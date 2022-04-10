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Переговори Зеленського та Путіна щодо гарантій безпеки відбудуться після битви на Донбасі, - Подоляк

зеленський,путін

Переговори президентів України та Росії щодо вибудовування гарантій безпеки для України відбудуться після боїв на Донбасі.

Про це заявив радник глави ОП Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Говорити про те, що за тиждень зустрінуться, за два (президенти України та Росії. - Ред.) – ні, це буде не так відбуватися. Україна вже готова до великих битв. Україна має у них перемогти, зокрема, на Донбасі. І після цього Україна отримає істотнішу переговорну позицію, маючи яку, може диктувати певні умови. Після цього президенти зустрічатимуться. Це може зайняти два тижні, три", - зазначив він.

За словами Подоляка, зараз Україна платить дуже високу ціну за те, щоб отримати потужні гарантії безпеки у майбутньому, проте не відмовиться від цього.

"Я хочу, щоби всі розуміли в Україні: так, важко, ми щодня втрачаємо людей, інфраструктуру. Ми сплачуємо дуже високу ціну. Але Росія має позбутися своїх імперських ілюзій. Україна – це єдина держава на сьогодні у світі, яка це зробить. І скільки на це потрібно часу, не має значення. Ми робитимемо все, щоб отримати певні, наголошую, дуже потужні гарантії безпеки, щоб назавжди закрити свої кордони від імперських амбіцій таких країн, як Росія. ... І президент України піде на переговори тоді, коли ми матимемо абсолютно чіткі позиції для цього", - зазначив радник глави ОП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Є три ознаки того, що російська панівна еліта впадає у відверту паніку, - Подоляк

Автор: 

Зеленський Володимир (23754) путін володимир (23780) Донбас (22354) Подоляк Михайло (305) переговори з Росією (1073)


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Топ коментарі
+70
Флэш Моб
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10.04.2022 00:10
+57
Переговори відбудуться тільки після нашої остаточної перемоги !

І не вам , Подолякам , вирішувати коли і з ким повинна Україна вести
договорняки , так як вирішуватиме все народ Украіни !
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10.04.2022 00:07
+53
Дивлюся зрадники не заспокоюються. Все стараються нав'язати Україні перемовини з вбивцею.Мабуть, треба, щоб закони воєнного часу діяли на цю бидлоту.
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10.04.2022 00:08
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https://espreso.tv/tsyu-viynu-bude-vigrano-na-poli-boyu-spiker-derzhdumi-volodin-vimagae-negaynoi-vidstavki-borrelya-lishe-za-odnu-frazu Жозеп Боррель вперше особисто висловився на користь військової перемоги України над країною-агресором
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10.04.2022 01:01 Відповісти
Невже ці зелені мудаки дійсно вірять що вони залишаться живими якщо такі переговори відбудуться і їм вдасться виконати план агентів патрушева зе і єрмака? Переконаний що відразу після "здачі" їм повертатися в Україну це однозначно отримати по кулі в їх дурні голови.
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10.04.2022 01:07 Відповісти
А зачем битва если вы не намерены контратаковать? Контратака после любого столкновения ВАЖНЕЕ самого столкновения. А тут типа план "выиграть битву, положить кучу наших, потом дип путем остановить контратаку и договорится о предательских границах 24 февраля".

Мне не важно границы "до 24го" или "по Днепру" - это все предательский нарратив - границы внутри Украины и оставшиеся оккупированные территории. Минимум это границы 1991 года, репарации, тут же визовый режим или полное закрытие границ.

А так - хер с ним - по максималке, херячить по их городам - пусть останавливают...
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10.04.2022 01:13 Відповісти
правильно.
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10.04.2022 01:15 Відповісти
...дь, да кто в мире договаривается с террористами???
Если клован подпишет такую ...ню, то ему ...да.
Но в дипломатической практике есть такая опция - денонсация договора.
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10.04.2022 01:17 Відповісти
Якось воно повинно бути тривожно, коли люди в таких місцях так висловлюються, ніби битва буде ця десь на шаховій дошці і вмирати будуть віртуальні фігури. Добре що саме робота збройних сил визначає їх балачки. Бо вони з іншої реальності. Для них це справді, як комп'ютерна гра, де люди не люди, а просто ресурс, віртуальний. Битва за Донбас, хто знає, що там у нас? Виграєм, програєм? Щось здаєм? О, ЗСУ перемагають? В нас на виборах рейтинги зашкалюють... Ось про що вони ніби думають в контексті битви за Донбас... Воно мабуть і краще, що такі люди тільки балакають з цього приводу, бо якби вони щось робили, то ми б без ЗСУ вже б давно в сраку повну летіли.
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10.04.2022 01:22 Відповісти
"Із позитивних новин. Після вчорашнього візиту президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та верховного представника Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля перспектива швидкого отримання офіційного статусу кандидата в члени ЄС зростає. От лише декому слід усвідомити, що заплатили за це своєю мученицькою смертю жертви рашистського геноциду проти українців. І вихвалятися власними досягненнями в цьому принаймні цинічно. Ще тиждень тому в коментарях європейських політиків згадувалося про середньострокову перспективу із повною, а не спеціальною процедурою. Обіцяли лише не затягувати процедуру. Після страшної Бучанської Різанини будь-яка процедурна тяганина виглядала непристойно. Чиновники ЄС вирішили продемонструвати свою солідарність з українським народом.

