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Ми постачатимемо технології та ноу-хау, щоб Україна ніколи не зазнала шантажу, - Джонсон

джонсон

Велика Британія постачатиме Україні технології та ноу-хау, щоб Україна ніколи не зазнала шантажу та погроз, заявив прем'єр-міністр Борис Джонсон після зустрічі з президентом України в Києві.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив Джонсон на брифінгу в суботу.

"Ми – Велика Британія та інші партнери будемо постачати обладнання, технології, ноу-хау, розвідувальну інформацію, щоб Україна ніколи не зазнала жахів вторгнення, щоб Україна ніколи не зазнала шантажу або загроз будь-яким способом", - зазначив британський політик.

Водночас, за його словами, "залишається зробити чимало для того, щоб забезпечити успішність України та її перемогу, а також поразку Путіна".

Також читайте: Велика Британія посилюватиме економічний тиск на Росію з кожним тижнем, - Джонсон

Автор: 

Зеленський Володимир (23754) допомога (8327) технології (805) Джонсон Борис (582)


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Топ коментарі
+49
Да, да....і тримайте Вовчика у лещатах. Бо єрмак то нашіптує страшні речі йому.
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09.04.2022 20:38
+44
Британия наш лучший союзник на столетия .
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09.04.2022 20:43
+39
Как же хочется открыть цензор с утра и увидеть новость, что черноморская группировка хрюске кораблей "была притоплена на небольшую глубину". Эх (мечтательное)
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09.04.2022 20:43
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Да, да....і тримайте Вовчика у лещатах. Бо єрмак то нашіптує страшні речі йому.
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09.04.2022 20:38 Відповісти
"і тримайте Вовчика у лещатах."

І як вони це зможуть зробити?
Адже Україна є суверенна держава, суспільство якої обирає очильника шляхом вільних виборів.
Якщо чинний президент після перемоги буде переобраним, то відповідно усе його оточення залишиться з ним.
Західні партнери України, включаячи Британію, це розуміють. Як і те, що передані Україні технології наступного дня вже будуть у мокшандії.
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10.04.2022 00:04 Відповісти
Накуй іді за кооаблем!
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09.04.2022 20:42 Відповісти
Даже не сомневаюсь что Джонсон приехал по делу. Главное что бы наши государственники не похерили это благое дело.
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09.04.2022 20:42 Відповісти
Британия наш лучший союзник на столетия .
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09.04.2022 20:43 Відповісти
Это будет вписано в историю на столетия,.
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09.04.2022 20:50 Відповісти
До войны еще писал, что Британия нам сделает красиво. Вот украинцы, которые любят чтобы думали за них - вот Британия сделает. Главное слушать их и всё будет хорошо.
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09.04.2022 20:52 Відповісти
Иди за кораблем
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09.04.2022 21:26 Відповісти
Джонсон - найкращий президент України.
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09.04.2022 20:43 Відповісти
Если честно я бы хотел чтобы у нас был такой ка Джонсон.
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09.04.2022 20:47 Відповісти
Да, он классный, раньше мне говорили в чем?
Я- увидите...
Реально чувствую хороших людей, да и очень толковый, говорит сразу и по делу, не стыдится говорить правду в глаза
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10.04.2022 07:14 Відповісти
Мужик,не то что макрон и шольц,которые больше всего кричали об отказе от кацапского газа,а по факту бзднули,типа,это не так просто и на это надо 800000 лет.
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09.04.2022 20:43 Відповісти
Як говорив Піонтковський, "Шольц и Макрон соревнуются на звание Лучший холуй Путина".
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09.04.2022 21:00 Відповісти
Как же хочется открыть цензор с утра и увидеть новость, что черноморская группировка хрюске кораблей "была притоплена на небольшую глубину". Эх (мечтательное)
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09.04.2022 20:43 Відповісти
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09.04.2022 20:46 Відповісти
Як я Вас розумію....
Жодна чфрф лоханка немає ніякого працездатного захисту від засобів ураження та знаходиться замкнутому просторі...
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09.04.2022 20:58 Відповісти
God save the queen
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09.04.2022 20:46 Відповісти
Древня та Добра Англія...
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09.04.2022 20:49 Відповісти
Слава Британії! Слава Україні! Ми не самі в нашій бородьбі, переможемо.
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09.04.2022 20:49 Відповісти
Демократия в действии))))))
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09.04.2022 20:51 Відповісти
Джонсон один из самых адекватных политиков в данной ситуации. Умница.
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09.04.2022 20:52 Відповісти
Чим раніше Світ зрозуміє, що ми борімося проти фашистів, які бажають знищити увесь Світ, тим менше буде жертв.
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09.04.2022 20:54 Відповісти
возьмите зелю за яйца, чтобы не слил нас и наши территории *****
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09.04.2022 20:58 Відповісти
Чем больше Британия передает вооружений ЗСУ, тем громче орут в Зе-администрации о срочной капитуляции Пуйлу. Интересная тенденция.
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09.04.2022 20:58 Відповісти
Бубочка йому не казав коли він громадянську війну починає ?
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09.04.2022 20:59 Відповісти
Так вона ж, типа, на даунбасі вже вісім років іде. Прийде час, ********* зрадників аж на урал.
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09.04.2022 21:29 Відповісти
може перед тим, як передавати know-how, варто було б вимагати очищення України від аґентів "козирів" aka "єрмак"? Бо на другий день всі ці технології лежатимуть на столі в фсб.
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09.04.2022 21:21 Відповісти
Треба в Україні військовий уряд в військовий час. Резнікова і Кулебу лишити - всіх інших замінити на військових з реальним військовим досвідом, або на їх ставлеників. ОП загнати в його конституційні функції і очистити від кремлівських агентів.
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09.04.2022 21:28 Відповісти
Але лише напряму ЗСУ, ні зелене піздобратія ні есбеушники не мають брати в цьому участі
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09.04.2022 22:06 Відповісти


Слава Британiї !

Смерть кацапо-ординському шизо-фашизму ! Смерть азiопськiй паРашi !

Cмерть рашистським окупантам!


Rule, Britannia

https://youtu.be/FoHgSLp19YE

https://i1.sndcdn.com/artworks-Btth4W6EnEPjTj1l-utLKWA-t500x500.jpg
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09.04.2022 23:13 Відповісти
Капец, это реинкарнация Черчиля.
Даже похож.
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09.04.2022 23:48 Відповісти
 
 