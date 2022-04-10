Окупанти шукають військовослужбовців ЗСУ, учасників АТО/ООС на Запоріжжі, у місті Нова Каховка готуються до "референдуму щодо створення Херсонської народної республіки", - Генштаб ЗСУ

У населених пунктах Мелітопольського району Запорізької області російські загарбники продовжують обшуки помешкань цивільного населення. У місті Нова Каховка використовують потужності місцевих типографій для підготовки агітаційних матеріалів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ранкове зведення Генштабу ЗСУ 10 квітня у фейсбуку.

У населених пунктах Мелітопольського району Запорізької області російські загарбники продовжують обшуки помешкань цивільного населення. Перевіряють документи, наявність автомобільного транспорту, запаси продуктів харчування. Здійснюють допити щодо місць роботи близьких родичів та вимагають інформацію про колишніх співробітників правоохоронних органів, військовослужбовців Збройних Сил України, учасників АТО/ООС.

У місті Нова Каховка окупанти використовують потужності місцевих типографій для підготовки агітаційних матеріалів (брошур, буклетів, плакатів, бланків) для проведення так званого "референдуму щодо створення Херсонської народної республіки".

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