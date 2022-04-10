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Оперативна інформація станом на 6:00 10 квітня щодо російського вторгнення, - Генштаб ЗСУ

генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 6:00 10 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

Так, розпочалася сорок шоста доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Повідомляється, що противник продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти нашої Держави. Намагається прорвати оборону підрозділів Збройних Сил України у районі міста Ізюм та встановити повний контроль над містом Маріуполь Також, окупанти здійснюють спроби покращити тактичне положення своїх підрозділів на Миколаївському напрямку.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін у положенні та діяльності військ противника не зафіксовано.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує часткове блокування міста Харкова, здійснює обстріли міста з використанням реактивних і ствольних артилерійських систем та мінометів. Окупанти переміщують додаткові підрозділи до міста Ізюм для посилення угруповання на вказаному напрямку.

В Донецькому і Таврійському операційних районах ворог здійснює артилерійські та мінометні обстріли на більшості напрямків. Проводить штурмові дії в місті Маріуполь, завдає авіаційних ударів, намагається захопити центральну частину міста.

На Південнобузькому напрямку противник вчергове намагався встановити контроль над населеним пунктом Олександрівка. Успіху не мав. Втратив до ротної тактичної групи особового складу та техніки.

Крім того, російські окупанти продовжили обстрілювати з артилерії Нововоронцовку, Мар’янське, Новогригорівку та Шевченкове.

Також читайте: Морські піхотинці у Маріуполі завдали величезних втрат російським фашистам, - Генштаб

"У зв’язку зі значними санітарними втратами особового складу та техніки загарбники розгорнули військові шпиталі та ремонтні майстерні військової техніки на тимчасово зайнятих територіях Харківської, Запорізької і Херсонської областей. Водночас, в умовах постійного надходження поранених військовослужбовців збройних сил Російської Федерації, у шпиталях окупантів не вистачає кваліфікованого медичного персоналу. Крім того, у ворога є проблеми із запасами медичних препаратів, поповнення яких практично не здійснюється. Також особовий склад ремонтних майстерень з відновлення техніки ворога вимушений працювати цілодобово в умовах відсутності стабільного постачання запасних частин та агрегатів.

Відзначається прибуття ремонтно-відновлювальних бригад з території Російської Федерації (Ярославська область) для проведення ремонтно-відновлювальних робіт залізничних шляхів на тимчасово зайнятих територіях Харківської області", - зазначили в Генштабі.

У населених пунктах Мелітопольського району Запорізької області російські загарбники продовжують обшуки помешкань цивільного населення. Перевіряють документи, наявність автомобільного транспорту, запаси продуктів харчування. Здійснюють допити щодо місць роботи близьких родичів та вимагають інформацію про колишніх співробітників правоохоронних органів, військовослужбовців Збройних Сил України, учасників АТО/ООС.

Зазначається, що у місті Нова Каховка окупанти використовують потужності місцевих типографій для підготовки агітаційних матеріалів (брошур, буклетів, плакатів, бланків) для проведення так званого "референдуму щодо створення Херсонської народної республіки".

Читайте: Окупанти намагаються захопити Рубіжне, Попасну та Новобахмутівку, бомблять Вугледар та Новоселівку Другу, - Генштаб

У Луганській області посилюються заходи російсько-окупаційних адміністрацій з примусової мобілізації населення на тимчасово окупованих територіях.

На території Донецької та Луганської областей нашими воїнами за минулу добу відбито вісім атак ворога, знищено чотири танки, вісім одиниць броньованої та сім одиниць автомобільної техніки противника.

Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу було уражено тринадцять повітряних цілей: три літаки, один вертоліт, п’ять БПЛА та чотири крилаті ракети.

Автор: 

армія рф (17302) Генштаб ЗС (6537)


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Топ коментарі
+11
дякую ЗСУ!Смерть рашисько-фашиськ1м загарбникам,пут1нськ1й шобл1 раб1в 1 деградант1в.
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10.04.2022 07:49
+9
У мене краща ідея. Зараз подзвоню Зеленському і скажу, що Залужний всьо, міняємо на Мопсова.
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10.04.2022 08:05
+8
Якомога більше вибивати рашистів кожен день, щоб земля горіла під ногами.
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10.04.2022 07:50
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дякую ЗСУ!Смерть рашисько-фашиськ1м загарбникам,пут1нськ1й шобл1 раб1в 1 деградант1в.
показати весь коментар
10.04.2022 07:49 Відповісти
Якомога більше вибивати рашистів кожен день, щоб земля горіла під ногами.
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10.04.2022 07:50 Відповісти
Як працюе фабрика руських TV-фейків.
Лише один з безлічі іхніх пропагандистських сюжетів.
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На телеканале "Россия 24" вышел сюжет, где "люди в военной форме" что-то делают с манекеном. Ведущий за кадром говорит, что они "хотят выдать манекен за труп" и что "десятки фейков такого же плана появляются в украинских телеграм-каналах".

