Відкрито понад 4,2 тисячі справ про порушення законів та звичаїв війни, - Монастирський
Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні розпочато понад 4 200 кримінальних проваджень щодо порушення законів та звичаїв війни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі телемарафону.
"На сьогодні порушено понад 4 200 кримінальних проваджень щодо порушення законів та звичаїв війни. Це кожен обстріл, кожен загиблий", - сказав глава МВС.
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