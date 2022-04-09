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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Інші західні країни в питанні санкцій повинні наслідувати приклад Великої Британії, - Зеленський після зустрічі з Джонсоном

джонсон,зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що інші західні країни у питанні санкцій проти Росії за її військове вторгнення та злочини в Україні мають наслідувати приклад Великої Британії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Зеленський заявив на брифінгу з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном у Києві в суботу.

Глава держави подякував Великій Британії та прем'єр-міністру Борису Джонсону за нарощування санкційних пакетів проти РФ та посилення обороноздатності України.

"Інші демократичні західні держави повинні наслідувати прикладу Великої Британії. Час запровадити повне ембарго на російські енергоносії, збільшити обсяги надання нам зброї", - заявив президент України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джонсон прибув до Києва та проводить зустріч із Зеленським, - ОП

Автор: 

Зеленський Володимир (23775) Джонсон Борис (582)


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Топ коментарі
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https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/7509928122380752?__cft__[0]=AZXTK9-6JJsMMpom_xLTAHgFM6zdojmVKdI2DnCQVTx_S4cxJAiw0aNtk2_GvLyXcs76_WFHf8lve1IB2f7WNYFCjYwKlKIyIYDd9qQCkQZ0HkiaT65eqA-2H059B6oLC4I&__tn__=%2CO%2CP-R 1 год ·



Майбутнє війни в Україні

1. Ніякі перемовини вже неможливі до перемоги України на фронті. Якщо Путін захоче врятувати свою армію, то шлях тільки один, як під Києвом - швидко припинити вогонь та тікати.

2. Український народ не зупиниться, поки не знищить російських окупантів на всій землі, включно з Донбасом. Бо на лінії зіткнення на Донбасі на 24 лютого наша армія не буде гальмувати.

3. Війна буде довгою, бо Росія почала мобілізацію, і зберігає поки що велику перевагу у бойовій техниці, танках, артилерії, літаках, гелікоптерах, ракетах.

4. Країни НАТО вже не є посередниками між Україною та Путіним - Захід почав свою війну з Путіним, політичними, економічними, інформаційними заходами, та військовою підтримкою України. Тому жодних шансів навіть на військову перемогу у Путіна нема. Україна має набагато більший ресурс для війни з усього Заходу.

5. Україна має велику перевагу у людях, та з кожним днем скорочує перевагу ворога у техниці. У цій війні на виснаження наша перевага буде збільшуватись. Але людей треба зберігати, люди - це перевага, яка нарощується в рази якщо вони здобувають досвід та організацію.

6. У ******** війні перемагає не кількість людей та зброї, а здатність нанести противнику значні втрати на конкретній ділянці фронту. Професійність та боєздатність має визначатись максимізацією втрат ворога та мінімізацією власних втрат.

7. Україна переможе, з великим втратами та руйнуваннями, але знищить російську загрозу Європі, і це буде одна з найвизначніших подій 21-го сторіччя.
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09.04.2022 20:15
+12
Вот должны наследовать, а не заглядывать в шеколадный глаз старому пердуну как некоторые
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09.04.2022 20:15
+8
Арахамия против!
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09.04.2022 20:17
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Вот должны наследовать, а не заглядывать в шеколадный глаз старому пердуну как некоторые
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09.04.2022 20:15 Відповісти
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZXTK9-6JJsMMpom_xLTAHgFM6zdojmVKdI2DnCQVTx_S4cxJAiw0aNtk2_GvLyXcs76_WFHf8lve1IB2f7WNYFCjYwKlKIyIYDd9qQCkQZ0HkiaT65eqA-2H059B6oLC4I&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/7509928122380752?__cft__[0]=AZXTK9-6JJsMMpom_xLTAHgFM6zdojmVKdI2DnCQVTx_S4cxJAiw0aNtk2_GvLyXcs76_WFHf8lve1IB2f7WNYFCjYwKlKIyIYDd9qQCkQZ0HkiaT65eqA-2H059B6oLC4I&__tn__=%2CO%2CP-R 1 год ·



Майбутнє війни в Україні

1. Ніякі перемовини вже неможливі до перемоги України на фронті. Якщо Путін захоче врятувати свою армію, то шлях тільки один, як під Києвом - швидко припинити вогонь та тікати.

2. Український народ не зупиниться, поки не знищить російських окупантів на всій землі, включно з Донбасом. Бо на лінії зіткнення на Донбасі на 24 лютого наша армія не буде гальмувати.

3. Війна буде довгою, бо Росія почала мобілізацію, і зберігає поки що велику перевагу у бойовій техниці, танках, артилерії, літаках, гелікоптерах, ракетах.

4. Країни НАТО вже не є посередниками між Україною та Путіним - Захід почав свою війну з Путіним, політичними, економічними, інформаційними заходами, та військовою підтримкою України. Тому жодних шансів навіть на військову перемогу у Путіна нема. Україна має набагато більший ресурс для війни з усього Заходу.

