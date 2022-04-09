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Новини Обмін полоненими Війна
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Сьогодні відбувся третій обмін полоненими. Повернули 12 військових та 14 цивільних осіб, - Верещук

війна

Сьогодні відбувся третій обмін полоненими з російськими окупантами.

Про це у Telegram повідомила віцепрем'єр-міністр — Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

"За наказом Президента Зеленського сьогодні відбувся третій обмін полоненими. Додому повертаються 12 наших військових, з яких одна жінка-офіцер. Також ми звільнили 14 цивільних, включаючи 9 жінок. Всього 26 наших людей", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін доручив організувати табори для військовополонених

Автор: 

обмін (1150) полонені (2259) Верещук Ірина (683)


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Топ коментарі
+21
А на кого цивільних міняємо?

У кацапів нескінченний фонд є....
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09.04.2022 20:10
+19
Почему не написали сколько орков отдали ?
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09.04.2022 20:16
+18
А орков сколько отдали? просто они вернутся скоро
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09.04.2022 20:09
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А орков сколько отдали? просто они вернутся скоро
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09.04.2022 20:09 Відповісти
А на кого цивільних міняємо?

У кацапів нескінченний фонд є....
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09.04.2022 20:10 Відповісти
Говорила дама з зонтиком,що ідуть в придачу, хотя хіба можна вірити,якщо тільки слуги і віщають
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09.04.2022 20:18 Відповісти
Если завтра кацапня несколько тысяч гражданских захватит, на кого мы их будем менять? Всех пленных орков за них отдадим? А наших пленных военных на кого потом менять будем, а новых гражданских, которых кацапня еще обязательно захватит?
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09.04.2022 20:54 Відповісти
Так может военному руководству видней, кого, где и как можно менять и на кого менять? Там не одни дебилы, там все видят и просчитуют. Если меняют, значит надо так, значит ситуация позволяет. Меня бесит когда в тему чужой жизни сунут жала ребята у которых жопа в тепле, надо радоваться что часть украинцев спасена а не ***** всякую писать. Окажись каждый из нас в плену или самое страшное кто из наших близких родственников.....совсем другое восприятие ситуации и "ценность" москальского мусора.
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09.04.2022 21:06 Відповісти
А меня бесит,что никакой конкретики от зеленых уродов.Верещучка тварь еще та
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09.04.2022 21:17 Відповісти
Не припомню когда эта Верещук стала частью военного руководства. А умом и адекватностью она никогда не блистала.
А теперь представь себя или кого-то из своих близких родственников на месте военного, который оказался в плену, а поменять тебя не на кого, всех на гражданских давным-давно поменяли. Как около сотни наших военных, которые в лугандонских тюрьмах уже несколько лет сидят, потому что на лугандонских гоблинов рашка их менять не захотела. Их вообще-то тоже нужно на кого-то менять и руснявые орки вполне подойдут.
Поощрять террористов к захвату новых заложников не самая удачная идея. Несколько таких обменов и русня уверится, что украинцы лохи, у которых можно руснявых пленных без напряга забирать, просто наловив простых людей на оккупированных территориях.
Гражданских нужно освобождать поднятием кипиша на международных площадках. Это и русню еще сильней дискредитирует, и санкций дополнительных поможет на них навесить, и может отучит орков людей похищать из-за высокой цены за это.
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09.04.2022 23:04 Відповісти
менять нужно только всех на всех как бы не хотелось вытянуть хоть кого-то. Те что там остались второго сорта или как ? А кого отдают почему скрывают ?
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09.04.2022 21:07 Відповісти
Т-с-с...Закрита інформація, її оприлюднення здатно вкрай негативно вплинути на морально-бойовий дух особового і командного складу ЗСУ.
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09.04.2022 20:37 Відповісти
Почему не написали сколько орков отдали ?
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09.04.2022 20:16 Відповісти
скільки і яких!