Був дуже поверхово складений так званий питальник без надмірно деталізованих питань. Це неодмінна процедура при кандитуванні. Фактично, його було укладено упродовж кількох днів і він доволі формальний. Дати вичерпні відповіді дійсно можна за найближчі тиждень-два. Далі в Єврокомісії мають перевірити адекватність та правдивість відповідей. Після чого мав би розроблятися масштабний план заходів з багатьма тисячами пунктів, необхідних для набуття повноцінного членства. І лише після узгодження усіх вимог та згоди країни їх виконувати вона оголошується офіційним кандидатом в ЄС. Є попереднє рішення таки застосувати індивідуальну процедуру й проголосити Україну кандидатом в члени ЄС після попереднього етапу з перевіркою відповідей на первинний питальник. Це може статися вже в червні.

Але після набуття кандидатства ніяких спецпроцедур і послаблень не буде. Єдине, можна буде не втрачати час і ще в ході розробки широкого плану адаптації почати його втілювати. Сам план для кожної країни індивідуальний і його зазвичай готують не менше року. Цей рік ми можемо зекономити, якщо будемо рухатися в правильному напрямку. Але саме тут починається все найгірше. Бо поведінка єрмаківської опи явно свідчить, що ця гоп-компанія явно планує жити по старому."
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10.04.2022 01:35 Відповісти
Богдан


@boikobogdan1



ДЖОНСОН У КИЄВІ!ПРИЧИНА ПРИЇЗДУ-ПОПЕРЕДИТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПРО НАСЛІДКИ ВІД СПРОБИ ЗАКЛЮЧИТИ З ******"СЕПАРАТНИЙ МИР"!САМЕ "СЕПАРАТНИЙ"-ТАК ОЦІНЮТЬ В ЛОНДОНІ І США ПОТУГИ ЗЕЛЬЦА ВИКОНАТИ ОМАНСЬКІ УГОДИ І УСУНУТИ КОМАНДУВАННЯ ЗСУ!Є ВИМОГА ПРИБРАТИ БАНДУ ЄРМАКА!ЦЕ УЛЬТИМАТУМ ЗАХОДУ!!!
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10.04.2022 01:36 Відповісти
Богдан


@boikobogdan1



ДЖОНСОН У КИЄВІ!ПРИЧИНА ПРИЇЗДУ-ПОПЕРЕДИТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПРО НАСЛІДКИ ВІД СПРОБИ ЗАКЛЮЧИТИ З ******"СЕПАРАТНИЙ МИР"!САМЕ "СЕПАРАТНИЙ"-ТАК ОЦІНЮТЬ В ЛОНДОНІ І США ПОТУГИ ЗЕЛЬЦА ВИКОНАТИ ОМАНСЬКІ УГОДИ І УСУНУТИ КОМАНДУВАННЯ ЗСУ!Є ВИМОГА ПРИБРАТИ БАНДУ ЄРМАКА!ЦЕ УЛЬТИМАТУМ ЗАХОДУ!!!
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10.04.2022 01:37 Відповісти
Передай автору, нужно больше капса.
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10.04.2022 02:17 Відповісти
I do not speak the language of occupant
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10.04.2022 02:23 Відповісти
****** русня приватизировала себе язык?! И скажи это нашим парням из ВСУ, с парой десятков могу познакомить - и не из-за бугра.
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10.04.2022 02:33 Відповісти
Ukrainians are a highly intellectual nation. In addition to the Ukrainian language, they can support communication in English, this is apart from other languages ​​​​of Eastern and Western Europe.

