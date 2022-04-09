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Для підрахунку кількості жертв окупантів у Бучанському районі необхідно щонайменше 2 тижні, - Монастирський
Щоб порахувати кількість жертв російських окупантів у Бучанському районі необхідно щонайменше ще 2 тижні.
Про це в ефірі телемарафону заявив глава МВС Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, наразі йде розбір завалів та обстеження будинків на Київщині.
"Як мінімум, потрібно ще два тижні, щоб деблокувати руїни й це буде лише перший етап. Тільки тоді ми зможемо назвати й першу кількість загиблих у цих населених пунктах", - зазначив міністр.
Також Монастирський повідомив, що на сьогодні в Київській області працює 17 паралельних груп піротехніків ДСНС, які тільки за вчора виявили 6500 вибухонебезпечних предметів.
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