Росіяни розповіли, як захопили в Азовському морі суховантаж під прапором Мальти
Міноборони РФ визнало факт захоплення російськими військовими суховантажного судна "Апачі", приписаного до мальтійського порту Валетта, що йшов під мальтійським прапором.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Українська правда з посиланням на РИА Новости.
Захоплення судна, яке сталося 8 квітня, Росія спробувала виправдати тим, що воно нібито використовувалося українським полком "Азов".
Іноземні громадяни, які перебували на суховантажі, за версією російської пропаганди, були "іноземними найманцями".
Дослівно РИА Новости:
"Міноборони РФ повідомило про нову спробу київського режиму евакуювати з Маріуполя ватажків націоналістичного полку "Азов" та іноземних найманців:
- Увечері 8 квітня було здійснено безуспішну спробу евакуації ватажків українських нацистів по морю
- для цього використали український суховантаж "Апачі", приписаний до мальтійського порту Валетта, він прямував під мальтійським прапором
- для блокування судна-порушника кораблем ЧФ та прикордонними сторожовими кораблями по суховантажу "Апачі" відкривався артилерійський вогонь
- внаслідок прямого влучання на судні сталося займання, суховантаж ліг у дрейф, екіпаж вийшов на зв'язок із проханням припинити вогонь
- постраждалих серед членів екіпажу на судні немає, пожежу загасили самостійно
- після проведеного огляду українське суховантажне судно "Апачі" з екіпажем конвоюється в порт Єйськ", - розповіли росіяни.
Топ коментарі
+27 Семен Шкаралупа
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+17 Amber
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+16 Перехватчик
показати весь коментар09.04.2022 23:01
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Бо ризики втрати суден та вантажів - настільки зросли, що тепер для будь-якого судна спроба офіційно увійти в "води Рашки" - буде коштувати додаткового страхового платежу в 5% вартості судна...
Здохніть , падлюки , на своій засраній параші !
Они имеют свои рычаги в ООН и в Совете Европы. И это только официально.