5. Україна має велику перевагу у людях, та з кожним днем скорочує перевагу ворога у техниці. У цій війні на виснаження наша перевага буде збільшуватись. Але людей треба зберігати, люди - це перевага, яка нарощується в рази якщо вони здобувають досвід та організацію.

6. У ******** війні перемагає не кількість людей та зброї, а здатність нанести противнику значні втрати на конкретній ділянці фронту. Професійність та боєздатність має визначатись максимізацією втрат ворога та мінімізацією власних втрат.

7. Україна переможе, з великим втратами та руйнуваннями, але знищить російську загрозу Європі, і це буде одна з найвизначніших подій 21-го сторіччя.
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09.04.2022 20:15 Відповісти
Арахамия против!
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09.04.2022 20:17 Відповісти
щось то почув таки Джонсон..в перемовинах
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09.04.2022 20:18 Відповісти
Може до Дерьмаку петицію треба створити? Це ж не можливо, скільки шкоди ця потвора приносить Україні.
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09.04.2022 20:30 Відповісти
А по митниці?
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09.04.2022 20:34 Відповісти
От мені завжди якось незручно коли я чую оці завдання іншим країнам. Ті хто допомагають будуть це робити і без завдань а хто ні то завдання не допоможуть. Краще би навели порядок на митниці і не позорились
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09.04.2022 20:33 Відповісти
А не могла б Україна підняти питання про приєднання до Британії, замість ЄС? Або щодо вступу у так званий Commonwealth?
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09.04.2022 20:33 Відповісти
Для початку ЄС могло б хотя би нафтове ембарго на росію накласти.

Це просто!

Нафту возять танкерами. Європі все одно везти нафту танкером з росії чи з іншої країни.

Адже росія більше заробляє на нафті, ніж на газі. На нафті вона заробляє за рік 200 млрд доларів, а на газі 100 млрд доларів.

Доля росії в видобутку нафти на світовому ринку всього 12%. Тобто накладання ембарго на росію підніме ціни на нафту тільки на 12%.

Якщо з Венесуелою домовитись - вона легко зможе замістити російську долю нафти на світовому ринку. Або з Іраном домовитись, щоб він відмовився від ядерної програми. Ірак, Лівія. Варіантів є багато!

З газом складніше.

Зараз в світі 40% поставок газу це зріджений газ, і 60% - трубопроводний. Доля зрідженого буде рости.

Потрібно заснувати спільні проекти Євросоюзу та Катару, щоб побудувати в останньому більше заводів по зрідженню газу.

Потрібно побудувати багато терміналів по прийому зрідженого газу по всьому узбережжю Європи.

Також можна побудувати газопровід з Катару. Через Саудівську Аравію, Єгипет, Середземне море. (путінський північний потік побудований через балтійське море)

росії гроші за нафту і газ не можна платити. Вони самі кажуть, що "нам потрібні гроші за енергоресурси, щоб фінансувати воєнну компанію в Україні"

росія завжди нафтодолари тратила на війни. так було навіть і за радянських часів.
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09.04.2022 20:33 Відповісти
На хвилину
Британія не в ЄС
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09.04.2022 20:37 Відповісти
Побудова газопроводу це багато років. А ще, у разі будування якогось газопроводу, в тому регіоні почнеться нова війна. Про це вже давно сказано відкритим текстом
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09.04.2022 20:37 Відповісти
В указанном регионе войны не будет.
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09.04.2022 20:47 Відповісти
Вы не думайте, что вы умнее всех. На последнем голосовании в ООН Венесуэла даже не воздержалась, а голосовала против параши, а они постоянно были союзниками. И неожиданно Венесуэла №1 по запасам нефти в мире. Вы верите в такие случайности?
Параша падет. Но на это нужно время.
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09.04.2022 20:51 Відповісти
Цивілізований Світ ,прийняв консолідоване рішення-зруйнувати Мордор(РФ)а зелений през ,хоче заглянути в очко звіра *****, ''і где-то пАсредіне дАгаварітца''(збори Україну)Тому Британський Лев і приїхав , наставити на ''шлях істини''зеленого гондона''.
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09.04.2022 20:41 Відповісти
Плохо, что Запад забыл ввести жесткие санкции против гундяева (кирилла), который поддержал войну мордора против Украины-Руси.
И против всех служителей РПЦ надо ввести санкции. Ведь дело не только в гундяеве. Он только вершина той структуры.
Надо, чтобы наша власть настойчиво обратилась к Западу с таким предложением.
Действия Гундяева и РПЦ это не вопрос религии. Зло должно быть наказуемо даже если оно прячется под поповскую рясу.
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09.04.2022 22:02 Відповісти
Добавлю - особенно если оно прячется под поповскую рясу.
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09.04.2022 22:03 Відповісти
 
 