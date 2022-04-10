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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Деякі країни НАТО готуються до навчання українських військових для оволодіння ними зброєю Альянсу, - Bloomberg

ес,нато,евросоюз,єс,євросоюз

Деякі країни НАТО можуть почати вчити українських військовослужбовців за кордоном обслуговувати та використовувати сучасну зброю зразків Альянсу.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на УП, про це пише  Bloomberg

 За словами одного з джерел, ціль полягає в тому, щоб допомогти Україні поступово перейти до сучасної техніки стандартів НАТО від зброї радянських часів.

Зазначається, що східні держави НАТО ризикують у якийсь момент залишитись без обладнання радянського виробництва. Словаччина передає Україні зенітно-ракетний комплекс С-300 російського виробництва, хоча у свою чергу тепер отримає від США систему протиракетної оборони Patriot.

Як повідомляється, така допомога, ймовірно, приверне увагу Москви.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україні треба дати нову зброю, яку використовує НАТО, а не радянську, - Резніков

Автор: 

НАТО (6431) зброя (7447) навчання (575)


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Топ коментарі
+23
"Дивні речі робить наша олігархічна влада. І це не фейк, інформація про це присутня майже на всих інформ-ресурсах:"

А ось що говорить військовий фахівець і чого ви не знайдете у "нєзавісімих" ЗМІ



Генерал Дмитро Марченко:

виграно першу велику битву цієї війни - битву за Київ
Якби ми програли її, Україна була б роздерта на кілька шматків. Військові на Сході були б відрізані від постачання і оточені. До 300 вбитих цивільних в Ірпені додалося б 30 тисяч у Києві.
Ключовим стало утримання Васильківського летовища. "Елітні" обізяни були знищені і не змогли захопити злітну смугу для своїх транспортів.
Другим чинником була зупинка наступу на південь від Житомирської траси на Фастів і Васильків. Кажуть, допомогли ще давньоруські Змієві вали.
А ЗСУ насипали зверху артою і ванькам стало різко не альо.
Третім і контрольним в голову стало звільнення Макарова і ускладнення постачання відрізаного південного угрупування.
За нас дуже круто зіграла рідна земля. Річка Ірпінь та її заболочені береги не пустили окупантів до Києва і дали час зібрати сили, а ще за нас був весь Київ.
У ******** історії нема такого прикладу масової добровільної мобілізації в ТРО і ЗСУ.
👉🏼Які уроки битви за Київ?
1. Ми були не готові. !!!!!!Понівечені Ірпінь, Гостомель, Буча - плата за нашу неготовність.
2. Вже зараз треба врахувати помилки і рубежі подалі від Києва і Житомирської траси.
3. Озброєння ТРО - найкраще рішення для захисту Києва, яке тільки могло бути. Обов'язково треба це розвинути і зробити фішкою нашої оборони. (!!!)
4. Битва за Київ показала значення системи ППО. Вона має стати пріоритетом розвитку ЗСУ №1.
5. Критично не вистачає авіації і бойових гелікоптерів.
6. Протитанкові компплекси від союзників і українські аналоги помножили на нуль російську стратегію наступу колонами.
Тепер це тупо колони смертників.
7. Все те, що писали в літературі Другої Світової про українського солдата - правда.
Хитрий, вмілий, впертий, незламний.
На ньому трималася вся армія Совєцького союзу.
Тепер український солдат - як чистий спирт, не розбавлений московитами - робить ЗСУ непереможними.
Це перша велика перемога цієї війни. І вона не остання.
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10.04.2022 03:35
+14
Отже вже готують
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10.04.2022 02:32
+10
Альянс дуже недооцінює українських вояків. Вони отримавши новітню зброю, спочатку її оглянуть, починають з неї херячіть цапів, а потім уже вивчають інструкцію
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10.04.2022 03:37
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Отже вже готують
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10.04.2022 02:32 Відповісти
Писец для путлера подкрался незаметно. Сейчас поставки вооружение наступательного плана ограничены именно небольшим количеством совкого оружия на складах стран НАТО. После обучения НАТОвскому оружию военторг будет работать в промышленных масштабах
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10.04.2022 02:39 Відповісти
воєнторг в межах одєкабє, в нас Червона Калина маркет.
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10.04.2022 06:51 Відповісти
та тільки дайте ту зброю, вона через 5 хвилин стане до бою і буде стрілять.
у хлопців з тямою все гаразд.
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10.04.2022 02:46 Відповісти
Твоїми б вустами....
На жаль, реально потрібен час. Було б непогано, якщо час навчання приблизно б дорівнював часу поставки техніки в війська на місця дислокації.
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10.04.2022 02:59 Відповісти
Мені цікаво: тобто, командири бригад все покидали і од нічого робить попхалися дивитися на морду того придурка ?

