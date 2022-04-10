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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Окупанти шукають військовослужбовців ЗСУ, учасників АТО/ООС на Запоріжжі, у місті Нова Каховка готуються до "референдуму щодо створення Херсонської народної республіки", - Генштаб ЗСУ

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У населених пунктах Мелітопольського району Запорізької області російські загарбники продовжують обшуки помешкань цивільного населення. У місті Нова Каховка використовують потужності місцевих типографій для підготовки агітаційних матеріалів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ранкове зведення Генштабу ЗСУ 10 квітня у фейсбуку.

У населених пунктах Мелітопольського району Запорізької області російські загарбники продовжують обшуки помешкань цивільного населення. Перевіряють документи, наявність автомобільного транспорту, запаси продуктів харчування. Здійснюють допити щодо місць роботи близьких родичів та вимагають інформацію про колишніх співробітників правоохоронних органів, військовослужбовців Збройних Сил України, учасників АТО/ООС.

У місті Нова Каховка окупанти використовують потужності місцевих типографій для підготовки агітаційних матеріалів (брошур, буклетів, плакатів, бланків) для проведення так званого "референдуму щодо створення Херсонської народної республіки".

Читайте: Армія РФ намагається прорвати оборону ЗСУ поблизу Ізюма і встановити контроль над Маріуполем, - Генштаб ЗСУ

Автор: 

Генштаб ЗС (6537) Нова Каховка (180) Запорізька область (3588)


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Топ коментарі
+32
Нащо той брєд обговорювати?!
Мене більше цікавить хто здав так легко Херсон, Нову Каховку, Мелітополь...?! Хто зрадник?
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10.04.2022 08:35
+27
Софія Федина.

Тут таке... принесло:
Слуга Веніславський вніс законопроєкт в раду щодо порядку реалізації військовослужбовцями ЗСУ та іншими особами права на свободу думки і слова, а також на вільне вираження своїх поглядів і переконань.
Але там так красиво прописано, що військовослужбовцям та іншим, забороняється не лише говорити про службу, але й висловлювати свої погляди стосовно вищого військово-політичного керівництва держави, щобільше щодо ситуації в державі.
По ходу це не про свободу слова і думки, а про тотальну цензуру.
На фоні відключення трьох українських телеканалів, на фоні заборони командирам підписувати листи- прохання волонтерам щодо реальних потреб в армії, це виглядає дуже не нормально.
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10.04.2022 08:46
+22
73%
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10.04.2022 08:41
Коментувати
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розстрільні списки портнова!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=CSyKDw3kwc4
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10.04.2022 08:28 Відповісти
Татаров, який дав утікти портнову продовжує працювати в презЕденській ОПі.
- Баканов, бенявіктова, льоха- зіллі, ловіть чорта!
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10.04.2022 09:14 Відповісти
Как говорит главконь фашисткой ********* Дебилы *****.
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10.04.2022 08:28 Відповісти
Нахера взагалі обговорювати оці референдуми, підготовку до них🤷🏻всерівно їх ніхто не визнає і тд. Навіть витрачати час розвідки на вияснення цього абсурда марний.
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10.04.2022 08:29 Відповісти
В Мелітополі здає атошників бувший працівник військкомату Лисенко.
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10.04.2022 08:33 Відповісти
я не розумію атошників.Як можна залишатись в окупованому місті маючи свідоцтво УБД ?!
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10.04.2022 10:43 Відповісти
ХЗ. Може так склались обставини.
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10.04.2022 10:58 Відповісти
Нащо той брєд обговорювати?!
Мене більше цікавить хто здав так легко Херсон, Нову Каховку, Мелітополь...?! Хто зрадник?
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10.04.2022 08:35 Відповісти
73%
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10.04.2022 08:41 Відповісти
Мне тоже интересно почему Херсон так легко отдали и теперь в новостях нас не упоминают и что-то вообще об освобождении не слышно.
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10.04.2022 08:42 Відповісти
Той, хто за 2 дні до війни, коли уся розвідка говорила протилежне, казав шашлички їсти. А тепер цей цирк шапіто заважає ЗСУ працювати.
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10.04.2022 14:08 Відповісти
Зеленая шмаркля и его компания,ну что непонятного,не время говорить об этом
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10.04.2022 09:01 Відповісти
А хто здав місцеву владу ватним прихвостням в обмін на голоси у ВР?
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10.04.2022 10:40 Відповісти
зам начальника сбу всех сдал,фамилию не помню …об этом уже писали раньше
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10.04.2022 13:53 Відповісти
А генерала Марченка, хто б їм міг завадити в цьому, чомусь зняли як раз, коли він майже відрізав угруповання північніше Нової Каховки від решти орків(поставили якогось кишенькового для "зелених"). Сподіваюся його перекинули для очолювання прориву на деблокування Маріуполя. Хоча... знаючи нашу владу, може його знову посадили, чи намагаються - не здивуюся. А що ж? Де це бачано? ледь не зірвав таємні домовленності з "тією стороною": їм Хесронщина під "ХНР", а нам хєр(ну і бабки комусь в ОП, багато БАБЛА - скоріше за все)... А нам новий відосик від ЗЕнерала, чому це добре, а Марчело - "злочинець"
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10.04.2022 08:41 Відповісти
Може Марченком підсилили якийсь інший напрям оборони чи наступу? Хто що знає?
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10.04.2022 11:51 Відповісти
По информации в соцсетях и СМИ, оборона Николаева передана в ведение бригадного генерала Владислав Лещинский. Именно ему сейчас подчинены все вооруженные формирования, защищающие Николаев.

