международных площадках. Это и русню еще сильней дискредитирует, и санкций дополнительных поможет на них навесить, и может отучит орков людей похищать из-за высокой цены за это.
вам не здається інформація кикликає підозри про торгівлю за гроші, ЗЕблики можуть!
Ви ж читали, що роблять з нашими жінками у полоні. Радіти треба, що хоч когось з них вдається витягти звідти, а не жаліти, що полонених віддали!
Пленные - это пленные, а гражданские - это заложники. Не нужно путать эти понятия.
Проте, тепер у наших бійців просто немає іншого вибору, як не брати полонених... ну ви зрозуміли