Захід має припинити економічні відносини з Росією, - Кличко на зустрічі з Негаммером

Мер Києва Віталій Кличко вважає, що Захід має посилити тиск на Росію та припинити з нею всі економічні відносини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кличко повідомив у Фейсбуку після зустрічі у Києві з канцлером Австрії Карлом Негаммером.

"Під час розмови я наголосив на необхідності посилення економічного тиску на Росію – більш суворих санкцій, припиненні економічних відносин з агресором", - написав Кличко.

Він вважає, що серед заходів проти країни-агресора мають бути, зокрема, нафтове, енергетичне ембарго на російські енергоносії, адже отримані кошти росія вкладає у знищення мирних українців.

"Які ще свідчення потрібні цивілізованому світу після звірств росіян у Бучі, Ірпені, Бородянці, Гостомелі?! Після того пекла, на яке орки перетворили Маріуполь? Після зруйнованих міст і сел, постійних обстрілів житлових кварталів", - наголосив Кличко.

Він назвав це геноцидом українського народу, який цинічно і безжально чинить росія.

"І це потрібно зупинити. Спільною позицією і зусиллями партнерів, допомогою Україні - військовою, економічною, політичною", - зазначив Кличко, додавши, що Україна розраховує, зокрема, і на підтримку партнерами її членства в ЄС.

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