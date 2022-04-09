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Новини Агресія Росії проти України Війна
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На Східному напрямі відбито 3 атаки ворога, знищено до 80 окупантів, 1 літак, 3 танки, 5 бронемашин, - ОТУ "Схід"

схід,оту

Протягом доби, 9 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська здійснили 3 атаки, тривають бої.

Як інфформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в фейсбуці ОТУ "Схід".

У повідомленні зазначається: "Українські захисники знищили: особового складу – до 80; танків – 3; БМП/БТР – 5; АТ – 6; літаків – 1; гелікоптер - 1; БПЛА – 1".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Східному напрямку відбито 4 атаки - знищено до 50 солдатів, 4 танки, 3 артсистеми, 1 гелікопетер, - ОТУ "Схід"

Автор: 

армія рф (17291) ЗСУ (7522)


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Топ коментарі
+15
Оцей літак?
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09.04.2022 21:16
+12
Ці підари нашої ППО сруться, то ж близенько не підлітають.
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09.04.2022 21:18
+11
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09.04.2022 21:16
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Шось літаків мало. Невже закінчуються?
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09.04.2022 21:14 Відповісти
Ці підари нашої ППО сруться, то ж близенько не підлітають.
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09.04.2022 21:18 Відповісти
На жаль ні, там інколи ледь не кожні 15 хвилин наліт..
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09.04.2022 21:19 Відповісти
На Марик, там де наших С-300, ТОРів нема за визначенням
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09.04.2022 21:29 Відповісти
Молодці так тримати , Слава ЗСУ !
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09.04.2022 21:16 Відповісти
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09.04.2022 21:16 Відповісти
Оцей літак?
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09.04.2022 21:16 Відповісти
Бойові гуси
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09.04.2022 21:22 Відповісти
Ні. Це ватоліт на Київщині приземлений з двома орками підсмаженими на вуглець.
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09.04.2022 21:50 Відповісти
А хто саме відбив атаки, ВСУ чи хтось інший ? Щойно читав на мордорському ресурсі, що 50 тисяч поляків займають позиції на правому березі Дніпра, а в Маріку оборону тримає американський спецназ. У орків настільки сильна віра в своє "могущєство", що вони просто неспроможні сприйняти факт, що їх херачать якісь "хохли" і їм скрізь ввижаєються війська НАТО.
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09.04.2022 21:33 Відповісти
ПОРАДА - НЕ ЧИТАЙ КАЦАПСЬКИХ РЕСУРСІВ
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09.04.2022 21:38 Відповісти
ПОРАДА- недоречна.Щоб перемогти ворога потрібно його краще вивчити, знати які в нього думки та цінності.
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09.04.2022 23:06 Відповісти
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09.04.2022 22:01 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1512850507978752013 https://twitter.com/i/status/1512850507978752013
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09.04.2022 22:00 Відповісти
 
 