Режиссер Надежда Колобаева узнала в этих кадрах съемки своего сериала, которые проходили в Ленобласти. "Я посмотрела [сюжет], им написала в комментариях: "Алло, ребята! Это мы кино снимаем!", - рассказала Колобаева в интервью Русской службе Би-би-си.

После ее поста в "Фейсбуке" сюжет с сайта "России 24" удалили, но видео успело разойтись по соцсетям. На момент публикации материала Би-би-си федеральный телеканал никак не высказался об этой ситуации.
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10.04.2022 07:54 Відповісти
У мене краща ідея. Зараз подзвоню Зеленському і скажу, що Залужний всьо, міняємо на Мопсова.
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10.04.2022 08:05 Відповісти
Ти бачиш, який знаток знайшовся.
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10.04.2022 08:05 Відповісти
Ще один великий стратег прокинувся
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10.04.2022 08:08 Відповісти
Не прокинувся, а похмелився. Зараз буде вимагати "лихого коня".
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10.04.2022 09:03 Відповісти
Арахамов, це ти, курва?
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10.04.2022 09:50 Відповісти
ВВС UA: Христо Грозев з Bellingcat: "Не можна очікувати суперперформансу від російської армії"

з інтерв'ю:

"Я знаю що є величезне захоплення у середовищі професійних військових фахівців НАТО до Української Армії і вважається що рівень захисту, продемонстрований ЗСУ, певищує те, що середньостатистична армія НАТО може зробити. Томи питання стосовно запрошення України до НАТО звучить сьогодні зовсім по іншому...
...Якби Україна через 6 місяців поставила питання вступу до НАТО ще раз, і це не було б частиною домовленостей з крємльом, то я впевнений відповідь НАТО була б вже зовсім іншою і двері для України будуть відчинені набагато швидше."

https://youtu.be/JdorSj0tDM0 Саме інтерв'ю тут
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10.04.2022 08:12 Відповісти
И ни слова о Херсоне. Нас освобождать то собираются?!
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10.04.2022 08:40 Відповісти
Быть или не быть? Вот в чем вопрос...
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10.04.2022 09:14 Відповісти
В общем, на фронте без перемен....

А главная задача - освобождение Херсона и Марика скромно умалчивается.
Или уже до вторжения был договорняк про сдачу юга орде???
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10.04.2022 08:40 Відповісти
Виглядає так, що у ворога нема сил розширювати наступ, а у нас нема сил вибити їх з окупованих територій. Ситуацію може переламати ленд-ліз - насичення наших військ новітньою зброєю і грамотна мобілізація з якісною підготовкою.

Все це буде, але боїв з визволенням окупованих територій слід чнкати ще не скоро. Можливо, у другій половині літа. Зате час працює на нас. Рашка буде ослаблюватися під санкціями, армія її буде саботувати і розбігатися.
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10.04.2022 08:46 Відповісти
Єдиний вихід - розхєрачити підарів . А це можна зробити з допомогою НАТО , ******** зброї . Якщо вони сцуть , що ху.ло застосує ядерну зброю , то воно її застосує . Ще можна ввести миротворців та заморозити війну , тоді не будуть в Україні гинути кожного дня люди . І третє : (не дай Бог!) залишити так , як є - до сраки їм санкції та занепокоєння ! В них ще безліч зброї та міліони потвор , яких будуть кидати вбивати та грабувати . Людське життя там нічого не варте - там немає людей .
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10.04.2022 09:57 Відповісти
миротворців расєйських?

Товба..Ти ідіот?
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10.04.2022 10:09 Відповісти
И как обычно про Херсон ни слова, это уже не Украина? Или договорняк может про сдачу юга? Суки!
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10.04.2022 08:50 Відповісти
Таки да!
А как же понимать разминирование перехода с Крыма за неделю до вторжения?
А несколько месяцев ранее было сообщение, что крымляди восстанавливают водоперекачивающие станции. А?
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10.04.2022 09:23 Відповісти
Відзначається прибуття ремонтно-відновлювальних бригад з території Російської Федерації (Ярославська область) для проведення ремонтно-відновлювальних робіт залізничних шляхів на тимчасово зайнятих територіях Харківської області"

Думаю,ці "бригади" по ремонту логістики підвозу окупанта неважко знищити "бандеромобілями"
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10.04.2022 10:07 Відповісти
 
 