вам не здається інформація кикликає підозри про торгівлю за гроші, ЗЕблики можуть!
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09.04.2022 21:28 Відповісти
Оп'ять двадцять п'ять. Військових витягуй ******.
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09.04.2022 20:18 Відповісти
***** верещуку агент фсб. Україці. ми поросрали 2024. 2014. зе ***** просре нашек майбутне. довіряйте збройним силам. на ші діти нас оберігають.
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09.04.2022 20:20 Відповісти
конкретно не научились писать, все мутки мутить попривыкли..опять таксистов сепаров на военных в обмен...берите сепаров в обменный фонд их ***..й немеренно...
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09.04.2022 20:21 Відповісти
Я підтримую думку Ю.Бутусова щодо обміну полоненими . Під час війни ніхто полонених не міняє.Нам потрібні полонені щоб показати їх світовому товариству і щоб оркам не дуже хотілося іти в Україну воювати.щоб вони попрацювали на відбудові наших міст.А так вони відбуваються легким переляком.У нашої влади руки ********* до піару. Зараз у нас війна хлопці і дівчата.
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09.04.2022 20:22 Відповісти
Хотілося подивитися, чи підтримував би ти думку, якби попав у полон?
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09.04.2022 20:35 Відповісти
Сегодня зарегистрировался .чтобы это написать? Вас Подоляк на вокзале отбирает?
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09.04.2022 20:55 Відповісти
Вибачте, а якби серед полонених була ваша сестра? Ви також виступали б за те, щоб обміни зараз не проводити?
Ви ж читали, що роблять з нашими жінками у полоні. Радіти треба, що хоч когось з них вдається витягти звідти, а не жаліти, що полонених віддали!
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09.04.2022 20:55 Відповісти
Эти пленные снова будут убивать. Уже есть примеры. А ваша сестра так может? Вообще позиция овощей, которые зарегистрировались на форуме после начала боевых действий даже не интересует. Вы только 24 февраля узнали, что у нас война? Так о чем с вами говорить?
Пленные - это пленные, а гражданские - это заложники. Не нужно путать эти понятия.
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09.04.2022 21:00 Відповісти
Не тільки цим форумом живе країна, то не вийоб..ся. Чи ти відразу мав тут реєстрацію від народження?
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09.04.2022 22:24 Відповісти
Так какого хрена какаяразница приперлась сюда? Мнение амеб здесь никого не интересует.
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09.04.2022 22:26 Відповісти
Не нервуй, бо це ні до чого не приведе. Сюди може прийти хто завгодно - це не заповідна зона людей тільки з якоюсь певною думкою. А таким стилем спілкування ти підштовхнеш на його сторону ще кількох. І можна було б сказати: "Та й .... грець з ними!", але щось підказує, що ще один результат 73/25 можемо не витримати.
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09.04.2022 22:51 Відповісти
Извини, если обидел. Но просто сейчас реально сложилась ситуация, когда новеньких лучше вообще не регистрировать. До активной фазы войны это старались отслеживать и все новые аккаунты были "на контроле". А сейчас в один момент появились тысячи новых аккаунтов. И я никогда не поверю, что просто люди в состоянии войны вдруг все резко начали интересоваться политикой. Я допускаю, что такие есть, но не так много, как их сейчас появляется. Если задержитесь здесь, то увидите, что есть люди, которые регистрируются в 4 час утра, чтобы написать какую-то гадость. Отсюда и такая реакция на новые аки.
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09.04.2022 23:20 Відповісти
Чому влада не звітує,скільки і кого віддали??? Скоро ми ці обміни відчуємо . Особливо з повітря. Запам'ятайте ці слова !
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09.04.2022 20:31 Відповісти
цивільних вони можуть на окупованих територіях для обміну набрати безліч,нажаль
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09.04.2022 20:45 Відповісти
Маленькая поправка: не могут набрать, а набирают. После "удачного" обмена Верещук одного нашего мэра на десять кацапских военных, на следующий день у них уже толпа наших мэров была в заложниках вместе с семьями.
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09.04.2022 21:32 Відповісти
«наш мер» фьодоров,перед тим,як його виміняли на десяток пілотів і спецпризначенців і нагородили орденом «За мужність»,своїм указом передав свої повноваження колаборантам. Про це лохам повідомили лише зараз.
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09.04.2022 21:56 Відповісти
Если это так, то это воопще ппц. У меня такое лайкнуть даже рука не поднимется. Я и "скоропостижного" награждения моряков не понял, но промолчал. Как можно было выбрать такого дебила?
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09.04.2022 22:17 Відповісти
Це вже не актуально,як обрали. Актуально:як встояти , витримати навалу,маючи ворогів навіть у вищих ешелонах влади ...
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09.04.2022 22:36 Відповісти
https://m.censor.net/ru/news/3286793/zelenskomu_neobhodimo_vstretitsya_s_putinym_sluga_naroda_vereschuk
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09.04.2022 21:10 Відповісти
ці уроди тупо цивільних викрадають щоб обміняти. Гірше московита напевно в світі нема. Вони і не слов'яни і не християни. Ординський ген. Улус
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09.04.2022 21:19 Відповісти
СЛАВА БОГУ!
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09.04.2022 21:39 Відповісти
За наказом... )) Так все просто. Наказав , і ось, обмін здійснено!
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09.04.2022 21:46 Відповісти
Завдяки тупорилій українській владі, у кацапів нескінченний обмінний фонд та ще більше причин брати цивільних заручників.
Проте, тепер у наших бійців просто немає іншого вибору, як не брати полонених... ну ви зрозуміли
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09.04.2022 22:03 Відповісти
ууу какое кукареканье про страшную зраду.
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10.04.2022 00:58 Відповісти
 
 