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Відкрито понад 4,2 тисячі справ про порушення законів та звичаїв війни, - Монастирський

монастирський

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні розпочато понад 4 200 кримінальних проваджень щодо порушення законів та звичаїв війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі телемарафону.

"На сьогодні порушено понад 4 200 кримінальних проваджень щодо порушення законів та звичаїв війни. Це кожен обстріл, кожен загиблий", - сказав глава МВС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Київщині вже зафіксували 1200 воєнних злочинів Росії, - Монастирський

Автор: 

Монастирський Денис (392) воєнні злочини (1856)


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Топ коментарі
+1
А по корупції в Україні відкрито справ ще більше... От тільки засуджених "кіт наплакав"... а бородатого чувака в розшуку ФБР кришує зе...
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10.04.2022 02:00
+1
Ти сайти не переплутав, хлопче?
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10.04.2022 02:24
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Сцикло КОЛ,к1л. Тоб1 в жопу,1ди займись доброю справою.
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10.04.2022 07:43 Відповісти
А по корупції в Україні відкрито справ ще більше... От тільки засуджених "кіт наплакав"... а бородатого чувака в розшуку ФБР кришує зе...
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10.04.2022 02:00 Відповісти
Де той корєш-штопаник з рюкзаком, який тихенько в ліс манить? Прямо банда мародерів.
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10.04.2022 07:52 Відповісти
Ти сайти не переплутав, хлопче?
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10.04.2022 02:24 Відповісти
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10.04.2022 02:45 Відповісти
працюйте дал1,мовчки 1 з результатом.До монастырского теж не було результатов,козляра Луценко теж т1льки ******,не треба перераховувати нерозкрит1 справи.Недрумки сциклив1 туп1 м1н1стри ВС.П1сля в1йни все зм1нимо,н1шо не з1йде з рук н1 нин1ше1м,н1 попередн1м
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10.04.2022 07:40 Відповісти
 
 