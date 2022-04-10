Ворог здійснив 7 ракетних ударів по Миколаївщині. На Південному напрямку знищено 37 окупантів та 4 одиниці техніки, - ОК "Південь"
На Миколаївському та Херсонському напрямку противник відчайдушно обороняється і намагається підтягнути резерви нових сил для жорстких боїв.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Оперативне командування "Південь".
У повідомленні зазанчається: "З метою нагнітання панічних настроїв серед місцевого населення та максимального руйнування транспортних комунікацій, ворог здійснив 7 ракетних ударів по Миколаївській області. На щастя, постраждалих нема.
Під чисельними ворожими обстрілами наші війська утримують визволені території.
Корабельне угруповання противника в Чорноморській операційній зоні продовжує чинити психологічний тиск щодо атаки узбережжя і нанесення ракетних ударів.
Всього за добу на південному рубежі нашої оборони ворог втратив 37 орків та 4 одиниці техніки.
Нагадуємо, що на Одещині розпочато подовжену комендантську годину".
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Ракеты Х-класса, хорошо сбиваются ПВО. Но, к сожалению, полность закрыть небо над территорией такой огромной страны как Украина, пока не получается. Надеюсь, появится новое ПВО.
Окрім зелених п#дарасів!
https://twitter.com/antiputler_news/status/1512835164971352064