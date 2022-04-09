Казав, що не може сидіти вдома: В боях проти російських окупантів загинув 34-річний Денис Піун
34-річний житель Чернігова, доброволець Денис Піун загинув, захищаючи Україну від російських загарбників.
Як інформує Цензор.НЕТ, вперше Денис став на захист України у 2014 – пішов добровольцем до зони АТО.
Пів року він був на навчаннях у Хмельницькому, ще пів року – в зоні бойових дій.
Після цього Денис почав працювати далекобійником, їздив по всій Європі. Повномасштабне вторгнення російських військ в Україну застало його у Франції.
Наступного дня після приїзду в Україну чоловік почав збирати речі, щоб піти записатися до Територіальної оборони. Казав дружині, що не може сидіти вдома, маючи бойовий досвід, і дивитися, як подекуди воюють хлопці, що донині не тримали зброї в руках.
В Дениса залишилась дворічна донька Вікторія. 13 березня рідні отримали страшну звістку – Дениса більше нема
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