But katsap cattle ... yes, in fact, what to talk about, you know yourself
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10.04.2022 02:53 Відповісти
I know English, i know Ukrainian, i know Russiaan and a little bit (and now continue learning German). Але якщо ти хочеш видати сене за кацпюапа, то йди в сраку, тому що ти сидиш у Нідерландах і пишеш на форумі, все. То что я могу использовать несколько языков, делает из меня кацапа? А можеи ты, всего лмшь месяц сидящий(ая) на форуме?
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10.04.2022 03:58 Відповісти
як один з наслідків вищесказаного:
битва на донбасі не відбулась (ну от засцяв ***** втратити все). чи відбудуться в такому випадку переговори щодо гарантій безбеки? шо скаже на таке, такий вумник як подоляк? ))
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10.04.2022 01:43 Відповісти
почекай, битва на донбасі може і не відбудеться з ініціативи *****, але ж це не означає що ми не будемо тоді її ініціювати! Як тільки наша підготовленість вийде на достатній для наступу рівень - ЗСУ піде зачищати донбас не залежачи від того що там собі захоче *****. Ми перехоплюємо військову ініціативу все більше з кожним днем.
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10.04.2022 02:07 Відповісти
в такому випадку, треба буде чекати строгого наказу "верховного головнокомандуючого" до нового строгого пасхального перемир'я та строгого припинення вогню. як це було вже не раз (або можливі подібні варіанти) він просто буде намагатись заборонити будь який наступ, під страхом смертної кари.
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10.04.2022 02:16 Відповісти
Так ми ж вже надали свої умови в Турції, що ми згодні бути нейтральною країною, про ОРДЛО окрема тема, Крим залишаємо як є і 15 років обговорюємо. росія сказала - ми поміркуємо над вашими пропозиціями. І вже тоді було зрозуміло, що будуть намагатись зайняти весь Донбас і потім щось відповідати. В тепер виявляється ми чекаємо сильної позиції після битви на Донбасі.
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10.04.2022 09:23 Відповісти
"Україна вже готова до великих битв. Україна має у них перемогти"

"Переговори Зеленського та Путіна щодо гарантій безпеки відбудуться після битви на Донбасі"
==============================================================

Це якийсь театр абсурду, повний оксиморон.

1. Українська Армія готова і впевнена у перемозі.

2. Українське політичне керівництво прагне і буде домовлятися про ґарантії безпеки держави Україна від переможеного ворога.

Коли думаєш що чільні керманичі вже пробили дно, знизу постукав подоляк аби запевнити що ще ні.
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10.04.2022 01:53 Відповісти
Це не абсурд, але це те чого ніколи не було - Подоляк каже про переговори з позиції сили, в нашій українській свідомості переговори означають зраду, можливо вперше в історії це буде не так, хоча я дуже сумніваюсь що із слабкою позицією ***** піде на перемовини, скоріше відправить якогось свого цапа-відбувайла
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10.04.2022 02:10 Відповісти
Сторона, яка веде перемовини з позиції сили, не просить ґарантій власної безпеки у переможеної сторони.
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10.04.2022 02:28 Відповісти
" не просить ґарантій власної безпеки у переможеної сторони. "

