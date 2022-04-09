Захід має припинити економічні відносини з Росією, - Кличко на зустрічі з Негаммером
Мер Києва Віталій Кличко вважає, що Захід має посилити тиск на Росію та припинити з нею всі економічні відносини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кличко повідомив у Фейсбуку після зустрічі у Києві з канцлером Австрії Карлом Негаммером.
"Під час розмови я наголосив на необхідності посилення економічного тиску на Росію – більш суворих санкцій, припиненні економічних відносин з агресором", - написав Кличко.
Він вважає, що серед заходів проти країни-агресора мають бути, зокрема, нафтове, енергетичне ембарго на російські енергоносії, адже отримані кошти росія вкладає у знищення мирних українців.
"Які ще свідчення потрібні цивілізованому світу після звірств росіян у Бучі, Ірпені, Бородянці, Гостомелі?! Після того пекла, на яке орки перетворили Маріуполь? Після зруйнованих міст і сел, постійних обстрілів житлових кварталів", - наголосив Кличко.
Він назвав це геноцидом українського народу, який цинічно і безжально чинить росія.
"І це потрібно зупинити. Спільною позицією і зусиллями партнерів, допомогою Україні - військовою, економічною, політичною", - зазначив Кличко, додавши, що Україна розраховує, зокрема, і на підтримку партнерами її членства в ЄС.
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Потужний подих мирного життя.
1) нафти у світі видобувається значно більше ніж потрібно, і тому створили ОПЕК,
2) рашкованська нафта дуже поганої якості і споживати її можуть хіба що індуси
то такі да, скоро будєт אז אך און וויי
Але і ОПЕК не спить - не дають збити ціну.
Війна війною, а ролс-ройси із золота - по графіку.
Будь яке просування на міжнародній арені потенційних політичних конкурентів для ЗЕ в сто раз гірше за війну.