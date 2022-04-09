На Донбасі відбито 8 атак ворога, знищено 4 танки, 8 одиниць бронетехніки, 1 літак, 1 гелікоптер, - штаб ООС

На Донецькому та Луганському напрямку українські захисники продовжують відбивати атаки ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє пресцентр штабу ООС.

У повідомленні зазначається: "Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 8 атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам.

Зокрема, українські захисники знищили 4 танка, 8 одиниць броньованої та 7 одиниць автомобільної техніки противника.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один літак, один вертоліт, чотири безпілотних літальних апарата та три крилатих ракети ворога.

Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донбасі 8 квітня українські захисники знищили 9 танків, 7 одиниць бронетехніки та 2 вертольоти ворога, - штаб ООС