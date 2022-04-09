Друг Путіна Берлусконі: Розчарований і засмучений президентом РФ. У Бучі воєнні злочини, Росія не може заперечувати свою відповідальність

Експрем'єр Італії Сільвіо Берлусконі заявив, що "розчарований" у російському президенті Володимирі Путіні через вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Медиазону".

"Ми зіткнулися з безпрецедентною агресією щодо такої нейтральної країни, як Україна, яка сьогодні з великою честю бореться за свою свободу. Агресія проти України привела Росію до рук Китаю. Шкода. Я глибоко розчарований та засмучений поведінкою Володимира Путіна, який взяв на себе дуже серйозну відповідальність перед усім світом", - наголосив він.

"У Бучі були скоєні справжні воєнні злочини, і Росія не може заперечувати своєї відповідальності", - зазначив експрем'єр.

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