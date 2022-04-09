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Новини Санкції проти Росії
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Захід має припинити економічні відносини з Росією, - Кличко на зустрічі з Негаммером

австрія,негаммер

Мер Києва Віталій Кличко вважає, що Захід має посилити тиск на Росію та припинити з нею всі економічні відносини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кличко повідомив у Фейсбуку після зустрічі у Києві з канцлером Австрії Карлом Негаммером.

"Під час розмови я наголосив на необхідності посилення економічного тиску на Росію – більш суворих санкцій, припиненні економічних відносин з агресором", - написав Кличко.

Він вважає, що серед заходів проти країни-агресора мають бути, зокрема, нафтове, енергетичне ембарго на російські енергоносії, адже отримані кошти росія вкладає у знищення мирних українців.

"Які ще свідчення потрібні цивілізованому світу після звірств росіян у Бучі, Ірпені, Бородянці, Гостомелі?! Після того пекла, на яке орки перетворили Маріуполь? Після зруйнованих міст і сел, постійних обстрілів житлових кварталів", - наголосив Кличко.

Він назвав це геноцидом українського народу, який цинічно і безжально чинить росія.

"І це потрібно зупинити. Спільною позицією і зусиллями партнерів, допомогою Україні - військовою, економічною, політичною", - зазначив Кличко, додавши, що Україна розраховує, зокрема, і на підтримку партнерами її членства в ЄС.

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Автор: 

Кличко Віталій (3509) Негаммер Карл (53)


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Топ коментарі
+3
Кажуть що в Києві з'явилися шаурма та Баканов.
Потужний подих мирного життя.
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09.04.2022 23:58
+1
А перед цим Нехаммер зустрічався з Нелохом.
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10.04.2022 00:11
+1
в северных районах сирии штаты берут под контроль добычу нефти. катар разконсервировал резервные шахты. мы накануне шухера.
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10.04.2022 00:16
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Кажуть що в Києві з'явилися шаурма та Баканов.
Потужний подих мирного життя.
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09.04.2022 23:58 Відповісти

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10.04.2022 00:02 Відповісти
Канцлер Австрии Карл НеХаммер( не молоток) встретился с Доктором Steelhammer( Стальной молоток)
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10.04.2022 00:04 Відповісти
А перед цим Нехаммер зустрічався з Нелохом.
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10.04.2022 00:11 Відповісти
***** ти, брате, запостив....
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10.04.2022 00:14 Відповісти
Діло каже Кличко... Повністю ізолювати кацапляндію !!!
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10.04.2022 00:10 Відповісти
в северных районах сирии штаты берут под контроль добычу нефти. катар разконсервировал резервные шахты. мы накануне шухера.
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10.04.2022 00:16 Відповісти
була новина, шо 20+ країн виявили намір расконсервувати або підвищити видобуток нафти. А знаючи, що:

1) нафти у світі видобувається значно більше ніж потрібно, і тому створили ОПЕК,
2) рашкованська нафта дуже поганої якості і споживати її можуть хіба що індуси

то такі да, скоро будєт אז אך און וויי
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10.04.2022 00:34 Відповісти
есть нюанс который я не понимаю. индия добывает свою нефть. зачам им росейская?
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10.04.2022 00:43 Відповісти
Точного ответа я не знаю, но, мьісленно поставив себя на место индусов, могу предположить, что когда приходит некто и начинает парить нефть за треть ценьі, то сразу начинаешь думать "а почему бьі и нет?".
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10.04.2022 00:51 Відповісти
Нафтові заводи Сирії давно під США, кацапи туди бояться тикнутись
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10.04.2022 00:51 Відповісти
Та не зовсім. Араби і Ізраїль (дивні союзники) блокують зняття ембарго з Ірану - оце дійсно був би шухер.
Але і ОПЕК не спить - не дають збити ціну.
Війна війною, а ролс-ройси із золота - по графіку.
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10.04.2022 08:24 Відповісти
Интересно, а чего Кличко не пустили на встречу с Джонсоном!? Это бы было круто для западных медиа в поддержку Украины....
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10.04.2022 00:21 Відповісти
Дати відповідь, чи сам здогадаєшся?

Будь яке просування на міжнародній арені потенційних політичних конкурентів для ЗЕ в сто раз гірше за війну.
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10.04.2022 08:27 Відповісти
 
 