А хто воно таке, щоб зустрічатися з військовими ?
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10.04.2022 04:07 Відповісти
Ну як як вони можуть ослухатись? Агрохамія - голова переговірної групи і керівник фракції «Слуга Народу»...
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10.04.2022 05:08 Відповісти
Воно не має жодного стосунку до військових.
Вони йому не підпорядковуються.
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10.04.2022 05:37 Відповісти
То чергове кацапське фуфло)

Один фейк печерського пагорба у фецссбуці без пруфів + 4 однакових новини на інших ресурсах про те, що думка та успіхи ЗСУ є визначальними на переговорах
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10.04.2022 07:21 Відповісти
"Дивні речі робить наша олігархічна влада. І це не фейк, інформація про це присутня майже на всих інформ-ресурсах:"

А ось що говорить військовий фахівець і чого ви не знайдете у "нєзавісімих" ЗМІ



Генерал Дмитро Марченко:

виграно першу велику битву цієї війни - битву за Київ
Якби ми програли її, Україна була б роздерта на кілька шматків. Військові на Сході були б відрізані від постачання і оточені. До 300 вбитих цивільних в Ірпені додалося б 30 тисяч у Києві.
Ключовим стало утримання Васильківського летовища. "Елітні" обізяни були знищені і не змогли захопити злітну смугу для своїх транспортів.
Другим чинником була зупинка наступу на південь від Житомирської траси на Фастів і Васильків. Кажуть, допомогли ще давньоруські Змієві вали.
А ЗСУ насипали зверху артою і ванькам стало різко не альо.
Третім і контрольним в голову стало звільнення Макарова і ускладнення постачання відрізаного південного угрупування.
За нас дуже круто зіграла рідна земля. Річка Ірпінь та її заболочені береги не пустили окупантів до Києва і дали час зібрати сили, а ще за нас був весь Київ.
У ******** історії нема такого прикладу масової добровільної мобілізації в ТРО і ЗСУ.
👉🏼Які уроки битви за Київ?
1. Ми були не готові. !!!!!!Понівечені Ірпінь, Гостомель, Буча - плата за нашу неготовність.
2. Вже зараз треба врахувати помилки і рубежі подалі від Києва і Житомирської траси.
3. Озброєння ТРО - найкраще рішення для захисту Києва, яке тільки могло бути. Обов'язково треба це розвинути і зробити фішкою нашої оборони. (!!!)
4. Битва за Київ показала значення системи ППО. Вона має стати пріоритетом розвитку ЗСУ №1.
5. Критично не вистачає авіації і бойових гелікоптерів.
6. Протитанкові компплекси від союзників і українські аналоги помножили на нуль російську стратегію наступу колонами.
Тепер це тупо колони смертників.
7. Все те, що писали в літературі Другої Світової про українського солдата - правда.
Хитрий, вмілий, впертий, незламний.
На ньому трималася вся армія Совєцького союзу.
Тепер український солдат - як чистий спирт, не розбавлений московитами - робить ЗСУ непереможними.
Це перша велика перемога цієї війни. І вона не остання.
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10.04.2022 03:35 Відповісти
Ось це дійсно інформація від справжньої Людини та Воїна

А той фейк, про який Ви згадувати, то вчорашнє кацапське фуфло в новій обгортці)

Один фейк печерського пагорба у фейсбуці без пруфів + 4 однакових новини на інших ресурсах про те, що думка та успіхи ЗСУ є визначальними на переговорах
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10.04.2022 07:27 Відповісти
Альянс дуже недооцінює українських вояків. Вони отримавши новітню зброю, спочатку її оглянуть, починають з неї херячіть цапів, а потім уже вивчають інструкцію
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10.04.2022 03:37 Відповісти
Я думаю, що інструкція вже може і не знадобитися.

