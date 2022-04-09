Росія готує маніпуляції на тему "голоду" в Україні та світі, - Центр протидії дезінформації
Росія навмисно обстрілює регіони, які найбільше експортують зернові культури.
Про це у Telegram повідомляє Центр протидії дезінформації, інформує Цензор.НЕТ.
"Росія знищує в Україні сільгосппідприємства, аграрну техніку, блокує морські порти, тому що розглядає голод як свою зброю. ... По карті регіонів, що найбільше експортували зернові культури, стає зрозуміло, що ракетні обстріли зовсім не випадкові. Вони - для знищення посівних робіт та нафтобаз, що обслуговують сільгосптехніку", - йдеться в повідомленні.
В ЦПД наголосили, що за можливості засіяти хоча б 30% площ України держава зможе забезпечити потребу у внутрішньому споживанні.
Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства Висоцький зазначив, що Україна виробляє у 5 разів більше продукціі, ніж її внутрішнє споживання.
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А то из Украины немецкий бизнес вывозил зерно и подсолнечное масло за копейки , А ПОТОМ НАЖИВАЛСЯ НА ПЕРЕПРОДАЖЕ. И выступал против Украины в ЕС.
принимайте в ЕС И ГОЛОДА НЕ БУДЕТ
А этим летом пусть засеют пшеницей И ПОДСОЛНЕЧНИКОМ ВСЕ ГОЛЬФПОЛЯ
Зато у нас пчеловодство хорошо развито.
нет, сначала мор ковидный, потом война, потом глад
а там и конец света недалеко