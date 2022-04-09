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Росіяни розповіли, як захопили в Азовському морі суховантаж під прапором Мальти

мальта

Міноборони РФ визнало факт захоплення російськими військовими суховантажного судна "Апачі", приписаного до мальтійського порту Валетта, що йшов під мальтійським прапором.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Українська правда з посиланням на РИА Новости.

Захоплення судна, яке сталося 8 квітня, Росія спробувала виправдати тим, що воно нібито використовувалося українським полком "Азов".

Іноземні громадяни, які перебували на суховантажі, за версією російської пропаганди, були "іноземними найманцями".

Читайте також: Будь-які судна можуть стати жертвами російських мін у Чорному та Азовському морях, - Зеленський

Дослівно РИА Новости:

"Міноборони РФ повідомило про нову спробу київського режиму евакуювати з Маріуполя ватажків націоналістичного полку "Азов" та іноземних найманців:

  • Увечері 8 квітня було здійснено безуспішну спробу евакуації ватажків українських нацистів по морю
  • для цього використали український суховантаж "Апачі", приписаний до мальтійського порту Валетта, він прямував під мальтійським прапором
  • для блокування судна-порушника кораблем ЧФ та прикордонними сторожовими кораблями по суховантажу "Апачі" відкривався артилерійський вогонь
  • внаслідок прямого влучання на судні сталося займання, суховантаж ліг у дрейф, екіпаж вийшов на зв'язок із проханням припинити вогонь
  • постраждалих серед членів екіпажу на судні немає, пожежу загасили самостійно
  • після проведеного огляду українське суховантажне судно "Апачі" з екіпажем конвоюється в порт Єйськ", - розповіли росіяни.

Автор: 

Азовське море (1618) корабель (1612) Міноборони рф (702)


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Топ коментарі
+27
Ще й пірати...
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09.04.2022 22:51
+17
Кацапи - ви чорти рогаті , а не люди і навіть гірші за сомалійських піратів !!

Здохніть , падлюки , на своій засраній параші !
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09.04.2022 22:54
+16
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09.04.2022 23:01
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Ще й пірати...
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09.04.2022 22:51 Відповісти
А думаєте чого світові морські транспортні організації ВСІ води рашки (не тільки в Чорному морі) почали проголошувати "воєнною зоною"?

Бо ризики втрати суден та вантажів - настільки зросли, що тепер для будь-якого судна спроба офіційно увійти в "води Рашки" - буде коштувати додаткового страхового платежу в 5% вартості судна...
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09.04.2022 23:35 Відповісти
Та де там: все зараз в суднах в Чорному Морі на MarineTraffic: https://www.marinetraffic.com/ru/ais/home/centerx:33.2/centery:42.8/zoom:6 Vessels on the Black Sea
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09.04.2022 23:49 Відповісти
Ключове слово "почали"...
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09.04.2022 23:58 Відповісти
Вибачайте, друже: запізно вже...
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10.04.2022 00:02 Відповісти
интэрэснаЯ ссыла,спс🗨
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10.04.2022 08:05 Відповісти
Кацапи - ви чорти рогаті , а не люди і навіть гірші за сомалійських піратів !!

Здохніть , падлюки , на своій засраній параші !
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09.04.2022 22:54 Відповісти
дальности полёта гарпунов RGM-84F хватит с Одессы до баз орков в Севастополе,можно начинать епашить
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09.04.2022 22:57 Відповісти
Я думаю треба час на розгортання.
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09.04.2022 22:59 Відповісти
Надо поскорее Гарпуны разворачивать...
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09.04.2022 22:59 Відповісти
Уже развернуты ...
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09.04.2022 23:11 Відповісти
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09.04.2022 23:01 Відповісти
Рыцари Мальтийского ордена им этого не простят. ))
Они имеют свои рычаги в ООН и в Совете Европы. И это только официально.
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09.04.2022 23:39 Відповісти
раніше правий сектор був у всьому винен а зараз вже азов
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09.04.2022 23:40 Відповісти
Эх друзья, если бы наши умненькие руководители хоть чуть чуть думали, то киевляне с харьковчанами за два года наклепали бы Нептунов столько, что сейчас можно было бы отправить на дно и черноморский и азовский флота, но зато наделали дорог, что бы рашистам легче ездить.
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09.04.2022 23:41 Відповісти
"наши руководители" думали своими кошельками в офшорах, и кстати, сейчас еще ничего не поменялось.
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10.04.2022 00:19 Відповісти
пираты 22 года
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10.04.2022 00:07 Відповісти
Пірати ХХІ віку і їх біснуватий главарь - *уйло.
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10.04.2022 00:13 Відповісти
Тим швидше вся Європа стане єдиним військово-політичним блоком, спрямованим ПРОТИ РФ. Таких дебілів з унікальною здатністю наживати собі ворогів більше не знайти вже ніде.
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10.04.2022 01:18 Відповісти
Мы отомстим - потопим весь Черноморский флот России.
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10.04.2022 02:21 Відповісти
 
 