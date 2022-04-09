На Східному напрямі відбито 3 атаки ворога, знищено до 80 окупантів, 1 літак, 3 танки, 5 бронемашин, - ОТУ "Схід"

Протягом доби, 9 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська здійснили 3 атаки, тривають бої.

Як інфформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в фейсбуці ОТУ "Схід".

У повідомленні зазначається: "Українські захисники знищили: особового складу – до 80; танків – 3; БМП/БТР – 5; АТ – 6; літаків – 1; гелікоптер - 1; БПЛА – 1".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Східному напрямку відбито 4 атаки - знищено до 50 солдатів, 4 танки, 3 артсистеми, 1 гелікопетер, - ОТУ "Схід"