Справка: Владислав https://inshe.tv/society/2015-05-16/31896/ Лещинский сейчас является заместителем командующего войсками ОК «Південь». В 2014-2015 годах командовал 28-й отдельной механизированной бригадой имени Рыцарей Зимнего похода, расположенной в Одессе.
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10.04.2022 12:13 Відповісти
По Новій Каховці інформацію зливає начальник паспортного столу Кулик Світлана Володимирівна.
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10.04.2022 08:41 Відповісти
Всюди є зрадники, а зрадникам перша куля.
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10.04.2022 08:49 Відповісти
Чи не на часі пошукати фсбшних щурів наприклад у Лаврі та інших місцях? Впевнений, щось жирненьке та знайдеться. Ці щурі дуже ******* псувати людям нерви, час їх брати за бороди та витягувати на денне світло. А ще щури дуже не ******* купатися в Дніпрі. Особливо, коли не дуже тепло...
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10.04.2022 08:45 Відповісти
Софія Федина.

Тут таке... принесло:
Слуга Веніславський вніс законопроєкт в раду щодо порядку реалізації військовослужбовцями ЗСУ та іншими особами права на свободу думки і слова, а також на вільне вираження своїх поглядів і переконань.
Але там так красиво прописано, що військовослужбовцям та іншим, забороняється не лише говорити про службу, але й висловлювати свої погляди стосовно вищого військово-політичного керівництва держави, щобільше щодо ситуації в державі.
По ходу це не про свободу слова і думки, а про тотальну цензуру.
На фоні відключення трьох українських телеканалів, на фоні заборони командирам підписувати листи- прохання волонтерам щодо реальних потреб в армії, це виглядає дуже не нормально.
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10.04.2022 08:46 Відповісти
Бояться, що військові кротячу зраду ОП довго терпіти не будуть? Заради цього і ТВ канали свавільно прикрили...
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10.04.2022 09:33 Відповісти
Хуже всего что внутри свои же сдают((((
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10.04.2022 08:56 Відповісти
Та які вони в Х "свої"? Особисто для мене ще навіть до 2019 було зрозуміло, що ЗЕлупа Янелох ворог України!
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10.04.2022 09:03 Відповісти
Янєлох Залужного здає, а так нічого.
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10.04.2022 09:07 Відповісти
Щурі у нас нажаль в ОП,а в лаврі сірі миші.
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10.04.2022 09:01 Відповісти
Херсон надо брать в ближайшее время. Иначе, после обьявления ХНР, начнется принудительная мобилизация, потом будет сложнее
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10.04.2022 09:06 Відповісти
Та скільки вже буде про ту 200 бригаду?
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10.04.2022 09:35 Відповісти
Мій президент ЗСУ!
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10.04.2022 09:41 Відповісти
Торопяить, аж спотыкаются! Думают, если отхватят как Крым, то у руководства Украины не хватит смелость обратно отвоевать (типа нападение на *********, применят ЯО)!
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10.04.2022 10:06 Відповісти
руководство при зеле отвоевивать не собирается.А потом будет поздно
