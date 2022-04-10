Переговори Зеленського та Путіна щодо гарантій безпеки відбудуться після битви на Донбасі, - Подоляк

Переговори президентів України та Росії щодо вибудовування гарантій безпеки для України відбудуться після боїв на Донбасі.

Про це заявив радник глави ОП Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Говорити про те, що за тиждень зустрінуться, за два (президенти України та Росії. - Ред.) – ні, це буде не так відбуватися. Україна вже готова до великих битв. Україна має у них перемогти, зокрема, на Донбасі. І після цього Україна отримає істотнішу переговорну позицію, маючи яку, може диктувати певні умови. Після цього президенти зустрічатимуться. Це може зайняти два тижні, три", - зазначив він.

За словами Подоляка, зараз Україна платить дуже високу ціну за те, щоб отримати потужні гарантії безпеки у майбутньому, проте не відмовиться від цього.

"Я хочу, щоби всі розуміли в Україні: так, важко, ми щодня втрачаємо людей, інфраструктуру. Ми сплачуємо дуже високу ціну. Але Росія має позбутися своїх імперських ілюзій. Україна – це єдина держава на сьогодні у світі, яка це зробить. І скільки на це потрібно часу, не має значення. Ми робитимемо все, щоб отримати певні, наголошую, дуже потужні гарантії безпеки, щоб назавжди закрити свої кордони від імперських амбіцій таких країн, як Росія. ... І президент України піде на переговори тоді, коли ми матимемо абсолютно чіткі позиції для цього", - зазначив радник глави ОП.

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