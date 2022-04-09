Росіяни розповіли, як захопили в Азовському морі суховантаж під прапором Мальти

Міноборони РФ визнало факт захоплення російськими військовими суховантажного судна "Апачі", приписаного до мальтійського порту Валетта, що йшов під мальтійським прапором.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Українська правда з посиланням на РИА Новости.

Захоплення судна, яке сталося 8 квітня, Росія спробувала виправдати тим, що воно нібито використовувалося українським полком "Азов".

Іноземні громадяни, які перебували на суховантажі, за версією російської пропаганди, були "іноземними найманцями".

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Дослівно РИА Новости:

"Міноборони РФ повідомило про нову спробу київського режиму евакуювати з Маріуполя ватажків націоналістичного полку "Азов" та іноземних найманців: