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Новини
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Сьогодні у Франції відбудеться перший тур президентських виборів: боротьбу очолюють Макрон і Ле Пен

франція

Громадяни Франції в неділю вирушать на виборчі дільниці, щоб віддати свій голос у першому турі президентських виборів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Виборчі дільниці відкриються одночасно о 8:00 за місцевим часом (09:00 за Києвом), але завершать свою роботу у різний час. У більшості населених пунктів вони закриються о 19:00 (20:00 за Києвом), а у великих містах, наприклад, Парижі, Ліллі, Бордо та Тулузі, прийматимуть охочих проголосувати до 20:00 (21:00 за Києвом).

Голосування на французьких заморських територіях відбулося в суботу.

Щоб проголосувати на виборах, громадянам Франції потрібно буде пред'явити документ, що засвідчує особу. У зв'язку з покращенням епідеміологічної ситуації заходи щодо соціального дистанціювання та обов'язкове носіння масок на виборчих дільницях скасовано.

Очікується, що о 12:00 (13:00 за Києвом) буде опубліковано перші дані про явку виборців. Перші прогнози та результати екзит-полів почнуть оприлюднити після 20:00 (21:00 за Києвом). За публікацію даних щодо прогнозованих результатів до 20:00 за місцевим часом – під час роботи виборчих дільниць – загрожує штраф до 75 тис. євро.

Французи мають віддати свій голос за одного з 12 кандидатів на пост президента країни.

Також читайте: Франція готова бути одним із гарантів безпеки для України після війни, - Макрон

У виборчих бюлетенях зазначені наступні кандидати: Наталі Арто від партії "Робітнича боротьба", лідер правої партії "Вставай, Франціє" Ніколя Дюпон-Еньян, кандидат французьких "зелених" Яннік Жадо, мер Парижа та кандидат від соціалістів Анн Ідальго, депутат Жан Лассаль від партії "Опір", лідер ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен, нинішній глава держави Емманюель Макрон, який представляє партію "Вперед, Республіко!", лідер вкрай лівої партії "Нескорена Франція" Жан-Люк Меланшон, кандидат правоцентристських "Республіканців" Валері Пекресс, кандидат від антикапіталістичної партії Франції Філіп Путу, комуніст Фаб'єн Руссель та кандидат вкрай правих Ерік Земмур.

Таким чином, серед кандидатів – чотири жінки. Наймолодшому кандидату – 44 роки (Макрон), найвіковішому учаснику президентських перегонів – 70 років (Меланшон).

Боротьбу у президентських перегонах цього року ведуть як "новачки", наприклад Земмур та Ідальго, так і "досвідчені" кандидати, зокрема Ле Пен і Меланшон, для яких це вже треті вибори.

Президент Франції обирається загальним, прямим та таємним голосуванням на п'ять років і може бути переобраний один раз.

Відповідно до французької конституції, якщо жоден із кандидатів не отримує абсолютної більшості в першому турі, то проводиться другий тур. З початку дії таких правил у 1965 році у Франції завжди був потрібен другий тур.

У разі відсутності кандидата, який набрав абсолютну більшість, у другий тур виходять два кандидати з найбільшою кількістю голосів.

Другий тур, як очікується, відбудеться за два тижні - 24 квітня.

Усі опитування показували, що жоден з кандидатів не отримає абсолютної більшості, тому вибори відбудуться у два тури.

При цьому практично всі соціологічні дослідження прогнозували, що за підсумками першого туру найбільшу кількість голосів наберуть Макрон і Ле Пен, що дозволить їм вийти в другий тур. Так, одне з недавніх опитувань Opinion Way показало, що нинішній президент країни отримає 26% голосів, Ле Пен - 22%, на третьому рядку розташується Меланшон з 16%, Земмур і Пекресс отримають по 9% голосів.

Читайте: "Я не допущу, щоб ми були під лапою Путіна", - Марін Ле Пен

Згідно з останніми опитуваннями, у другому турі боротьба між Макроном та Ле Пен буде напруженою. До середини березня цього року впевнене лідерство було за нинішнім французьким лідером, проте за останні тижні розрив між цими двома кандидатами значно скоротився. Деякі опитування показували, що відрив Макрона від Ле Пен становить близько трьох процентних пунктів.

Передвиборні обіцянки та програми кандидатів у президенти Франції, головним чином, фокусуються на внутрішній політиці, зокрема на питаннях, пов'язаних із пенсіями, міграцією, а також безпекою та енергетикою.

Макрон у разі переобрання обіцяє підвищити пенсійний вік з 62 до 65 років, а також знизити податки для французів на 15 млрд євро і боротися проти безробіття. Президент Франції зазначав, що має намір збільшити фінансування армії та посилити незалежність країни у сільськогосподарській сфері. У соціальній політиці Макрон планує зосередитись на підтримці неповних сімей, розвивати можливість дистанційних консультацій лікарів для пацієнтів, локалізувати виробництво ліків у Франції та надати більше свободи навчальним закладам. У його програмі також зазначено, що він "зменшить громіздкість" процедури отримання статусу біженця у Франції, активізує боротьбу з кіберзлочинністю та радикальними формами ісламу. Він обіцяє розвивати атомну енергетику, а також сонячні та вітрові електростанції. Він вважає важливим для Європи "забезпечення енергетичної автономії", знизивши залежність від імпортованого вугілля, газу та нафти.

Ле Пен у своїй програмі зосередилася на питаннях імміграції, безпеки, підтримки молоді, пенсіонерів та політиці у сфері сім'ї. Зокрема, лідер "Національного об'єднання" планує дозволити приймати та розглядати запити на надання статусу біженця від претендентів лише, коли вони перебувають за кордоном. Вона також пропонує провести референдум, щоб "змінити" правила набуття громадянства та "зробити національні закони пріоритетом" над міжнародними. Ле Пен має намір знизити ПДВ із 20% до 5,5% на енергоресурси, зокрема газ, та звільнити від прибуткового податку молодь до 30 років, щоб "вони залишалися у Франції та створювали тут свої сім'ї". Вона пропонує відмовитись від збільшення пенсійного віку, припинити скорочення лікарняних ліжок у державних лікарнях, підвищити зарплати медичних працівників. У питанні енергетики Ле Пен вважає за необхідне забезпечити енергетичну незалежність Франції, "перезапустити ядерну та гідроенергетичну сферу".

Меланшон, у свою чергу, ставить своїми пріоритетами блокування цін на основні продукти харчування та енергоресурси, підвищення мінімальної заробітної плати, відновлення права французів виходити на пенсію у 60 років. При цьому він виступає за 100%-й перехід Франції до відновлюваних джерел енергії та відмову від проєктів щодо створення нових АЕС. Меланшон також вважає, що Франція до 2030 року має скоротити викиди СО2 на 65% замість нинішньої цілі в 40%. Згідно з програмою Меланшона, у разі обрання на пост президента Франції він прагнутиме "незалежної Франції" в галузі оборони, зокрема до виходу з НАТО.

Автор: 

вибори (6687) Франція (3053) Марін Ле Пен (70) Макрон Емманюель (1454)


