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Росія готує маніпуляції на тему "голоду" в Україні та світі, - Центр протидії дезінформації

зерно,экспорт

Росія навмисно обстрілює регіони, які найбільше експортують зернові культури.

Про це у Telegram повідомляє Центр протидії дезінформації, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія знищує в Україні сільгосппідприємства, аграрну техніку, блокує морські порти, тому що розглядає голод як свою зброю. ... По карті регіонів, що найбільше експортували зернові культури, стає зрозуміло, що ракетні обстріли зовсім не випадкові. Вони - для знищення посівних робіт та нафтобаз, що обслуговують сільгосптехніку", - йдеться в повідомленні.

В ЦПД наголосили, що за можливості засіяти хоча б 30% площ України держава зможе забезпечити потребу у внутрішньому споживанні.

Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства Висоцький зазначив, що Україна виробляє у 5 разів більше продукціі, ніж її внутрішнє споживання.

Також читайте: На окупованих територіях вже не хочуть "русского мира", - Центр протидії дезінформації

Автор: 

голод (117) пропаганда (2799) Центр протидії дезінформації (158)


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Топ коментарі
+16
росії не за горами буде кірдик. Буде вам кацапам і голод, і разруза, і все вам буде.
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09.04.2022 21:57
+10
Кто бы сомневался, что кацапоиды на ровном месте в самый урожайный год могут сделать голодомор
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09.04.2022 22:03
+8
Ну якщо США голодуватиме то не бачити їм "ніжок Буша" ніколи. Будуть їсти свою національну їду- кислі Щі.
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09.04.2022 22:17
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То нехай пошвидше валять з України.
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09.04.2022 21:52 Відповісти
***** нагодована армія не потрібна, значить на оркостан буде голод.
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09.04.2022 21:54 Відповісти
Ваша правда.

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09.04.2022 23:00 Відповісти
Готують черговий голодомор.
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09.04.2022 21:56 Відповісти
росії не за горами буде кірдик. Буде вам кацапам і голод, і разруза, і все вам буде.
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09.04.2022 21:57 Відповісти
Кто бы сомневался, что кацапоиды на ровном месте в самый урожайный год могут сделать голодомор
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09.04.2022 22:03 Відповісти
А виборці зеленого плюща, кацапам в цьому допомогли
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09.04.2022 22:06 Відповісти
Они уже недели 3 мне на Ютубе впаривают, что США будет голодать
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09.04.2022 22:04 Відповісти
Ну якщо США голодуватиме то не бачити їм "ніжок Буша" ніколи. Будуть їсти свою національну їду- кислі Щі.
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09.04.2022 22:17 Відповісти
Я им про ножки Байдена и пишу. Мол не отсавят их в беде, начнут кидать через забор. Просто подождут когда они как следует проголодаются.
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09.04.2022 23:32 Відповісти
Я думаю, що в цьому випадку від Америки їм буде видана під ніс величезна Дуля, а не "ніжки Буша".
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13.04.2022 07:22 Відповісти
Клоуны. Ту же самую фигню заметил. Правда не про США и голод, а про Европу и нефтепродукты. Короче, Европа у них уже разваливается (как и во времена совка). Вот-вот, весь мир сгниет, а они расцветут... Дебилы, что с них взять? Я эту сказку слышал последний раз больше 30 лет назад. Я о ней уже забыл, а они снова к ней вернулись.
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09.04.2022 22:47 Відповісти
Ну про развал Европы это лет 5 парят, а про голод в США только начали.
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09.04.2022 23:43 Відповісти
Не лет 5, а лет 10, но и то, если узко смотреть на вещи. А так "Запад загнивает" идет еще с советских времен. Одно время попустило, а сейчас снова начали.
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09.04.2022 23:51 Відповісти
Капєц які ідійоти
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09.04.2022 22:47 Відповісти
Показово.На голосувані ООН по виключеню рф з ради по правам людини стали на її бік або утрималися та не засудили її країни які є постійними споживачами продукції та зерна з України.Ось так,вони готові ,що б їх населення недоїдало але бояться псувати дружбу з рашистами.
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09.04.2022 22:07 Відповісти
Там главное ,что Венесуэла проголосовала против параши. Это важнее всех потребителей зерна вместе взятых. А потребители зерна теперь пусть вместе с парашей пьют нефть. Понятно, что увеличение нефтедобычи - это не вопрос одного года, но главное, что начало положено.
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09.04.2022 22:50 Відповісти
Уральский щебень ,как фисташки, пусть грызут
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09.04.2022 22:08 Відповісти
ВСЕ ЦЕ ХЕРНЯ. Голода не будет - пусть ЕС правильнее засевает поля.

А то из Украины немецкий бизнес вывозил зерно и подсолнечное масло за копейки , А ПОТОМ НАЖИВАЛСЯ НА ПЕРЕПРОДАЖЕ. И выступал против Украины в ЕС.

принимайте в ЕС И ГОЛОДА НЕ БУДЕТ
А этим летом пусть засеют пшеницей И ПОДСОЛНЕЧНИКОМ ВСЕ ГОЛЬФПОЛЯ
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09.04.2022 22:11 Відповісти
А в Украине засадите все картофелем. В Словакии очень вкусный картофельный хлеб
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09.04.2022 22:12 Відповісти
Невістчиного дядька призвали до війська, в воєнкомат працювати. Він ніколи не служив, дальтонік. Має багато поля і трактор. Залишиться те поле необроблене. Дещо засіяв восени. Таких мабуть багато.
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09.04.2022 22:53 Відповісти
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09.04.2022 22:21 Відповісти
кремлевская пропаганда разгоняет сейчас мульку что доллар падает, чтобы вате настроение поднять. Задача украинцев это настроение уронить. На самом деле, такой курс рисуется чтобы зарплаты ватников оставались прежними и не создавалась паника среди населения. Так было в период развала ссср и эту проверенную тактику они проводят сейчас.
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09.04.2022 22:22 Відповісти
расея хай думае про себе скоро будуть в чай/каву добавляти свою нафту замiсть цукру це якщо у них ще буде той чай/кава
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09.04.2022 22:25 Відповісти
Колись знайома в Японії купила магнітофон за 2 тис рублів, не знаю як вона їх там міняла. Уявляєте американця який купив собі магнітофона за 2 тис доларів? Ось справжня ціна рубля.
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09.04.2022 22:44 Відповісти
Пускай гонит что хочет.
Зато у нас пчеловодство хорошо развито.
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09.04.2022 22:51 Відповісти
война, глады, моры... по Библии
нет, сначала мор ковидный, потом война, потом глад
а там и конец света недалеко
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10.04.2022 00:12 Відповісти
Несмотря на войну, Украина одна из немногих стран, которую не коснется голод!
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10.04.2022 08:57 Відповісти
 
 