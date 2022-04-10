На Донеччині внаслідок ворожих обстрілів загинули п’ять людей, ще п’ять поранені, - ОВА

На Донеччині сьогодні, 9 квітня, внаслідок обстрілів російських загарбників п’ять мирних мешканців загинули, ще п’ять були поранені.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Росія вбиває цивільних! Сьогодні внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинуло 5 людей: 4 у Вугледарі та 1 в Новомихайлівці. Ще 5 людей отримали поранення: 4 у Вугледарі та 1 у Красногорівці", - написав очільник області.

Він зазначив, що крім того, у Бахмуті медичну допомогу отримали шість людей, поранених на Луганщині.

За словами Кириленка, наразі неможливо встановити кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Згідно з інфографікою, яку опублікував Кириленко, загалом на 9 квітня (на 20.00), починаючи з 24 лютого на Донеччині від дій російських загарбників загинули 220 та були поранені 739 мирних жителів регіону.

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