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Топ коментарі
+21
Кацапи моляться про перемогу нацистки.
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10.04.2022 08:50
+19
Макрона не ловили на прямому фінансуванні від пуйла, на відміну від Марінки. Толку нам з Макрона зараз небагато, але й відверто не заважає. А от якщо виберуть ту потвору…
Мені, наприклад, цього вже достатньо, щоб зрозуміти qui est qui.
https://www.bbc.com/ukrainian/news-38500005 Ле Пен назвала Крим невід'ємною частиною Росії - BBC
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10.04.2022 09:15
+13
Та прямо вже вона розбіглася робити велику Францію. Вона на повному підсосі у пуйла. Що з кремля скажуть, те й буде танцювати.
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10.04.2022 09:03
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Кацапи моляться про перемогу нацистки.
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10.04.2022 08:50 Відповісти
Я бы на их месте не радовался. Она же захочет сделать Францию снова великой и вспомнит России Наполеона и прочее.
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10.04.2022 08:54 Відповісти
вон всі хочуть як меркельша і шродер але поїзд ушол
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10.04.2022 08:57 Відповісти
Меркельша и Шродер левые. Они же социалисты.
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10.04.2022 08:58 Відповісти
И батя Ле Пен был во Франции еще в 70ых годах. От него у коммунистов пена изо рта шла. Его называли президентом лавочников, кажется. Или что-то такое. Типа, за него голосует мелкий буржуй. Я читал про него еще когда про саму эту Ле Пен не знал.
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10.04.2022 08:59 Відповісти
соціалісти у швеції все інше московська грязь
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10.04.2022 09:00 Відповісти
Та цей індєєц вивчити мову неспроможне, тому лише паРашні товмачі читати звикло. От й балікає "нє пріхадя в сазнаніє"...
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10.04.2022 11:16 Відповісти
Та прямо вже вона розбіглася робити велику Францію. Вона на повному підсосі у пуйла. Що з кремля скажуть, те й буде танцювати.
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10.04.2022 09:03 Відповісти
А Макрон не на подсосе? Я не то чтобы за Ле Пен, просто я знаю что внутривидовая борьба хуже всего. А Ле Пен националистка и Путин националист. Как они будут дружить я не представляю.
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10.04.2022 09:05 Відповісти
Макрона не ловили на прямому фінансуванні від пуйла, на відміну від Марінки. Толку нам з Макрона зараз небагато, але й відверто не заважає. А от якщо виберуть ту потвору…
Мені, наприклад, цього вже достатньо, щоб зрозуміти qui est qui.
https://www.bbc.com/ukrainian/news-38500005 Ле Пен назвала Крим невід'ємною частиною Росії - BBC
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10.04.2022 09:15 Відповісти
Что хорошего сделал Макрон для Украины?
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10.04.2022 09:18 Відповісти
Фінансова допомога на €300 млн. вже є. Обіцяв ще й військову допомогу, невідомо чи щось надійшло, чи ні, такі дані зараз не дуже швидко розголошують, і це правильно. Підтримував санкції проти РФ, причому рішучіше за німців (тут у Франції є перевага, вони не залежать від російського газу).
Ви чекаєте більше від Марінки?
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10.04.2022 09:27 Відповісти
Я не знаю чего от неё ждать. Если бы не кризис в Украине я бы точно был за неё просто потому что это то что встряхнет Францию. А так я не знаю. Но в любом случае на нас это не повлияет, так как выборы будут до конца весны.
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10.04.2022 09:30 Відповісти
З Машою ясно, а ху@ло націоналіст якої нації?
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10.04.2022 09:34 Відповісти
России. Он мечтает Россию сделать великой снова. Ну ты же понимаешь что на всех величия не хватит?
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10.04.2022 09:37 Відповісти
Вам 12 років вже є?
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10.04.2022 09:47 Відповісти
Наверное есть. Я же не верю в суперлигу злодеев, где Путин приказы раздает.
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10.04.2022 09:51 Відповісти
why then do you turn to the interlocutor for "you", in an unknown language, russia and pukin with a capital letter, and still do not know what a nation is?
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10.04.2022 10:00 Відповісти
МАШАЛЛА! Урус - хынзыр, адам дегиль! Poznać błazna i bez dzwonków ...
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10.04.2022 11:18 Відповісти
Бояться Россию это как бояться Волдеморта. Я могу назвать их орками или рашистами, а Путина Гитлером современности, но я не боюсь называть их по именам. Россия и Путин.
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10.04.2022 16:10 Відповісти
Якраз навпаки - кацапи за Макрона, після виборів він повернеться до підтримки ху йла. Ле Пен як і її батько праві, а нацисти - ліві. Ярлик нацистки на неї навішали лише для дискредитації. Нічого спільного з її поглядами це не має.
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10.04.2022 09:13 Відповісти
мое мнеие что макарона надо менять. неважно на кого. слизняк.
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10.04.2022 10:55 Відповісти
гавно гавна не лучше
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10.04.2022 09:19 Відповісти
Один чорт - що собака, що хорт.
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10.04.2022 08:52 Відповісти
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10.04.2022 08:54 Відповісти
******** ужас 😱! Европа!!! На выборах 90 % кандидатов нацики или леваки! Одумайтесь пока не поздно!!!
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10.04.2022 08:54 Відповісти
У французов проблема миграции. Оттого у них такой вот расклад. Ничего не поделаешь.
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10.04.2022 08:56 Відповісти
чому ви називаєте їх французами?скоріш жителі франції
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10.04.2022 09:08 Відповісти
ну так зто все до чего додумалось человечество: либо фашизм, либо нацизм (социализм)... по середине либеральі - лучше что может бьіть
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10.04.2022 09:08 Відповісти
ЛИБО НАЦИОНАЛИЗМ- так живут все цивилизованныестраны , кроме совкового пространства
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10.04.2022 11:26 Відповісти
Ага, на постсовке думают, что нация - зло ))
Сам недавно узнал, что интернационализм - зто не отсутствие нации, или типа одна супер-мега нация для всех...

Интернационали́зм (от лат. inter - «между» и natio - «народ») - идеология, проповедующая дружбу и сотрудничество между нациями.

А совок так все перекрутил, что нам должно бьіть стьідно за то что мьі украинцьі ! ********* кацапские !!!!
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10.04.2022 13:22 Відповісти
😃 так.

ООН - ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЁННЫХ НАЦИЙ .

по кацапськи значит нацисты 🤣🤣🤣 ДУРНИ КАЦАПЫ И ДУРНА ИХ ВЛАСТЬ - ТУПА И НЕОБРАЗОВАНА
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10.04.2022 13:39 Відповісти
перечитав список кандидатів - їх партії довіри не викликають... ліві праві комуніст ультраправі... кандидатів НЕ від кремляді немає
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10.04.2022 08:55 Відповісти
у нас були кращі...опзж
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10.04.2022 09:16 Відповісти
у нас була пята колона, це як в США до демократів та республіканців раптово додадати комуністичну партію Китаю

Не приший к п*з*є рукав
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10.04.2022 13:27 Відповісти
Всі популісти так чи інакше, може Макрон найменше з усіх навіть...
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10.04.2022 09:00 Відповісти
серед кандидатів
праві та ліві
мацкалі..
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10.04.2022 09:03 Відповісти
в Лє Пеншу вбухали купу бабла з кремля..Макрон як слимак виглядав..Звичайно жителі Франції більш схильні до свого внутрішнього лайна але з війною ,хто його зна як розвернуться голоси..
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10.04.2022 09:07 Відповісти
Ле Пен популярна не из-за Кремля. Те же жилеты, которые шатали власть Макрона это левое движение. А поддержка Ле Пен связан с тем, что государство не справляется с миграцией арабов и черных африканцев. Оттого растет недовольство с каждым годом.
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10.04.2022 09:11 Відповісти
але ж гроші два рази ,їй на вибори надавав саме кремль
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10.04.2022 09:13 Відповісти
Ну да. Но я то помню что Каддафи давал деньги Саркози, а потом тот помог скинуть его. Благодарность королей.
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10.04.2022 09:15 Відповісти
У Хранції давні зв"язки з московитами.
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10.04.2022 09:09 Відповісти
з наполеонівських часів..коли маскву палили
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10.04.2022 09:14 Відповісти
Серед маасковської знаті вважалось гарним тоном ґаваріть пахранцузкі.
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10.04.2022 09:17 Відповісти
серед української знаті до тепер ,вважається гаваріть па рускі харошим тоном
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10.04.2022 09:22 Відповісти
Зв'язки у всіх країнах і їх основа гроші. Навіть партія торі отримувала фінанси від росіян. Тому і почалася війна в Україні що РФ була впевнена що підтримки не буде. І майже не помилилася, бо безумовну військову підтримку надають тільки США, Британія, Польща і прибалти.
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10.04.2022 09:22 Відповісти
"Дуже небезпечно для України виглядає ситуація на виборах у Франції. Російський агент Марі Ле Пен за рейтингами наблизилась до Емануеля Макрона. Макрон зараз проводить проукраїнський курс, розриває проросійські впливи у Франції, і перемога Ле Пен для України стала б поразкою та значно послабила б наші позиції, та посилила б позиції РФ. " - Юрій Бутусов, ФБ.

Ще раз: "російський агент Марі Ле Пен за рейтингами наблизилась до Емануеля Макрона. Макрон зараз проводить проукраїнський курс, розриває проросійські впливи у Франції".

Ключеве слово ЗАРАЗ, тобто у даний час, тепер.

Тобто Макрон ЗАРАЗ/тепер/у даний час, - для перемого на виборах! -розігрує "українську карту".

Європа* залишається Європою, якою вона була завжди.

Франція - стара європейська.... проститутка, рardonne-moi , путана - завжди прихильна до постійного і багатого клієнта.

«Диалог ради диалога не имеет смысла. Разговаривать с Путиным это означает часами слушать его, осознавая, что он не сделает ничего из того, о чем говорит, и не скажет ничего о том, что будет делать». - предшественник Макрона на должности Франсуа Олланд, несколько дней назад.

"Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що він та президент Франції Емманюель Макрон намагаються під час телефонних розмов із російським президентом Володимиром Путіним показати йому правдиву картину того, що відбувається в Україні."

"Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад! (с) "
Невинность соблюсти и капитал приобрести - т.е. получить выгоду, принося, при этом Украину в жертву.

Это политика; это притворство, фарисейство, прикрывающие циничный егоизм прожженых, продажных и трусливых чиновников , взращенных на экспорте коррупции и природного газа в Европу - чиновников т.н. "европейского типа".
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Примітка *"Мораль, философия, наука, религия - все это в Европе нужно лишь затем, чтобы научить людей спасать свою шкуру.

Под предлогом спасения шкуры. в конце концов, мы все друг друга поубиваем.

Человеческая шкура стала флагом Европы.

Флаги раскрашены по - разному, в зависимости от страны, но все они сделаны из одной материи - человеческой шкуры." - Курцио Малапарте*, писатель, Италия,
*****************************
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fzn.ua%2Finternational%2Fpochemu-makron-razhovarivaet-s-putinym.html%3Ffbclid%3DIwAR1NQU_IkYxOapXyKLSYDBFxoVY7xl1hih-YpjNBg8UjcHmFat9ozbnS-Yw&h=AT0OjEq73-2CGqmOUEZ7Opgidg0WZTYC3EwjXga0Qzu4T0Bj8efn19dpXLdnqpzTdGJ3Mof0AuQjrlyeCimU-***********************************************&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2qYxf5sK-poDW7zQtPNvSo0DovIQDa7MA50gGF7_dLNSfhRww9Q9vdCqzen_NUj0Cypm5j5L3Sx80szg_9owLL2HU8T9_UCUFs3i7C3_bVwmHDCZoPAfEmOS9KA8FApmeeoWTAeVMmtwYIXp0 https://zn.ua/.../pochemu-makron-razhovarivaet-s-putinym...
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10.04.2022 09:13 Відповісти
Самое смешное, что Макрон не проукраинский политик ни капельки. Вообще все левые политики, которые сейчас агитируют за Макрона симпатизируют России. Тоесть, все кто за него проголосуют скорее всего не за Украину нисколько. Хотя сам Маркон не левый, а правый. Но левые будут поддерживать именно его.
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10.04.2022 09:17 Відповісти
Мля, дійсно захід загниває. У всій Європі не більше п'яти лідерів держав, а інші мікрони. Як казав класик 'чєрві, плять'
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10.04.2022 09:16 Відповісти
Коротко про події у Хранції, хуже не буде.
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10.04.2022 09:17 Відповісти
Ле Пен напевно грошей в москалів набралася.Але і ліві не менше грошей брали.Плюс ліва політика вже ослабила всю Європу.Це їх вибори.Нам за собою потрібно дивитися.
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10.04.2022 09:18 Відповісти
Мы имеем прямо сейчас прецедент Джонсона. Джонсон консерватор. Он правый. Он был за Брексит. Брексит обвиняли в финансировании Россией. Наверное, так и было. Тем не менее именно Джонсон лучший друг украинцы, а лейбористы в начале войны активно отмазывали Россию и мечтают об отставке Джонсона. Я не говорю что Ле Пен такая же как Джонсон - я про неё ничего не знаю, но леваки они как бы точно не наши друзья.
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10.04.2022 09:21 Відповісти
"я про неё ничего не знаю"

