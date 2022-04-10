Ворог здійснив 7 ракетних ударів по Миколаївщині. На Південному напрямку знищено 37 окупантів та 4 одиниці техніки, - ОК "Південь"

На Миколаївському та Херсонському напрямку противник відчайдушно обороняється і намагається підтягнути резерви нових сил для жорстких боїв.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Оперативне командування "Південь".

У повідомленні зазанчається: "З метою нагнітання панічних настроїв серед місцевого населення та максимального руйнування транспортних комунікацій, ворог здійснив 7 ракетних ударів по Миколаївській області. На щастя, постраждалих нема.

Під чисельними ворожими обстрілами наші війська утримують визволені території.

Корабельне угруповання противника в Чорноморській операційній зоні продовжує чинити психологічний тиск щодо атаки узбережжя і нанесення ракетних ударів.

Всього за добу на південному рубежі нашої оборони ворог втратив 37 орків та 4 одиниці техніки.

Нагадуємо, що на Одещині розпочато подовжену комендантську годину".

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