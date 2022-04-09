Для підрахунку кількості жертв окупантів у Бучанському районі необхідно щонайменше 2 тижні, - Монастирський

Щоб порахувати кількість жертв російських окупантів у Бучанському районі необхідно щонайменше ще 2 тижні.

Про це в ефірі телемарафону заявив глава МВС Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, наразі йде розбір завалів та обстеження будинків на Київщині.

"Як мінімум, потрібно ще два тижні, щоб деблокувати руїни й це буде лише перший етап. Тільки тоді ми зможемо назвати й першу кількість загиблих у цих населених пунктах", - зазначив міністр.

Також Монастирський повідомив, що на сьогодні в Київській області працює 17 паралельних груп піротехніків ДСНС, які тільки за вчора виявили 6500 вибухонебезпечних предметів.

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