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Ми постачатимемо технології та ноу-хау, щоб Україна ніколи не зазнала шантажу, - Джонсон
Велика Британія постачатиме Україні технології та ноу-хау, щоб Україна ніколи не зазнала шантажу та погроз, заявив прем'єр-міністр Борис Джонсон після зустрічі з президентом України в Києві.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив Джонсон на брифінгу в суботу.
"Ми – Велика Британія та інші партнери будемо постачати обладнання, технології, ноу-хау, розвідувальну інформацію, щоб Україна ніколи не зазнала жахів вторгнення, щоб Україна ніколи не зазнала шантажу або загроз будь-яким способом", - зазначив британський політик.
Водночас, за його словами, "залишається зробити чимало для того, щоб забезпечити успішність України та її перемогу, а також поразку Путіна".
Топ коментарі
+49 Ksenia VB
показати весь коментар09.04.2022 20:38
+44 Александр Кудренко #438142
показати весь коментар09.04.2022 20:43
+39 Мобильный крематорий
показати весь коментар09.04.2022 20:43
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І як вони це зможуть зробити?
Адже Україна є суверенна держава, суспільство якої обирає очильника шляхом вільних виборів.
Якщо чинний президент після перемоги буде переобраним, то відповідно усе його оточення залишиться з ним.
Західні партнери України, включаячи Британію, це розуміють. Як і те, що передані Україні технології наступного дня вже будуть у мокшандії.
Я- увидите...
Реально чувствую хороших людей, да и очень толковый, говорит сразу и по делу, не стыдится говорить правду в глаза
Жодна чфрф лоханка немає ніякого працездатного захисту від засобів ураження та знаходиться замкнутому просторі...
Слава Британiї !
Смерть кацапо-ординському шизо-фашизму ! Смерть азiопськiй паРашi !
Cмерть рашистським окупантам!
Rule, Britannia
https://youtu.be/FoHgSLp19YE
https://i1.sndcdn.com/artworks-Btth4W6EnEPjTj1l-utLKWA-t500x500.jpg
Даже похож.