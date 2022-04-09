На Рівненщині у нетверезих водіїв відібрали і передадуть ЗСУ більше 200 машин

На Рівненщині від початку війни у нетверезих водіїв вилучили 233 транспортні засоби на потреби ЗСУ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Рівненська обласна державна адміністрація.

"За півтора місяці воєнного стану на Рівненщині виявили 233 водіїв у стані сп’яніння. Увесь транспорт вилучила поліція, щоб надалі передати для ЗСУ. Найбільше кермувальників напідпитку і під дією наркотиків від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України виявили в Рівному — 93, в Острозі — 29 та 19 — у Рокитному", - сказано в повідомленні.

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На всіх правопорушників складено адміністративні протоколи за статтею 130 КУпАП, матеріали розглядатиме суд.

Транспортні засоби вилучено, поміщено на територію відділень поліції і надалі будуть передані на потреби ЗСУ.