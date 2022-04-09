"Це рішення вважаю дурістю - недоречною і несвоєчасною", - Жадан про відключення "Еспресо", 5-го каналу та "Прямого"

Український літератор, співак та громадський діяч Сергій Жадан відреагував на ситуацію з технічним припиненням Концерном РРТ мовлення трьох телевізійних каналів ("Еспресо", "5 канал", "Прямий").

Як інформує Цензор.НЕТ, про це письменник написав сьогодні, 9 квітня 2022 року, на своїй сторінці у Facebook.



"Бачить Бог, що намагаюсь не займатися критиканством у часи війни, але ось це рішення про телеканали вважаю дурістю - недоречною і несвоєчасною. Таке враження, що хтось уже починає думати про наступні вибори. Особливо прикро це спостерігати на тлі справді дивовижної суспільної згуртованості довкола ЗСУ та ідеї опору окупантам", - зазначив Сергій Жадан.



На його думку, цензура - "це не український формат".

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