Інші західні країни в питанні санкцій повинні наслідувати приклад Великої Британії, - Зеленський після зустрічі з Джонсоном
Президент України Володимир Зеленський заявив, що інші західні країни у питанні санкцій проти Росії за її військове вторгнення та злочини в Україні мають наслідувати приклад Великої Британії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Зеленський заявив на брифінгу з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном у Києві в суботу.
Глава держави подякував Великій Британії та прем'єр-міністру Борису Джонсону за нарощування санкційних пакетів проти РФ та посилення обороноздатності України.
"Інші демократичні західні держави повинні наслідувати прикладу Великої Британії. Час запровадити повне ембарго на російські енергоносії, збільшити обсяги надання нам зброї", - заявив президент України.
Топ коментарі
+19 Volodymyr Volodymyr #490180
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+12 Крэйда Гібсон
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+8 инна Моржак
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Майбутнє війни в Україні
1. Ніякі перемовини вже неможливі до перемоги України на фронті. Якщо Путін захоче врятувати свою армію, то шлях тільки один, як під Києвом - швидко припинити вогонь та тікати.
2. Український народ не зупиниться, поки не знищить російських окупантів на всій землі, включно з Донбасом. Бо на лінії зіткнення на Донбасі на 24 лютого наша армія не буде гальмувати.
3. Війна буде довгою, бо Росія почала мобілізацію, і зберігає поки що велику перевагу у бойовій техниці, танках, артилерії, літаках, гелікоптерах, ракетах.
4. Країни НАТО вже не є посередниками між Україною та Путіним - Захід почав свою війну з Путіним, політичними, економічними, інформаційними заходами, та військовою підтримкою України. Тому жодних шансів навіть на військову перемогу у Путіна нема. Україна має набагато більший ресурс для війни з усього Заходу.
5. Україна має велику перевагу у людях, та з кожним днем скорочує перевагу ворога у техниці. У цій війні на виснаження наша перевага буде збільшуватись. Але людей треба зберігати, люди - це перевага, яка нарощується в рази якщо вони здобувають досвід та організацію.
6. У ******** війні перемагає не кількість людей та зброї, а здатність нанести противнику значні втрати на конкретній ділянці фронту. Професійність та боєздатність має визначатись максимізацією втрат ворога та мінімізацією власних втрат.
7. Україна переможе, з великим втратами та руйнуваннями, але знищить російську загрозу Європі, і це буде одна з найвизначніших подій 21-го сторіччя.
Це просто!
Нафту возять танкерами. Європі все одно везти нафту танкером з росії чи з іншої країни.
Адже росія більше заробляє на нафті, ніж на газі. На нафті вона заробляє за рік 200 млрд доларів, а на газі 100 млрд доларів.
Доля росії в видобутку нафти на світовому ринку всього 12%. Тобто накладання ембарго на росію підніме ціни на нафту тільки на 12%.
Якщо з Венесуелою домовитись - вона легко зможе замістити російську долю нафти на світовому ринку. Або з Іраном домовитись, щоб він відмовився від ядерної програми. Ірак, Лівія. Варіантів є багато!
З газом складніше.
Зараз в світі 40% поставок газу це зріджений газ, і 60% - трубопроводний. Доля зрідженого буде рости.
Потрібно заснувати спільні проекти Євросоюзу та Катару, щоб побудувати в останньому більше заводів по зрідженню газу.
Потрібно побудувати багато терміналів по прийому зрідженого газу по всьому узбережжю Європи.
Також можна побудувати газопровід з Катару. Через Саудівську Аравію, Єгипет, Середземне море. (путінський північний потік побудований через балтійське море)
росії гроші за нафту і газ не можна платити. Вони самі кажуть, що "нам потрібні гроші за енергоресурси, щоб фінансувати воєнну компанію в Україні"
росія завжди нафтодолари тратила на війни. так було навіть і за радянських часів.
Британія не в ЄС
Параша падет. Но на это нужно время.
И против всех служителей РПЦ надо ввести санкции. Ведь дело не только в гундяеве. Он только вершина той структуры.
Надо, чтобы наша власть настойчиво обратилась к Западу с таким предложением.
Действия Гундяева и РПЦ это не вопрос религии. Зло должно быть наказуемо даже если оно прячется под поповскую рясу.