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10.04.2022 10:46 Відповісти
Он может и недожить до конца войны (все смертны, по Богом ходим), надеюсь, военное руководство Украины 9когда его не будут сдерживать) не будет таким ссыкливым и трусливым как политическое!
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10.04.2022 10:51 Відповісти
Може хтось пам'ятає, як три роки тому, коли клоун прийшов до влади, в Україну повернувся рашист портнов. Одним із перших його постів в фб, був пост в якому він писав, про активістів, волонтерів, патріотів. А саме щодо цих осіб будуть проходити "певні процеси": хтось в лікарню, хтось в тюрму, хтось щезне і тд. Так ось, на окупованих територіях проходили і проходять саме ці процеси про які писав улюбленець Банкової: рашисти знають де живуть проукраїнські журналісти, волонтери, патріоти, АТО-шники і їхні сім'ї. І по ним активно проводиться цілеспрямована робота: їх катують, вбивають, калічать, вивозять у в'язниці... Не важко здогадатись, хто надав окупантам повний перелік адрес, прізвищ "карального списку".

А ще, може вам нагадати, при кому портнов посадив свого фунта - татарова у офіс президента? Чи може вам надати список із мінімум десятка депутатів партії Ze, які підтримували всі ці роки фашиста портнова? Чи може вам нагадати хто випустив портнова і його сина з країни? А може ви не знаєте, що спецназ мвс охороняє будинок портнова, то я вас поінформую. Так що думайТЕ!
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10.04.2022 10:36 Відповісти
забыл, теперь вспомнил.
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10.04.2022 10:54 Відповісти
Херсон здали оркам СБУшники на чолі з начальником УСБУ в Херсонській області ! Ті, хто мав за обов'язок викривати зрадників самі стали зрадниками !!!!
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10.04.2022 10:50 Відповісти
всмысле СБУшники не нужно тут всех под одну гребенку. СБУ с Херсонской обл. как служило народу Украины так и служит. А начальство да предатели.
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10.04.2022 10:52 Відповісти
а що це за працівники СБУ, що не можуть вирахувати зрадників серед свого начальства?
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10.04.2022 11:55 Відповісти
А що це за начальство, якщо його можуть вирахувати з будь яких питань підлеглі? дурне запитання
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10.04.2022 12:16 Відповісти
зовсім не дурне. Бо це я, сторонній, не знаю, що там в СБУ робиться. А співробіники завжди в курсі того, чим дихає начальство. Хоча б для того аби вгодити. Бо тупий і патріотичний співробітник ризикує не просто бути підставленим, а й померти при зрадливому начальстві.
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10.04.2022 12:29 Відповісти
не начальник,а его зам
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10.04.2022 13:46 Відповісти
да референдум походу будет не в Херсоне тут люди не дадут. А вот в Новой Каховке запросто. Как то придумают. Выпустят филькин закон что теперь Новая Каховка или Геническ обласной центр, потом референдум подставно и все.
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10.04.2022 10:51 Відповісти
Мы вас так отХэНэЭрим, в рот положим хнр.
ХэНэЭристей по вкусу сможет стать вам только хрен.
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10.04.2022 12:38 Відповісти
 
 