Це маються на увазі гарантії безпеки для Ігора Валєрійовича, та й решти ФСБшно-ГРУшної кротівні. Уримувати на теріторії України присутність РФ разом із загрозами, які вона несе - це саме той противажиль демократії, який активно застосовував Ахмеєтов на Донбасі в 2014 році, коли навмисно потурав захопленню росіянами українських теріторій. Ця тактика мала назву "Усльішать Дамбас". Починаючи з 2019-го, Коломойло та його маріонетковий режим зіц-президента Зєлупи використовує те ж саме, але під назвою "Мир в очах Путіна". Бо всі українські гниди прекрасно розуміють, що їм в разі перемоги України настане повний ******.
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10.04.2022 02:46 Відповісти
І тим більше сторона, яка виганяє окупанта з власної землі не просить про переговори і не пропонує свою капітуляцію окупанту. Лише відверті зрадники або ворожі агенти можуть це робити
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10.04.2022 14:30 Відповісти
Секретар і начальник паперу пише,що має робити Україна. Невже не досить клоуна президента, який помилково приписав собі розум полководця і вершителя долі України
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10.04.2022 02:05 Відповісти
Вибачте, а переговори про що, Україна начебто перемагає, чи як, вони добалакаються, що Європа і США ще почнуть послаблення санкційної політики, мокшо-московію добивати до повного розвалу, ніяких переговорів і компромісів, після того, що *****-орки зробили з Україною, московію треба денацифікувати, демілітаризувати і фрагментизувати.
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10.04.2022 03:02 Відповісти
Аристович, Подоляк, Арахамія, брати це бидло у свій штаб може тільки зрадник України.
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10.04.2022 04:00 Відповісти
І скільки на це потрібно часу, не має значення. Ми робитимемо все, щоб отримати певні, наголошую, дуже потужні гарантії безпеки, щоб назавжди закрити свої кордони від імперських амбіцій таких країн, як Росія. ... І президент України піде на переговори тоді, коли ми матимемо абсолютно чіткі позиції для цього
Что за ерунда в тексте? Кто эту дичь придумывает и кто за эту дичь будет нести ответственность?
Какие же черти!
Тем кто думает по примеру руZZких (царь хороший, просто бояре падлы) НЕТ, "царь" ваш зеленый *******....все эти ермаки, верещучки, хламидии, подоляки, арестовичи - это же проститутки и карьеристы!
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10.04.2022 04:19 Відповісти
Яка битва, їбаште їх, турбуте їх щоденними точковими контрнаступами з різних напрямів, щоби вони не мали розуму взагалі
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10.04.2022 06:00 Відповісти
Игра престолов чилишо?
Драконы у кого, хоть скажите
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10.04.2022 07:22 Відповісти
Valar orks *********!
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11.04.2022 00:45 Відповісти
Эти сепаратные переговоры могут закончиться реальным путчем и взятие власти в стране военными, то есть армией.
В Чили так было. Пришел Пиночет и вышвырнул тупое, слабое и продажное правительство. Навел порядок и отдал власть гражданским.
Тоже вариант.
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10.04.2022 07:46 Відповісти
Путин к этому призывал ещё месяц назад.
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10.04.2022 08:44 Відповісти
Путлєр багато чого призиває, але це не означає, що це правда. Гра фсб якраз і розрахована на «недалекоглядний» електорат
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10.04.2022 14:39 Відповісти
На жаль, військові у нас в цьому плані нерішучі.
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10.04.2022 08:49 Відповісти
Зеленський і Ко зрадники.Якщо військові їх не заарештують вони здадуть країну.
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10.04.2022 07:46 Відповісти
Ну нельзя же просто так отдать Донбасс, а людей не жалко, главное политика.
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10.04.2022 07:47 Відповісти
До гарячого обговорення "новини" можу лише додати.
Якщо уявити, що ***** не був презом кацапії і прийшов з іншими орками у Бучу (та будь яке наше місто) - творив би такі самі і, навіть, гірші звірства. Бо воно не лбюдина. Таких у московії переважаюча більшість. Отож, які перемовини можна вести з масовими вбивцями-гвалтівниками-катами (?) - ніяких! Складається враження, що є "певне" завдання (план Х) вибілити ***** і закріпити досягнуті результати свинособак (а не нашого народу), тільки сліпий цього не бачить.
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10.04.2022 07:52 Відповісти
Надеюсь что к тому времени выдадут ордер на арест *****.
И не стоит забывать что Зеленский=коломойский.

Это они оба дурили народ на выборах, обещали молочные реки и кисельные берега.
По всей видимости это они договаривались в Омане за нейтральный статус ещё тогда, а может и до выборов.
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10.04.2022 08:30 Відповісти
щоб погибло ще більше українців а потім перемовини?суки та скільки ви ще будете здавати країну?та йдіть уже на хер срана зелена влада.тільки армія і народ вирішують долю країни а не кучка наглих уродів які дорвались до влади.тварь попробуй тільки здати країну..**** кончена.
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10.04.2022 08:46 Відповісти
вивчи тварь слово перемога.а не перемовини.не капітуляція а визволення України.тільки мабуть це не для тебе..сволочі.
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10.04.2022 08:47 Відповісти
"Перемовини між Сталіним та Гітлером відбудуться після битви за Сталінград" - Молотов
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10.04.2022 09:43 Відповісти
Та йдіть ви *****..
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10.04.2022 10:08 Відповісти
Херсонская область уже отнесена к "спорным территориям", или еще нет? Вопрос о ней вообще не стоит?
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10.04.2022 10:33 Відповісти
Возможно, будет отнесена,если главковерх решит,что ее освобождение принесет для нас много жертв..Подобным изречением он придерживал ВСУ по освобождению всего Донбасса до 24.2..
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10.04.2022 12:35 Відповісти
Битва, котел, знищення кістяка нації, Mірськ3, гарант лука...
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10.04.2022 11:12 Відповісти
Не те люди, не в то время, не на том месте...
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10.04.2022 11:52 Відповісти
А на який буй нам потім потрібні будуть перемови? Коли ми їх розкидаємо по полях, говорити вже не буде потреби. Будуть ставитися лише вказівки по факту.
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10.04.2022 17:20 Відповісти
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