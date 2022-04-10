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Деякі країни НАТО готуються до навчання українських військових для оволодіння ними зброєю Альянсу, - Bloomberg
Деякі країни НАТО можуть почати вчити українських військовослужбовців за кордоном обслуговувати та використовувати сучасну зброю зразків Альянсу.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на УП, про це пише Bloomberg
За словами одного з джерел, ціль полягає в тому, щоб допомогти Україні поступово перейти до сучасної техніки стандартів НАТО від зброї радянських часів.
Зазначається, що східні держави НАТО ризикують у якийсь момент залишитись без обладнання радянського виробництва. Словаччина передає Україні зенітно-ракетний комплекс С-300 російського виробництва, хоча у свою чергу тепер отримає від США систему протиракетної оборони Patriot.
Як повідомляється, така допомога, ймовірно, приверне увагу Москви.
Топ коментарі
+23 irina #514605
показати весь коментар10.04.2022 03:35
+14 Kristina Rubcova
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+10 Анатолий Воробей #479779
показати весь коментар10.04.2022 03:37
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у хлопців з тямою все гаразд.
На жаль, реально потрібен час. Було б непогано, якщо час навчання приблизно б дорівнював часу поставки техніки в війська на місця дислокації.
А хто воно таке, щоб зустрічатися з військовими ?
Вони йому не підпорядковуються.
Один фейк печерського пагорба у фецссбуці без пруфів + 4 однакових новини на інших ресурсах про те, що думка та успіхи ЗСУ є визначальними на переговорах
А ось що говорить військовий фахівець і чого ви не знайдете у "нєзавісімих" ЗМІ
Генерал Дмитро Марченко:
виграно першу велику битву цієї війни - битву за Київ
Якби ми програли її, Україна була б роздерта на кілька шматків. Військові на Сході були б відрізані від постачання і оточені. До 300 вбитих цивільних в Ірпені додалося б 30 тисяч у Києві.
Ключовим стало утримання Васильківського летовища. "Елітні" обізяни були знищені і не змогли захопити злітну смугу для своїх транспортів.
Другим чинником була зупинка наступу на південь від Житомирської траси на Фастів і Васильків. Кажуть, допомогли ще давньоруські Змієві вали.
А ЗСУ насипали зверху артою і ванькам стало різко не альо.
Третім і контрольним в голову стало звільнення Макарова і ускладнення постачання відрізаного південного угрупування.
За нас дуже круто зіграла рідна земля. Річка Ірпінь та її заболочені береги не пустили окупантів до Києва і дали час зібрати сили, а ще за нас був весь Київ.
У ******** історії нема такого прикладу масової добровільної мобілізації в ТРО і ЗСУ.
👉🏼Які уроки битви за Київ?
1. Ми були не готові. !!!!!!Понівечені Ірпінь, Гостомель, Буча - плата за нашу неготовність.
2. Вже зараз треба врахувати помилки і рубежі подалі від Києва і Житомирської траси.
3. Озброєння ТРО - найкраще рішення для захисту Києва, яке тільки могло бути. Обов'язково треба це розвинути і зробити фішкою нашої оборони. (!!!)
4. Битва за Київ показала значення системи ППО. Вона має стати пріоритетом розвитку ЗСУ №1.
5. Критично не вистачає авіації і бойових гелікоптерів.
6. Протитанкові компплекси від союзників і українські аналоги помножили на нуль російську стратегію наступу колонами.
Тепер це тупо колони смертників.
7. Все те, що писали в літературі Другої Світової про українського солдата - правда.
Хитрий, вмілий, впертий, незламний.
На ньому трималася вся армія Совєцького союзу.
Тепер український солдат - як чистий спирт, не розбавлений московитами - робить ЗСУ непереможними.
Це перша велика перемога цієї війни. І вона не остання.
А той фейк, про який Ви згадувати, то вчорашнє кацапське фуфло в новій обгортці)
Один фейк печерського пагорба у фейсбуці без пруфів + 4 однакових новини на інших ресурсах про те, що думка та успіхи ЗСУ є визначальними на переговорах
Більше того, наші ще придумають якісь там штучки, щоб удосконалити.
Далі буде....
Для F-35 та F-22 час підготовки значно більший.
Функціонування однієї батареї системи Patriot забезпечується підрозділом в 90 осіб.
Оператори системи для початку мусять пройти тест FO ASVAB з мінімально допустимою оцінкою 92 бала.
Наступним кроком є 2 підготовчих курса 10 та 13 тижнів кожен, це є 6 місяців.
До тогож враховуйте що за підготовку військового персоналу хтось мусить платити за навчання і проживання у місцях підготовки.
Але як кажуть, "вище голови не скакнеш" і використовувати ефективно те, що є , готуючи одночасно бійців до роботи з модерновим технічно складним озброєнням.
Але це наша з вами думка і ні ви, ні я з системами Patriot не працювали.
Але повірте що з вартістю підготовки військових фахівців у США серед цивільних може конкурувати хіба що навчання лікара.
Пентагон вартість підготовки враховує і намагається зменшити витрати шляхом скорочення часу навчання відповідним тестуванням (FO ASVAB) потенційних кандидатів і більш ефективною методикою підготовки.
У ідеалі перевага надається особам з цивільною освітою, яка має дотичність до відповідного військового фаху. Пентагон навіть має програму якою оплатить вашу освіту у ВУЗі за умови що ви відпрацюєте певний термін для армії.
Ви мабуть не звернули увагу на ефективність дій ЗСУ у 2014 і ефективність (при усій ганебній неготовности політичного керівництва України до війни) ЗСУ сьогодні, з навиками, отриманими від 7 років співпраці з військовими НАТО.
Є, звісно, і програмісти що добре розуміються на харді, але, зазвичай, вони із заліза починали, а вже потім стали програмістами.
Более того, я сам частенько чувствую, что мне не хватает знаний; например, как нынче модно бутать кернел через UEFI - я не знаю - оно просто как-то работает магическим образом.
Я не склонен считать что это "плохо", это просто следствие всё бОльшего усложнения систем; но частенько меня бесит, когда на работе приходится объяснять что-то элементарное человеку, который называет себя "техническим специалистом", "айтишником", или "программистом".
Поэтому я довольно скептически отношусь к утверждениям, что "айтишники за 3-5 дней освоят что угодно". Можно начать с того, что это бред - на усвоение любого знания нужно время, и тут все зависит от объема. И продолжить тем, что если "айтишник" выучит что-то за 3-5 дней, то и работать оно у него будет соответственно, с магией, с шаманскими бубнами и непредсказуемым исходом. "Ой, опять прод упал", только в военное время.
Ти зараз займаєшся програмуванням?
З ******** залізом працюєш?