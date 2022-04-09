Велика Британія хоче лібералізувати торгівлю з Україною та допомогти із розмінуванням, - Джонсон

Велика Британія хоче лібералізувати торгівлю з Україною, щоб допомогти з економічним становищем, а також сприяти розмінуванню територій.

Про це заявив прем'єр-міністр Борис Джонсон під час пресконференції з президентом Володимиром Зеленським.

"Ми хочемо лібералізувати торгівлю з Україною для того, щоб допомогти економічним шляхом. Ми хочемо надати допомогу з розмінуванням", - наголосив він.

Джонсон зазначив, що ця війна дала ясність бачення майбутнього України для Британії та інших партнерів, які надають допомогу.

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