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На Донеччині внаслідок ворожих обстрілів загинули п’ять людей, ще п’ять поранені, - ОВА

На Донеччині сьогодні, 9 квітня, внаслідок обстрілів російських загарбників п’ять мирних мешканців загинули, ще п’ять були поранені.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Росія вбиває цивільних! Сьогодні внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинуло 5 людей: 4 у Вугледарі та 1 в Новомихайлівці. Ще 5 людей отримали поранення: 4 у Вугледарі та 1 у Красногорівці", - написав очільник області.

Він зазначив, що крім того, у Бахмуті медичну допомогу отримали шість людей, поранених на Луганщині.

За словами Кириленка, наразі неможливо встановити кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Згідно з інфографікою, яку опублікував Кириленко, загалом на 9 квітня (на 20.00), починаючи з 24 лютого на Донеччині від дій російських загарбників загинули 220 та були поранені 739 мирних жителів регіону.

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На Донеччині внаслідок ворожих обстрілів загинули п’ять людей, ще п’ять поранені, - ОВА 01

Автор: 

Донецька область (8394) Кириленко Павло (907)


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НАТО може відповісти так, що російської авіації не залишиться
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10.04.2022 00:27 Відповісти
НАТО не може так відповісти по банальній причині, у кацапів ліміт на втрати літаків в Україні... з іншої сторони бажаючих вилітати в Україну критично мало...
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10.04.2022 00:44 Відповісти
донечщина. вы звали рюзький мир. теперь переобулись. думаете вам простят? не уверен.
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10.04.2022 00:30 Відповісти
Слуга наріда. Подруга портнова.
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10.04.2022 00:36 Відповісти
Мой взгляд на эту войну.
Путин закроется в клетке вместе с 140 миллионами россиян. В этом вся его задумка изначально и состояла - Он знал что мир его в скором времени признает военным преступником поле суда по делу МH-17 вот он и устроил войну в Украине, чтобы изолироваться от всего мира вместе со своими рабами. Что это ему и его пособникам даст - да ровно то что железный занавес дает Ким Чен Ыну и его предшественникам - сытое правление до конца своей жизни.
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10.04.2022 00:39 Відповісти
Что это даст украинцам - конченную мразь под боком от которой всегда придется защищаться
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10.04.2022 00:43 Відповісти
фантазії гарні... Ху..йло давно планувало війною завоювати й колонізувати Україну, згадайте тузлу, постійні необосновані претензії..., але часами йлму марилось, що колонізувати Україну можна і без війни, такі надії давав його ставленик бандюкович.... революція Гідності сплутала кремлівському передасту всі карти, він втерся кримом і даунбасом і начав готуватись до тотального вторгнення, все марячи про якусь труху, про "один народ", що його в нас чекають... з квітами, а виявилось з калашами і джавелінами..... пішов війною без її об,явлення і обломав кацапські роги... подальше ви й самі все бачете...
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10.04.2022 00:58 Відповісти
 
 