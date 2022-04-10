Окупанти шукають військовослужбовців ЗСУ, учасників АТО/ООС на Запоріжжі, у місті Нова Каховка готуються до "референдуму щодо створення Херсонської народної республіки", - Генштаб ЗСУ
У населених пунктах Мелітопольського району Запорізької області російські загарбники продовжують обшуки помешкань цивільного населення. У місті Нова Каховка використовують потужності місцевих типографій для підготовки агітаційних матеріалів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ранкове зведення Генштабу ЗСУ 10 квітня у фейсбуку.
У населених пунктах Мелітопольського району Запорізької області російські загарбники продовжують обшуки помешкань цивільного населення. Перевіряють документи, наявність автомобільного транспорту, запаси продуктів харчування. Здійснюють допити щодо місць роботи близьких родичів та вимагають інформацію про колишніх співробітників правоохоронних органів, військовослужбовців Збройних Сил України, учасників АТО/ООС.
У місті Нова Каховка окупанти використовують потужності місцевих типографій для підготовки агітаційних матеріалів (брошур, буклетів, плакатів, бланків) для проведення так званого "референдуму щодо створення Херсонської народної республіки".
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- Баканов, бенявіктова, льоха- зіллі, ловіть чорта!
Мене більше цікавить хто здав так легко Херсон, Нову Каховку, Мелітополь...?! Хто зрадник?
Справка: Владислав https://inshe.tv/society/2015-05-16/31896/ Лещинский сейчас является заместителем командующего войсками ОК «Південь». В 2014-2015 годах командовал 28-й отдельной механизированной бригадой имени Рыцарей Зимнего похода, расположенной в Одессе.
Тут таке... принесло:
Слуга Веніславський вніс законопроєкт в раду щодо порядку реалізації військовослужбовцями ЗСУ та іншими особами права на свободу думки і слова, а також на вільне вираження своїх поглядів і переконань.
Але там так красиво прописано, що військовослужбовцям та іншим, забороняється не лише говорити про службу, але й висловлювати свої погляди стосовно вищого військово-політичного керівництва держави, щобільше щодо ситуації в державі.
По ходу це не про свободу слова і думки, а про тотальну цензуру.
На фоні відключення трьох українських телеканалів, на фоні заборони командирам підписувати листи- прохання волонтерам щодо реальних потреб в армії, це виглядає дуже не нормально.
А ще, може вам нагадати, при кому портнов посадив свого фунта - татарова у офіс президента? Чи може вам надати список із мінімум десятка депутатів партії Ze, які підтримували всі ці роки фашиста портнова? Чи може вам нагадати хто випустив портнова і його сина з країни? А може ви не знаєте, що спецназ мвс охороняє будинок портнова, то я вас поінформую. Так що думайТЕ!
ХэНэЭристей по вкусу сможет стать вам только хрен.