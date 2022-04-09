УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10461 відвідувач онлайн
Новини Війна
4 651 12

Велика Британія хоче лібералізувати торгівлю з Україною та допомогти із розмінуванням, - Джонсон

джонсон,зеленський

Велика Британія хоче лібералізувати торгівлю з Україною, щоб допомогти з економічним становищем, а також сприяти розмінуванню територій.

Про це заявив прем'єр-міністр Борис Джонсон під час пресконференції з президентом Володимиром Зеленським.

"Ми хочемо лібералізувати торгівлю з Україною для того, щоб допомогти економічним шляхом. Ми хочемо надати допомогу з розмінуванням", - наголосив він.

Джонсон зазначив, що ця війна дала ясність бачення майбутнього України для Британії та інших партнерів, які надають допомогу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський та Джонсон пройшлися вулицями Києва: Зробимо все, щоб наступна зустріч відбулася під мирним небом. ВIДЕО

Автор: 

Велика Британія (5568) торгівля (1275) Джонсон Борис (582)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+21
Народе Великої Британії, Борисе Джонсон- низький уклін вам
показати весь коментар
09.04.2022 21:43
+12
Украинская армия с помощью британских противокорабельных ракет "Гарпун" может теперь закрыть для российских кораблей всю морскую территорию вплоть до Севастополя
показати весь коментар
09.04.2022 21:50
+12
показати весь коментар
09.04.2022 21:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Народе Великої Британії, Борисе Джонсон- низький уклін вам
показати весь коментар
09.04.2022 21:43 Відповісти
Вдягніть вже на клована костюм, скільки можна робити вигляд, що він щойно з окопу виповз? Пояніть йому що він не в Квартал-95.
показати весь коментар
09.04.2022 22:05 Відповісти
Друг познается в беде.
показати весь коментар
09.04.2022 21:47 Відповісти
Ваші думки панове, може згодом ми побачимо серіал, як простий презедент України стає генсеком НАТО... а шо Коломойша організує
показати весь коментар
09.04.2022 21:48 Відповісти
показати весь коментар
09.04.2022 21:51 Відповісти
Украинская армия с помощью британских противокорабельных ракет "Гарпун" может теперь закрыть для российских кораблей всю морскую территорию вплоть до Севастополя
показати весь коментар
09.04.2022 21:50 Відповісти
Нарисуй где они находятся ещё клоун
показати весь коментар
09.04.2022 22:00 Відповісти
Да потопите их всех.
показати весь коментар
09.04.2022 22:06 Відповісти
Ватастополь - товсь
показати весь коментар
09.04.2022 22:06 Відповісти
Щира подяка Борису за все, що він робить для кожного з нас. Ми всі зобов'язані дякувати йому кожного дня, тому що він думає та турбується про нас та наше майбутнє кожного дня.
показати весь коментар
09.04.2022 22:11 Відповісти
Thank Great Britain !!!
показати весь коментар
09.04.2022 22:12 Відповісти

респект



Слава Британiї !

Смерть кацапо-ординському шизо-фашизму ! Смерть азiопськiй паРашi !

Cмерть рашистським окупантам!


Rule, Britannia

https://youtu.be/FoHgSLp19YE

https://i1.sndcdn.com/artworks-Btth4W6EnEPjTj1l-utLKWA-t500x500.jpg
показати весь коментар
09.04.2022 23:41 Відповісти
 
 