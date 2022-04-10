Деякі країни НАТО готуються до навчання українських військових для оволодіння ними зброєю Альянсу, - Bloomberg

Деякі країни НАТО можуть почати вчити українських військовослужбовців за кордоном обслуговувати та використовувати сучасну зброю зразків Альянсу.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на УП, про це пише Bloomberg

За словами одного з джерел, ціль полягає в тому, щоб допомогти Україні поступово перейти до сучасної техніки стандартів НАТО від зброї радянських часів.

Зазначається, що східні держави НАТО ризикують у якийсь момент залишитись без обладнання радянського виробництва. Словаччина передає Україні зенітно-ракетний комплекс С-300 російського виробництва, хоча у свою чергу тепер отримає від США систему протиракетної оборони Patriot.

Як повідомляється, така допомога, ймовірно, приверне увагу Москви.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україні треба дати нову зброю, яку використовує НАТО, а не радянську, - Резніков