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Ворог здійснив 7 ракетних ударів по Миколаївщині. На Південному напрямку знищено 37 окупантів та 4 одиниці техніки, - ОК "Південь"

херсонщина,техніка

На Миколаївському та Херсонському напрямку противник відчайдушно обороняється і намагається підтягнути резерви нових сил для жорстких боїв.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Оперативне командування "Південь".

У повідомленні зазанчається: "З метою нагнітання панічних настроїв серед місцевого населення та максимального руйнування транспортних комунікацій, ворог здійснив 7 ракетних ударів по Миколаївській області. На щастя, постраждалих нема.

Під чисельними ворожими обстрілами наші війська утримують визволені території.

Корабельне угруповання противника в Чорноморській операційній зоні продовжує чинити психологічний тиск щодо атаки узбережжя і нанесення ракетних ударів.

Всього за добу на південному рубежі нашої оборони ворог втратив 37 орків та 4 одиниці техніки.

Нагадуємо, що на Одещині розпочато подовжену комендантську годину".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстрілюють села Лимани та Лупарево на Миколаївщині. ВIДЕО

Автор: 

Миколаївська область (2266) Одеська область (3194) Херсонська область (5726)


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Топ коментарі
+30
Мої Герої!
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10.04.2022 00:18
+14
Смерть цапам!
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10.04.2022 00:11
+11
Да, ракет меньше пролетает. Ну так же из-за того, что их сбивают.
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10.04.2022 00:20
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Смерть цапам!
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10.04.2022 00:11 Відповісти
Заметил что оккупанты стали применять масштабные, ракетные удары только раз в 48 часов. Вероятнее всего второй масштабный ракетный удар будет под утро, после чего опять затишье на 48 часов. Это может указывать на экономию ракет или на их полное отсутствие что вынуждает ракетные предприятия Рахи работать круглосуточно.
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10.04.2022 00:16 Відповісти
скоро эти ракеты будет не из чего делать.
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10.04.2022 00:18 Відповісти
Да, ракет меньше пролетает. Ну так же из-за того, что их сбивают.
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10.04.2022 00:20 Відповісти
китай запретил компаниям продавать полупроводники, чипы, кристалы, даже светодиоды.
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10.04.2022 00:23 Відповісти
ну, кацапы уже достали из загашников "точки" и Х-55. Началась жесткая экономия. Вангую - летом у нас материализуются ATACMS стосороковые блок ІІ, и тогда кацапам совсем грустно станет.
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10.04.2022 00:38 Відповісти
У них ещё тысячи ракет класса Х. В том числе и те, что передал кучма. Есть ещё искандеры. Калибров мало..
Ракеты Х-класса, хорошо сбиваются ПВО. Но, к сожалению, полность закрыть небо над территорией такой огромной страны как Украина, пока не получается. Надеюсь, появится новое ПВО.
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10.04.2022 01:00 Відповісти
Мої Герої!
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10.04.2022 00:18 Відповісти
Мої теж , пишаюся ними 👍🏼👍🏼👍🏼💪🙏🏼
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10.04.2022 00:30 Відповісти
А взагалі я пишаюся всіма українцями!
Окрім зелених п#дарасів!
https://twitter.com/antiputler_news/status/1512835164971352064
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10.04.2022 00:32 Відповісти
Так вони Герої, які затмили зелене болото і не дають здати Україну. Тримайтесь і бережіть Україну
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10.04.2022 01:57 Відповісти
 
 