На этом и стоило остановиться и сначала что-то о ней узнать. Ле Пен финансируется Рашкой, она публично называет Крым российским и не осуждает российскую агрессию. Это более радикальный и еще более упоротый аналог Орбана.
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10.04.2022 14:31 Відповісти
Я про её убеждения. У меня очень простой вопрос который я задавал. Французские левые не финансируются Россией уже почти век? За кого они будут голосовать? Французский крупный бизнес, который не хочет уходить из России за кого будет голосовать? Может Ле Пен будет хуже Макрона - я не знаю, но пока для меня Макрон это дно.
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10.04.2022 16:05 Відповісти
Во Франции сейчас нет кандидата, которого можно было бы назвать желаемым для Украины - есть никакой Макрон и откровенно враждебная Украине Ле Пен.
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10.04.2022 16:25 Відповісти
Шо ле Член, шо Макарон один хрен - лизуни путлера!
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10.04.2022 09:26 Відповісти
Вперед, Макрон !!!
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10.04.2022 09:31 Відповісти
Чому ще росії не потрібно давати гроші за нафту і газ.
Вона їми не тільки війни фінансує.
Вона ще й втручається в зовнішні вибори.
В американські вибори в тручалась.
В європі фінансує всіх націоналістів, які за розвал ЄС.
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10.04.2022 09:32 Відповісти
Они кормят не только правых, но и левых. В первую очередь они кормят как раз левых. Правые которых они кормят это антиглобалисты. Те, кто за зоны влияния. Это то о чем мечтает Путин. Идея антиглобализма изначально левая. Это так называемый Новый Путь или Новые Левые, которых возглавляла Наоми Кляйн в начале века. Но эти идеи подхватили правые изоляционисты и Путин. На этом они сошлись.
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10.04.2022 09:36 Відповісти
Сумна альтернатива... Або - або...
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10.04.2022 09:41 Відповісти
Про Ле Пен все понятно, содержанка Пукина, 3й номер - левак Меланшон, который за выход из НАТО, посл.раз приезжал в РФ в 2018, где принял участие в марше "бессмертного полка" (колорадки, дидываевале), остальные: Земмур - правак, за Рашку и против НАТО, правачка Пекресс - против вступления Украины в Европу. На таком фоне Макрон выглядидит красавчиком.
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10.04.2022 09:42 Відповісти
Один ему постоянно звонит, вторая у него постоянно сосет...
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10.04.2022 09:45 Відповісти
я может чего то не знаю но давала ли нам Франция оружие? Потому что я нечего такого не видел не слышал. Кроме звонков Макарона в бункер. Но лучше он чем эта купленная за рубль шалашовка. Но даже если она победит то нечего в плани помощи не измениться, потому что ее нет. А вот в политическом поле будут новые Венгры
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10.04.2022 09:57 Відповісти
На прошлых выборах во Франции была такая же ситуация. Во 2-й тур вышли Макрон и Ле Пен. Видел интервью одного французского аналитика, который тогда сказал, что Ле Пен никогда не победит во 2-м туре. Надеюсь, что он и в этот раз будет прав.
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10.04.2022 09:57 Відповісти
французькі Ле - Пен і Макарон , це рашистська аналогія білоруського бульбенфюрера і тіхановскої (посередниці на переговорах ).
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10.04.2022 09:58 Відповісти
Жабоїди оберуть ..як на нациста то соціаліста
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10.04.2022 10:01 Відповісти
Якщо жителі кранції оберуть Лєпеншу, це гг ЄС та НАТО, ця руськакурва вивиде Францію з цих блоків...
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10.04.2022 10:08 Відповісти
Смотрите, во Франции националист Ле Пен набирает на президентских выборах 22%.

В Украине националист Тягнибок набрал на президентских выборах 2%.

Так может путину во францию нужно было вводить войска, а не в Украину?



В Венгрии вообще националист Орбан президент.

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10.04.2022 10:08 Відповісти
Макрон дурко, лепен путинистка - там пока все глух
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10.04.2022 10:11 Відповісти
Если Ле Пен победит - это будет очевидное поражение для Украины и всей Европы. Это будет второй Орбан, абсолютно прокремвлевский кандидат. И
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10.04.2022 10:17 Відповісти
Хрен з редькою змагаються…
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10.04.2022 10:22 Відповісти
Згадаємо хто критикував Макрона найбільше останнім часом...
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10.04.2022 10:42 Відповісти
Страна воюет с путинской ордой,а нам тут толкают новости от путинского говеного интерфакса.
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10.04.2022 11:00 Відповісти
Держись , Макроша . Украина голосует за тебя.
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10.04.2022 11:28 Відповісти
Тут питання, чи захоче ця Ле Пен зараз впрягатись за бункерного щура, коли той обіср-вся в Україні і весь світ його заганяє в ізоляцію? Ще й слухи ходять, що воно вже напівдохле. Я щось сумніваюсь, що вона піде на це, навіть заради грошей (яких стає все меньше)
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10.04.2022 11:32 Відповісти
Трудно французам. Никакой разницы нет между кандидатами. Даже гендерной.
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10.04.2022 12:36 Відповісти
 
 