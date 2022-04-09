На Рівненщині у нетверезих водіїв відібрали і передадуть ЗСУ більше 200 машин
На Рівненщині від початку війни у нетверезих водіїв вилучили 233 транспортні засоби на потреби ЗСУ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Рівненська обласна державна адміністрація.
"За півтора місяці воєнного стану на Рівненщині виявили 233 водіїв у стані сп’яніння. Увесь транспорт вилучила поліція, щоб надалі передати для ЗСУ. Найбільше кермувальників напідпитку і під дією наркотиків від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України виявили в Рівному — 93, в Острозі — 29 та 19 — у Рокитному", - сказано в повідомленні.
На всіх правопорушників складено адміністративні протоколи за статтею 130 КУпАП, матеріали розглядатиме суд.
Транспортні засоби вилучено, поміщено на територію відділень поліції і надалі будуть передані на потреби ЗСУ.
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А в Рівному що? Не могли ж вони всі на самогонці попастись?
Оце, насправді, дуже добра практика - зловили на пияцтві - примусова допомога ЗСУ своїм авто-транспортом. І дієво, і корисно суспільству.
Конфискованые машины вместе с водителями в ВСУ передавать нужно.
А там применение и одним и вторым точно найдут.
Тож конфіскація автотранспорту - вже добре. Я взагалі здивований, що в нашій країні навіть таке запровадили. Креативно! І дієво.
Але якщо на те пішло, їх можна залишати на другій лінії оборони, займатися допоміжними роботами. Там справа завжди кожному знайдеться.
Ну, зрозуміло, буває, захотів випити. Але навіщо за кермо під шафе сідати? Забився дома у кут, та пий до посиніння.
Всі люди різні. І після "вивільнення" підсвідомості - повністю змінюються та не контролюють себе. Хтось випив - і спати лізе майже одразу. Інші - плачуть. А деяких - на подвиги тягне.
Особисто я - з останніх. Буду пити до останньої краплини наявної, а потім буду куролесити та чіплятися до людей. Тому вживати алкоголь припинив ще 25 років тому. Взагалі. Добре, що ну не було в мене ніколи авто...
Ну а якщо характер бійцівський та некотрольований, то тоді справді краще від цієї справи утримуватись. До речі, у мене такий приятель є, але теж не п'є років за 20-ть.
Я сам не аби якийсь пияка, можу раз-два на місяць і "погуляти" в компанії друзів, або сусідів. Але веду себе пристойно, по-джентльменськи. ))
І про машину і про кермо навіть не замислююсь.
Рішення може прийматись виключно вищим командуванням Збройних сил України або окремо визначених підрозділів (ст.3 Закону 389) та за погодженням з державною адміністрацією. Без погодження допускається ухвалення рішення лише у місцях бойового зіткнення (ст.4 Закону 4765). Зазначається, що начальники патруля, старші вартові, командири загону територіальної оборони тощо, не наділені таким правом.
Реквізиція здійснюється із чітким документальним оформленням угоди. Момент вилучення засвідчується підписанням акта встановленого зразка із зазначенням підстав, ознак майна, розміру виплаченої компенсації тощо. (Ст.7 Закону 4765).
Перед відчуженням здійснюється оцінка ринкової вартості майна, оригінал укладання якого надається власнику. Розмір оцінки може бути оскаржено у суді (ст.8 Закону 4765).