Більше того, наші ще придумають якісь там штучки, щоб удосконалити.
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10.04.2022 04:06 Відповісти
Розробникам роботи додали і головняку: плавучу лохань ху@лофлоту нищать з градів, літаки і іншу летючу срань - з птрк, гранатометів і мисливської зброї, наземне броне і автолайно - з пзрк, бандерсмузі, голіруч та ін.
Далі буде....
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10.04.2022 07:15 Відповісти
Двоногу ру.худобу нищать пиріжками, питвом і спотикачем, коптери - консервацією...
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10.04.2022 07:22 Відповісти
Підготовка пілота з вже базовими навиками самостійного керування літаком потребує додаткових 40 тижнів (10 місяців) аби він міг впевнено приймати участь у бойових вилітах у взаємодії ескадрону на літаках типу F-16/F-18.
Для F-35 та F-22 час підготовки значно більший.

Функціонування однієї батареї системи Patriot забезпечується підрозділом в 90 осіб.
Оператори системи для початку мусять пройти тест FO ASVAB з мінімально допустимою оцінкою 92 бала.
Наступним кроком є 2 підготовчих курса 10 та 13 тижнів кожен, це є 6 місяців.

До тогож враховуйте що за підготовку військового персоналу хтось мусить платити за навчання і проживання у місцях підготовки.
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10.04.2022 04:31 Відповісти
С оплатой проблем сейчас нет. А начинать все равно нужно. Потому что советских самолетов и комплексов ПВО осталось мало.
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10.04.2022 06:57 Відповісти
Не можу непогодитись.
Але як кажуть, "вище голови не скакнеш" і використовувати ефективно те, що є , готуючи одночасно бійців до роботи з модерновим технічно складним озброєнням.
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10.04.2022 08:33 Відповісти
це якщо тільки базова підготовка, по Петріоту нам від 1 до 2 місяців потрібно, щоб оператор с-300 зміг вміло використовувати Петріот. Не потрібні роки.
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10.04.2022 07:08 Відповісти
Не заперечую, можливо так і є.
Але це наша з вами думка і ні ви, ні я з системами Patriot не працювали.
Але повірте що з вартістю підготовки військових фахівців у США серед цивільних може конкурувати хіба що навчання лікара.
Пентагон вартість підготовки враховує і намагається зменшити витрати шляхом скорочення часу навчання відповідним тестуванням (FO ASVAB) потенційних кандидатів і більш ефективною методикою підготовки.
У ідеалі перевага надається особам з цивільною освітою, яка має дотичність до відповідного військового фаху. Пентагон навіть має програму якою оплатить вашу освіту у ВУЗі за умови що ви відпрацюєте певний термін для армії.
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10.04.2022 08:54 Відповісти
То ви десь познаходили методички по мирному часі, а зараз немає такої можливості . Нагадаю, під час 2-ї Світової навіть офіцерів навчали за місяці, а не роки, за мирного часу сержанта навчають пів-року, у військовий час той, хто проходив службу назначали сержантом з моменту призову і давали йому бійців які зовсім не служили.Звичайно, можна навчати всіх роками, але часу немає, а все інше є
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10.04.2022 07:47 Відповісти
Ну гнати бійців пішки розміновувати смугу розмежування, можна і взагалі без навчання.

