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Від початку війни Зеленський помилував 363 засуджених, які зголосилися захищати Україну, - Мін'юст

война

Президент України від початку військового вторгнення до України помилував 363 засуджених, які заявили про своє бажання захищати Батьківщину.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує Міністерство юстиції України у Фейсбуці.

"Від початку відсічі збройної агресії Президент України прийняв три укази про помилування, завдяки яким 363 засуджених взяли до рук зброю й пішли на захист України", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що клопотання про бажання служити і зараз продовжують надходити від засуджених.

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"Ув’язнені отримали право звертатися до прокуратури і суду щодо звільнення з-під варти для служби у збройних силах за статтею 616 КВК України та користаються цією можливістю", - пояснюють у міністерстві.

У Мін'юсті звертають увагу, що законодавство встановлює обмеження щодо помилування засуджених за тяжкі чи особливо тяжкі злочини, осіб, що мають дві й більше судимостей за вчинення умисних злочинів чи відбули незначну частину призначеного їм строку покарання, засуджених за корупційні правопорушення та осіб, що керували транспортними засобами під дією алкоголю, наркотичних чи деяких лікарських речовин. Їх може бути помилувано лише у виняткових випадках.

Також повідомляється, що немає правових підстав для звільнення шляхом помилування засуджених до довічного позбавлення волі.

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Автор: 

амністія (195) Мін’юст (1590)


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Топ коментарі
+10
СЕМЕНА Семенченко освободите- легендарного комбата-Попасную его батальон освобождал. АЛО Ермаки ПОДАЛЯКИ Татаровы -АУ
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10.04.2022 01:51
+4
Чисто розвод. Семенченко з побратимами так і не випустив воювати. Бо у нього з Лукашенко і Медведчуком договір. Прокурори взагалі агенти кремля.
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10.04.2022 07:56
+2
по моему нормас. чем жрпть баланду поохотиться на орков.
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10.04.2022 01:44
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по моему нормас. чем жрпть баланду поохотиться на орков.
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10.04.2022 01:44 Відповісти
Чисто розвод. Семенченко з побратимами так і не випустив воювати. Бо у нього з Лукашенко і Медведчуком договір. Прокурори взагалі агенти кремля.
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10.04.2022 07:56 Відповісти
СЕМЕНА Семенченко освободите- легендарного комбата-Попасную его батальон освобождал. АЛО Ермаки ПОДАЛЯКИ Татаровы -АУ
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10.04.2022 01:51 Відповісти
Ні, краще нехай той 'лєгєндарний' десь на нінтендо воює...
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10.04.2022 02:00 Відповісти
І лисичанськ він звільнив,друже,за що він сидить?
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10.04.2022 08:46 Відповісти
Ceмена Семенченка чому досі незаконно утримують?
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10.04.2022 07:27 Відповісти
Это ошибка. Москалям верить нельзя!
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10.04.2022 07:54 Відповісти
Він дебіл? Нормальні люди (тисячі) по 5-10 чекають в черзі на один калаш, а воно по буцигарнях зеків шукає та Нігеріях невідомо кого збирає.
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10.04.2022 08:33 Відповісти
Зеля відпустить з в'язниці кого-завгодно лише би не добровольців.
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10.04.2022 08:44 Відповісти
Треба ще зняти податки та штрафи з Фірташа та Коломоя, якщо вони згодяться назвати ***** какашкою.
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10.04.2022 09:54 Відповісти
Це тих двох суддів випустили, що встигли посадити за корупцію?
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10.04.2022 10:26 Відповісти
 
 