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Друг Путіна Берлусконі: Розчарований і засмучений президентом РФ. У Бучі воєнні злочини, Росія не може заперечувати свою відповідальність

путін,берлусконі

Експрем'єр Італії Сільвіо Берлусконі заявив, що "розчарований" у російському президенті Володимирі Путіні через вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Медиазону".

"Ми зіткнулися з безпрецедентною агресією щодо такої нейтральної країни, як Україна, яка сьогодні з великою честю бореться за свою свободу. Агресія проти України привела Росію до рук Китаю. Шкода. Я глибоко розчарований та засмучений поведінкою Володимира Путіна, який взяв на себе дуже серйозну відповідальність перед усім світом", - наголосив він.

"У Бучі були скоєні справжні воєнні злочини, і Росія не може заперечувати своєї відповідальності", - зазначив експрем'єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канцлер Австрії відвідав Бучу, - голова Київської ОВА Павлюк. ФОТОрепортаж

Автор: 

Берлусконі Сільвіо (34) Італія (1569)


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Топ коментарі
+37
Даже такие от путлера отворачиваются. Тем гнуснее выглядит орбан
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09.04.2022 21:16
+33
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09.04.2022 21:19
+33
Стару суку меркель треба привезти до Бучі силоміць та ткнути мерзенною пикою в братську могилу
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09.04.2022 21:20
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Яка гнусна зрада!
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09.04.2022 21:13 Відповісти
Згадалося, що там вони приховували гроші путіна у Ватикані. Може тепер хоче заволодіти одноособно?
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09.04.2022 21:53 Відповісти
****..
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09.04.2022 21:14 Відповісти
Даже такие от путлера отворачиваются. Тем гнуснее выглядит орбан
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09.04.2022 21:16 Відповісти
Сііііільвііііоо, а хто це в нас обкєкався?? хто це в нас такий хитрозроблений, у стрибку перевзувається?!
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09.04.2022 21:17 Відповісти
Хм, дивно, а ****-меркель всім задоволена. Зер гут, Вальдемар, зер гут!
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09.04.2022 21:17 Відповісти
Стару суку меркель треба привезти до Бучі силоміць та ткнути мерзенною пикою в братську могилу
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09.04.2022 21:20 Відповісти
А ще ліпше там і прикопати *****
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09.04.2022 21:38 Відповісти
На міжнародному трибуналі з військових злочинів над ******, фрау Штазі як співучасниця дізнається деталі з матеріалів слідства.
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09.04.2022 21:48 Відповісти
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09.04.2022 21:29 Відповісти
Вона сухарі сушить для себе і *****, бо сидіти довго прийдеться. Якщо обоє доживуть.
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09.04.2022 21:49 Відповісти
Она уже на пенсии, ей пофиг
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09.04.2022 22:14 Відповісти
Розчарований ...
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09.04.2022 21:18 Відповісти
Треба було написати: Berlusconi is Dazed and Confused
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09.04.2022 21:18 Відповісти
Зімбабва зате допоможе
руські не будуть одинокі
Зімбабва виділить не менше як 70 кг цукру і 150 кг бананів
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09.04.2022 21:18 Відповісти
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09.04.2022 21:19 Відповісти
В Германии фиксируются нападения на российские объекты и магазины, заявила журналистам глава МВД.

В конце марта в уголовной полиции сообщали, что еженедельно отмечается порядка 200 преступлений против русскоязычных граждан ФРГ, от оскорблений и угроз до физического насилия и ущерба имуществу
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09.04.2022 21:19 Відповісти
Шабаш на підтримку параші в Берліні, 900 учасників, 400 автомобілів.
https://www.youtube.com/watch?v=JWinytWB2T8
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09.04.2022 21:54 Відповісти
Сільвіо ще не не здох від сіфілісу?
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09.04.2022 21:21 Відповісти
дуже повільно але нарешті віткриваються таки очі,навіть у самих упоротих,краще пізно ніж ніколи,скоро думаю навіть Орбан прозріє
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09.04.2022 21:21 Відповісти
Орбан ніколи не проріє. Угорці воювали на стороні нациста Гітлера. Тепер орбан підіграє нацисту путлеру.
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09.04.2022 21:57 Відповісти
Ти ще за кримський портвейн не розрахувався!
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09.04.2022 21:23 Відповісти
а уж как их общий кореш Каддафи разочарован и словами-то не передать…Правда, это уж неважно. Ему, но не *****.
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09.04.2022 21:24 Відповісти
Навіть колишній друг зрозумів, яка росія звір
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09.04.2022 21:26 Відповісти
Справжній друг ***** - Орбан. А ти, Сільвіо - повія.
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09.04.2022 21:28 Відповісти
Засмучений чи глибоко засмучений? А, впрочем, какая разница? ПНХ!
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09.04.2022 21:30 Відповісти
Хотелось бы услышать комментарий французской коррумпированной проститутки Саркози
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09.04.2022 21:30 Відповісти
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09.04.2022 21:37 Відповісти
Чоловічий вчинок. Все розставив по полицям.
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09.04.2022 21:40 Відповісти
Старый питух...
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09.04.2022 21:41 Відповісти
Польща заморожує відносини з Угорщиною через її позицію по Україні!!
"Качинський:Орбану потрібен офтальмолог щоби побачити Бучу.Відновлення відносин можливе лише після зміни оцінок війни в Україні!"
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09.04.2022 21:43 Відповісти
Если разочарован - ложись рядом с Жириновским, старый мудак.
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09.04.2022 21:50 Відповісти
А він їх усіх за собою потягне, ***** першого.
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09.04.2022 21:55 Відповісти
А вони звикли зперечувати свою відповідальність

Брехуны во всех отношениях.
В том числе всегда подло сворачивали на других. К примеру:

1.Всегда отрицали голодомор. Когда орицать уже не получалось, они оправдывались неурожаем. Когда и это стало не получаться они стали говорить, что украинцы семи себя голодом убивали. Это притом, что известно, что при коллективизации все структуры власти, снизу доверху (включая все села) в Украине были пронизаны так называемыми 25-ти тысячниками (так называемые передовые рабочие москвы и ленинграда), которые вели весь процесс.

2.В расстреле польских офицеров в Катыни сворачивали на немцев
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09.04.2022 21:54 Відповісти
Штайнмайер, бывший канцлер Австрии Курц, бывший премьер Франции Фийон, теперь Берлускони . . .

Хотелось бы услышать публичную позицию Саркози, Марин ле Пэн, Шрёдера, сербского президента Вучича и тому подобных друзей путина. Чтобы увидеть, что сильнее - его деньги или переживания о своих перспективах / правилах приличия в Европе
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09.04.2022 21:59 Відповісти
Даже Берлускони прозрел. А фашист Орбан продолжает онанировать на *****.
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10.04.2022 00:47 Відповісти
А когда старый гандон пил с ним в крыму наши коллекционные вина все хорошо было!
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10.04.2022 00:48 Відповісти
От россии берлускони дохнут
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10.04.2022 07:55 Відповісти
Кстати - Саркозел венгерского происхождения. Это что, национальное у них?
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10.04.2022 08:01 Відповісти
Кстати - Саркозел венгерского происхождения. Это что, национальное у них?
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10.04.2022 08:02 Відповісти
 
 