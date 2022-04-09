Друг Путіна Берлусконі: Розчарований і засмучений президентом РФ. У Бучі воєнні злочини, Росія не може заперечувати свою відповідальність
Експрем'єр Італії Сільвіо Берлусконі заявив, що "розчарований" у російському президенті Володимирі Путіні через вторгнення в Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Медиазону".
"Ми зіткнулися з безпрецедентною агресією щодо такої нейтральної країни, як Україна, яка сьогодні з великою честю бореться за свою свободу. Агресія проти України привела Росію до рук Китаю. Шкода. Я глибоко розчарований та засмучений поведінкою Володимира Путіна, який взяв на себе дуже серйозну відповідальність перед усім світом", - наголосив він.
"У Бучі були скоєні справжні воєнні злочини, і Росія не може заперечувати своєї відповідальності", - зазначив експрем'єр.
Топ коментарі
+37 Дмитрий Иванов #512538
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+33 Роман Шишацкий
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руські не будуть одинокі
Зімбабва виділить не менше як 70 кг цукру і 150 кг бананів
В конце марта в уголовной полиции сообщали, что еженедельно отмечается порядка 200 преступлений против русскоязычных граждан ФРГ, от оскорблений и угроз до физического насилия и ущерба имуществу
https://www.youtube.com/watch?v=JWinytWB2T8
"Качинський:Орбану потрібен офтальмолог щоби побачити Бучу.Відновлення відносин можливе лише після зміни оцінок війни в Україні!"
Брехуны во всех отношениях.
В том числе всегда подло сворачивали на других. К примеру:
1.Всегда отрицали голодомор. Когда орицать уже не получалось, они оправдывались неурожаем. Когда и это стало не получаться они стали говорить, что украинцы семи себя голодом убивали. Это притом, что известно, что при коллективизации все структуры власти, снизу доверху (включая все села) в Украине были пронизаны так называемыми 25-ти тысячниками (так называемые передовые рабочие москвы и ленинграда), которые вели весь процесс.
2.В расстреле польских офицеров в Катыни сворачивали на немцев
Хотелось бы услышать публичную позицию Саркози, Марин ле Пэн, Шрёдера, сербского президента Вучича и тому подобных друзей путина. Чтобы увидеть, что сильнее - его деньги или переживания о своих перспективах / правилах приличия в Европе