Армія РФ намагається прорвати оборону ЗСУ поблизу Ізюма і встановити контроль над Маріуполем, - Генштаб ЗСУ

Ворожі війська Російської Федерації намагаються прорвати оборону підрозділів ЗСУ поблизу міста Ізюм і встановити контроль над Маріуполем.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє в оперативній інформації станом на 6:00 10 квітня, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що супротивник намагається прорвати оборону підрозділів Збройних сил України поблизу міста Ізюм, встановити повний контроль над Маріуполем. Також окупанти намагаються покращити тактичне положення своїх підрозділів на Миколаївському напрямку.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує часткове блокування Харкова, здійснює обстріли міста з використанням реактивних та ствольних артилерійських систем й мінометів. Переміщує додаткові підрозділи до району міста Ізюм з метою здійснення посилення угруповання на вказаному напрямку.

В Донецькому і Таврійському районах окупант здійснює артилерійські та мінометні обстріли на більшості напрямків. Проводить штурмові дії в місті Маріуполь, завдає авіаційних ударів, намагається захопити центральну частину міста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оперативна інформація станом на 6:00 10 квітня щодо російського вторгнення, - Генштаб ЗСУ

На Південнобузькому напрямку ворог вкотре намагався встановити контроль над населеним пунктом Олександрівка. Успіху не мав. Втратив до ротної тактичної групи особового складу та техніки.

Також окупанти продовжували обстрілювати з артилерії Нововоронцовку, Мар’янське, Новогригорівку та Шевченкове.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін в положенні та діяльності військ противника не спостерігається.