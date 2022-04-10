Від початку війни Зеленський помилував 363 засуджених, які зголосилися захищати Україну, - Мін'юст

Президент України від початку військового вторгнення до України помилував 363 засуджених, які заявили про своє бажання захищати Батьківщину.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує Міністерство юстиції України у Фейсбуці.

"Від початку відсічі збройної агресії Президент України прийняв три укази про помилування, завдяки яким 363 засуджених взяли до рук зброю й пішли на захист України", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що клопотання про бажання служити і зараз продовжують надходити від засуджених.

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"Ув’язнені отримали право звертатися до прокуратури і суду щодо звільнення з-під варти для служби у збройних силах за статтею 616 КВК України та користаються цією можливістю", - пояснюють у міністерстві.

У Мін'юсті звертають увагу, що законодавство встановлює обмеження щодо помилування засуджених за тяжкі чи особливо тяжкі злочини, осіб, що мають дві й більше судимостей за вчинення умисних злочинів чи відбули незначну частину призначеного їм строку покарання, засуджених за корупційні правопорушення та осіб, що керували транспортними засобами під дією алкоголю, наркотичних чи деяких лікарських речовин. Їх може бути помилувано лише у виняткових випадках.

Також повідомляється, що немає правових підстав для звільнення шляхом помилування засуджених до довічного позбавлення волі.

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