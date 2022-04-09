Інші західні країни в питанні санкцій повинні наслідувати приклад Великої Британії, - Зеленський після зустрічі з Джонсоном

Президент України Володимир Зеленський заявив, що інші західні країни у питанні санкцій проти Росії за її військове вторгнення та злочини в Україні мають наслідувати приклад Великої Британії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Зеленський заявив на брифінгу з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном у Києві в суботу.

Глава держави подякував Великій Британії та прем'єр-міністру Борису Джонсону за нарощування санкційних пакетів проти РФ та посилення обороноздатності України.

"Інші демократичні західні держави повинні наслідувати прикладу Великої Британії. Час запровадити повне ембарго на російські енергоносії, збільшити обсяги надання нам зброї", - заявив президент України.

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