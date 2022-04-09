Сьогодні відбувся третій обмін полоненими. Повернули 12 військових та 14 цивільних осіб, - Верещук

Сьогодні відбувся третій обмін полоненими з російськими окупантами.

Про це у Telegram повідомила віцепрем'єр-міністр — Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

"За наказом Президента Зеленського сьогодні відбувся третій обмін полоненими. Додому повертаються 12 наших військових, з яких одна жінка-офіцер. Також ми звільнили 14 цивільних, включаючи 9 жінок. Всього 26 наших людей", - йдеться в повідомленні.

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