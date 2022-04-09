Ми постачатимемо технології та ноу-хау, щоб Україна ніколи не зазнала шантажу, - Джонсон

Велика Британія постачатиме Україні технології та ноу-хау, щоб Україна ніколи не зазнала шантажу та погроз, заявив прем'єр-міністр Борис Джонсон після зустрічі з президентом України в Києві.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив Джонсон на брифінгу в суботу.

"Ми – Велика Британія та інші партнери будемо постачати обладнання, технології, ноу-хау, розвідувальну інформацію, щоб Україна ніколи не зазнала жахів вторгнення, щоб Україна ніколи не зазнала шантажу або загроз будь-яким способом", - зазначив британський політик.

Водночас, за його словами, "залишається зробити чимало для того, щоб забезпечити успішність України та її перемогу, а також поразку Путіна".

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