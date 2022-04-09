Велика Британія хоче лібералізувати торгівлю з Україною та допомогти із розмінуванням, - Джонсон
Велика Британія хоче лібералізувати торгівлю з Україною, щоб допомогти з економічним становищем, а також сприяти розмінуванню територій.
Про це заявив прем'єр-міністр Борис Джонсон під час пресконференції з президентом Володимиром Зеленським.
"Ми хочемо лібералізувати торгівлю з Україною для того, щоб допомогти економічним шляхом. Ми хочемо надати допомогу з розмінуванням", - наголосив він.
Джонсон зазначив, що ця війна дала ясність бачення майбутнього України для Британії та інших партнерів, які надають допомогу.
Топ коментарі
+21 Stanislav Voronenko
показати весь коментар09.04.2022 21:43
+12 Павло ШОвте
показати весь коментар09.04.2022 21:50
+12 Павло ШОвте
показати весь коментар09.04.2022 21:51
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респект
Слава Британiї !
Смерть кацапо-ординському шизо-фашизму ! Смерть азiопськiй паРашi !
Cмерть рашистським окупантам!
Rule, Britannia
https://youtu.be/FoHgSLp19YE
https://i1.sndcdn.com/artworks-Btth4W6EnEPjTj1l-utLKWA-t500x500.jpg