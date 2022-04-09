"Це рішення вважаю дурістю - недоречною і несвоєчасною", - Жадан про відключення "Еспресо", 5-го каналу та "Прямого"
Український літератор, співак та громадський діяч Сергій Жадан відреагував на ситуацію з технічним припиненням Концерном РРТ мовлення трьох телевізійних каналів ("Еспресо", "5 канал", "Прямий").
Як інформує Цензор.НЕТ, про це письменник написав сьогодні, 9 квітня 2022 року, на своїй сторінці у Facebook.
"Бачить Бог, що намагаюсь не займатися критиканством у часи війни, але ось це рішення про телеканали вважаю дурістю - недоречною і несвоєчасною. Таке враження, що хтось уже починає думати про наступні вибори. Особливо прикро це спостерігати на тлі справді дивовижної суспільної згуртованості довкола ЗСУ та ідеї опору окупантам", - зазначив Сергій Жадан.
На його думку, цензура - "це не український формат".
Топ коментарі
+83 Максім ХОЙ #398010
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+66 sasha kozakova
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+61 Павло ШОвте
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18:00Новости.
18:10"Информационный марафон" с Виталием Портниковым и Марией Гурской.
19:00Новости.
19:15"Большой эфир Василия Зимы".
21:00Новости.
21:15"Информационный марафон".
*****
Допались до телеканалів.
Полізли в марафон всілякі арестовищі. Теж мені лідор суспільної думки.
Люсінда повний відморозок.
Зачекайте, воно попустить
тоді ві називав цих людей друзями.
зараз, зеленський побачив що кращий йог друг це народ.
як що не зробить висновки, а я маю надію що зробить
та порозганяє аферистів та корупціонерів.
то злетівши в найпопулярнышу людину в світі, так само швидко може впасти мордою в лайно.
Може вам нагадати, при кому портнов посадив свого фунта у офіс презедента? Чи може вам нагадати хто випустив портнова з країни? А може ви не знаєте, що спецназ мвс охороняє будинок портнова? думайТЕ
1. Чому американський ленд-ліз це погано. (нагадаю, ним займався Порошенко).
2. Чому невступ у НАТО, довічний позаблоковий статус і ефімерні "гарантії" це добре. (нагадаю, саме на це направлені нині титанічні зусилля Зеленського).
А Савик Шустер, агент Кремля, еще держится.
Ты скажи лучше, чьи это каналы. Тогда я пойму. Пока гугл говорит то, что я написал.
И запомни, лучшего президента, чем Порошенко у Украины пока не было. Если любишь зеленую шмарклю- иди за кораблем сразу.
Досить вже боятися нєабідєть того, хто не боїться сцяти українцям в очі!
Сподіваюся, що Жадан так з політкоректності... але все ж переборщив з нею. Це невиправдане зловживання владою, як мінімум.
Украіни на московія, люстрацій, як у 2014 році, більше НЕБУДЕ !!!
Смерть ворогам України!!
Слава Україні✊🇺🇦⚔️❤️‼️⚔️😡