Ви мабуть не звернули увагу на ефективність дій ЗСУ у 2014 і ефективність (при усій ганебній неготовности політичного керівництва України до війни) ЗСУ сьогодні, з навиками, отриманими від 7 років співпраці з військовими НАТО.
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10.04.2022 09:04 Відповісти
Крім того, вся військова техніка, управління, зроблено міцно, не з пластмастки,а з метала, так просто не зламаєш, кругом підписано здоровим шрифтом, кругом, де треба, є попоредження, скрізь є запобіжники.Техніка зроблема накнайпростіше, навчання потрібно в основному для відпрацювання автоматизму і виграшу в мікросекундах для задіяння зброї по противнику, бо ці мікроскекунди важливі.
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10.04.2022 07:54 Відповісти
А взагалі, де на даний час "Марчело" Бо проскакувала якась дивна інфа?...якщо не таємниця, звичайно...
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10.04.2022 08:52 Відповісти
Украина богата IT-спецами призывного возраста, научить программиста использовать любую современную технику от 3-х до 5-ти дней (вместе со сдачей тестов или экзамена)!
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10.04.2022 09:41 Відповісти
Програмісти, як раз, частенько, навіть комп розібрати не можуть Кажу тобі як сісадмін
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10.04.2022 10:30 Відповісти
Разбирать не требуется (есть электронщики на это) нужно уметь пользоваться, знать алгоритмы, но опытные программисты они сведущи и в электроники тоже (сами себе компы собирают и ремонтируют).
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10.04.2022 10:38 Відповісти
Ти, напевно, не зовсім розумієш, чим займаються програмісти. Вони якраз створюють алгоритми, а не користуються ними. Після створення будь-якого софта його опрацьовує команда тестерів, яка виявляє більшу частину помилок, а після доопрацювання з програмами мучаться адміни, яком потрібно розказати тупорилому офісному планктону як тим користуватися.
Є, звісно, і програмісти що добре розуміються на харді, але, зазвичай, вони із заліза починали, а вже потім стали програмістами.
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10.04.2022 10:50 Відповісти
Как раз знаю, тем кто пишет проги "для дураков" легко учатся новому и быстро осваивают очень заумную техлитературу, руководства и ежедневно пользуются справочным материалом, потому что мозги заточены и натренированы именно на это!
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10.04.2022 10:56 Відповісти
Ти програміст?
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10.04.2022 11:00 Відповісти
Да и с очень большим стажем (все компы видел и писал проги, начиная с совковых шкафов "ОС ЕС ЭВМ", котоые запускались двоичным кодом переключения тумблеров и первых IBM 088-х и 286-х)
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10.04.2022 11:11 Відповісти
я тоже программист. И тоже начинал с ДВК-2м. И то, что говорит Александр, могу подтвердить - последние лет десять все больше программистов попадаются, которые не знают как устроен компьютер, даже в теории, даже в общих чертах. Следствие усложнения систем и все бОльшей узкой специализации порождают программистов, которые ничего не знают, кроме, например, джаваскриптовых фреймворков.

Более того, я сам частенько чувствую, что мне не хватает знаний; например, как нынче модно бутать кернел через UEFI - я не знаю - оно просто как-то работает магическим образом.

Я не склонен считать что это "плохо", это просто следствие всё бОльшего усложнения систем; но частенько меня бесит, когда на работе приходится объяснять что-то элементарное человеку, который называет себя "техническим специалистом", "айтишником", или "программистом".

Поэтому я довольно скептически отношусь к утверждениям, что "айтишники за 3-5 дней освоят что угодно". Можно начать с того, что это бред - на усвоение любого знания нужно время, и тут все зависит от объема. И продолжить тем, что если "айтишник" выучит что-то за 3-5 дней, то и работать оно у него будет соответственно, с магией, с шаманскими бубнами и непредсказуемым исходом. "Ой, опять прод упал", только в военное время.
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10.04.2022 12:13 Відповісти
Если голова на плечах есть, чтоб думать, то не важно что УЧИТЬ (ведь, учили тебя не столько объму знаний или инфы, а тому как находить и пользоваться информацией, быстро и системно находить и осваивать новое), а если МОЗГОВ НЕТ, то совершенно не важно СКОЛЬКО И ЧЕМУ учился (все равно ничего не понял и толком не знаешь)!
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10.04.2022 12:28 Відповісти
вот как практикующий программист хочу выразить сомнение в том, что у "айтишников" у всех есть голова на плечах. Очень много проходимцев и приспособленцев, попавших в айти только ради бабок. Хитрость - да, есть. Мозгов зачастую нет.
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10.04.2022 12:32 Відповісти
Совковий стаж для ******** реалій не має ніякого значення.
Ти зараз займаєшся програмуванням?
З ******** залізом працюєш?
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10.04.2022 12:59 Відповісти
Я так і думав
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10.04.2022 16:28 Відповісти
Позавчора обдристович (люся який) завив, що вони знали про напад лаптєй ще в грудні. Так виясняється було вдосталь часу для навчання наших військових, для евакуації людей та багато іншого? Але ж було, напевно, "не на часі"?🤪
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10.04.2022 11:16 Відповісти
 
 