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Новини Війна Різня в Бучі
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Для підрахунку кількості жертв окупантів у Бучанському районі необхідно щонайменше 2 тижні, - Монастирський

буча

Щоб порахувати кількість жертв російських окупантів у Бучанському районі необхідно щонайменше ще 2 тижні.

Про це в ефірі телемарафону заявив глава МВС Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, наразі йде розбір завалів та обстеження будинків на Київщині.

"Як мінімум, потрібно ще два тижні, щоб деблокувати руїни й це буде лише перший етап. Тільки тоді ми зможемо назвати й першу кількість загиблих у цих населених пунктах", - зазначив міністр.

Також Монастирський повідомив, що на сьогодні в Київській області працює 17 паралельних груп піротехніків ДСНС, які тільки за вчора виявили 6500 вибухонебезпечних предметів.

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Автор: 

Буча (541) Монастирський Денис (392)


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09.04.2022 23:54 Відповісти
Пєрєстаньтє раскачівать лотку, кормчєго тошніт...
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09.04.2022 23:59 Відповісти
То не лодка, а піаніна
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10.04.2022 00:04 Відповісти
що на це промурчить життєрадісна Люся з ОПи?
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10.04.2022 00:09 Відповісти
Хтось розбирає завали, хтось розміновує, а хтось розповідає про це і кришує пацана з рюкзаком у тихенькому лісі
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10.04.2022 08:13 Відповісти
 
 