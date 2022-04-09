Путін у зашморзі: Польські вболівальники під час футбольного матчу підтримали Україну у боротьбі проти РФ
На матчі польских футбольних клубів Лех та Легія вболівальники розгорнули банер із зображенням президента РФ Володимира Путіна.
Фото оприлюднили в мережі, інформує Цензор.НЕТ.
На шиї російського диктатора зашморг. Так польські вболівальники вирішили підтримати боротьбу України проти російської агресії.
Топ коментарі
+47 Ksenia VB
показати весь коментар09.04.2022 20:21
+43 Paul Foxen
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+23 Мэтт
показати весь коментар09.04.2022 20:25
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Хтось ще вірить що вона не *консерва КГБ*. Дерун вусатий її випустив після мітингів з країни, майже особисто вивіз
Перший - фб.
Через сторіз не йде - просто пост. Можете додати від себе щось.
треба добавляти: "Обережно, спойлери!!!"
в вісельника розслабляються мьязи
і він всцикається та всерається..
O jejku!
Детальніше: https://polskapraca.in.ua/articles/20-golovnikh-fraz-polskoyu-movoyu/
Нравица)))